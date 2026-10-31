Unfallfreie Rentner müssen mehr für ihre Kfz-Versicherung zahlen

Jahrzehntelang keinen Unfall verursacht, im Ruhestand weniger unterwegs – und trotzdem wird die Autoversicherung teurer. Für viele Rentner passt die neue Beitragsrechnung nicht zu ihrer persönlichen Fahrbilanz.

Der Grund: Versicherer berücksichtigen neben den schadenfreien Jahren auch das Lebensalter. Vor der Wechselzeit im Herbst 2026 lohnt sich deshalb ein Vergleich für 2027, bei dem Fahrleistung und Versicherungsschutz tatsächlich übereinstimmen.

Dr. Utz Anhalt: Unfallfreie Rentner müssen mehr zahlen

Eine gute Schadenfreiheitsklasse schützt nicht vor Alterszuschlägen

Die Schadenfreiheitsklasse bildet den bisherigen Schadenverlauf des Vertrags ab und beeinflusst den Beitrag in der Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung. Das Alter kann daneben als eigener Preisfaktor berücksichtigt werden, ohne dass dafür ein neuer Unfall vorliegen muss.

Nach Angaben des Versicherungsverbands GDV verursacht die Gruppe älterer Fahrer im Durchschnitt höhere Schadenbelastungen als Menschen mittleren Alters. Solche Gruppenwerte bewerten jedoch nicht, wie sicher eine bestimmte Rentnerin oder ein bestimmter Rentner tatsächlich fährt.

Eine gesetzlich vorgeschriebene Beitragssteigerung ab dem 65. Geburtstag gibt es nicht. Wann ein Tarif teurer wird und wie stark, hängt vom Anbieter und dessen Berechnung ab.

Aktueller Vergleich zeigt deutliche Unterschiede

Wie stark das Alter wirken kann, zeigt eine am 22. September 2026 veröffentlichte Stichprobe von ARD Marktcheck: Die Redaktion verglich Angebote von acht Versicherern und veränderte beim Modellkunden ausschließlich das Alter. Fahrzeug, Wohnort, Schadenfreiheitsklasse und jährliche Fahrleistung blieben gleich.

Zwischen 62 und 75 Jahren stieg der Beitrag in dieser Stichprobe im Durchschnitt um fast 60 Prozent. Die Aufschläge unterschieden sich erheblich zwischen den untersuchten Gesellschaften.

Diese Zahl ist keine allgemeine Preisliste für Senioren und keine Prognose für die nächste Rechnung. Sie zeigt aber, weshalb die jahrelange Treue zu einem Anbieter einen erneuten Vergleich nicht ersetzt.

Warum Versicherer nach dem Alter unterscheiden dürfen

Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet altersabhängige Versicherungspreise nicht ausnahmslos. Nach § 20 Absatz 2 AGG ist eine unterschiedliche Behandlung zulässig, wenn sie auf anerkannten Prinzipien einer risikogerechten Kalkulation beruht, insbesondere auf versicherungsmathematischen Bewertungen anhand statistischer Daten.

Daraus folgt allerdings kein einheitlicher Seniorentarif, den alle Gesellschaften verlangen müssten. Auch die GDV-Statistiken sind für Versicherer unverbindlich, wie Gegen-Hartz.de im Beitrag über Alterszuschläge in der Kfz-Versicherung erläutert.

Eine höhere Rechnung beweist noch keinen Alterszuschlag

Steigt der Jahresbeitrag, können mehrere Ursachen zusammenkommen: Neben dem Alter beeinflussen unter anderem Typklasse, Regionalklasse, Vertragsdaten und allgemeine Tarifanpassungen den Preis. Auch teurere Reparaturen können sich in den Beiträgen niederschlagen.

Versicherte sollten deshalb eine Erläuterung der Erhöhung verlangen und die verwendeten Angaben überprüfen. Ein Vergleich der beiden Endbeträge aus alter und neuer Rechnung verrät allein noch nicht, welcher Anteil auf das Alter entfällt.

Ein brauchbarer Tarifvergleich braucht dieselben Bedingungen

Für einen Wechselvergleich müssen alle Anbieter mit denselben tatsächlichen Daten rechnen. Dazu gehören das genaue Fahrzeug, der Wohnort, sämtliche angegebenen Fahrer, die Jahreskilometer und der gewünschte Versicherungsbeginn.

