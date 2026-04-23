Bürgergeld statt Neue Grundsicherung: Viele Haushalte verlieren ihren Mietschutz ab Juli 2026

35,3 Prozent aller Haushalte, die 2022 neu in die Grundsicherung kamen, wohnten bereits am ersten Tag in Wohnungen, die das Jobcenter für zu teuer hält. 192.231 Bedarfsgemeinschaften, 243.079 Menschen. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hat das im Februar 2026 mit Leistungsstatistikdaten aus 322 Jobcenter-Bezirken belegt.

Der einzige Schutz dieser Menschen hieß Karenzzeit: zwölf Monate, in denen das Jobcenter die tatsächliche Kaltmiete ohne Prüfung übernahm. Ab dem 1. Juli 2026 gilt dieser Schutz für die teuersten Fälle nicht mehr.

Wer ab dann neu Leistungen beantragt und in einer Wohnung lebt, deren Miete das Eineinhalbfache des Richtwerts überschreitet, bekommt im ersten Bescheid bereits weniger als die Miete kostet.

35 Prozent Neuzugänge über Richtwert – und das Gesetz macht es ab Juli schärfer

Die IAB-Studie von Sebastian Bähr, Andreas Mense und Katja Wolf ist nüchterne Sozialforschung. Aber ihre Befunde kommen zur denkbar ungünstigsten Zeit: gerade als der Bundestag am 5. März 2026 das Dreizehnte Gesetz zur Änderung des SGB II beschlossen hat, das die Wohnkostenübernahme massiv einschränkt.

Die Forscher haben das Ausmaß des Problems präzise vermessen — der Gesetzgeber hat gleichzeitig entschieden, den einzigen Schutz vor den Folgen zu entkernen.

Bisher hat die Karenzzeit das Problem verdeckt, nicht gelöst. Über ein Drittel der Neuzugänge wohnte von Anfang an in Wohnungen, die das Jobcenter eigentlich für unangemessen halten müsste. Nach zwölf Monaten kam die Prüfung, manchmal die Kostensenkungsaufforderung, manchmal der Rechtsstreit.

Der Wohnungsmarkt blieb das eigentliche Problem — aber es gab zumindest eine Übergangszeit. Niemand musste im ersten Monat nach Kündigung, Scheidung oder Jobverlust auch noch sofort seine Wohnung räumen.

Diese Übergangszeit entfällt ab Juli für alle, deren Miete die 1,5-fache Schwelle übersteigt. Der Schutz durch die Karenzzeit bleibt formal bestehen — aber nur für Wohnungen bis zum Eineinhalbfachen des Richtwerts. Darüber liegt eine harte Grenze, die ab Tag eins gilt.

Die Differenz zur tatsächlichen Miete muss aus dem Regelsatz aufgebracht werden — bei 563 Euro monatlich für Alleinstehende gibt es dafür schlicht keinen Spielraum.

Das IAB beziffert die Betroffenheit: Bei 6,9 Prozent der Neuzugänge lagen die Wohnkosten sogar über der 1,5-fachen Schwelle — rund jede fünfzehnte Bedarfsgemeinschaft, die unter die Karenzzeit fällt. Für sie beginnt der staatlich verordnete Mietdruck jetzt nicht mehr nach einem Jahr, sondern am ersten Tag.

Die neue Wohnkostendeckelung im Gesetz: Was ab Juli 2026 gilt — und was nicht mehr

Die formale Struktur des § 22 SGB II bleibt unangetastet: Das Jobcenter übernimmt Kaltmiete und kalte Nebenkosten in tatsächlicher Höhe, soweit sie angemessen sind. Heizkosten laufen als eigenständiger Posten und wurden auch bisher von Beginn an auf Angemessenheit geprüft. Die Karenzzeit hat immer nur für die Kaltmiete gegolten.

Neu ist § 22 Abs. 1 S. 5 SGB II in der ab Juli gültigen Fassung: Danach werden höhere als angemessene Aufwendungen für Unterkunft nur noch bis zur 1,5-fachen abstrakt angemessenen Miete als Bedarf anerkannt.

Diese Deckelung gilt ausdrücklich auch innerhalb der Karenzzeit und führt zu einer sofortigen Begrenzung ab dem ersten Tag des Leistungsbezugs — so die Analyse des Tacheles Sozialhilfevereins, der den Gesetzesentwurf ausgewertet hat. Die Karenzzeit entfaltet für die teuersten Wohnungen damit faktisch keine Wirkung mehr.

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Ein Rechenbeispiel: Liegt der Richtwert für eine Einzelperson in einer mittleren Großstadt bei 500 Euro Kaltmiete, zahlt das Jobcenter ab Juli höchstens 750 Euro. Wer 900 Euro zahlt, muss 150 Euro monatlich aus dem Regelsatz aufbringen — Geld, das für Essen, Strom und Kleidung eingeplant war.

