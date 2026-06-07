Pflegegrad-Herabstufung kostet 241 Euro im Monat – Widerspruch muss in 4 Wochen raus

Wer einen Pflegegrad hat, geht oft davon aus, er sei damit dauerhaft abgesichert. Das stimmt nur teilweise. Welchen Schutz ein Pflegegrad tatsächlich bietet, hängt davon ab, wann er erteilt wurde und ob die Pflegekasse die richtige rechtliche Grundlage für eine Herabstufung vorgelegt hat. Wer das nicht weiß, verliert beim ersten Brief der Pflegekasse seinen Pflegegrad, ohne je zu prüfen, ob die Entscheidung rechtmäßig war.

Besitzstandsschutz nach SGB XI: Nur für Pflegebedürftige vor 2017

Den stärksten gesetzlichen Schutz genießen Pflegebedürftige, deren damalige Pflegestufe zum 31. Dezember 2016 automatisch in einen Pflegegrad übergeführt wurde. Das zweite Pflegestärkungsgesetz trat zum 1. Januar 2017 in Kraft und ersetzte das alte Dreistufensystem durch fünf Pflegegrade.

Wer zu diesem Zeitpunkt eine Pflegestufe hatte, wurde ohne neuen Antrag und ohne Neubegutachtung übergeleitet, in der Regel um einen Pflegegrad höher als die bisherige Stufe.

Für diese Personengruppe schreibt das Sozialgesetzbuch XI in Paragraph 140 Absatz 3 vor, dass der durch die Überleitung erreichte Pflegegrad auch bei allen späteren Begutachtungen erhalten bleibt.

Eine Herabstufung ist nur in einem einzigen Fall möglich: wenn die Begutachtung ergibt, dass überhaupt keine Pflegebedürftigkeit mehr besteht. Solange der Medizinische Dienst noch irgendeinen Grad der Pflegebedürftigkeit feststellt, bleibt der übergeleitete Pflegegrad bestehen.

Dieser gesetzliche Besitzstandsschutz gilt ausschließlich für Personen, die bis zum 31. Dezember 2016 eine Pflegestufe hatten. Wer seinen Pflegegrad erstmals nach dem 1. Januar 2017 erhalten hat, fällt nicht darunter. Das ist heute die große Mehrheit aller Pflegegradinhaber.

Bestandsschutz für alle anderen: Was das allgemeine Verwaltungsrecht leistet

Wer seinen Pflegegrad erst nach 2017 erhalten hat, ist nicht schutzlos, aber anders geschützt. Jeder Pflegegrad-Bescheid ist ein Verwaltungsakt mit Dauerwirkung. Will die Pflegekasse diesen aufheben, greift das Sozialverwaltungsrecht. Erlaubt ist die Aufhebung nur dann, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben.

Das bedeutet in der Praxis: Die Pflegekasse darf nicht einfach eine Wiederholungsbegutachtung anordnen und auf einen niedrigeren Punktwert im neuen Gutachten verweisen. Sie muss belegen, dass sich der Gesundheitszustand seit dem letzten Bescheid objektiv verbessert hat.

Die Beweislast liegt vollständig bei der Pflegekasse. Das hat das Bundessozialgericht in seiner Rechtsprechung ausdrücklich bestätigt. Ein abweichendes Gutachten belegt nur, dass ein Gutachter zu einem anderen Ergebnis kommt als sein Vorgänger, nicht dass sich der Pflegebedarf tatsächlich verändert hat. Genau das ist die entscheidende Grundlage für jeden Widerspruch gegen eine Herabstufung.

Widerspruch bei Pflegegrad-Herabstufung: So bleibt das Pflegegeld erhalten

Wer einen Bescheid erhält, der den Pflegegrad herabsetzt, hat einen Monat Zeit für den Widerspruch. Die Frist beginnt mit dem Tag der Zustellung und steht in der Rechtsbehelfsbelehrung am Ende des Schreibens. Fehlt diese Belehrung, verlängert sich die Frist auf ein Jahr.

Der Widerspruch muss schriftlich bei der Pflegekasse eingehen, per Einschreiben mit Rückschein. Ein kurzes Schreiben reicht: Widerspruch gegen den Bescheid vom [Datum] einlegen, Aktenzeichen nennen. Die ausführliche Begründung kann nachgereicht werden.

Entscheidend ist die aufschiebende Wirkung: In der Pflegeversicherung hat Widerspruch nach dem Sozialgerichtsgesetz aufschiebende Wirkung. Solange das Widerspruchsverfahren läuft, bleibt der bisherige Pflegegrad bestehen und das Pflegegeld wird in alter Höhe weitergezahlt.

