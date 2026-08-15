Rentner hält nur 88 Sekunden an einer Tankstelle – jetzt soll er 372 Euro Strafe zahlen

Ein kurzer Halt von gerade einmal 88 Sekunden und zwei Wochen später liegt ein Anwaltsschreiben über 372 Euro im Briefkasten. Genau das ist dem Rentner Jakob P. im österreichischen Wöllersdorf-Steinabrückl in Niederösterreich passiert. Er hatte nach eigenen Angaben nicht einmal getankt, sondern lediglich Wasser aus seinem Kofferraum geholt.

Der Fall sorgt auch deshalb für Aufsehen, weil die Forderung angesichts der äußerst kurzen Aufenthaltsdauer ungewöhnlich hoch erscheint. Juristisch geht es jedoch nicht um ein gewöhnliches Knöllchen und auch nicht um eine behördlich verhängte Geldbuße. Die 372 Euro stammen aus einem Anwaltsschreiben und stehen im Zusammenhang mit der Nutzung eines privaten Grundstücks.

Für Autofahrer aus Deutschland ist der Fall ebenfalls interessant. Denn auch hierzulande werden Supermarktparkplätze, Parkhäuser und andere Privatflächen zunehmend mit Kameras und automatischer Kennzeichenerfassung kontrolliert. Dass solche Systeme insbesondere für ältere Menschen schnell teuer werden können, zeigte bereits der Fall einer 82-jährigen Rentnerin, die wegen einer überschrittenen Parkzeit 48 Euro zahlen sollte.

Rentner steht nur eine Minute und 28 Sekunden auf dem Gelände

Jakob P. schilderte gegenüber der österreichischen „Kronen Zeitung“, er habe sich exakt eine Minute und 28 Sekunden auf dem Grundstück befunden. Sein Grund für den Halt war denkbar alltäglich: Der Rentner wollte lediglich Wasser aus dem Kofferraum holen. Etwa zwei Wochen später erreichte ihn das Schreiben eines Anwalts mit einer Forderung über 372 Euro.

Nach den veröffentlichten Berichten wandte sich der Rentner anschließend an die Rechtsberatung des österreichischen Automobilclubs ÖAMTC und zusätzlich an einen Rechtsanwalt. Ihm sei geraten worden, zunächst nicht zu zahlen und abzuwarten, ob tatsächlich eine Klage erhoben werde. Daraus folgt allerdings nicht, dass Betroffene entsprechende Schreiben grundsätzlich ignorieren sollten.

Jeder Fall muss einzeln geprüft werden. Entscheidend können unter anderem der genaue Inhalt des Schreibens, die Beschilderung, die konkrete Nutzung des Grundstücks und die rechtliche Grundlage der Forderung sein.

Kameras erfassen Fahrzeuge auf dem Tankstellengelände

Auf dem Gelände wird nach den veröffentlichten Berichten mit Kameras gearbeitet. Dadurch lässt sich feststellen, welches Fahrzeug auf das Grundstück fährt und ob es dort tatsächlich zum Tanken anhält. Gerade bei automatisierten Überwachungssystemen kann schon ein sehr kurzer Aufenthalt dokumentiert werden.

Der Betreiber begründet sein Vorgehen damit, dass es sich um Privatgrund handelt. Das Grundstück dürfe demnach von Kunden genutzt werden, die dort tanken. Bloßes Wenden, Durchfahren, kurzes Anhalten oder das Nutzen des Geländes für einen Preisvergleich seien dagegen nicht erwünscht.

Genau diese Unterscheidung kann Autofahrer überraschen. Eine Tankstelle wirkt im Alltag wie eine allgemein zugängliche Verkehrsfläche, bleibt rechtlich jedoch privates Grundstück.

Hinweisschilder werden zum Streitpunkt

Hinzu kommt die Frage, ob Fahrer die Bedingungen überhaupt rechtzeitig erkennen können. Nach den bisherigen Berichten befinden sich an der Einfahrt zwar Hinweisschilder, Betroffene beschreiben diese jedoch als eher klein und etwas abseits angebracht. Ob Hinweise ausreichend deutlich sind, kann bei späteren Auseinandersetzungen wichtig werden.

