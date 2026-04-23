Schwerbehinderung: Eigenbedarfskündigung trotz Schwerbehinderung – Frist entscheidet

Der Brief liegt auf dem Tisch. Der Vermieter kündigt wegen Eigenbedarf — und der Schwerbehindertenausweis, den Monika R., 61, seit Jahren mit sich trägt, scheint plötzlich wertlos. Die Dortmunderin sitzt im Rollstuhl, lebt seit zwölf Jahren in einer barrierefreien Erdgeschosswohnung und soll in drei Monaten raus.

Was viele Betroffene nicht wissen: Der Ausweis allein schützt keine Wohnung. Aber ein richtig formulierter Widerspruch mit dem richtigen Inhalt kann es — wenn er fristgerecht eingereicht wird und die entscheidenden Punkte enthält, auf die Gerichte schauen.

Die Rechtslage hat sich in den letzten zwei Jahren spürbar verschoben. Ein BGH-Urteil vom April 2025 lockert die Anforderungen an medizinische Nachweise erheblich. Zwei weitere Leitentscheidungen aus Berlin und Heidelberg zeigen, unter welchen Bedingungen Gerichte Eigenbedarfskündigungen stoppen — und unter welchen nicht.

Der Schwerbehindertenausweis allein schützt keine Wohnung — das entscheidet das Gericht wirklich

Das größte Missverständnis im Mietrecht bei Schwerbehinderung lautet: Der Ausweis mit GdB 50 oder höher verhindert automatisch eine Kündigung. Das ist falsch, und Betroffene zahlen diesen Irrtum mit ihrer Wohnung.

Das Gesetz enthält keinen speziellen Kündigungsschutz für schwerbehinderte Mieter. Was es enthält, ist eine Härtefallregelung — und die gilt für alle Mieter, nicht nur für schwerbehinderte.

Die entscheidende Weiche stellt § 574 BGB. Danach kann ein Mieter einer an sich wirksamen Kündigung widersprechen, wenn der Auszug für ihn oder Angehörige seines Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Abwägung mit den berechtigten Interessen des Vermieters nicht zu rechtfertigen ist.

Das Gericht wägt ab — das konkrete Bleibeinteresse des Mieters gegen das konkrete Erlangungsinteresse des Vermieters. Es fragt: Was genau macht diesen konkreten Auszug unzumutbar?

Schwerbehinderung ist dabei kein automatischer Trumpf, sondern ein Faktor unter mehreren. Entscheidend sind die behinderungsbedingten Besonderheiten dieser Wohnung: Ist sie barrierefrei und gibt es keine vergleichbare Alternative? Ist die Betroffene in ein lokales Pflegenetzwerk eingebunden, das am neuen Ort nicht existiert?

Drohen gesundheitliche Verschlechterungen durch den Umzug selbst — Stressinfarkt, psychische Dekompensation, Suizidgefahr? Diese Fragen muss der Widerspruch beantworten. Der Ausweis beantwortet keine davon.

Wer im Widerspruch schreibt: „Ich bin schwerbehindert und daher nicht zur Kündigung verpflichtet”, hat die Prüfung noch nicht einmal begonnen. Wer schreibt:

„Ich bin seit acht Jahren in dieser Erdgeschosswohnung barrierefrei eingerichtet, benötige diese Konfiguration aufgrund von Rollstuhlabhängigkeit und Pflegegrad 3, habe in einem Umkreis von 25 Kilometern keine vergleichbare Wohnung gefunden, und mein Neurologe bescheinigt, dass ein erzwungener Umzug eine depressive Episode auslösen würde, die meine Fähigkeit zur Selbstversorgung gefährdet” — dieser Mieter hat eine Grundlage.

BGH April 2025: Kein Facharzt-Attest mehr zwingend erforderlich

Jahrelang war in der Praxis ein Facharztzeugnis die Eintrittskarte für einen ernsthaft genommenen Härtefallwiderspruch. Psychotherapeuten, Allgemeinmediziner, Heilpraktiker mit psychotherapeutischer Ausbildung — ihre Stellungnahmen wurden von Gerichten regelmäßig als formal unzureichend zurückgewiesen, unabhängig davon, was inhaltlich drinstand. Das hat der Bundesgerichtshof im April 2025 korrigiert.

