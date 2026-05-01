Schwerbehinderung: Kündigungsschutz verloren wegen falscher Antwort auf Arbeitgeber-Frage

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Wer im laufenden Arbeitsverhältnis nach der Schwerbehinderung gefragt wird und die Frage wahrheitswidrig verneint, verliert damit seinen besonderen Kündigungsschutz – vollständig und ohne Ausweg. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem grundlegenden Urteil klargestellt, dass Arbeitgeber diese Frage nach sechs Monaten Beschäftigung stellen dürfen.

Wer dann lügt, kann sich später nicht mehr auf die Schutzrechte berufen, die eigentlich für schwerbehinderte Menschen gelten – auch nicht, wenn die Schwerbehinderung tatsächlich anerkannt und dem Arbeitgeber gegenüber verschwiegen worden war.

Schwerbehinderung im Arbeitsverhältnis: Wann der Arbeitgeber fragen darf

Im Bewerbungsverfahren darf der Arbeitgeber nicht nach einer Schwerbehinderung fragen. Wer die Frage trotzdem stellt und eine unwahre Antwort erhält, darf den Arbeitsvertrag nicht wegen arglistiger Täuschung anfechten. Das ist eine starke Schutzposition für Bewerberinnen und Bewerber.

Diese Schutzposition ändert sich, sobald das Arbeitsverhältnis sechs Monate besteht. Ab diesem Zeitpunkt darf der Arbeitgeber nach einer Schwerbehinderung fragen – und er darf eine ehrliche Antwort verlangen.

Der Grund liegt im Gesetz selbst: Ab dem siebten Beschäftigungsmonat greift der besondere Kündigungsschutz für schwerbehinderte Menschen. Eine Kündigung ist dann nur noch mit vorheriger Zustimmung des Integrationsamtes wirksam. Damit der Arbeitgeber diese Pflicht überhaupt erfüllen kann, muss er wissen, ob ein Beschäftigter schwerbehindert ist.

Dieselbe Logik gilt für die Sozialauswahl bei betriebsbedingten Kündigungen: Das Kündigungsschutzgesetz schreibt vor, dass Schwerbehinderung bei der Auswahl berücksichtigt werden muss. Auch hier ist der Arbeitgeber auf eine wahrheitsgemäße Auskunft angewiesen, um sich rechtstreu zu verhalten.

Die sechsmonatige Grenze ist kein willkürlicher Stichtag – sie markiert genau den Moment, ab dem das Gesetz schwerbehinderten Beschäftigten umfassende Schutzrechte einräumt.

BAG-Urteil: Falsche Antwort nach sechs Monaten kostet den Kündigungsschutz

Was passiert, wenn jemand die zulässige Frage nach der Schwerbehinderung wahrheitswidrig verneint? Das Bundesarbeitsgericht hat diese Frage in einem Grundsatzurteil entschieden (BAG, 16.02.2012, 6 AZR 553/10). Der Ausgang ist eindeutig: Wer lügt, verliert seinen Anspruch auf den besonderen Kündigungsschutz.

Im entschiedenen Fall hatte ein schwerbehindert Beschäftigter, der seit über eineinhalb Jahren im Unternehmen tätig war, in einem Fragebogen zur Sozialauswahl seine Schwerbehinderung verneint.

Der Arbeitgeber sprach daraufhin eine betriebsbedingte Kündigung aus, ohne das Integrationsamt zu beteiligen. Als der Beschäftigte gegen die Kündigung klagte und sich auf seinen Sonderkündigungsschutz berief, scheiterte er vor dem Bundesarbeitsgericht. Der Schutz war verwirkt.

Die Begründung: Wer eine berechtigt gestellte Frage wahrheitswidrig beantwortet, verhält sich widersprüchlich, wenn er sich anschließend auf genau die Rechte beruft, für deren Schutz er die Auskunft verweigert hat.

Nach dem Grundsatz von Treu und Glauben ist ein solches Verhalten nicht schutzwürdig. Das BAG machte deutlich: Dem Arbeitgeber muss die Möglichkeit gegeben werden, sich gesetzeskonform zu verhalten. Diese Chance zerstört ein Beschäftigter, der die Frage wissentlich falsch beantwortet.

Thomas W., 52, aus Dortmund, arbeitete seit drei Jahren als Logistikkoordinator in einem mittelständischen Unternehmen. Sein Grad der Behinderung von 60 – eine schwere Hörschädigung – war seit Jahren anerkannt. Als sein Arbeitgeber im Vorfeld einer Restrukturierung alle Mitarbeitenden nach Schwerbehinderung befragte, kreuzte Thomas „Nein” an.

