Schwerbehinderung: Bis zu 520 Euro Steuervorteil weg – So verlieren viele 2026 ihren Status

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Wer eine Erkrankung übersteht, verliert genau wegen dieser Genesung seinen Schwerbehindertenstatus. So funktioniert die Heilungsbewährung im deutschen Schwerbehindertenrecht – und für Zehntausende Betroffene bedeutet der Moment, in dem das Versorgungsamt ihre Gesundung anerkennt, den Verlust von Steuerpauschalen, Kündigungsschutz und in vielen Fällen des Anspruchs auf eine vorzeitige Altersrente.

Seit Oktober 2025 hat die Sechste Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung (BGBl. 2025 I Nr. 228) die Situation verschärft: Was als Modernisierung verkauft wurde, macht die Neubewertung nach Ablauf der Heilungsbewährungsfrist für Krebspatienten faktisch härter.

Was die Heilungsbewährung bedeutet – und wann sie endet

Die Heilungsbewährung ist ein Konstrukt des Schwerbehindertenrechts. Wer an Krebs erkrankt, erhält nach der Primärtherapie – also nach Operation, Bestrahlung oder vergleichbarer Behandlung – pauschal einen höheren Grad der Behinderung zugesprochen, als es die verbliebenen körperlichen Einschränkungen allein rechtfertigen würden.

Der Grund ist die Ungewissheit: Niemand weiß in den ersten Jahren nach einer Krebsbehandlung, ob der Tumor zurückkommt. Diese psychische und körperliche Belastung soll die Heilungsbewährung ausdrücklich anerkennen.

Bei den meisten bösartigen Neubildungen wird während der Heilungsbewährung ein GdB von mindestens 50 festgestellt – also die Schwelle zur Schwerbehinderung. Die Frist beträgt in der Regel fünf Jahre, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an dem der Tumor durch die Primärtherapie als beseitigt gilt.

Eine anschließende adjuvante Chemotherapie oder Hormontherapie hat darauf keinen Einfluss – der Fünf-Jahres-Countdown läuft unabhängig davon, ob die Behandlung noch andauert. Bei bestimmten Erkrankungen gelten kürzere Fristen: Nach einer Herz- oder Lebertransplantation beträgt die Heilungsbewährung zwei Jahre, nach einer Knochenmarks- oder Stammzelltransplantation drei Jahre.

Sobald dieser Zeitraum endet und kein Rückfall nachgewiesen ist, kippt die Logik. Die pauschale GdB-Erhöhung entfällt. Das Versorgungsamt bewertet neu – ausschließlich nach dem, was medizinisch nachweisbar verblieben ist: Organschäden, funktionelle Einschränkungen, Folgeerkrankungen.

#Wer keine oder nur geringe bleibende Beschwerden hat, verliert den GdB 50 und damit die Schwerbehinderteneigenschaft. Das passiert nicht, weil sich der Gesundheitszustand der Person verschlechtert hat – sondern weil sie genesen ist.

Was sich durch die neue VersMedV seit Oktober 2025 geändert hat

Die Sechste Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung trat am 3. Oktober 2025 in Kraft (BGBl. 2025 I Nr. 228). Was das Bundesarbeitsministerium als Stärkung der Teilhabeorientierung kommunizierte, hat für alle, die nach abgelaufener Heilungsbewährung neu bewertet werden, eine konkrete Konsequenz.

Die Reform verschiebt die Heilungsbewährungsregeln aus Teil B in den allgemeinen Teil A der versorgungsmedizinischen Grundsätze und fasst sie neu. Der entscheidende inhaltliche Wechsel: Maßstab für die Bewertung ist nicht mehr primär die Diagnose, sondern die konkrete Beeinträchtigung der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.

Das bedeutet konkret: Wer nach Ablauf der Heilungsbewährung keinen signifikanten Alltagsmehraufwand nachweisen kann – keine erheblichen Einschränkungen bei Mobilität, Konzentration, Belastbarkeit oder Selbstversorgung – verliert den GdB-Ansatz, den er zuvor hatte. Schmerzen berechtigen zudem nicht mehr automatisch zu einem Zusatz-GdB: Übliche Schmerzen sind laut neuer Fassung bereits in der Bewertung der Grunderkrankung enthalten.

Nur außergewöhnliche Schmerzen oder eigenständige psychische Erkrankungen als Folge der Krebstherapie können noch gesondert eingeflossen werden.

Für Krebsüberlebende, die körperlich weitgehend genesen sind, bedeutet der neue Maßstab: Er arbeitet gegen sie. Hinzu kommt, dass die Versorgungsämter seit 2026 verstärkt prüfen, ob Antragsunterlagen die tatsächliche Alltagsbeeinträchtigung konkret beschreiben. Reine Diagnoselisten oder kurze Arztbriefe ohne Funktionsbeschreibung genügen den neuen Anforderungen vielfach nicht mehr.

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Der automatische Auslöser: Wie Betroffene in das Überprüfungsverfahren geraten

Einen bestehenden GdB-Bescheid kann das Versorgungsamt nicht grundlos absenken. Bestandskräftige Bescheide genießen formalen Schutz nach § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X – eine Aufhebung ist nur bei wesentlicher Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse möglich und setzt einen konkreten Anlass voraus. Dieser Anlass tritt für Krebspatienten jedoch häufig automatisch ein.

