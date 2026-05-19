Schwerbehinderung: GdB-Meldung ans Finanzamt für Pauschbetrag kann jetzt teuer werden

Für Menschen mit Behinderung wird die Steuererklärung ab 2026 stärker digital geprägt. Der Behinderten-Pauschbetrag bleibt zwar bestehen, doch der Nachweis gegenüber dem Finanzamt verändert sich spürbar.

Das Thema betrifft viele Bürgerinnen und Bürger. In Deutschland lebten zum Jahresende 2023 rund 7,9 Millionen Menschen mit einer anerkannten Schwerbehinderung. Für sie können ein Grad der Behinderung, Merkzeichen und steuerliche Freibeträge erhebliche finanzielle Folgen haben.

Aber: Wenn sich der festgestellte Grad der Behinderung ändert, kann sich dies schneller als früher im Steuerbescheid bemerkbar machen. Gerade bei Herabstufungen sollten Betroffene deshalb nicht erst reagieren, wenn der Einkommensteuerbescheid bereits vorliegt. Wir erklären wie.

Was sich beim Nachweis gegenüber dem Finanzamt ändert

Der Behinderten-Pauschbetrag ist ein steuerlicher Freibetrag. Er soll typische behinderungsbedingte Mehraufwendungen abdecken, ohne dass Betroffene jede einzelne Ausgabe nachweisen müssen.

Nach § 65 Einkommensteuer-Durchführungsverordnung wird der Nachweis einer Behinderung künftig stärker über ein elektronisches Mitteilungsverfahren geführt. Die zuständige Stelle kann die Feststellungen zur Behinderung elektronisch an die Finanzbehörde übermitteln.

Wichtig ist dabei eine Einschränkung, die oft untergeht. Die Vorschrift knüpft die Übermittlung an einen Antrag der betroffenen Person. Wer den digitalen Weg nutzen will, muss deshalb darauf achten, dass die notwendigen Daten, insbesondere die steuerliche Identifikationsnummer, korrekt vorliegen.

Für Betroffene kann die Digitalisierung dennoch Folgen haben. Werden neue oder geänderte Feststellungen übermittelt, liegen diese Daten dem Finanzamt schneller vor. Das kann bei einer Höherstufung vorteilhaft sein, bei einer Herabstufung aber zu einer niedrigeren steuerlichen Entlastung führen.

Warum der Grad der Behinderung mehr ist als eine Zahl

Der Grad der Behinderung, kurz GdB, entscheidet nicht nur über steuerliche Freibeträge. Ab einem GdB von 50 gilt eine Person als schwerbehindert und kann weitere Nachteilsausgleiche erhalten.

Seit dem 3. Oktober 2025 gelten geänderte versorgungsmedizinische Grundsätze. Die Bewertung orientiert sich stärker daran, wie sich gesundheitliche Einschränkungen auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben auswirken.

Das bedeutet nicht automatisch, dass jede Überprüfung zu einer Herabstufung führt. Es bedeutet aber, dass Diagnosen allein nicht ausreichen. Entscheidend ist, welche konkreten Einschränkungen im Alltag nachweisbar sind.

Gerade bei mehreren Erkrankungen kann das wichtig werden. Mehrere Diagnosen werden nicht einfach addiert. Die Behörde prüft, wie sich die Einschränkungen zusammen auswirken.

Herabstufung trotz gültigem Ausweis: Das steuerliche Risiko

Viele Betroffene gehen davon aus, dass ein noch gültiger Schwerbehindertenausweis sie steuerlich schützt. Diese Annahme kann trügerisch sein.

Der Bundesfinanzhof hat bereits 2014 entschieden, dass eine Herabsetzung des GdB einkommensteuerrechtlich ab dem im Bescheid genannten Zeitpunkt zu berücksichtigen ist. Eine sozialrechtliche Schutzfrist lässt sich danach nicht ohne Weiteres auf das Steuerrecht übertragen.

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Das ist besonders dann relevant, wenn gegen den Bescheid Widerspruch eingelegt wird. Ein laufendes Verfahren kann sozialrechtlich wichtig sein, verhindert aber nicht automatisch, dass das Finanzamt die steuerlichen Folgen zunächst berücksichtigt.

Wer später im Widerspruchs- oder Klageverfahren Erfolg hat, sollte deshalb auch die steuerliche Seite offenhalten. Sonst kann es schwieriger werden, eine spätere Korrektur zu erreichen.

Welche Beträge auf dem Spiel stehen

Die Höhe des Behinderten-Pauschbetrags richtet sich nach dem festgestellten GdB. Für Menschen mit Merkzeichen H, Bl oder TBl sowie für Menschen mit Pflegegrad 4 oder 5 gelten erhöhte Beträge.

Grad der Behinderung oder Merkzeichen Behinderten-Pauschbetrag pro Jahr GdB 20 384 Euro GdB 30 620 Euro GdB 40 860 Euro GdB 50 1.140 Euro GdB 60 1.440 Euro GdB 70 1.780 Euro GdB 80 2.120 Euro GdB 90 2.460 Euro GdB 100 2.840 Euro Merkzeichen H, Bl oder TBl sowie Pflegegrad 4 oder 5 7.400 Euro

Eine Herabstufung von GdB 60 auf GdB 40 senkt den Pauschbetrag von 1.440 Euro auf 860 Euro. Die steuerliche Mehrbelastung hängt vom persönlichen Steuersatz ab.

Noch gravierender kann eine Herabstufung von GdB 50 auf GdB 40 sein. Dann sinkt nicht nur der Pauschbetrag. Auch der Schwerbehindertenstatus entfällt, sofern kein anderer rechtlicher Schutz greift.