Die deutsche Rechtslage lässt sich dabei nicht ohne Weiteres auf Österreich übertragen. In Deutschland weist die Verbraucherzentrale bei privaten Parkflächen darauf hin, dass Nutzungsbedingungen deutlich erkennbar sein müssen, wenn daraus beispielsweise eine Vertragsstrafe entstehen soll. Sehr kleine oder versteckt angebrachte Hinweise können deshalb problematisch sein.

Bei Privatparkplätzen sollten Autofahrer grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass dieselben Regeln gelten wie im öffentlichen Straßenraum. Das betrifft auch Menschen mit Schwerbehinderung. In unserem Beitrag „Schwerbehinderung: Gilt der Parkausweis auch auf Privatparkplätzen?“ erklären wir, warum private Betreiber eigene Bedingungen festlegen können.

Tankstelle ist inzwischen geschlossen

Eine weitere Besonderheit macht den Fall des Rentners noch ungewöhnlicher. Die betreffende Tankstelle ist nach den Berichten inzwischen geschlossen. Dennoch soll die Überwachung des Grundstücks vorerst fortgesetzt werden.

Der Betreiber erklärte, dass er den Vertrag mit der Überwachungsfirma beenden wolle, dies jedoch erst zum Jahresende möglich sei. Das Durchfahrtsverbot soll deshalb weiterhin gelten. Wer die Fläche lediglich zum Wenden oder als Abkürzung nutzt, könnte somit auch nach der Schließung des eigentlichen Tankstellenbetriebs mit einem Schreiben konfrontiert werden.

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Gerade bei ehemaligen Gewerbeflächen können solche Situationen für Fahrer schwer nachvollziehbar sein. Eine Fläche kann optisch weiterhin wie eine Zufahrt wirken, obwohl der Eigentümer ihre Nutzung ausdrücklich untersagt.

Warum schon ein kurzes Wenden teuer werden kann

Der österreichische ÖAMTC warnt bereits seit längerer Zeit vor sogenannten Besitzstörungsfallen. Nach Angaben des Automobilclubs kann bereits das kurze Wenden auf einem Privatgrundstück, das unerlaubte Abstellen eines Autos oder die Nutzung einer Fläche ohne die vorgesehene Dienstleistung eine Besitzstörung darstellen. Auch eine Abkürzung über ein Tankstellengelände wird als mögliches Beispiel genannt.

Autofahrer sollten deshalb die Dauer des Aufenthalts nicht mit der rechtlichen Bewertung verwechseln. Die Aussage „Ich war doch nur eine Minute dort“ beseitigt einen möglichen Konflikt mit dem Besitzer nicht automatisch. Zugleich bedeutet eine behauptete Besitzstörung nicht, dass jede verlangte Summe in voller Höhe berechtigt ist.

Genau an diesem Punkt hat sich die Rechtslage in Österreich Anfang 2026 verändert. Die Reform reagiert auf Fälle, in denen wegen kurzer Stopps oder Wendemanöver Forderungen von mehreren hundert Euro verschickt wurden.

Österreich senkt Kosten bei Besitzstörungsklagen

Seit dem 1. Januar 2026 gelten in Österreich neue Regeln, mit denen überhöhten Zahlungsforderungen im Zusammenhang mit Besitzstörungen entgegengewirkt werden soll. Arbeiterkammer und Verein für Konsumenteninformation berichten, dass in den vergangenen Jahren bereits kurzes Anhalten oder Wenden Forderungen von etwa 400 bis 600 Euro nach sich ziehen konnte.

Durch die Neuregelung wurden insbesondere die Kosten eines gerichtlichen Verfahrens reduziert. Wird eine Besitzstörungsklage im Zusammenhang mit einem Kraftfahrzeug nicht bekämpft, liegen die Gerichts- und gegnerischen Anwaltskosten nach Angaben der Arbeiterkammer nun in vielen Fällen deutlich unter früheren Beträgen. Konkrete Schäden können im Einzelfall hinzukommen.

Der Verein für Konsumenteninformation weist zudem darauf hin, dass nicht beliebige Bearbeitungs-, Verwaltungs- oder Überwachungskosten verlangt werden dürfen. Zulässig können etwa Kosten der Halterermittlung, Porto, angemessene Anwaltskosten und nachweisbare konkrete Schäden sein.