Bei befristeten Bescheiden, wie sie für Krebspatienten während der Heilungsbewährung die Regel sind, läuft die Befristung ab und löst automatisch ein Nachprüfungsverfahren aus. Das Versorgungsamt fordert Unterlagen an, bewertet neu – und legt dabei die zum Zeitpunkt der Neubewertung geltenden versorgungsmedizinischen Grundsätze zugrunde. Das sind seit Oktober 2025 die neuen Maßstäbe der geänderten VersMedV.

Auch wer keinen befristeten Bescheid hat, kann in das Verfahren geraten. Ein selbst gestellter Verschlimmerungsantrag – der Antrag, den GdB wegen neuer oder verschlimmerter Beschwerden anzuheben – öffnet die gesamte Akte für eine vollständige Neubewertung. Wer hofft, seinen GdB von 50 auf 60 anzuheben, riskiert, dass das Versorgungsamt stattdessen auf 30 absetzt.

Dieser Effekt ist nach der VersMedV-Reform besonders relevant: Wer nach dem Ende der Heilungsbewährung noch einen Rest-GdB von 50 hält, sollte jeden Änderungsantrag mit äußerster Vorsicht angehen. Unter der neuen Teilhabe-Logik werden Gesamt-GdB-Werte bei mehreren Erkrankungen restriktiver gebildet – sich überlappende Funktionseinschränkungen addieren sich nicht einfach, es zählt der Gesamteffekt auf den Alltag.

Was Betroffene verlieren – und was das in Euro bedeutet

Die Schwerbehinderteneigenschaft beginnt bei einem GdB von 50. Wer darunter fällt, verliert den Schwerbehindertenausweis und sämtliche daran geknüpften Nachteilsausgleiche.

Der unmittelbar spürbare Verlust ist steuerlicher Natur. Der Behindertenpauschbetrag nach § 33b EStG beträgt bei GdB 50 jährlich 1.140 Euro, die pauschal vom zu versteuernden Einkommen abgezogen werden. Sinkt der GdB auf 30, sind es nur noch 620 Euro – ein Unterschied von 520 Euro im Abzugsbetrag pro Jahr, der sich je nach Steuersatz in 100 bis 250 Euro tatsächlich gesparter Steuer niederschlägt. Wer vollständig aus dem Schwerbehindertenstatus fällt, verliert die Pauschale auf dem höheren Niveau ganz.

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Schwerer wiegt für viele der arbeitsrechtliche Verlust. Schwerbehinderte Menschen genießen besonderen Kündigungsschutz: Der Arbeitgeber darf ihnen nur mit Zustimmung des Integrationsamts kündigen. Nach einer Krebserkrankung, die häufig mit langen Krankheitszeiten und möglichen Leistungseinbußen einhergeht, ist dieser Schutz für viele Betroffene existenziell.

Dazu kommen fünf Tage Zusatzurlaub pro Kalenderjahr (§ 208 SGB IX) sowie die Möglichkeit, bis zu zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze abschlagsfrei in Rente zu gehen – die Altersrente für schwerbehinderte Menschen. Diese setzt einen GdB von mindestens 50 voraus.

Martina K., 57, aus Dortmund, hatte nach ihrer Brustkrebserkrankung 2019 einen GdB von 70 erhalten. Als im Herbst 2024 die Heilungsbewährung abläuft, fordert das Versorgungsamt Unterlagen an. Ihr Onkologe bescheinigt: rezidivfrei, keine relevanten Funktionseinschränkungen. Der neue Bescheid: GdB 30. Keine Schwerbehinderung mehr.

Sie verliert nicht nur den Behindertenpauschbetrag in der höheren Stufe – sondern auch den Plan, 2027 ohne Abschlag frühzeitig in Rente zu gehen. Abhängig von ihrer Rentenhöhe entspricht das Vorziehen um zwei Jahre einem Wert von mehreren tausend Euro.

Die Schutzfrist – und warum sie kürzer ist als gedacht

Wer den Herabstufungsbescheid erhält, hat nicht sofort sämtliche Nachteilsausgleiche verloren. § 199 SGB IX regelt eine Nachwirkungsfrist: Die mit dem Schwerbehindertenstatus verbundenen Rechte bleiben noch bis zum Ende des dritten Monats erhalten, nachdem der neue Bescheid bestandskräftig geworden ist.

Bestandskraft tritt ein, wenn die Widerspruchsfrist von einem Monat abgelaufen ist ohne Widerspruch – oder wenn ein Widerspruch rechtskräftig abgewiesen wurde. Wer also einen Herabstufungsbescheid erhält und keinen Widerspruch einlegt, verliert die Schwerbehinderteneigenschaft spätestens vier Monate nach Bescheidzugang.

Solange ein Widerspruch anhängig ist, bleibt der bisherige GdB jedoch wirksam und die Nachteilsausgleiche bleiben vollständig erhalten. Das Einlegen eines Widerspruchs verlängert den faktischen Schutz erheblich – selbst wenn der Widerspruch am Ende keinen Erfolg hat. Für Betroffene nahe am Renteneintritt kann schon diese Verlängerung entscheidend sein.

