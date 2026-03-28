Schwerbehinderte müssen trotz Merkzeichen RF Rundfunkbeitrag zahlen

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Wer einen Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen RF besitzt, geht oft davon aus, vom Rundfunkbeitrag vollständig befreit zu sein. Diese Annahme hält sich seit Jahren hartnäckig.

Tatsächlich sieht die geltende Rechtslage jedoch etwas anderes vor: Das Merkzeichen RF führt grundsätzlich nicht zur vollständigen Befreiung, sondern nur zu einer Ermäßigung des Rundfunkbeitrags. Betroffene zahlen also weiterhin, allerdings nur ein Drittel des regulären Monatsbetrags. Bei einer Beitragshöhe von derzeit 18,36 Euro sind das 6,12 Euro pro Monat.

Gerade für schwerbehinderte Menschen sorgt diese Regelung immer wieder für Unverständnis. Denn aus Sicht vieler Betroffener liegt es nahe, dass Personen mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen, die am gesellschaftlichen Leben nur eingeschränkt teilnehmen können, auch beim Rundfunkbeitrag umfassend entlastet werden müssten. Die Rechtslage knüpft aber nicht allein an die Schwere einer Behinderung an. Sie unterscheidet streng zwischen Ermäßigung und Befreiung und setzt dafür unterschiedliche Voraussetzungen an.

Was das Merkzeichen RF rechtlich überhaupt bedeutet

Das Merkzeichen RF steht im Schwerbehindertenrecht traditionell für eine besondere Konstellation: Es wird Personen zuerkannt, die wegen ihrer gesundheitlichen Einschränkungen bestimmte öffentliche Veranstaltungen dauerhaft nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkeiten besuchen können. Hinzu kommen bestimmte Fallgruppen blinder, wesentlich sehbehinderter oder gehörloser Menschen. Das Merkzeichen ist damit ein sozialrechtlicher Nachweis für eine erhebliche Teilhabeeinschränkung.

Im Zusammenhang mit dem Rundfunkbeitrag wird dieses Merkzeichen häufig missverstanden. Es ist kein allgemeines „Befreiungskennzeichen“, sondern lediglich die Voraussetzung für einen Anspruch auf Beitragsermäßigung.

Schon diese Unterscheidung ist für viele schwer nachvollziehbar, weil das Kürzel RF unmittelbar an Rundfunk und Fernsehen erinnert und daher leicht den Eindruck erweckt, die Beitragspflicht entfalle vollständig. Genau das ist nach heutiger Gesetzeslage aber nicht der Fall.

Ermäßigung statt Befreiung: So ist die gesetzliche Konstruktion aufgebaut

Die Vorschrift findet sich in § 4 des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags. Dort wird zwischen zwei Ebenen unterschieden. Auf der einen Seite stehen die Fälle der vollständigen Befreiung von der Beitragspflicht. Auf der anderen Seite stehen bestimmte Personengruppen, für die der Beitrag lediglich auf ein Drittel reduziert wird.

Für Menschen mit Behinderung, die die Voraussetzungen des Merkzeichens RF erfüllen, ordnet das Gesetz ausdrücklich nur eine Ermäßigung an. Dazu gehören blinde oder wesentlich sehbehinderte Menschen mit entsprechendem Grad der Behinderung, hörgeschädigte Menschen, die gehörlos sind oder sich auch mit Hörhilfen nicht ausreichend verständigen können, sowie behinderte Menschen mit einem Grad der Behinderung von wenigstens 80, die wegen ihres Leidens ständig nicht an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen können.

Die vollständige Befreiung ist dagegen anderen Fallgruppen vorbehalten, etwa taubblinden Menschen oder Empfängern bestimmter Sozialleistungen beziehungsweise spezieller Hilfen.

Warum schwerbehinderte Menschen trotz RF weiter zahlen müssen

Der Gedanke hinter dieser Konstruktion ist politisch und rechtlich seit langem derselbe: Der Rundfunkbeitrag ist als wohnungsbezogene Abgabe ausgestaltet, nicht als nutzungsabhängiges Entgelt. Gezahlt wird also nicht dafür, wie intensiv jemand das Programm tatsächlich verwendet, sondern für die Möglichkeit der Teilhabe am öffentlich-rechtlichen Rundfunkangebot.

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Aus dieser Sicht argumentiert der Beitragsservice seit Jahren, auch Menschen mit Behinderung nähmen grundsätzlich am öffentlich-rechtlichen Angebot teil oder sollten jedenfalls daran teilhaben können. Die Ermäßigung wird als Ausgleich dafür verstanden, dass bestimmte Gruppen das Angebot nur eingeschränkt nutzen können. Eine vollständige Befreiung soll demnach nur dort greifen, wo das Gesetz dies besonders vorsieht, etwa bei Taubblindheit oder in bestimmten sozialen Härtefällen.