Er wollte nicht als Problemfall gelten und befürchtete, zuerst entlassen zu werden. Wenige Wochen später erhielt er die Kündigung – ohne Beteiligung des Integrationsamtes. Sein Arbeitsrechtsanwalt eröffnete ihm: Die Berufung auf den Sonderkündigungsschutz war nach der BAG-Rechtsprechung ausgeschlossen.

Die falsche Antwort hatte den Schutz vernichtet, den Thomas sich durch das Schweigen zu sichern geglaubt hatte.

Was Beschäftigte verlieren, wenn sie die Schwerbehinderung verschweigen

Vielen schwerbehinderten Beschäftigten ist nicht bewusst, dass ihr Schweigen über die Behinderung nicht nur ihren Kündigungsschutz gefährdet, sondern auch andere Rechte faktisch wertlos macht. Die gesetzlichen Schutzrechte knüpfen fast alle daran, dass der Arbeitgeber von der Schwerbehinderung weiß.

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Am deutlichsten ist der Verlust beim Zusatzurlaub. Schwerbehinderte Beschäftigte haben nach dem Sozialgesetzbuch IX Anspruch auf fünf zusätzliche Arbeitstage Urlaub pro Jahr. Dieser Anspruch entsteht auch dann, wenn der Arbeitgeber von der Schwerbehinderung nichts weiß.

Aber: Der Arbeitgeber ist nur dann verpflichtet, auf den Verfall dieser Urlaubstage hinzuweisen, wenn er überhaupt von der Schwerbehinderung Kenntnis hat. Wer schweigt, verliert den Zusatzurlaub Jahr für Jahr, ohne dass der Arbeitgeber schuldhaft handelt. Bei fünf Jahren nicht geltend gemachtem Zusatzurlaub summiert sich das schnell auf 25 nicht gewährte Urlaubstage.

Dasselbe gilt für die Freistellung von Mehrarbeit. Schwerbehinderte Beschäftigte können verlangen, nicht über die reguläre Arbeitszeit hinaus eingesetzt zu werden – ein Recht, das in belastenden Arbeitssituationen erheblich wiegen kann.

Auch der Anspruch auf einen behinderungsgerechten Arbeitsplatz, auf technische Hilfsmittel und auf besondere Rücksichtnahme bei der Arbeitsgestaltung setzt voraus, dass der Arbeitgeber informiert ist. Wer die Schwerbehinderung verschweigt, verzichtet faktisch auf alle diese Anpassungen.

Und schließlich: Solange der Arbeitgeber nicht weiß, dass jemand schwerbehindert ist, kann er die Beschäftigungsquote nicht korrekt berechnen. Das ist zwar kein unmittelbarer persönlicher Schaden – aber es entstehen unnötige Konflikte, die sich mit einer frühzeitigen Mitteilung vermeiden lassen.

Fünf Tage mehr Urlaub und Kündigungsschutz: Diese Rechte sichert die Offenlegung

Die Entscheidung, die Schwerbehinderung dem Arbeitgeber mitzuteilen, ist keine Pflicht – jedenfalls nicht in den ersten sechs Monaten. Ab dem siebten Monat besteht auf berechtigt gestellte Fragen eine Antwortpflicht. Aber auch wer freiwillig und früher offenlegt, handelt im eigenen Interesse.

Der konkreteste Vorteil ist der Zusatzurlaub nach § 208 SGB IX: fünf Arbeitstage zusätzlich pro Kalenderjahr bei einer Fünf-Tage-Woche, anteilig bei abweichender Arbeitszeitverteilung. Dieser Urlaub wird dem regulären Erholungsurlaub hinzugerechnet und kann nicht einfach gestrichen werden.

Wer ihn nicht nimmt und der Arbeitgeber ihn auch nicht aktiv angeboten und auf den drohenden Verfall hingewiesen hat, kann nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine finanzielle Abgeltung für mehrere rückwirkende Jahre verlangen.

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Noch wichtiger ist der Sonderkündigungsschutz nach § 168 SGB IX. Jede Kündigung eines schwerbehinderten Beschäftigten, dessen Arbeitsverhältnis länger als sechs Monate besteht, bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.

