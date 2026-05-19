Rentner bezeichnet Bundeskanzler Merz als “Pinocchio” – doch der Strafantrag lief ins Leere

Ein kurzer Facebook-Kommentar hat in Heilbronn eine bundesweite Diskussion über Meinungsfreiheit, Kritik und strafrechtliche Grenzen ausgelöst. Ein 70-jähriger Rentner hatte Bundeskanzler Friedrich Merz im Zusammenhang mit einem Besuch in Heilbronn als „Pinocchio“ bezeichnet. Die Polizei leitete daraufhin ein Verfahren wegen des Verdachts der Beleidigung ein.

Der Fall sorgte schnell für Aufmerksamkeit, weil viele Beobachter die Äußerung eher als satirische Kritik denn als strafbare Beleidigung einordneten.

Nun aber muss der Rentner nicht mit einer Strafe rechnen: Die Staatsanwaltschaft Heilbronn stellte das Verfahren ein, weil sie den Beitrag als von der Meinungsfreiheit gedeckte Machtkritik bewertete.

Worum es in dem Fall ging

Ausgangspunkt war ein Facebook-Beitrag des Polizeipräsidiums Heilbronn. Darin ging es um Sicherheitsmaßnahmen und ein Flugverbot anlässlich eines Besuchs von Friedrich Merz in der Stadt. Unter diesem Beitrag kommentierte der Rentner sinngemäß, „Pinocchio“ komme nach Heilbronn.

Die Figur Pinocchio steht allgemein für jemanden, dem mangelnde Wahrhaftigkeit zugeschrieben wird. Genau darin lag die Brisanz des Falls. Die Frage war, ob eine solche Formulierung noch politische Kritik ist oder bereits eine strafbare Ehrverletzung darstellt.

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Die Anzeige kam den Berichten zufolge nicht von Friedrich Merz selbst. Vielmehr wurde der Vorgang durch das Social-Media-Team der Polizei aufgegriffen. Anschließend wurde wegen des Verdachts einer Beleidigung nach Paragraf 188 Strafgesetzbuch ermittelt.

Warum Paragraf 188 StGB in der Kritik steht

Paragraf 188 StGB schützt Personen des politischen Lebens vor übler Nachrede, Verleumdung und Beleidigung, wenn die Tat geeignet ist, ihr öffentliches Wirken erheblich zu erschweren. Die Vorschrift soll verhindern, dass Politikerinnen und Politiker durch aggressive persönliche Angriffe eingeschüchtert oder mundtot gemacht werden. Gerade in Zeiten digitaler Hetze ist dieser Schutz nicht bedeutungslos.

Gleichzeitig ist der Paragraf umstritten. Kritiker sehen die Gefahr, dass Behörden bei überspitzten Kommentaren zu schnell strafrechtlich reagieren. Politische Kommunikation lebt jedoch auch von Polemik, Satire und harten Zuspitzungen.

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Das Bundesverfassungsgericht hat in früheren Entscheidungen immer wieder betont, dass bei Aussagen über politische Fragen ein weiter Schutz der Meinungsfreiheit gilt.

“Wer Macht ausübt, muss sich deshalb auch scharfe und überzeichnete Kritik gefallen lassen”, sagt auch Sozialrechtsexperte Dr. Utz Anhalt. Strafbar wird eine Äußerung eher dort, “wo nicht mehr die Auseinandersetzung in der Sache erkennbar ist, sondern allein die Herabwürdigung einer Person im Vordergrund steht.”

Die Entscheidung der Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwaltschaft Heilbronn stellte das Verfahren nach Paragraf 170 Absatz 2 Strafprozessordnung ein. Nach ihrer Bewertung fehlte ein hinreichender Tatverdacht. Der Kommentar sei zulässige Machtkritik und damit von der Meinungsfreiheit geschützt.

Diese Entscheidung entspricht der Einschätzung vieler Juristen, die bereits kurz nach Bekanntwerden des Falls Zweifel an einer Strafbarkeit äußerten. Der Vergleich mit Pinocchio mag spöttisch sein, ist aber im Meinungskampf nicht ungewöhnlich. Er enthält eine wertende Aussage, die erkennbar auf das öffentliche Auftreten eines Politikers zielt.

Für den Rentner endete der Vorgang damit ohne Anklage. Trotzdem bleibt der Fall rechtlich interessant, weil schon die Einleitung eines Verfahrens einschüchternd wirken kann. Wer wegen eines kurzen Kommentars Post von Ermittlungsbehörden erhält, dürfte sich künftig genauer überlegen, ob er sich öffentlich äußert..

Fazit

Der Fall des Rentners aus Heilbronn zeigt, wie schnell ein kurzer Online-Kommentar ein strafrechtliches Verfahren auslösen kann. Die spätere Einstellung durch die Staatsanwaltschaft bestätigt jedoch, dass Satire und bildhafte Kritik einen hohen Schutz genießen. Der Vergleich eines Kanzlers mit Pinocchio mag respektlos wirken, bleibt aber im täglichen Meinungsaustausch grundsätzlich zulässig.

Quellen

Legal Tribune Online berichtete über die Einstellung des Verfahrens durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn und die Bewertung als zulässige Machtkritik.

Beck aktuell ordnete die Entscheidung ebenfalls juristisch ein und verwies auf die Begründung, dass die Bezeichnung „Pinocchio“ von der Meinungsfreiheit gedeckt sei.