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Ebenso müssen Haftpflichtdeckung, Kaskoschutz, Selbstbeteiligung und Werkstattwahl übereinstimmen. Auch Ausschlüsse und Entschädigungsgrenzen sind abzugleichen, etwa bei grober Fahrlässigkeit, Tierbiss-Folgeschäden oder einer vereinbarten Neupreisentschädigung.

Ein Angebot mit 500 Euro Selbstbeteiligung lässt sich nicht allein über den Jahrespreis mit einem Vertrag vergleichen, bei dem nur 150 Euro selbst zu tragen sind. Dasselbe gilt, wenn der günstigere Tarif eine Partnerwerkstatt vorschreibt, während der bisherige Vertrag freie Werkstattwahl erlaubt.

Verglichen werden sollte der gesamte Jahresbeitrag einschließlich Versicherungsteuer bei gleicher Zahlungsweise. Einmalige Wechselprämien sollten getrennt ausgewiesen werden, damit sie den laufenden Preisunterschied nicht verdecken.

Auch beim bisherigen Versicherer nachfragen

Ein Vergleichsportal bildet nicht zwangsläufig den gesamten Markt ab. Die Verbraucherzentrale empfiehlt deshalb, zusätzlich direkt bei Versicherern nach Angeboten zu fragen.

Auch die bisherige Gesellschaft kann einen anderen Tarif anbieten. Ein solches Angebot gehört mit denselben Anforderungen neben die Konkurrenzangebote – einschließlich möglicher Änderungen an den Bedingungen.

Weniger Kilometer müssen auch im Vertrag ankommen

Nach dem Ende des Berufslebens entfällt häufig der tägliche Arbeitsweg, während im Vertrag weiterhin die frühere Fahrleistung steht. Wer dauerhaft weniger fährt, sollte die realistische Jahreskilometerzahl melden und eine Neuberechnung anfordern.

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Eine niedrigere Fahrleistung kann den Beitrag je nach Tarif senken, beseitigt einen Alterszuschlag aber nicht automatisch. Weitere Hinweise zum Kostencheck enthält der Beitrag über Autokosten für Rentner.

Die Angaben müssen zur tatsächlichen Nutzung passen, auch wenn Angehörige das Auto regelmäßig fahren. Eine günstigere Berechnung über Sohn oder Tochter ist nur aussagekräftig, wenn der Versicherer die wirklichen Fahrer und die Nutzung kennt.

Eine höhere Selbstbeteiligung kann ebenfalls den Beitrag drücken, verlagert aber Kosten in den Schadenfall. Gerade bei einer kleinen Rente sollte dieser Eigenanteil aus vorhandenen Rücklagen bezahlbar sein.

Die Schadenfreiheitsklasse kann beim Wechsel zur Falle werden

Vor einem Abschluss sollte der bisherige Versicherer bestätigen, welchen Schadenverlauf er an die neue Gesellschaft weitergibt. Eine interne Sondereinstufung muss beim Wechsel nicht erhalten bleiben.

Das betrifft beispielsweise Verträge mit Rabattschutz, bei denen ein früherer Schaden beim bisherigen Anbieter keine Rückstufung ausgelöst hat. Der neue Versicherer kann diesen Schaden berücksichtigen, weshalb ein zunächst günstig berechnetes Angebot später teurer ausfallen kann.

Für viele Verträge ist der 30. November 2026 entscheidend

Wer zum Jahresende wechseln möchte und einen Vertrag mit kalenderjährlicher Laufzeit sowie einmonatiger Kündigungsfrist hat, muss die Kündigung bis zum 30. November 2026 beim Versicherer eingehen lassen. Das Absendedatum genügt nicht.

Bei unterjährigem Vertragsablauf gilt ein anderer Termin. Versicherte sollten deshalb die Vertragslaufzeit prüfen und rechtzeitig die Annahme des neuen Versicherungsschutzes klären, insbesondere bei einer gewünschten Kaskoversicherung.

Ein zusätzliches Kündigungsrecht kann sich aus § 40 Versicherungsvertragsgesetz ergeben, wenn die Prämie aufgrund einer Anpassungsklausel steigt, ohne dass sich der Schutz entsprechend erweitert. Die Frist beträgt einen Monat ab Zugang der Mitteilung; die Kündigung wirkt frühestens zum Zeitpunkt der Erhöhung.