Damit ist eine außergerichtliche Forderung über 372 Euro nicht automatisch schon deshalb berechtigt, weil ein Fahrzeug tatsächlich auf einem Privatgrundstück stand. Ebenso wäre es falsch, daraus den Schluss zu ziehen, dass Betroffene grundsätzlich überhaupt nichts zahlen müssen. Eine Prüfung des konkreten Schreibens bleibt notwendig.

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372 Euro sind keine behördliche Geldstrafe

Im alltäglichen Sprachgebrauch werden solche Schreiben schnell als „Strafe“ bezeichnet. Rechtlich sollte jedoch zwischen einer behördlichen Geldbuße und einer privaten beziehungsweise zivilrechtlichen Forderung unterschieden werden. Im Fall des Rentners Jakob P. handelt es sich nach den veröffentlichten Informationen um eine Forderung aus einem Anwaltsschreiben.

Das ist für Betroffene mehr als eine sprachliche Feinheit. Ein Bußgeldbescheid einer Behörde folgt anderen Regeln als eine Forderung eines Grundstückseigentümers oder dessen Rechtsvertreters. Auch die Möglichkeiten, sich dagegen zu wehren, unterscheiden sich.

Was im Schreiben steht Was Betroffene prüfen sollten Hohe Zahlungsforderung Ist nachvollziehbar aufgeschlüsselt, wie sich der verlangte Betrag zusammensetzt? Hinweis auf Privatgrund War erkennbar, dass die Fläche privat ist und die Nutzung eingeschränkt wurde? Anwaltskosten Sind Höhe und Berechnung nachvollziehbar und nach den geltenden Regeln zulässig? Unterlassungsforderung Welche Verpflichtung soll der Betroffene für die Zukunft übernehmen? Kurze Zahlungsfrist Fristen sollten beachtet und rechtlicher Rat möglichst frühzeitig eingeholt werden.

Auch weitere Fahrer sollen Forderungen erhalten haben

Der Rentner Jakob P. ist nach der Berichterstattung nicht der einzige Betroffene. Eine weitere Autofahrerin berichtete, gemeinsam mit ihrem Mann mit Motorrädern kurz auf dem Gelände Rast gemacht zu haben. Auch sie erhielt anschließend eine Zahlungsaufforderung und später offenbar ein weiteres Schreiben.

Nach ihrer Darstellung wurde sogar eine Zahlung in Raten angeboten. Gerade ein solches Angebot kann zunächst beruhigend wirken, weil die finanzielle Belastung auf mehrere Monate verteilt wird. Vor einer Ratenvereinbarung sollte dennoch geprüft werden, ob und in welcher Höhe die Forderung überhaupt besteht.

Auch in Deutschland ist bei Ratenvereinbarungen Vorsicht geboten, wenn eine Forderung bestritten wird. Weitere Informationen finden Betroffene in unserem Beitrag darüber, was Inkassodienste verlangen dürfen und was nicht.

Nicht aus Angst sofort überweisen

Die österreichische Arbeiterkammer rät Empfängern hoher Forderungen dazu, sich beraten zu lassen. Auch der Verein für Konsumenteninformation empfiehlt eine sorgfältige Prüfung, statt aus Sorge vor einem Gerichtsverfahren vorschnell zu zahlen. Das gilt besonders dann, wenn die verlangte Summe erheblich ist.

Das bedeutet allerdings nicht, Fristen oder gerichtliche Schreiben unbeachtet zu lassen. Besonders wenn tatsächlich Post von einem Gericht eintrifft, müssen Betroffene darauf achten, welche Reaktion innerhalb welcher Frist erforderlich ist. Wer unsicher ist, sollte fachkundigen Rat einholen.

Für Menschen mit niedrigem Einkommen gibt es auch in Deutschland Möglichkeiten, anwaltliche Beratung bezahlbar zu erhalten. Gegen-Hartz erklärt ausführlich, wie ein Beratungsschein für Rechtsberatung beantragt werden kann.

Fotos und Unterlagen können später wichtig werden

Wer erst nach mehreren Tagen oder Wochen eine Zahlungsaufforderung erhält, erinnert sich möglicherweise nicht mehr genau an die Situation. Deshalb kann es hilfreich sein, Fotos von der Einfahrt, den Hinweisschildern und der Umgebung anzufertigen, sofern dies noch möglich ist. Auch Schreiben, Umschläge und andere Unterlagen sollten aufbewahrt werden.