Mit dem Urteil vom 16. April 2025 (Az. VIII ZR 270/22) stellte der VIII. Zivilsenat klar: Entscheidend ist nicht der Berufstitel des Behandlers, sondern der Inhalt der Stellungnahme.

Ein Psychotherapeut nach dem Heilpraktikergesetz kann einen Härtefall genauso substantiiert begründen wie ein Facharzt für Psychiatrie — vorausgesetzt, die Stellungnahme beschreibt konkret die Erkrankung, den bisherigen Behandlungsverlauf und insbesondere die zu erwartenden Folgen eines Umzugs für den Gesundheitszustand. Pauschale Formulierungen wie „ein Umzug würde sich negativ auf den Patienten auswirken” reichen weiterhin nicht aus.

Was der BGH ebenfalls klargestellt hat: Fehlt dem Gericht die medizinische Fachkunde, um den Vortrag des Mieters zu beurteilen, darf es diesen nicht einfach als unsubstantiiert abtun. Es muss ein Sachverständigengutachten einholen.

Das bedeutet in der Praxis: Wenn die Stellungnahme des Behandlers konkret und nachvollziehbar ist, beginnt damit eine inhaltliche gerichtliche Prüfung — nicht das sofortige Scheitern am Formerfordernis. Für schwerbehinderte Mieter mit psychischen oder neurologischen Erkrankungen, die keine kurzfristige Facharztanbindung haben, ist das ein erheblicher Fortschritt.

Die 2-Monats-Frist: Widerspruch nach § 574 BGB — Form und tödliche Versäumnisse

Es gibt Fehler im Mietrecht, die sich nicht mehr korrigieren lassen. Die versäumte Widerspruchsfrist gehört dazu. Nach § 574b BGB kann der Vermieter die Fortsetzung des Mietverhältnisses ablehnen, wenn der Mieter den Widerspruch nicht spätestens zwei Monate vor der Beendigung des Mietverhältnisses in Textform erklärt hat.

Wer drei Wochen zu spät ist, verliert den Anspruch auf Fortsetzung — unabhängig davon, wie stark seine Härtegründe wären.

Eine Ausnahme existiert: Hat der Vermieter in der Kündigung nicht auf die Möglichkeit des Widerspruchs und die Frist hingewiesen, kann der Mieter seinen Widerspruch noch im ersten Termin des Räumungsrechtsstreits erklären.

Viele Kündigungen enthalten diesen Hinweis aber — wer ihn übersieht oder nicht versteht, läuft trotzdem in die Frist. Die sichere Vorgehensweise ist daher: Widerspruch sofort nach Erhalt der Kündigung, nicht erst kurz vor Fristablauf.

Die Form ist einfach: Textform reicht, also auch eine E-Mail oder ein Fax. Empfohlen wird dennoch der Einschreibe-Brief, um den Zugang beweisen zu können. Der Widerspruch muss nicht sofort vollständig begründet sein.

Wer die Frist wahren will und noch keine ärztliche Stellungnahme hat, schreibt: „Ich widerspreche der Kündigung vom [Datum] wegen besonderer Härte. Die Begründung reiche ich nach.” Das sichert die Frist. Wer eine Räumungsklage bekommt, ohne vorher Widerspruch eingelegt zu haben, ist nicht vollständig verloren — aber die Ausgangslage verschlechtert sich erheblich, und im Räumungsverfahren steht man unter erweitertem Druck.

Was in den Widerspruch gehört: Diese Punkte entscheiden über Bleiben oder Gehen

Ein Widerspruch ist kein Beschwerdebrief. Er ist ein rechtliches Dokument, das einer gerichtlichen Interessenabwägung standhalten muss. Wer es pauschal hält, verliert — wer die folgenden vier Punkte konkret mit Fakten und Belegen füllt, hat eine Grundlage.

