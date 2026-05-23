Schwerbehinderung: Schwerbehinderte Beschäftigte verlieren 2027 ihr stärkstes Recht

Wer mit anerkannter Schwerbehinderung nach langer Krankheit schrittweise zurück in den Beruf will, steht juristisch auf einem anderen Boden als alle anderen Beschäftigten. Das Hamburger Modell ist für nicht schwerbehinderte Arbeitnehmer eine freiwillige Vereinbarung, bei der der Arbeitgeber schlicht Nein sagen kann.

Schwerbehinderte Beschäftigte haben nach § 164 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 SGB IX einen gesetzlichen Rechtsanspruch auf stufenweise Wiedereingliederung, den sie notfalls per einstweiliger Verfügung vor dem Arbeitsgericht durchsetzen können. Das ändert sich mit der geplanten Teilkrankschreibung, die zum 1. Januar 2027 kommen soll: Schwerbehinderte bekommen dort keinen Sonderschutz.

Das Bundeskabinett hat am 29. April 2026 das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz beschlossen; Bundestag und Bundesrat sollen noch vor der Sommerpause 2026 darüber abstimmen. Wer einen Schwerbehindertenausweis hat, muss verstehen, was das für die eigene Lage bedeutet.

Der Arbeitgeber-Zustimmungsvorbehalt gilt bei der geplanten Teilkrankschreibung für alle Beschäftigten gleich, ob schwerbehindert oder nicht. Der Schwerbehindertenrechtsanspruch, der beim Hamburger Modell schützend wirkt, ist im Entwurf der neuen Regelung nicht vorgesehen.

Hamburger Modell Schwerbehinderung: Wie der Anspruch funktioniert und was er bedeutet

Die stufenweise Wiedereingliederung läuft folgendermaßen: Der Arzt erstellt einen Stufenplan mit schrittweise steigenden Arbeitsstunden. Der Beschäftigte gilt während der gesamten Wiedereingliederungsphase weiterhin als vollständig arbeitsunfähig.

Die Krankenkasse zahlt das volle Krankengeld weiter. Einen Lohnanspruch für die geleisteten Stunden gibt es nicht. Nicht schwerbehinderte Beschäftigte brauchen für diesen Plan die freiwillige Zustimmung des Arbeitgebers.

Für schwerbehinderte Beschäftigte ist das strukturell anders. Das Schwerbehindertenrecht verpflichtet Arbeitgeber, schwerbehinderte Beschäftigte so einzusetzen, dass sie ihre Fähigkeiten möglichst vollständig nutzen können.

Die Rechtsprechung hat daraus eine typische arbeitsrechtliche Nebenpflicht abgeleitet: dazu gehört die Mitwirkung an einem ärztlich erstellten Wiedereingliederungsplan. Der Arbeitgeber kann also nicht einfach ablehnen.

Er muss substanziell darlegen, warum der Arbeitsplatz und auch alternative Tätigkeiten im Betrieb für die Teilbeschäftigung ungeeignet sind. Diese Hürde liegt hoch. Auch gleichgestellte Beschäftigte mit einem GdB zwischen 30 und 49 profitieren von demselben Schutz, sofern die Gleichstellung durch die Bundesagentur für Arbeit festgestellt wurde.

Die Zahlen zeigen, wie viele Menschen das betrifft: Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit waren 2024 rund 1,14 Millionen schwerbehinderte Menschen bei Arbeitgebern mit mindestens zwanzig Arbeitsplätzen beschäftigt. Viele von ihnen sind von chronischen oder schwereren Erkrankungen betroffen, die eine Rückkehr in mehreren Stufen erfordern.

Wenn der Arbeitgeber die Wiedereingliederung blockiert: Das können Schwerbehinderte tun

Das Arbeitsgericht Aachen hat mit Urteil vom 12. März 2024 (Az. 2 Ga 6/24) klargestellt, dass schwerbehinderte Beschäftigte ihren Anspruch auf stufenweise Wiedereingliederung notfalls im einstweiligen Verfügungsverfahren durchsetzen können.

Im konkreten Fall hatte ein Verkaufs- und Vertriebsleiter mit einem GdB von 90 nach einem Hirntumor einen ärztlichen Stufenplan vorgelegt. Der Arbeitgeber verweigerte die Mitwirkung. Das Arbeitsgericht verpflichtete ihn zur sofortigen Beschäftigung nach dem Stufenplan.