Widerspruch: Was zählt, was nicht – und was vor dem Bescheid zu tun ist

Wer den Herabstufungsbescheid einfach hinnimmt, hat spätestens vier Monate nach Zugang alle Nachteilsausgleiche verloren. Wer widerspricht, kauft Zeit – und erhält die Nachteilsausgleiche während des gesamten Widerspruchsverfahrens aufrecht.

Ein Widerspruch muss innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich beim zuständigen Versorgungsamt eingehen. Die Begründung kann nachgereicht werden – entscheidend ist, dass der Widerspruch selbst fristgerecht eingeht.

Inhaltlich zählt ausschließlich, was die Teilhabe im Alltag konkret beeinträchtigt. Das Versorgungsamt hat nach aktuellem Recht Recht, wenn es feststellt, dass keine relevanten Funktionseinschränkungen bestehen. Wer widersprechen will, muss das Gegenteil belegen – nicht mit einer Krebsdiagnose, sondern mit konkreter Alltagsbeeinträchtigung.

Relevante Argumente: anhaltende Fatigue mit nachgewiesener Einschränkung der Belastbarkeit, Polyneuropathien nach Chemotherapie, psychische Folgeerkrankungen, Lymphödem mit funktioneller Einschränkung, Hormonschäden, Bewegungseinschränkungen nach Operation.

Ärztliche Atteste, die konkrete Alltagsauswirkungen beschreiben – wie weit kommt die Person zu Fuß, wie lange kann sie konzentriert arbeiten, welche Tätigkeiten sind eingeschränkt – sind wertvoller als Befundberichte, die nur Diagnose und Therapie dokumentieren.

Rezidive, die während der Heilungsbewährung aufgetreten und kurativ behandelt wurden, lassen die Frist neu beginnen. Diese Information muss dem Versorgungsamt aktiv mitgeteilt werden – am besten schon vor Ablauf der ursprünglichen Frist, nicht erst im Widerspruch.

Wer weiß, dass seine Heilungsbewährungsfrist in den nächsten zwölf Monaten abläuft, hat Zeit, sich vorzubereiten: alle verbliebenen Beschwerden dokumentieren, behandelnde Ärzte auf die bevorstehende Überprüfung hinweisen und bei Bedarf frühzeitig eine Beratung beim VdK, SoVD oder bei einem Fachanwalt für Sozialrecht suchen. Die Ergänzende Unabhängige Teilhabeberatung (EUTB) bietet kostenfreie Unterstützung für Menschen in genau dieser Situation.

FAQ: Häufige Fragen zur Heilungsbewährung und GdB-Überprüfung

Verliere ich meinen GdB automatisch nach fünf Jahren?

Nein. Das Versorgungsamt muss ein Nachprüfungsverfahren einleiten und Ihnen Gelegenheit geben, Unterlagen einzureichen. Erst nach dem neuen Bescheid und Ablauf der Widerspruchsfrist tritt eine Änderung in Kraft.

Kann das Versorgungsamt meinen GdB auch ohne Ablauf der Heilungsbewährung senken?

Grundsätzlich ja, wenn eine wesentliche Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse vorliegt. Ohne konkreten Anlass – also ohne laufendes Nachprüfungsverfahren, Eigenantrag oder abgelaufene Befristung – darf ein bestandskräftiger Bescheid nicht einfach aufgehoben werden.

Was passiert, wenn ich Widerspruch einlege und was muss ich beachten?

Während des Widerspruchsverfahrens bleibt der alte GdB wirksam und alle Nachteilsausgleiche erhalten. Die Frist beträgt einen Monat ab Bescheidzugang. Die Begründung kann nachgereicht werden, muss aber konkrete Alltagsbeeinträchtigungen belegen – keine reine Diagnoseauflistung.

Hilft mir ein Rezidiv während der Heilungsbewährung?

Ja. Ein kurativ behandeltes Rezidiv lässt die Heilungsbewährungsfrist neu beginnen – fünf Jahre ab der Behandlung des Rückfalls, nicht ab der ursprünglichen Erstbehandlung. Diese Information muss dem Versorgungsamt aktiv mitgeteilt werden.

Quellen

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Versorgungsmedizin-Verordnung (VersMedV) i.d.F. BGBl. 2025 I Nr. 228

Recht.bund.de: Sechste Verordnung zur Änderung der Versorgungsmedizin-Verordnung (BGBl. 2025 I Nr. 228)

REHADAT: Versorgungsmedizinische Grundsätze (VMG)

REHADAT-Recht: Urteile zur Herabsetzung des GdB

Deutsche Krebsgesellschaft: Infobroschüre Heilungsbewährung und Schwerbehindertenstatus

reha-recht.de: Versorgungsmedizin-Verordnung geändert: Teilhabeorientierung gestärkt

Krebsinformationsdienst DKFZ: Schwerbehinderung: Kündigungsschutz für Krebspatienten

betanet: Heilungsbewährung beim Grad der Behinderung