Der erste ist die Behinderung in Bezug auf diese konkrete Wohnung — nicht die Diagnose allgemein, sondern was an dieser Wohnung behinderungsgerecht ist: stufenloser Eingang, angepasstes Bad, Türbreite für den Rollstuhl, Pflegebett-Aufbau. Fotos, Grundriss und ein kurzes Schreiben des Pflegedienstes helfen hier erheblich.

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Zweiter Kernpunkt ist die ärztliche oder therapeutische Stellungnahme zu den gesundheitlichen Folgen eines Umzugs — konkret auf diesen Umzug bezogen, mit Diagnose, Behandlungsverlauf und prognostizierten Auswirkungen. Seit dem BGH-Urteil vom April 2025 muss diese nicht von einem Facharzt stammen, muss aber inhaltlich substantiiert sein.

Drittens ist die dokumentierte Ersatzwohnungssuche entscheidend. Wer behauptet, keine geeignete Alternative gefunden zu haben, muss das belegen: gespeicherte Suchanfragen, Ablehnungsschreiben, Besichtigungsdaten. Je länger die Suchhistorie, desto überzeugender. Wer erst nach Erhalt der Kündigung zu suchen beginnt, hat keine Geschichte vorzuweisen.

Viertens gehört in jeden Widerspruch die Frage der Erschwinglichkeit: Wer Bürgergeld oder Grundsicherung bezieht, kann keine Wohnung mit erheblich höherer Miete anmieten. Wenn der lokale Markt keine barrierefreie Wohnung im angemessenen Kostenrahmen hergibt, ist das ein eigenständiger Härtegrund — nicht nur eine Fußnote.

Ergänzend lohnt ein Blick auf den barrierefreien Umbauanspruch nach § 554 BGB: Wenn die Wohnung noch nicht vollständig barrierefrei ist, kann der Mieter vom Vermieter die Erlaubnis zum Umbau verlangen — Türverbreiterung, Treppenlift, Haltegriffe, Duschumbau.

Der Vermieter kann dies nur ablehnen, wenn der Umbau für ihn unzumutbar ist. Wer die Kosten selbst trägt und einen Rückbau bei Auszug zusichert, ist in einer starken Position. Ein erfolgreicher Umbauantrag kann die behauptete Notwendigkeit des Auszugs nachträglich erheblich in Frage stellen.

LG Heidelberg und LG Berlin 2024: Wann Gerichte die Seite wechseln

Zwei Entscheidungen aus dem Jahr 2024 zeigen präzise, was in der Interessenabwägung den Unterschied macht — und was nicht reicht.

Das Landgericht Heidelberg hat im Juni 2024 eine Eigenbedarfskündigung gestoppt, obwohl der Eigenbedarf der Vermieterin berechtigt war (Az. 5 S 46/23). Die Vermieterin wollte ihre pflegebedürftige Mutter in die Wohnung einziehen lassen — ein gewichtiges Interesse.

Die schwerbehinderte Mieterin lebte seit 2004 in einer barrierefreien Erdgeschosswohnung, war auf genau diese Konfiguration angewiesen und hatte seit 2019 erfolglos nach einer geeigneten Alternative gesucht. Das Gericht stellte fest: Beide Interessen sind gewichtig. Aber das Interesse der Mieterin sei existenziell, das der Vermieterin erheblich — nicht existenziell.

Was diese Entscheidung lehrreich macht: Das Gericht gewann nicht wegen des Ausweises, sondern wegen fünf Jahren dokumentierter Suchhistorie und dem Nachweis, dass die Wohnung auf konkrete Bedürfnisse zugeschnitten war. Hätte die Mieterin keine dokumentierte Suche vorgelegt, wäre das Urteil anders ausgegangen.

Das Landgericht Berlin II hat im Oktober 2024 einem 85-jährigen Mieter recht gegeben, der seit seiner Geburt in einem Reihenhaus lebte (Az. 65 S 139/24). Die Vermieterin hatte ihn aufgefordert, die Wohnung während Modernisierungsarbeiten zu räumen — er weigerte sich. Daraufhin kündigte sie wegen angeblicher Pflichtverletzung.