Für Bestandsbezieher gilt Bestandsschutz bis zum Ende des laufenden Bewilligungszeitraums. Die neue Deckelung greift erst mit dem ersten Folgebescheid nach dem 1. Juli 2026.

Alleinerziehende und Ältere trifft es am härtesten

Die IAB-Daten zeigen ein Muster, das keine Überraschung ist, aber trotzdem systematisch ignoriert wird: Die Menschen, die am häufigsten mit zu hohen Wohnkosten in die Grundsicherung rutschen, sind genau die, die auf dem angespannten Wohnungsmarkt am schlechtesten wegkommen.

Bei Einpersonenhaushalten lagen 31,1 Prozent von Anfang an über dem Richtwert, 5,4 Prozent sogar über der 1,5-fachen Schwelle. Bei Alleinerziehenden ist das Bild drastisch anders: 44,9 Prozent — fast jede zweite alleinerziehende Familie, die neu in die Grundsicherung kam — überschritt von Beginn an den Richtwert.

Und 10,0 Prozent lagen sogar über der künftigen 1,5-fachen Grenze. Damit wäre jede zehnte Alleinerziehende, die ab Juli neu Leistungen beantragt, sofort von der Deckelung betroffen.

Das Muster bei kinderreichen Haushalten ist ähnlich: Der Anteil derer, die sogar die 1,5-fache Schwelle überschreiten, steigt mit der Kinderzahl — weil Großfamilien auf dem Markt häufig nur Wohnungen finden, die selbst die neue Obergrenze übersteigen.

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Auch das Alter spielt eine entscheidende Rolle: Bei Älteren lagen die Wohnkosten deutlich häufiger über der 1,5-fachen Schwelle als bei Jüngeren, unabhängig vom Haushaltstyp.

Wer jahrzehntelang in einer Wohnung gelebt hat, sitzt im Alter oft in einer größeren oder teureren Bleibe — ausgelegt für einen Haushalt mit Erwerbseinkommen. Eine Kündigung, ein Todesfall, eine Krankheit reißt ihn dann in die Grundsicherung, und das Jobcenter erklärt die Wohnung für unangemessen.

Petra M., 58, aus Dortmund, hat das nach einer Krebserkrankung erlebt: Kündigung 2025, Antrag auf Grundsicherung. Kaltmiete: 780 Euro. Örtlicher Richtwert für Einzelpersonen: 470 Euro. Das 1,5-fache liegt bei 705 Euro. Unter dem neuen Recht ab Juli würde das Jobcenter ihr sofort nur 705 Euro anerkennen. Die 75-Euro-Lücke jeden Monat — aus einem Regelsatz von 563 Euro aufzubringen.

Wann Kürzungen rechtmäßig sind — und wann nicht

Auch nach der Reform gilt: Das Jobcenter darf nicht stillschweigend kürzen. Im laufenden Bewilligungszeitraum muss es vor jeder Absenkung eine schriftliche Kostensenkungsaufforderung erlassen.

Dieses Schreiben muss die konkrete Angemessenheitsgrenze benennen, transparent darlegen, wie sie berechnet wurde, und eine Frist setzen — üblicherweise sechs Monate. Fehlt die Aufforderung oder ist sie zu unbestimmt, ist eine anschließende Kürzung regelmäßig rechtswidrig.

Anders bei Neufällen ab dem 1. Juli 2026: Hier greift die 1,5-fache-Deckelung sofort, ohne vorherige Aufforderung — bereits im ersten Bewilligungsbescheid. Es gibt keine Anlaufzeit. Betroffene sollten ihren ersten Bescheid deswegen sofort auf die genannte Angemessenheitsgrenze und deren Berechnungsgrundlage prüfen.

Ist kein erschwinglicher Ersatzwohnraum verfügbar, darf das Jobcenter trotzdem nicht dauerhaft kürzen. Diese fehlende Verfügbarkeit schützt — aber nur, wenn sie nachgewiesen wird. Wohnungssuche lückenlos dokumentieren: Anschreiben an Vermieter, Antworten, aufgerufene Inserate. Wer diesen Nachweis nicht führt, verliert seinen wichtigsten Einwand.

Neu im Gesetz: Überschreitet die vereinbarte Miete die nach den §§ 556d bis 556g BGB zulässige Mietpreisbremse um mehr als zehn Prozent, muss die leistungsberechtigte Person gegenüber dem Vermieter Rüge erheben. Senkt der Vermieter daraufhin die Miete, gilt das Kostensenkungsverfahren als erledigt. Reagiert er nicht, geht der Rückforderungsanspruch auf das Jobcenter über.