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Brigitte K., 68, aus Hannover, erhielt nach einer Wiederholungsbegutachtung einen Herabstufungsbescheid von Pflegegrad 3 auf 2. Sie legte fristgerecht Widerspruch ein, behielt ihre 573 Euro monatlich statt der 332 Euro für Pflegegrad 2 und gewann das Verfahren sechs Wochen später.

Wird der Widerspruch abgelehnt, folgt ein Widerspruchsbescheid. Dagegen ist Klage beim Sozialgericht möglich, kostenlos, ohne Anwaltszwang. Wer klagen und den Pflegegrad dabei sichern will, muss zusätzlich einstweiligen Rechtsschutz beim Sozialgericht beantragen, da die Klage im Pflegerecht anders als der Widerspruch keine automatische aufschiebende Wirkung entfaltet.

Für die Widerspruchsbegründung zählen vor allem das Gutachten des Medizinischen Dienstes mit Modulwerten, aktuelle Arztbriefe und ein Pflegetagebuch über mindestens eine Woche, in dem dokumentiert wird, wer bei welcher Tätigkeit wie viel Unterstützung geleistet hat. Kostenlose Beratung bieten VdK, SoVD und Pflegestützpunkte.

Das PNOG und der Bestandsschutz: Was gilt, wenn das Gesetz kommt

Die Bundesregierung plant mit dem Pflegeneuordnungsgesetz tiefgreifende Änderungen an der Pflegeversicherung. Stand Juni 2026 liegt kein veröffentlichter Referentenentwurf vor, ein Kabinettsbeschluss ist nach Einschätzung von Branchenvertretern frühestens nach der Sommerpause 2026 zu erwarten.

Was die Bund-Länder-Arbeitsgruppe laut Medienberichten empfohlen hat, lässt sich dennoch einordnen: eine Anhebung der Zugangsschwellen zu den Pflegegraden sowie Übergangsregelungen für bestehende Pflegebezieher. Ob und wie diese Empfehlungen im Gesetz landen, steht nicht fest.

Die naheliegende Fehlannahme lautet: Wenn die Zugangsschwellen verschärft werden, verliere ich meinen Pflegegrad. Das trifft nicht zu, wenn der Gesetzgeber eine Übergangsregelung verankert. Genau das tat er 2017: Kein einziger damaliger Leistungsbezieher verlor durch die Systemumstellung seinen Anspruch.

Ob das PNOG einen vergleichbaren Schutz enthält, ist nicht entschieden. Was bereits anerkannte Pflegebedürftige heute schützt, sind die geltenden Rechtsmittel, nicht die erhoffte Reform. Wer einen Herabstufungsbescheid erhält, handelt nach den beschriebenen Regeln, unabhängig davon, was das PNOG bringt.

Häufige Fragen zum Bestandsschutz beim Pflegegrad

Kann die Pflegekasse meinen Pflegegrad nach einer Wiederholungsbegutachtung einfach herabsetzen?

Nein. Die Pflegekasse muss eine wesentliche Verbesserung des Pflegezustands belegen. Ein neues Gutachten mit niedrigerem Punktwert reicht allein nicht. Die Beweislast liegt bei der Pflegekasse. Wer fristgerecht Widerspruch einlegt, behält bis zum Abschluss des Verfahrens seinen bisherigen Pflegegrad und das volle Pflegegeld.

Ich habe meinen Pflegegrad 2020 bekommen. Habe ich den Besitzstandsschutz aus dem PSG II?

Nein. Der gesetzliche Besitzstandsschutz gilt nur für Personen mit Pflegestufe bis zum 31. Dezember 2016. Wer danach eingestuft wurde, ist über das allgemeine Verwaltungsrecht geschützt: Die Pflegekasse braucht eine nachweisbare wesentliche Änderung der Verhältnisse, um herabzusetzen. Das ist ein realer Schutz, aber kein gesetzlich festgeschriebener Mindestpflegegrad.

Was bedeutet die geplante PNOG-Reform für meinen bestehenden Pflegegrad?

Stand Juni 2026 liegt kein Referentenentwurf vor. Die Reformhistorie spricht dafür, dass bestehende Pflegegrade durch Übergangsregelungen abgesichert werden. Ein gesetzliches Recht darauf gibt es noch nicht. Was heute gilt: Ein bestehender Pflegegrad kann nur durch einen formellen Herabstufungsbescheid mit den beschriebenen Voraussetzungen entzogen werden.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch XI, § 140 Überleitung in die Pflegegrade und Besitzstandsschutz

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch X, § 48 Aufhebung eines Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung bei Änderung der Verhältnisse

Bundesministerium der Justiz: Sozialgerichtsgesetz, § 86a Aufschiebende Wirkung

Deutsche Rentenversicherung Bund: GRA zu § 48 SGB X, Beweislast bei wesentlicher Änderung der Verhältnisse

vdek: Glossar Gesundheitswesen, Bestandsschutz Pflege