Eine Kündigung ohne diese Zustimmung ist unwirksam – das Arbeitsverhältnis besteht fort. Das Integrationsamt prüft, ob Alternativen zur Kündigung möglich sind, ob der Arbeitsplatz behinderungsgerecht gestaltet werden kann und ob der Grund für die beabsichtigte Kündigung im Zusammenhang mit der Behinderung steht. Dieser Schutz ist erheblich stärker als der allgemeine Kündigungsschutz des Kündigungsschutzgesetzes.

Hinzu kommen: Befreiung von Mehrarbeit auf Verlangen, Anspruch auf behinderungsgerechte Beschäftigung und technische Ausstattung des Arbeitsplatzes, die Unterstützung durch eine betriebliche Schwerbehindertenvertretung sowie Einbeziehung in das betriebliche Eingliederungsmanagement bei längerer Erkrankung. Diese Rechte sind im Gesetz klar geregelt – aber sie greifen nur, wenn der Status bekannt ist.

Schwerbehinderung in der Probezeit: Kein besonderer Schutz in den ersten sechs Monaten

Die sechsmonatige Grenze schützt nicht nur Arbeitgeber, die berechtigt fragen wollen. Sie markiert auch eine gefährliche Schutzlücke für schwerbehinderte Beschäftigte. In den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses greift der besondere Kündigungsschutz nach dem SGB IX nicht.

Der Arbeitgeber braucht keine Zustimmung des Integrationsamtes, um zu kündigen. Diese Regelung ist bewusste gesetzgeberische Entscheidung: Arbeitgeber sollen die Möglichkeit haben, die Eignung neuer Mitarbeitender zu erproben, ohne von Anfang an mit aufwendigen Zustimmungsverfahren konfrontiert zu sein.

Ob der Arbeitgeber in dieser Phase zusätzlich ein sogenanntes Präventionsverfahren durchführen muss – ein gesetzlich vorgesehener Schritt, bei dem Schwerbehindertenvertretung und Integrationsamt eingeschaltet werden sollen, um Schwierigkeiten im Arbeitsverhältnis frühzeitig zu lösen – war bis zuletzt zwischen Arbeitsgerichten umstritten.

Das Bundesarbeitsgericht hat diese Frage im April 2025 abschließend geklärt: Eine solche Pflicht besteht in der Wartezeit nicht. Arbeitgeber müssen in den ersten sechs Monaten kein Präventionsverfahren durchführen, bevor sie schwerbehinderten Beschäftigten kündigen.

Das bedeutet konkret: Wer in der Probezeit schwerbehindert ist, genießt in dieser Phase keinen stärkeren Schutz als nicht behinderte Kolleginnen und Kollegen. Eine Ausnahme gilt, wenn die Kündigung nachweislich wegen der Behinderung ausgesprochen wird – das wäre eine Diskriminierung nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz.

Die Beweislast trägt allerdings der oder die Beschäftigte. Wer einen begründeten Verdacht hat, sollte frühzeitig arbeitsrechtliche Beratung suchen. Einen weiteren Schutzfaktor gibt es: Wer bereits vor der Kündigung einen Antrag auf Schwerbehinderung gestellt hat, kann unter Umständen auch bei noch nicht abgeschlossenem Verfahren Schutz geltend machen – hier kommt es auf die genauen Umstände an.

So reagieren Sie richtig, wenn der Arbeitgeber nach der Schwerbehinderung fragt

Die Regeln sind klar: Wird die Frage in den ersten sechs Monaten gestellt, müssen Sie nicht wahrheitsgemäß antworten. Sie dürfen die Schwerbehinderung verneinen, ohne dass Ihnen daraus rechtliche Nachteile entstehen. Der Arbeitgeber darf den Vertrag in diesem Fall nicht anfechten.

Wird die Frage nach Ablauf von sechs Monaten gestellt, gilt die Antwortpflicht. Wer jetzt falsch antwortet, verliert seinen Sonderkündigungsschutz – vollständig und ohne Möglichkeit, ihn nachträglich zurückzuerlangen. Das hat das Bundesarbeitsgericht verbindlich entschieden.

Wenn Sie in dieser Situation unsicher sind, ob die Frage überhaupt berechtigt gestellt wurde, oder wenn Sie den Kontext für verdächtig halten – etwa weil die Frage erkennbar nur zur Vorbereitung einer Kündigung gestellt wird –, sollten Sie keine vorschnelle Antwort geben, sondern sich unmittelbar rechtlich beraten lassen – etwa durch einen Fachanwalt für Arbeitsrecht, eine Schwerbehindertenvertretung im Betrieb, den VdK oder SoVD.

