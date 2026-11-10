Arbeitslosengeld: Gründungszuschuss trotz Schwerbehinderung abgelehnt – Dann greift die Ausnahme

Ein schwerbehinderter Autohändler beantragte frühzeitig einen Gründungszuschuss, begann seine hauptberufliche Selbstständigkeit aber erst mit zwei Tagen Restanspruch auf Arbeitslosengeld. Nach der zur Überarbeitung vorgelegten Urteilsdarstellung scheiterte seine Klage vor dem Landessozialgericht Hamburg (Urteil vom 21. Oktober 2026, Az. L 2 AL 9/26).

Der Fall zeigt, warum eine frühe Antragstellung allein nicht genügt. Grundsätzlich müssen bei Aufnahme der hauptberuflichen Selbstständigkeit noch mindestens 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen. Für Menschen mit behinderungsbedingtem Rehabilitationsbedarf gibt es eine Ausnahme; eine Schwerbehinderung allein reicht dafür jedoch nicht aus.

Antrag früh gestellt, hauptberufliche Tätigkeit zu spät begonnen

Der Kläger hatte zuvor im Bereich Maschinenbau gearbeitet und sich nach dem Ende seines Beschäftigungsverhältnisses arbeitslos gemeldet. Die Agentur für Arbeit bewilligte ihm Arbeitslosengeld mit einer Anspruchsdauer bis zum 14. April 2025.

Bereits im September 2024 beantragte er einen Gründungszuschuss für einen Kfz-Handel. Diesen hatte er zuvor nach seinen Angaben mit einem Aufwand von ein bis zwei Stunden täglich im Nebenerwerb betrieben. Zum 13. April 2025 meldete er das Gewerbe auf einen Haupterwerb um.

Die Agentur für Arbeit lehnte die Förderung ab, weil sein Restanspruch auf Arbeitslosengeld zu diesem Zeitpunkt nur noch zwei Tage betrug. Im Widerspruch machte der Kläger geltend, sein Berater habe ihn nicht ausreichend aufgeklärt. Außerdem müsse seine Schwerbehinderung berücksichtigt werden.

Nach der Klageabweisung durch das Sozialgericht Hamburg (Az. S 33 AL 197/25) legte der Mann Berufung ein. Laut der zugrunde liegenden Urteilsdarstellung wies das LSG diese zurück und ließ die Revision nicht zu.

Die 150 Tage müssen bei Aufnahme der Selbstständigkeit noch vorhanden sein

Der Gründungszuschuss ist eine Ermessensleistung nach § 93 SGB III. Die Voraussetzung eines Restanspruchs von mindestens 150 Tagen ergibt sich aus § 93 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 SGB III. Die Agentur für Arbeit muss über die Förderung nach pflichtgemäßem Ermessen entscheiden.

Entscheidend ist der Beginn der hauptberuflichen Selbstständigkeit. Ein früh gestellter Antrag sichert den damals noch vorhandenen Restanspruch nicht für einen späteren Tätigkeitsbeginn. Zusätzlich müssen unter anderem die Tragfähigkeit der Gründung sowie die erforderlichen Kenntnisse und Fähigkeiten nachgewiesen werden.

Eine Gewerbeummeldung kann den Beginn dokumentieren, entscheidet darüber aber nicht allein. Ausschlaggebend sind die tatsächliche Tätigkeit und deren Umfang.

Wann Vorbereitungshandlungen berücksichtigt werden können

Auch Vorbereitungshandlungen können bereits als Aufnahme einer selbstständigen Tätigkeit gelten. Sie müssen dafür nach der Rechtsprechung zielgerichtet und unmittelbar auf die spätere Erwerbstätigkeit ausgerichtet sein und die Arbeitslosigkeit beenden.

Dafür ist grundsätzlich ein Umfang von mindestens 15 Wochenstunden erforderlich. Die Stundenzahl allein genügt jedoch nicht: Auch Inhalt und tatsächliche Durchführung der Vorbereitung müssen die Anforderungen an eine Aufnahme der Tätigkeit erfüllen.

Der Kläger hatte sich darauf berufen, bereits seit Mai 2024 Vorbereitungen getroffen zu haben. Nach der Vorlage erkannte das Gericht darin keinen ausreichend umfangreichen früheren Tätigkeitsbeginn. Es ging deshalb von einer Aufnahme der hauptberuflichen Selbstständigkeit am 13. April 2025 aus.

Warum der behauptete Beratungsfehler nicht weiterhalf

Der Kläger berief sich außerdem auf einen sozialrechtlichen Herstellungsanspruch. Dieser kann unter bestimmten Voraussetzungen Nachteile ausgleichen, die durch eine Verletzung behördlicher Beratungs- oder Betreuungspflichten entstanden sind.

Bei der Frage, ob überhaupt ein Beratungsfehler vorlag, verwies das Gericht laut Vorlage auf die ausgehändigten Antragsunterlagen. Diese enthielten in Abschnitt D einen ausdrücklichen Hinweis auf den erforderlichen Restanspruch von 150 Tagen.

Das Gericht sah deshalb im konkreten Fall keine Pflicht, diese Information ohne erkennbaren zusätzlichen Beratungsbedarf nochmals mündlich zu erläutern. Einen erkennbaren Irrtum des Klägers nahm es danach nicht an.

Daraus folgt allerdings nicht, dass ein Formularhinweis jede weitere Beratungspflicht ausschließt. Ob zusätzliche Aufklärung erforderlich ist, hängt vom jeweiligen Gespräch und den für die Behörde erkennbaren Umständen ab.