Die nötige Eilbedürftigkeit liege darin, dass die Wiedereingliederungsphase zeitlich begrenzt ist: Wer sie verpasst, verliert den Anspruch faktisch endgültig. Die Entscheidung ist erstinstanzlich und gilt sowohl für schwerbehinderte als auch für gleichgestellte behinderte Personen.

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Schwerbehinderte Beschäftigte, denen der Arbeitgeber die Mitwirkung verweigert, sollten folgende Schritte gehen. Zunächst: Schwerbehindertenvertretung im Betrieb einbeziehen.

Diese hat nach dem Schwerbehindertenrecht ein gesetzliches Mitspracherecht und kann dem Arbeitgeber die Rechtslage schriftlich darlegen. Dann: Integrationsamt informieren, das auf Antrag Beratung und Vermittlung anbietet. Bleibt die Ablehnung bestehen, ist das Arbeitsgericht der nächste Schritt.

Für die Schwerbehindertenvertretung ist wichtig: Auch wenn der Beschäftigte vorübergehend nur andere Tätigkeiten als vertraglich vereinbart wahrnehmen kann, muss der Arbeitgeber prüfen, ob das möglich ist. Er kann sich nicht einfach auf die ursprüngliche Stellenbeschreibung zurückziehen.

Teilkrankschreibung ab 2027: Für schwerbehinderte Beschäftigte gilt kein Sonderschutz

Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz soll nach dem Regierungsentwurf eine neue Kategorie einführen: die Teilarbeitsunfähigkeit, geregelt im neuen § 44c SGB V. Versicherte sollen in drei Stufen teilweise in den Beruf zurückkehren können, bei 25, 50 oder 75 Prozent der regulären Wochenarbeitszeit.

Für die geleisteten Stunden entsteht ein Gehaltsanspruch; die Krankenkasse zahlt für den ausgefallenen Teil anteiliges Teilkrankengeld. Das klingt attraktiv.

Der Haken liegt im Zustimmungsvorbehalt: Nach dem Entwurf muss der Arbeitgeber der teilweisen Arbeitsaufnahme ausdrücklich zustimmen. Reagiert er innerhalb von sieben Kalendertagen nach dem Entwurf nicht, gilt der Arbeitsplatz als geeignet. Widerspricht er, bleibt es bei der vollständigen Arbeitsunfähigkeit.

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Für schwerbehinderte Beschäftigte enthält der Entwurf keine Ausnahme. Der Zustimmungsvorbehalt gilt identisch für alle. Ob der bestehende Schwerbehindertenrechtsanspruch auf die neue Teilkrankschreibung anzuwenden wäre, ob ein schwerbehinderter Beschäftigter also auch dort die AG-Zustimmung rechtlich erzwingen könnte, ist eine offene Rechtsfrage.

Es gibt dazu weder Rechtsprechung noch eine Regelung im Entwurf. Bis zur Klärung bietet das Hamburger Modell den verlässlicheren Schutz.

Katrin D., 52 Jahre alt, Lehrerin in Freiburg mit einem GdB von 70 wegen Multipler Sklerose, will nach sieben Monaten AU schrittweise zurückkehren. Die Ärztin erstellt einen Stufenplan: zunächst zwei Stunden täglich, ausschließlich Vor- und Nachbereitung.

Das Schulamt lehnt ab, Unterrichtsstunden seien nicht teilbar. Die Schwerbehindertenvertretung legt schriftlich dar, dass andere zumutbare Tätigkeiten möglich sind. Das Schulamt gibt nach. Hätte Katrin auf die neue Teilkrankschreibung nach dem BStabG-Entwurf gesetzt, hätte ihr der Zustimmungsvorbehalt keinen Hebel gegeben.

Was schwerbehinderte Beschäftigte vor 2027 noch konkret tun sollten

Das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz ist noch kein geltendes Recht. Stand Mai 2026 haben Bundestag und Bundesrat noch nicht darüber abgestimmt. Bis zum geplanten Inkrafttreten am 1. Januar 2027 gilt ausschließlich die bestehende Rechtslage: Das Hamburger Modell bleibt mit dem Schwerbehindertenrechtsanspruch das verlässlichere Instrument.