Wichtig für die Frist: Selbst wenn Sie die Frage in einem Fragebogen schriftlich mit „Nein” beantwortet haben, beginnt die Frist zur Kündigungsschutzklage erst mit Zugang der Kündigung. Sie haben ab diesem Zeitpunkt drei Wochen, um Klage beim Arbeitsgericht zu erheben. Wenn Ihnen die Kündigung zugeht, ohne dass das Integrationsamt beteiligt wurde – und Sie haben Ihre Schwerbehinderung wahrheitsgemäß angegeben –, ist die Kündigung unwirksam. Reagieren Sie sofort.

Wer seine Schwerbehinderung dem Arbeitgeber erstmals mitteilen möchte, braucht dafür keinen besonderen Anlass und keine Aufforderung. Die Mitteilung gegenüber der Personalabteilung reicht.

Es empfiehlt sich, die Mitteilung schriftlich zu dokumentieren und die Reaktion des Arbeitgebers – insbesondere die Gewährung des Zusatzurlaubs – zu verfolgen. Falls der Zusatzurlaub über Jahre nicht gewährt wurde und der Arbeitgeber die Schwerbehinderung kannte, kann eine nachträgliche Abgeltung gefordert werden.

Häufige Fragen zur Schwerbehinderung im Arbeitsverhältnis

Darf mein Arbeitgeber in der Probezeit nach meiner Schwerbehinderung fragen?

Nein. In den ersten sechs Monaten des Arbeitsverhältnisses ist die Frage unzulässig. Sie dürfen sie verneinen, ohne Konsequenzen zu fürchten. Eine Anfechtung des Arbeitsvertrages wegen falscher Angaben ist dem Arbeitgeber dann nicht möglich.

Ich habe nach sechs Monaten mit „Nein” geantwortet – was nun?

Suchen Sie sofort arbeitsrechtliche Beratung. Wenn inzwischen eine Kündigung erfolgt ist, haben Sie drei Wochen Zeit für eine Kündigungsschutzklage. Der Sonderkündigungsschutz ist nach BAG-Rechtsprechung verwirkt, wenn die Falschantwort auf eine berechtigte Frage gegeben wurde – das schließt aber einen allgemeinen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz nicht aus, der möglicherweise weiterhin besteht.

Muss ich den Arbeitgeber von sich aus über meine Schwerbehinderung informieren?

Nein, es gibt keine allgemeine Offenbarungspflicht. Wenn Sie von den Schutzrechten profitieren wollen – Zusatzurlaub, Sonderkündigungsschutz, behinderungsgerechter Arbeitsplatz – müssen Sie die Schwerbehinderung aber mitteilen, da diese Rechte das Wissen des Arbeitgebers voraussetzen.

Ich bin nur gleichgestellt, nicht schwerbehindert. Gelten dieselben Regeln?

Gleichgestellte Menschen mit einem Grad der Behinderung zwischen 30 und 40 erhalten nach einem Gleichstellungsbescheid der Agentur für Arbeit grundsätzlich denselben Sonderkündigungsschutz wie Schwerbehinderte – also ebenfalls ab dem siebten Beschäftigungsmonat. Der gesetzliche Zusatzurlaub von fünf Tagen steht Gleichgestellten allerdings nicht zu.

Was passiert, wenn mein Arbeitgeber mir ohne Integrationsamtszustimmung kündigt?

Die Kündigung ist unwirksam. Das Arbeitsverhältnis besteht fort. Außerdem kann in einem solchen Fall ein Entschädigungsanspruch nach dem Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz entstehen, wenn die fehlende Beteiligung des Integrationsamtes auf Diskriminierung hindeutet. Erheben Sie innerhalb von drei Wochen nach Zugang der Kündigung Klage beim Arbeitsgericht.

Quellen

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 16.02.2012, 6 AZR 553/10, Volltext (bundesarbeitsgericht.de)

Bundesarbeitsgericht: Urteil vom 03.04.2025, 2 AZR 178/24 (Pressemitteilung und Berichterstattung Hensche Arbeitsrecht / Kliemt.blog)

Gesetze im Internet (gesetze-im-internet.de): SGB IX, § 168 – Erfordernis der Zustimmung

Gesetze im Internet (gesetze-im-internet.de): SGB IX, § 173 – Ausnahmen