Für viele Betroffene bleibt diese Begründung dennoch unbefriedigend. Denn im Alltag stellt sich die Situation oft deutlich komplizierter dar. Wer schwerbehindert ist und nur über ein geringes Einkommen verfügt, empfindet auch ein Drittel des Beitrags nicht selten als Belastung.

Hinzu kommt, dass gerade Menschen mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen häufig mit zusätzlichen Kosten im Alltag konfrontiert sind, etwa für Mobilität, Pflege, Hilfsmittel oder Assistenzleistungen. Vor diesem Hintergrund wird die gesetzliche Differenzierung zwischen Ermäßigung und Befreiung von vielen als lebensfremd empfunden.

Wer vollständig befreit werden kann

Die vollständige Befreiung vom Rundfunkbeitrag ist weiterhin möglich, allerdings nur unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen. Dazu zählen vor allem Empfänger bestimmter Sozialleistungen wie Bürgergeld, Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz oder unter bestimmten Voraussetzungen Ausbildungsförderung. Ebenfalls befreit werden können taubblinde Menschen, Empfänger von Blindenhilfe sowie bestimmte Sonderfürsorgeberechtigte.

Das ist für schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen RF ein wichtiger Punkt. Das Merkzeichen allein reicht nicht für die Befreiung aus. Wer aber zusätzlich eine der gesetzlich anerkannten Sozialleistungen bezieht, kann sehr wohl von der Beitragspflicht vollständig befreit werden. In der Praxis hängt die Frage der vollständigen Entlastung deshalb häufig nicht allein von der Behinderung ab, sondern zusätzlich von der sozialen und finanziellen Situation.

Gerade hier zeigt sich eine Besonderheit des Systems: Das Rundfunkbeitragsrecht verknüpft die umfassendere Entlastung häufig mit dem Bezug nachweisbarer Sozialleistungen. Wer schwerbehindert ist, aber knapp oberhalb der sozialrechtlichen Anspruchsgrenzen liegt, muss dagegen trotz RF in aller Regel den ermäßigten Beitrag weiter zahlen. Für diese Gruppe ist das besonders problematisch, weil sie oft weder als wirtschaftlich bedürftig im engeren Sinn gilt noch finanziell wirklich entlastet ist.

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Die praktische Folge für Betroffene

Im Alltag bedeutet die Regelung vor allem eines: Ein Schwerbehindertenausweis mit dem Merkzeichen RF führt nicht automatisch zu einer Änderung des Beitragskontos. Die Ermäßigung muss beantragt werden.

Erst wenn der entsprechende Nachweis vorliegt und der Antrag bewilligt wird, reduziert sich der Beitrag auf den Drittelbetrag. Wer keinen Antrag stellt, bleibt grundsätzlich beim regulären Beitrag.

Hinzu kommt, dass die Ermäßigung nicht mit einer vollständigen Freistellung verwechselt werden darf. Viele Menschen erhalten den Bescheid über die Ermäßigung und stellen erst dann fest, dass weiterhin Zahlungen fällig sind. Das sorgt nicht selten für Enttäuschung, weil die Erwartung einer völligen Befreiung bereits vorher entstanden war. Die Bezeichnung des Merkzeichens trägt zu diesem Missverständnis eher bei, als dass sie es beseitigt.

Auch die zeitliche Wirkung ist wichtig. Nach den Informationen des Beitragsservice beginnt die Ermäßigung mit dem Datum der Zuerkennung des Merkzeichens RF, kann aber grundsätzlich nur im gesetzlich vorgesehenen Rahmen rückwirkend berücksichtigt werden. Wer den Antrag spät stellt, riskiert also, über einen längeren Zeitraum mehr gezahlt zu haben als nötig.

Gerichte bestätigen grundsätzlich die enge gesetzliche Linie

Die Rechtsprechung hat die gesetzliche Systematik im Grundsatz bestätigt. Gerichte arbeiten regelmäßig heraus, dass Befreiungstatbestände eng am Wortlaut des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags auszulegen sind. Eine vollständige Befreiung kommt daher nur in Betracht, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen tatsächlich erfüllt sind. Das gilt auch dann, wenn Betroffene die Differenzierung als unbillig empfinden.