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Davon zu unterscheiden ist die Frage, ob sich der Nachteil rechtlich ausgleichen ließe. Hier besteht eine Grenze des Herstellungsanspruchs: Eine tatsächlich erst später aufgenommene Selbstständigkeit lässt sich nicht allein durch eine behördliche Korrektur auf einen früheren Zeitpunkt verlegen. Der fehlende tatsächliche Tätigkeitsbeginn kann auf diesem Weg nicht ersetzt werden.

Sonderregelung: Eine Schwerbehinderung allein reicht nicht

Nach § 116 Absatz 7 SGB III kann ein Gründungszuschuss auch gewährt werden, wenn weniger als 150 Tage oder überhaupt kein Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen. Diese Ausnahme betrifft Menschen mit Behinderungen im Sinne des § 19 SGB III, die Hilfen zur Teilhabe am Arbeitsleben benötigen.

Entscheidend ist, ob die Aussichten auf berufliche Teilhabe wegen Art oder Schwere der Behinderung längerfristig wesentlich gemindert sind und deshalb entsprechende Hilfen gebraucht werden. Ein Schwerbehindertenausweis allein belegt diesen Bedarf nicht. Umgekehrt setzt die Vorschrift nicht zwingend eine anerkannte Schwerbehinderung voraus.

Leistungen nach § 112 SGB III kommen in Betracht, soweit die Behinderung sie erforderlich macht, um die Erwerbsfähigkeit und die Teilhabe am Arbeitsleben zu sichern. Auch im Rahmen dieser Sonderregelung bleibt der Gründungszuschuss grundsätzlich eine Ermessensleistung.

Warum das Gericht keinen entsprechenden Förderbedarf sah

Der Kläger verfügte über ein abgeschlossenes Studium im Bereich Automotive Engineering beziehungsweise Maschinenbau. Laut Vorlage ging das Gericht davon aus, dass er trotz gesundheitlicher Einschränkungen noch mindestens sechs Stunden täglich unter geeigneten Arbeitsbedingungen arbeiten konnte.

Nach der wiedergegebenen Begründung sah das Gericht auch keine geringeren körperlichen Anforderungen des Kfz-Handels gegenüber einer geeigneten Beschäftigung im bisherigen Berufsfeld. Einen behinderungsbedingten Bedarf für die Förderung dieser Selbstständigkeit nahm es deshalb nicht an.

Ein Studium oder ein Leistungsvermögen von mindestens sechs Stunden täglich schließen einen Rehabilitationsbedarf allerdings nicht generell aus. Entscheidend bleiben die konkreten Einschränkungen und die Anforderungen geeigneter Tätigkeiten.

Worauf Betroffene vor der Gründung achten sollten

Wer einen Gründungszuschuss beantragen möchte, sollte sich frühzeitig den verbleibenden ALG-I-Anspruch und den spätesten möglichen Beginn bestätigen lassen. Der Antrag muss grundsätzlich vor Aufnahme der förderfähigen Tätigkeit gestellt werden. Eine rechtzeitige Antragstellung ersetzt jedoch nicht die übrigen Fördervoraussetzungen.

Der Kläger hatte nach der Vorlage erklärt, wegen eines laufenden Kündigungsschutzverfahrens mit der Gründung gewartet zu haben. Ein solches Verfahren sichert die Voraussetzungen für den Gründungszuschuss nicht automatisch. Wer deshalb den Start verschieben will, sollte die Folgen vorher mit der Agentur für Arbeit klären.

Wichtige Auskünfte sollten schriftlich festgehalten und Antragsunterlagen sorgfältig geprüft werden. Auch der tatsächliche Tätigkeitsbeginn und mögliche Vorbereitungshandlungen sollten mit Datum, Inhalt und zeitlichem Umfang dokumentiert werden.

Menschen mit Behinderungen sollten zusätzlich eine Beratung zur beruflichen Rehabilitation verlangen, wenn gesundheitliche Einschränkungen den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren. Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit zu § 116 SGB III erläutern den erleichterten Zugang zum Gründungszuschuss.

Fragen und Antworten zum Gründungszuschuss

Reicht es, den Antrag bei noch 150 Tagen Restanspruch zu stellen?

Nein. Grundsätzlich müssen bei Aufnahme der hauptberuflichen Selbstständigkeit noch mindestens 150 Tage Anspruch auf Arbeitslosengeld bestehen. Der Antrag allein hält den Restanspruch nicht fest.

Können Menschen mit Schwerbehinderung auch mit weniger Restanspruch gefördert werden?

Ja, wenn die Voraussetzungen der besonderen Förderung für Menschen mit Behinderungen erfüllt sind. Eine anerkannte Schwerbehinderung allein genügt dafür nicht.

Entscheidet die Gewerbeummeldung über den Tätigkeitsbeginn?

Nicht allein. Es kommt auf die tatsächlichen Verhältnisse an. Auch ausreichend umfangreiche und unmittelbar auf die Gründung gerichtete Vorbereitungshandlungen können berücksichtigt werden.

Praxisbeispiel: Vorbereitung nachvollziehbar dokumentieren

Eine arbeitslose Frau plant einen Onlinehandel und bereitet den Geschäftsbetrieb bereits vor dem ersten Verkauf vor. Ob diese Phase schon als Aufnahme der Selbstständigkeit zählt, hängt von den konkreten Tätigkeiten und ihrem Umfang ab. Eine Gewerbeanmeldung allein beantwortet diese Frage nicht.

Sie hält deshalb fest, wann sie welche Arbeiten erledigt hat, und bewahrt zugehörige Unterlagen auf. Mit der Agentur für Arbeit klärt sie frühzeitig, welcher Beginn für die Förderung zugrunde gelegt wird und wie viele Tage ALG-I-Anspruch dann noch verbleiben.