Was Betroffene bei einem Herabstufungsbescheid tun sollten

Wer einen Bescheid über eine Herabstufung erhält, sollte die Fristen sofort prüfen. Im Sozialrecht beträgt die Widerspruchsfrist regelmäßig einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids.

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Ein Widerspruch sollte nicht nur pauschal begründet werden. Sinnvoll sind aktuelle ärztliche Unterlagen, konkrete Schilderungen des Alltags und Nachweise darüber, welche Tätigkeiten nur eingeschränkt möglich sind.

Parallel sollte die steuerliche Seite beachtet werden. Wenn das Finanzamt den Pauschbetrag im Steuerbescheid kürzt, läuft auch dort eine Einspruchsfrist. In Betracht kommt zudem ein Antrag auf Ruhen des Verfahrens, solange über den GdB noch gestritten wird.

Betroffene sollten sich bei Unsicherheit beraten lassen. Infrage kommen etwa Sozialverbände, Fachanwältinnen und Fachanwälte für Sozialrecht oder steuerliche Beratung mit Erfahrung im Schwerbehindertenrecht.

Warum Änderungsanträge gut vorbereitet sein sollten

Ein Antrag auf Neufeststellung kann sinnvoll sein, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert hat. Er kann aber auch dazu führen, dass die Behörde den gesamten Fall neu bewertet.

Das Risiko besteht besonders dann, wenn alte Bescheide auf einer früheren Bewertung beruhen und aktuelle Unterlagen die Einschränkungen nicht ausreichend zeigen. Wer einen höheren GdB beantragt, sollte deshalb nicht nur Diagnosen sammeln.

Wichtiger sind nachvollziehbare Angaben zu Mobilität, Belastbarkeit, Schmerzverlauf, Konzentration, Pflegebedarf und Teilhabe im Alltag. Ärztliche Berichte sollten diese Einschränkungen möglichst genau beschreiben.

Fazit: Digitalisierung kann entlasten, verlangt aber Aufmerksamkeit

Die neuen Abläufe beim Nachweis des Behinderten-Pauschbetrags können für viele Menschen eine Erleichterung sein. Wer eine anerkannte Behinderung hat und die Daten korrekt übermitteln lässt, muss weniger Papiernachweise einreichen.

Gleichzeitig steigt der Druck, Bescheide genau zu lesen. Eine Herabstufung kann steuerlich schneller sichtbar werden und sollte nicht nur sozialrechtlich behandelt werden.

Besonders wichtig sind drei Punkte. Die steuerliche Identifikationsnummer sollte bei der zuständigen Stelle korrekt hinterlegt sein, Änderungsanträge sollten gut vorbereitet werden, und bei Herabstufungen sollten sozialrechtliche sowie steuerliche Fristen getrennt im Blick bleiben.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein 64-jähriger Mann hat seit Jahren einen GdB von 60. Dadurch steht ihm ein Behinderten-Pauschbetrag von 1.440 Euro im Jahr zu.

Nach einer Überprüfung setzt die Behörde den GdB auf 40 herab. Der Pauschbetrag sinkt dadurch auf 860 Euro. Bei einem Grenzsteuersatz von 22 Prozent ergibt sich rechnerisch eine zusätzliche Steuerbelastung von rund 128 Euro pro Jahr.

Der Mann legt Widerspruch gegen den Herabstufungsbescheid ein. Als später auch der Steuerbescheid den niedrigeren Pauschbetrag berücksichtigt, legt er zusätzlich Einspruch beim Finanzamt ein und beantragt das Ruhen des Verfahrens.

Damit hält er beide Wege offen. Wird der frühere GdB später wiederhergestellt, kann auch die steuerliche Korrektur leichter angestoßen werden.

Fragen und Antworten zum Behinderten-Pauschbetrag ab 2026

1. Was ändert sich beim Behinderten-Pauschbetrag ab 2026?

Ab 2026 wird der Nachweis einer Behinderung stärker elektronisch zwischen der zuständigen Behörde und dem Finanzamt abgewickelt. Dadurch können Änderungen beim Grad der Behinderung schneller im Steuerbescheid berücksichtigt werden.

2. Warum kann eine Herabstufung des GdB steuerlich problematisch sein?

Wenn der Grad der Behinderung sinkt, kann auch der Behinderten-Pauschbetrag niedriger ausfallen oder ganz entfallen. Das kann zu einer höheren Steuerbelastung führen, selbst wenn gegen den Bescheid noch Widerspruch eingelegt wurde.

3. Gilt ein laufender Widerspruch automatisch auch für das Finanzamt?

Nein. Ein Widerspruch gegen den Herabstufungsbescheid beim Versorgungsamt ersetzt keinen Einspruch gegen den Steuerbescheid. Betroffene sollten deshalb beide Verfahren getrennt beachten.

4. Was sollten Betroffene nach einem Herabstufungsbescheid tun?

Sie sollten die Frist prüfen, gegebenenfalls Widerspruch beim Versorgungsamt einlegen und aktuelle medizinische Nachweise sammeln. Wenn der Steuerbescheid bereits angepasst wurde, kann zusätzlich ein Einspruch beim Finanzamt sinnvoll sein.

5. Warum sollte ein Änderungsantrag gut vorbereitet werden?

Ein Änderungsantrag kann eine vollständige Neubewertung auslösen. Wer einen höheren Grad der Behinderung beantragt, sollte deshalb gut belegen können, wie stark die gesundheitlichen Einschränkungen den Alltag tatsächlich beeinträchtigen.

Quellen

Grundlage dieses Beitrags ist der Behinderten-Pauschbetrag und Herabstufungen beim Grad der Behinderung. Ergänzend wurden die Einkommensteuer-Durchführungsverordnung, § 33b Einkommensteuergesetz, die Angaben des Statistischen Bundesamtes, Informationen zur sechsten Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung sowie die Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs berücksichtigt.