Bei einer späteren Auseinandersetzung lässt sich dadurch besser nachvollziehen, was ein Fahrer bei der Einfahrt tatsächlich erkennen konnte. Besonders relevant kann dies sein, wenn die Beschilderung aus Sicht des Betroffenen schwer lesbar oder ungünstig platziert war.

Bei Auslandsfällen kommt hinzu, dass deutsches und österreichisches Recht voneinander abweichen können. Ein allgemeiner Ratgeber kann deshalb keine Prüfung des jeweiligen Einzelfalls ersetzen.

Automatische Parkplatzkontrollen nehmen zu

Der Fall aus Österreich steht für eine Entwicklung, die auch auf deutschen Parkflächen immer häufiger zu beobachten ist. Kameras erfassen Kennzeichen bei der Einfahrt und erneut beim Verlassen, Software berechnet Aufenthaltszeiten und mögliche Verstöße werden anschließend automatisiert weiterverarbeitet.

Das Verfahren hat für Betreiber einen offensichtlichen Vorteil: Kontrollen sind ohne dauerhaft eingesetztes Personal möglich. Für Verbraucher entsteht jedoch das Problem, dass persönliche Umstände von einem automatisierten System zunächst nicht berücksichtigt werden.

Das zeigte auch der Fall einer 82-jährigen Kundin aus Recklinghausen. Sie überschritt die auf einem Supermarktparkplatz erlaubten 90 Minuten und sollte anschließend 40 Euro Vertragsstrafe sowie acht Euro Auslagen zahlen. Ihre eingeschränkte Mobilität und der dadurch langsamere Einkauf wurden durch die automatische Zeiterfassung zunächst nicht berücksichtigt.

Mehr zu diesem Fall lesen Sie hier: Rentnerin kauft nicht schnell genug ein und muss 48 Euro Strafe zahlen.

Privatgrund bedeutet nicht, dass jede Summe verlangt werden darf

Grundstückseigentümer dürfen die Nutzung ihrer Flächen beschränken. Daraus folgt jedoch weder in Österreich noch in Deutschland, dass jede beliebige Zahlungsforderung automatisch durchsetzbar ist. Entscheidend sind die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften und die konkreten Umstände des Falls.

In Deutschland kommt bei privaten Parkplätzen häufig ein Vertrag durch die Nutzung der Fläche zustande. Damit eine Vertragsstrafe verlangt werden kann, müssen die Bedingungen für Verbraucher ausreichend erkennbar sein. Außerdem dürfen entsprechende Klauseln nicht gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen.

In Österreich steht bei Fällen wie dem des Rentners aus Niederösterreich dagegen häufig der Besitzschutz im Vordergrund. Die Reform aus dem Jahr 2026 soll insbesondere verhindern, dass die Angst vor hohen Prozesskosten dazu genutzt wird, Verbraucher zur Zahlung überzogener Beträge zu bewegen.

Auch deutsche Urlauber sollten aufmerksam sein

Für deutsche Urlauber ist der Fall besonders interessant, weil Österreich ein häufig genutztes Reise- und Transitland ist. Tankstellen werden unterwegs nicht nur zum Tanken genutzt, sondern auch für kurze Pausen, einen Fahrerwechsel oder zur Orientierung. Dennoch sollten Hinweise an Einfahrten auf privaten Flächen ernst genommen werden.

Wer lediglich wenden möchte, sollte im Zweifel lieber eine öffentliche Straße oder eine eindeutig freigegebene Fläche nutzen. Das kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn an der Zufahrt bereits Hinweise auf Privatgrund, Überwachung oder Nutzungsbeschränkungen zu erkennen sind.

Eine einzelne Tankstelle mit ungewöhnlich strengen Bedingungen bedeutet selbstverständlich nicht, dass Autofahrer an österreichischen Tankstellen generell mit derartigen Forderungen rechnen müssen. Der Fall zeigt vielmehr, welche finanziellen Folgen besondere Nutzungsbedingungen auf einzelnen Privatgrundstücken haben können.