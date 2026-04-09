Rentenversicherung streicht EM-Rente obwohl es sich verschlechtert hat

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Mit dem letzten bewilligten Monat ist Schluss. Die Deutsche Rentenversicherung zahlt keine Erwerbsminderungsrente über die Befristung hinaus – egal, wie krank der Betroffene noch ist. Kein automatischer Weiterbezug, keine stillschweigende Verlängerung.

Wer nicht rechtzeitig einen Antrag auf Weitergewährung stellt, steht ohne Einkommen da. Und die Frage, wann eigentlich die DRV von sich aus aktiv werden muss, führt zu einer Antwort, die viele Betroffene nicht hören wollen.

Das System dahinter: Seit der Reform des Erwerbsminderungsrechts 2001 wird die EM-Rente nach § 102 Abs. 2 SGB VI grundsätzlich befristet bewilligt – für maximal drei Jahre. Der Gesetzgeber unterstellt, dass sich der Gesundheitszustand bessern könnte.

Erst wenn eine Besserung nach ärztlicher Einschätzung unwahrscheinlich ist, kommt eine unbefristete Rente in Betracht. Für Betroffene bedeutet das alle zwei bis drei Jahre denselben Kreislauf – neue Gutachten, neue Prüfung, neue Existenzangst.

Prüfpflicht der Rentenversicherung – wann die DRV von sich aus handeln muss

Die Pflicht, die Weitergewährung zu beantragen, liegt beim Versicherten. Die DRV ist nicht verpflichtet, von sich aus die Erwerbsminderung erneut festzustellen und die Rente automatisch zu verlängern. Sie muss allerdings rechtzeitig auf den bevorstehenden Wegfall hinweisen – in der Praxis geschieht das durch ein Anschreiben mit dem Formular R0120 etwa fünf Monate vor dem Wegfallmonat.

Rainer T., 56, aus Wuppertal, hat das anders erlebt. Sein Bewilligungszeitraum lief im März 2025 aus. Das Hinweisschreiben der DRV kam erst sechs Wochen vor dem Wegfallmonat. Die Begutachtung war bis dahin nicht mehr zu organisieren, die Zahlung endete pünktlich – obwohl sein Gesundheitszustand sich seit der Erstbewilligung sogar verschlechtert hatte. Drei Monate ohne Rente, bis der neue Bescheid kam.

Juristisch kennt das Rentenrecht nur eine einzige Konstellation, in der die DRV tatsächlich von Amts wegen ein Rentenverfahren einleiten muss: den Übergang in die Regelaltersrente. Wer das Regelrentenalter erreicht und zuvor eine Erwerbsminderungsrente bezogen hat, bekommt die Altersrente ohne eigenen Antrag berechnet und bewilligt.

Bei der Weitergewährung einer befristeten EM-Rente hingegen gibt es keine vergleichbare Automatik. Die DRV weist hin – aber handeln muss der Betroffene selbst.

Diese Asymmetrie trifft vor allem Menschen, die durch ihre Erkrankung gerade nicht in der Lage sind, Fristen zu überblicken und Formulare auszufüllen. Wer an schweren Depressionen leidet, kognitive Einschränkungen hat oder schlicht nicht versteht, was der Brief der Rentenversicherung bedeutet, steht ohne Rente da – nicht weil die Erkrankung verschwunden ist, sondern weil der Antrag fehlt.

LSG NRW setzt Rahmen bei befristeter Erwerbsminderungsrente

Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen hat sich in einem aktuellen Verfahren erneut mit der Frage beschäftigt, welche Maßstäbe bei befristeten Erwerbsminderungsrenten gelten (LSG NRW, L 21 R 853/22, 13.02.2026). Die Entscheidung reiht sich ein in eine gefestigte Rechtsprechung: Bei einer Weitergewährung nach Ablauf der Befristung gelten dieselben Anforderungen wie bei einem Erstantrag.

Die DRV muss das Leistungsvermögen erneut vollständig prüfen – und der Versicherte muss nachweisen, dass die Voraussetzungen weiterhin vorliegen.

Entscheidend ist nicht die Diagnose, sondern die funktionelle Einschränkung. Wer weniger als drei Stunden täglich arbeiten kann, hat Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente. Zwischen drei und sechs Stunden liegt teilweise Erwerbsminderung vor.

Und wer sechs Stunden oder mehr leisten kann, geht nach der gesetzlichen Systematik leer aus – unabhängig davon, wie viele Krankheiten diagnostiziert wurden. Das Bundessozialgericht hat diesen Grundsatz wiederholt bestätigt: Nicht die Zahl der Diagnosen zählt, sondern deren konkrete Auswirkungen auf die Arbeitsfähigkeit.