Wer die stufenweise Wiedereingliederung anstoßen will, beginnt damit, den behandelnden Arzt konkret auf einen Stufenplan anzusprechen. Diesen Plan legt man dem Arbeitgeber schriftlich vor, mit ausdrücklichem Hinweis auf die Schwerbehinderung und die gesetzliche Mitwirkungspflicht. Parallel sollte die Schwerbehindertenvertretung einbezogen werden; sie hat ein gesetzliches Mitspracherecht.

Ergänzend lohnt der Blick auf den Teilzeitanspruch für schwerbehinderte Menschen: Wenn die kürzere Arbeitszeit wegen Art oder Schwere der Behinderung notwendig ist, besteht nach dem Schwerbehindertenrecht ein eigenständiger gesetzlicher Anspruch darauf, der unabhängig von der Wiedereingliederungsfrage gilt.

Wer nach einem möglichen Inkrafttreten des BStabG krank wird, kann das Hamburger Modell weiterhin nutzen. Beide Instrumente sollen nach dem Entwurf nebeneinander bestehen bleiben.

Häufige Fragen zum Hamburger Modell für schwerbehinderte Beschäftigte

Kann mein Arbeitgeber das Hamburger Modell als Schwerbehinderter ablehnen?

Nicht ohne substanzielle Begründung. Das Schwerbehindertenrecht verpflichtet Arbeitgeber, schwerbehinderte Beschäftigte so einzusetzen, dass ihre Fähigkeiten genutzt werden können.

Eine Ablehnung ist nur zulässig, wenn der Arbeitsplatz und auch alternative Tätigkeiten im Betrieb tatsächlich nicht für die Teilbeschäftigung geeignet sind. Das ist eine hohe Schwelle, die der Arbeitgeber substanziell darlegen muss.

Gilt der Rechtsanspruch auch für Beschäftigte mit GdB unter 50?

Ja, für gleichgestellte Behinderte. Wer einen GdB zwischen 30 und 49 hat und von der Bundesagentur für Arbeit einem schwerbehinderten Menschen gleichgestellt wurde, genießt denselben Schutz nach dem Schwerbehindertenrecht.

Das ArbG Aachen hat in seiner Entscheidung vom 12.03.2024 (Az. 2 Ga 6/24) ausdrücklich schwerbehinderte oder gleichgestellte behinderte Personen angesprochen.

Ändert das BStabG den Rechtsanspruch beim Hamburger Modell?

Nein. Das bestehende Hamburger Modell mit dem Schwerbehindertenrechtsanspruch bleibt unverändert. Der BStabG-Entwurf schafft ein zusätzliches Instrument. Die Konsequenz: Schwerbehinderte können weiterhin das Hamburger Modell mit seinem stärkeren Schutz wählen, statt auf die neue Teilkrankschreibung zu setzen, bei der keine schwerbehindertenrechtliche Ausnahme vorgesehen ist.

Was tun, wenn der Arbeitgeber auf den ärztlichen Stufenplan nicht reagiert?

Schriftlich nachfassen, Schwerbehindertenvertretung einschalten, Integrationsamt informieren. Bleibt die Verweigerung bestehen, ist das Arbeitsgericht der nächste Schritt.

Das ArbG Aachen hat bestätigt, dass schwerbehinderte Beschäftigte ihren Wiedereingliederungsanspruch auch per einstweiliger Verfügung erzwingen können, weil die Wiedereingliederungsphase zeitlich begrenzt ist und eine Verzögerung den Anspruch faktisch vernichtet.

Warum ist das Hamburger Modell für Schwerbehinderte besser als die neue Teilkrankschreibung?

Beim Hamburger Modell kann der Arbeitgeber die Mitwirkung bei Schwerbehinderten nicht frei verweigern, weil das Schwerbehindertenrecht eine Beschäftigungspflicht begründet. Bei der neuen Teilkrankschreibung nach dem BStabG-Entwurf gilt der Zustimmungsvorbehalt des Arbeitgebers für alle gleich, ohne Ausnahme für Schwerbehinderte.

Wer also keinen kooperativen Arbeitgeber hat, steht mit dem Hamburger Modell auf der rechtlich sichereren Seite.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz, Kabinettsbeschluss 29.04.2026

Bundesagentur für Arbeit: Arbeitsmarktsituation schwerbehinderter Menschen 2025

Arbeitsgericht Aachen: Urteil vom 12.03.2024, Az. 2 Ga 6/24 (justiz.nrw.de)