Nicht jede höhere Rechnung erfüllt diese Voraussetzung automatisch. Bei einer bereits vertraglich vorgesehenen Änderung wegen des Alters müssen Ursache und Vertragsbedingungen geprüft werden.

Günstiger gewechselt, trotzdem mehr bezahlt

Das folgende Rechenbeispiel zeigt, wie ein nachvollziehbarer Vergleich aussehen kann; die Beträge sind keine recherchierten Tarifangebote. Die 74-jährige Karin hat 2026 insgesamt 720 Euro bezahlt und soll für 2027 bei ihrem bisherigen Versicherer 840 Euro zahlen.

Sie holt ein zweites Angebot für dasselbe Auto mit unverändertem Fahrerkreis ein. Für die Rechnung wird angenommen, dass auch die weiteren Leistungen, Ausschlüsse und Entschädigungsgrenzen übereinstimmen.

Vergleichsmerkmal Bisheriger Versicherer für 2027 Alternativangebot für 2027 Jahresfahrleistung 6.000 Kilometer 6.000 Kilometer Schadenfreiheitsklasse Haftpflicht/Vollkasko SF 35 / SF 35 SF 35 / SF 35, anerkannt Versicherungsschutz Haftpflicht und Vollkasko einschließlich Teilkasko Haftpflicht und Vollkasko einschließlich Teilkasko Selbstbeteiligung Vollkasko/Teilkasko 300 / 150 Euro 300 / 150 Euro Werkstattwahl Frei Frei Zahlungsweise Jährlich Jährlich Jahresbeitrag einschließlich Versicherungsteuer 840 Euro 780 Euro

Mit dem Wechsel würde Karin gegenüber der angebotenen Verlängerung 60 Euro im Jahr sparen. Gegenüber ihrem Beitrag von 2026 zahlt sie dennoch 60 Euro mehr.

Der Vergleich zeigt eine begrenzte Entlastung, keinen verschwundenen Alterszuschlag. Ob sich ein Wechsel lohnt, ergibt sich aus dem vollständigen Angebot und dem benötigten Schutz – nicht aus einer pauschalen Sparzusage.

Sechs Fragen und Antworten zur Kfz-Versicherung für Rentner

Warum steigt mein Beitrag, obwohl ich keinen Unfall hatte?

Die Schadenfreiheitsklasse ist nur ein Bestandteil der Berechnung. Daneben können unter anderem das Alter, neue Typ- oder Regionalklassen und allgemeine Tarifanpassungen den Beitrag erhöhen.

Muss jeder ab 65 einen Alterszuschlag bezahlen?

Nein, eine für alle Versicherer geltende Altersgrenze gibt es nicht. Die Gesellschaften legen ihre Tarife und Altersabstufungen selbst fest.

Was muss bei Vergleichsangeboten gleich bleiben?

Die tatsächlichen Fahrzeug- und Fahrerdaten, Jahreskilometer, Versicherungsbeginn und Zahlungsweise müssen übereinstimmen. Dasselbe gilt für Leistungen, Selbstbeteiligungen, Ausschlüsse und Entschädigungsgrenzen.

Hilft es, nach dem Rentenbeginn weniger Kilometer anzugeben?

Wenn die Fahrleistung tatsächlich dauerhaft sinkt, kann eine Anpassung den Beitrag reduzieren. Eine zu niedrig angesetzte Kilometerzahl ist dagegen keine verlässliche Sparstrategie.

Kann ich nach jeder Beitragserhöhung sofort kündigen?

Nein, das hängt vom Grund der Änderung und den Vertragsbedingungen ab. Bei einer Erhöhung nach § 40 VVG gilt eine Monatsfrist ab Zugang der Mitteilung, wobei die Kündigung frühestens mit der Erhöhung wirksam wird.

Ist der günstigste Tarif automatisch die beste Wahl?

Nein, ein niedrigerer Beitrag kann mit einer höheren Selbstbeteiligung oder geringerem Schutz verbunden sein. Entscheidend ist, ob der Vertrag den eigenen Bedarf zu einem günstigeren Gesamtpreis abdeckt.