Für die Weitergewährung bedeutet das: Die erste Bewilligung schafft keinen Vertrauensschutz. Jede Befristungsperiode startet die Prüfung neu. Die DRV kann bei der Verlängerung zu einem völlig anderen Ergebnis kommen – auch zuungunsten des Versicherten.

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Zahlungslücke droht – was passiert wenn die DRV zu spät entscheidet

Der gefährlichste Moment im Verlängerungsverfahren ist nicht die medizinische Prüfung selbst, sondern die Zeit dazwischen. Die DRV braucht Wochen, oft Monate, um Befunde anzufordern, den ärztlichen Dienst einzuschalten und gegebenenfalls ein Gutachten zu vergeben. Entscheidet sie nicht vor dem Wegfallmonat, endet die Zahlung trotzdem – auch wenn der Weitergewährungsantrag längst eingegangen ist.

Diese Zahlungslücke trifft regelmäßig Betroffene, die alles richtig gemacht haben, deren Unterlagen vollständig sind und deren Gesundheitszustand sich nicht gebessert hat. Die Verzögerung liegt im System: Gutachtertermine sind schwer zu bekommen, Befundberichte kommen verspätet, interne Bearbeitungszeiten ziehen sich.

Für die Überbrückung kommt häufig Arbeitslosengeld I nach der Nahtlosigkeitsregelung in Betracht. Personen, deren Erwerbsfähigkeit noch ungeklärt ist, können unter bestimmten Voraussetzungen ALG I erhalten – als Brücke zwischen zwei Leistungssystemen.

Wer diesen Weg gehen muss, sollte sich frühzeitig bei der Agentur für Arbeit melden. Frühzeitig heißt: nicht erst, wenn das Konto leer ist, sondern sobald absehbar wird, dass die DRV nicht vor Ablauf der Befristung entscheiden wird.

Keine Option ist Abwarten. Wer den Wegfallmonat verstreichen lässt, ohne Weitergewährung beantragt zu haben, riskiert nicht nur eine Zahlungslücke, sondern unter Umständen dauerhaften Rentenverlust – weil die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen nach einer Unterbrechung erneut geprüft werden müssen.

Dauerrente nach neun Jahren – für wen die Befristung automatisch endet

Nach einer Gesamtdauer der Befristung von neun Jahren greift eine gesetzliche Vermutung: Wer so lange erwerbsgemindert war, bei dem ist eine Besserung unwahrscheinlich. Die Rente wird dann unbefristet bewilligt – allerdings nur, wenn der Anspruch aus medizinischen Gründen besteht und nicht allein von der Arbeitsmarktlage abhängt.

Die Neun-Jahres-Vermutung erfasst also ausschließlich medizinisch begründete Erwerbsminderungsrenten. Wer die volle EM-Rente nur deshalb erhält, weil der Teilzeitarbeitsmarkt als verschlossen gilt – eine sogenannte Arbeitsmarktrente –, bleibt von dieser Regelung ausgenommen. Arbeitsmarktrenten werden immer befristet, egal wie lange sie gezahlt werden. Für diese Betroffenen gibt es keine automatische Entfristung, kein Ende der Unsicherheit.

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Auch bei medizinisch begründeten Renten passiert die Entfristung nicht von selbst. Die DRV prüft nach Ablauf der neunten Jahresfrist, ob die Voraussetzungen für eine Dauerrente vorliegen. Sie kann auch nach neun Jahren noch ablehnen, wenn aus ihrer Sicht eine Besserung eingetreten ist.

Die Neun-Jahres-Grenze ist eine Vermutung zugunsten des Versicherten, kein Automatismus. Aber sie verschiebt die Beweislast: Nach neun Jahren muss im Ergebnis die DRV darlegen, warum trotz der langen Bezugsdauer noch mit einer Besserung zu rechnen ist.

Was „unwahrscheinlich” konkret bedeutet, hat das Bundessozialgericht in einem Grundsatzurteil klargestellt (BSG, B 13 RJ 31/05 R, 29.03.2006). Demnach reicht es nicht, dass eine Besserung theoretisch denkbar erscheint.

Sind alle Behandlungsmöglichkeiten ausgeschöpft und besteht das aufgehobene Leistungsvermögen fort, liegt Unwahrscheinlichkeit vor. Die DRV darf also nicht jede theoretische Restchance zum Anlass nehmen, weiter zu befristen.