Das Gericht wies die Kündigung ab: Eine Duldungspflicht umfasst lediglich Zutrittsgewährung, keinen Auszug. Und das Rücksichtnahmegebot des Vermieters gilt unabhängig davon, ob der Mieter einen formellen Härteeinwand erhoben hat. Für schwerbehinderte Mieter in ähnlichen Situationen bedeutet das:

Selbst wer die Frist für den formellen Härteeinwand versäumt hat, kann sich auf die vertragliche Rücksichtnahmepflicht des Vermieters berufen, wenn die Durchführung von Bauarbeiten einen Auszug faktisch erzwingen soll.

Was diese Linie zeigt: Gerichte werden zunehmend skeptisch gegenüber Taktiken, mit denen faktische Räumungen über formale Umwege organisiert werden — sei es über Modernisierungsankündigungen mit Auszugsverlangen oder Kündigungen wegen angeblicher Pflichtverletzungen.

Wer in einer solchen Situation steckt, meldet keinen freiwilligen Auszug an, bevor ein Gericht entschieden hat — und zieht auch dann erst aus, wenn ein rechtskräftiges Räumungsurteil vorliegt. Bis dahin gilt: keine mündlichen Zusagen an den Vermieter, alles schriftlich dokumentieren.

Häufige Fragen zur Eigenbedarfskündigung bei Schwerbehinderung

Reicht der Schwerbehindertenausweis als Beweis für einen Härtefall?

Nein. Der Ausweis belegt den Status, nicht die Unzumutbarkeit des Auszugs. Das Gericht prüft die konkreten Folgen des Auszugs für diese Person in dieser Wohnung. Die Schwerbehinderung ist ein relevanter Faktor, trägt aber ohne wohnungsbezogene Begründung, dokumentierte Suchgeschichte und ärztliche Stellungnahme nicht allein.

Was passiert, wenn ich die 2-Monats-Frist versäume?

Der Vermieter kann die Fortsetzung ablehnen. Hat er jedoch nicht auf die Widerspruchsmöglichkeit und die Frist hingewiesen — was viele Kündigungen versäumen — kann der Widerspruch noch im ersten Termin des Räumungsverfahrens erklärt werden. Prüfen Sie die Kündigung genau auf diesen Hinweis und holen Sie im Zweifel sofort Beratung.

Muss ich ein Facharzt-Attest beibringen?

Seit der BGH-Entscheidung vom April 2025 (Az. VIII ZR 270/22) nicht mehr zwingend. Eine ausführliche, inhaltlich substantiierte Stellungnahme des tatsächlich behandelnden Therapeuten oder Allgemeinmediziners kann ausreichen — wenn sie konkret beschreibt, welche Erkrankung vorliegt und welche gesundheitlichen Folgen ein Umzug konkret hätte. Ein Facharzt-Attest bleibt wünschenswert, ist aber kein ausschließlicher Weg mehr.

Was kostet es, sich gegen eine Eigenbedarfskündigung zu wehren?

Mitglieder von VdK oder SoVD erhalten kostenlose Rechtsberatung. Wer einem Mieterverein angehört, erhält dort ebenfalls Unterstützung. Wer finanziell schwach gestellt ist, kann beim Amtsgericht Beratungshilfe oder Prozesskostenhilfe beantragen — dann entstehen keine oder nur geringe Kosten.

Kann ich mehrfach Widerspruch einlegen, wenn sich die Situation ändert?

Ja. § 574c BGB erlaubt einen erneuten Widerspruch bei geänderten Umständen — etwa bei Verschlechterung des Gesundheitszustands oder wenn eine erneute Kündigung ausgesprochen wird. Der neue Widerspruch muss auf geänderten Umständen beruhen; das bloße Wiederholen des alten Vortrags reicht nicht.

Quellen:

Bundesministerium der Justiz: § 574 BGB – Widerspruch des Mieters gegen die Kündigung

Bundesministerium der Justiz: § 574b BGB – Form und Frist des Widerspruchs

Bundesministerium der Justiz: § 554 BGB – Barrierereduzierung

Bundesgerichtshof: BGH, Urteil vom 16.04.2025, Az. VIII ZR 270/22 (Gesundheitliche Härte bei Eigenbedarfskündigung)