Das schlüssige Konzept: Warum Jobcenter bei Kürzungen oft auf tönernen Füßen stehen

Die Angemessenheitsgrenze ist kein bundesweit gültiger Fixbetrag. Jedes Jobcenter muss sie auf Basis eines sogenannten schlüssigen Konzepts festlegen — einer Auswertung des lokalen Mietmarkts, aus der sich nachvollziehbar ergibt, welche Kaltmiete für eine Wohnung bestimmter Größe im Vergleichsgebiet tatsächlich zu bekommen ist. Dieses Konzept muss öffentlich und prüfbar sein. Pauschale Verweise auf „örtliche Richtwerte” ohne transparente Herleitung reichen rechtlich nicht aus.

In der Praxis stehen viele Jobcenter damit schlecht da. Veraltete Daten, unzureichende Methoden, undurchsichtige Berechnungen — das Bundessozialgericht hat in ständiger Rechtsprechung entschieden, dass ein Konzept, das die tatsächlichen Marktbedingungen nicht abbildet, rechtswidrig ist. Fehlt ein schlüssiges Konzept oder ist es erkennbar fehlerhaft, muss das Jobcenter die tatsächlichen Wohnkosten übernehmen oder nach Wohngeldtabelle zuzüglich Sicherheitszuschlag bemessen.

Jede Kürzung, die auf einer kommunalen Angemessenheitsgrenze basiert, ist damit anfechtbar. Widerspruch ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Bescheids einzulegen — kostenlos, ohne Anwaltszwang.

Wer im Widerspruch konkret nach dem zugrundeliegenden schlüssigen Konzept fragt und Mängel benennt, hat gute Aussichten: Sozialgerichte heben fehlerhafte KdU-Bescheide regelmäßig auf. Einstweiligen Rechtsschutz können Betroffene beantragen, wenn akuter Wohnungsverlust droht.

70 Prozent der Grundsicherungs-Beziehenden, denen das Jobcenter eine Mietkürzung angekündigt hatte, machen sich laut IAB-Befragung Sorgen um den Verlust ihrer Wohnung. Diese Sorge ist berechtigt. Sie rechtfertigt aber nicht, einen rechtswidrigen Bescheid hinzunehmen. Wer nicht widerspricht, verliert — und zwar jeden Monat.

Häufige Fragen

Gilt die neue Deckelung auch rückwirkend für bestehende Bewilligungen?

Nein. Laufende Bewilligungszeiträume laufen unter der bisherigen Rechtslage weiter. Die neue Grenze gilt erst ab dem ersten Bescheid, der nach dem 1. Juli 2026 erlassen wird.

Was ist, wenn es in meiner Stadt keine Wohnungen innerhalb der Angemessenheitsgrenze gibt?

Das ist ein entscheidender Einwand. Das Jobcenter kann nicht kürzen, wenn objektiv kein günstigerer Wohnraum auf dem lokalen Markt verfügbar ist. Betroffene müssen das aber belegen: Wohnungssuche dokumentieren, Absagen sammeln, Inserate nachweisen.

Kann ich das schlüssige Konzept des Jobcenters anfordern?

Ja. Betroffene haben das Recht, die Grundlage der Angemessenheitsgrenze einzusehen. Ist das Konzept nicht vorhanden, veraltet oder methodisch fehlerhaft, kann das die gesamte Kürzungsentscheidung zu Fall bringen.

Lohnt sich ein Widerspruch gegen Mietkürzungsbescheide?

Häufig ja. Jobcenter kalkulieren Angemessenheitsgrenzen oft auf Basis veralteter Mietdaten. Sozialgerichte heben fehlerhafte Bescheide regelmäßig auf. Widerspruch ist kostenlos und erfordert keine anwaltliche Vertretung.

Gelten Ausnahmen für Krankheit, Behinderung oder Pflegebedarf?

Ja. Besondere persönliche Umstände können höhere Wohnkosten rechtfertigen oder einen Umzug unzumutbar machen. Das Gesetz sieht weiterhin Ausnahmen für unabweisbar höhere Aufwendungen vor — sie müssen aber konkret beantragt und begründet werden.

Quellen

IAB: Bähr/Mense/Wolf: Bei rund einem Drittel der Neuzugänge in die Grundsicherung liegen die Wohnkosten zu Beginn des Leistungsbezugs über dem ortsüblichen Richtwert (IAB-Forum, 02.02.2026)

IAB: Kosten der Unterkunft im Bürgergeld: Erste Befunde zur Karenzzeit Wohnen (IAB-Forum, 03.04.2025)

ver.di: Bürgergeld/Grundsicherung 2026 – Anspruch & Voraussetzungen