Weitergewährungsantrag richtig stellen – Fristen, Formulare, Fallstricke

Der Antrag auf Weiterzahlung – Formular R0120 – sollte spätestens fünf Monate vor Ablauf der Befristung bei der DRV eingehen. Wer früher handelt, gibt der Verwaltung mehr Spielraum und sich selbst mehr Sicherheit. Drei Monate Vorlauf sind erfahrungsgemäß zu knapp, vor allem wenn die DRV noch eine Begutachtung ansetzen muss.

Sabine M., 49, aus Gelsenkirchen, hat ihren Antrag sechs Monate vor dem Wegfallmonat gestellt – und trotzdem eine Zahlungslücke erlebt. Ihre behandelnde Neurologin brauchte acht Wochen für den Befundbericht, der von der DRV beauftragte Gutachter hatte erst drei Monate später einen freien Termin. Als der Bescheid kam, war die alte Rente längst ausgelaufen.

Der häufigste Fehler bei Weitergewährungsanträgen ist nicht ein vergessenes Formular, sondern eine unzureichende Befundlage. Die DRV entscheidet anhand des dokumentierten Leistungsvermögens – und das muss aktuell sein. Berichte von der Erstbewilligung reichen nicht aus.

Wer seine Verlängerung absichern will, braucht aktuelle Befunde, die konkret beschreiben, welche Funktionseinschränkungen bestehen: nicht „stark eingeschränkt”, sondern wie lange die Person sitzen, stehen, gehen, sich konzentrieren kann. Was bei Belastung passiert. Wie der Tagesablauf aussieht. Welche Therapien laufen und warum sie die Leistungsfähigkeit nicht wesentlich verbessert haben.

Ergänzend kann der Selbsteinschätzungsbogen R0215 sinnvoll sein. Entscheidend bleibt aber die ärztliche Dokumentation. Die DRV prüft das sogenannte positive Leistungsbild – also nicht nur, was der Betroffene nicht kann, sondern was er unter welchen Bedingungen noch leisten könnte.

Genau an dieser Stelle scheitern viele Weitergewährungen: Die Befunde belegen Krankheiten, aber nicht deren konkrete Auswirkungen auf die tägliche Arbeitsfähigkeit.

Häufige Fragen zur befristeten Erwerbsminderungsrente

Muss die DRV mich über das Ende meiner befristeten EM-Rente informieren?

Die DRV verschickt in der Regel etwa fünf Monate vor dem Wegfallmonat ein Anschreiben mit dem Formular R0120. Eine ausdrückliche gesetzliche Pflicht zur Erinnerung in einer bestimmten Frist existiert allerdings nicht. Bleibt das Schreiben aus, entbindet das den Versicherten nicht von seiner Antragspflicht.

Was passiert, wenn ich den Weitergewährungsantrag zu spät stelle?

Die Rente endet mit dem Wegfallmonat. Wird der Antrag erst danach gestellt, entsteht eine Zahlungslücke. Rückwirkende Zahlungen kommen nur unter engen Voraussetzungen in Betracht – etwa wenn ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch wegen eines Beratungsversäumnisses der DRV greift.

Kann die DRV bei der Verlängerung plötzlich nur noch teilweise Erwerbsminderung feststellen?

Ja. Bei jeder Weitergewährung wird das Leistungsvermögen neu geprüft. Stellt die DRV fest, dass der Betroffene inzwischen drei bis unter sechs Stunden arbeiten kann, gibt es nur noch eine Rente wegen teilweiser Erwerbsminderung – mit deutlich niedrigerer Zahlung.

Zählen Arbeitsmarktrenten bei der Neun-Jahres-Grenze mit?

Die Bezugszeiten werden addiert, aber die Entfristung nach neun Jahren greift nur bei medizinisch begründeten Renten. Wer ausschließlich wegen des verschlossenen Arbeitsmarkts eine volle EM-Rente erhält, erreicht über diesen Weg keine Dauerrente.

Wann muss die DRV tatsächlich von sich aus ein Rentenverfahren einleiten?

Nur beim Übergang von der Erwerbsminderungsrente in die Regelaltersrente. In diesem Fall berechnet und bewilligt die DRV die Altersrente ohne eigenen Antrag des Versicherten. Bei der Weitergewährung einer befristeten EM-Rente besteht diese Pflicht nicht.

Quellen

LSG Nordrhein-Westfalen: L 21 R 853/22, 13.02.2026

Bundessozialgericht: B 13 RJ 31/05 R, 29.03.2006 – Grundsatzurteil zur Befristung der EM-Rente

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 102 SGB VI

Deutsche Rentenversicherung: Formular R0120 – Antrag auf Weiterzahlung

Sozialversicherung kompetent: Renten wegen Erwerbsminderung – § 43 SGB VI