Aus gerichtlicher Sicht sei vor allem entscheidend, dass der Gesetzgeber bewusst zwischen verschiedenen Gruppen unterschieden hat. Das Merkzeichen RF vermittelt danach eben nur den Anspruch auf den reduzierten Beitrag. Eine darüber hinausgehende vollständige Befreiung lässt sich ohne zusätzlichen gesetzlichen Befreiungstatbestand regelmäßig nicht durchsetzen. Wer also allein mit dem RF-Merkzeichen argumentiert, stößt rechtlich meist an klare Grenzen (VGH München, Urteil vom 22. Februar 2022 – 7 BV 21.2209)

Damit ist auch erklärt, weshalb der Spielraum für erfolgreiche Einzelfallverfahren begrenzt ist. Streit gibt es zwar weiterhin über Nachweise, Fristen, Härtefälle oder bestimmte Sonderkonstellationen. An der Grundfrage, dass RF nur zur Ermäßigung und nicht automatisch zur Befreiung führt, hat sich aber nichts geändert.

Was Betroffene dennoch prüfen sollten

Auch wenn das Merkzeichen RF allein nicht zur vollständigen Befreiung führt, sollten Betroffene ihre Situation genau prüfen. Denn in vielen Fällen kommt neben der Ermäßigung doch eine umfassendere Entlastung in Betracht, etwa wenn zusätzlich Anspruch auf Grundsicherung, Hilfe zum Lebensunterhalt oder eine andere anerkannte Sozialleistung besteht. Dann kann statt der bloßen Reduzierung eine vollständige Befreiung beantragt werden.

Daneben lohnt sich ein Blick auf mögliche Härtefallkonstellationen. Das Rundfunkbeitragsrecht kennt auch besondere Ausnahmefälle, in denen eine Befreiung in Betracht kommen kann, obwohl keine klassische Sozialleistung bezogen wird. Solche Verfahren sind allerdings rechtlich anspruchsvoll und setzen regelmäßig eine sehr genaue Prüfung der individuellen Umstände voraus.

Ebenso wichtig ist die Frage, ob der Bescheid des Beitragsservice inhaltlich und zeitlich korrekt ist. Gegen Bescheide kann innerhalb der gesetzlichen Frist Widerspruch eingelegt werden. Wer Zweifel an der Berechnung, am Beginn der Ermäßigung oder an der Ablehnung eines Antrags hat, sollte die Unterlagen sorgfältig prüfen oder fachkundigen Rat einholen.

Beispiel aus der Praxis

Ein schwerbehinderter Mann mit einem Grad der Behinderung von 80 besitzt das Merkzeichen RF, weil er wegen seiner gesundheitlichen Einschränkungen dauerhaft nicht an öffentlichen Veranstaltungen teilnehmen kann. Er geht deshalb davon aus, dass er keinen Rundfunkbeitrag mehr zahlen muss. Nach seinem Antrag stellt sich jedoch heraus, dass er nicht vollständig befreit wird. Stattdessen wird sein Beitrag lediglich auf ein Drittel reduziert. Anstelle von 18,36 Euro pro Monat muss er somit weiterhin 6,12 Euro zahlen.

Anders wäre der Fall, wenn derselbe Betroffene zusätzlich Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung beziehen würde. Dann könnte er nicht nur die Ermäßigung wegen des Merkzeichens RF erhalten, sondern unter den gesetzlichen Voraussetzungen sogar vollständig vom Rundfunkbeitrag befreit werden. Genau an diesem Unterschied zeigt sich, dass das Merkzeichen RF allein nicht für eine komplette Befreiung ausreicht.

Fazit

Schwerbehinderte Menschen müssen trotz Merkzeichen RF grundsätzlich Rundfunkbeitrag zahlen. Das Merkzeichen führt nach geltendem Recht nicht zur vollständigen Befreiung, sondern lediglich zu einer Ermäßigung auf ein Drittel des regulären Monatsbeitrags. Vollständig befreit werden nur diejenigen, die zusätzlich einen gesetzlichen Befreiungstatbestand erfüllen, etwa wegen bestimmter Sozialleistungen, Taubblindheit oder Blindenhilfe.

Damit ist die Lage klar, auch wenn sie von vielen Betroffenen als ungerecht empfunden wird. Wer das Merkzeichen RF besitzt, sollte daher nicht von einer automatischen Beitragsfreiheit ausgehen, sondern genau prüfen, ob wenigstens eine Ermäßigung oder in besonderen Fällen doch eine vollständige Befreiung beantragt werden kann. Die juristische Linie ist streng. Die soziale Diskussion darüber dürfte jedoch noch lange nicht beendet sein.

Quellen

Rundfunkbeitrag: „Menschen mit Behinderung“ – Informationen zu Ermäßigung bei Merkzeichen RF, Beitragshöhe von 6,12 Euro sowie Befreiungstatbeständen, abgerufen am 27. März 2026, Rundfunkbeitrag: „Informationen für Bürgerinnen und Bürger“ – aktuelle Hinweise zur Beitragspflicht, zur Ermäßigung bei RF und zur Beitragshöhe von 18,36 Euro, abgerufen am 27. März 2026, VGH München, Urteil vom 22. Februar 2022 – 7 BV 21.2209