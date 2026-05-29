Rente: Drei Monate Frist beim Antrag: Wer sie verpasst, verliert bares Geld

Wer seinen Rentenantrag auch nur einen Monat nach der gesetzlichen Frist stellt, verliert diesen Monat endgültig: Bei einer Rente von 1.400 Euro sind das 1.400 Euro, die keine Behörde später nachzahlt. Betroffen sind alle, die in eine Altersrente oder eine Erwerbsminderungsrente wechseln, denn die gesetzliche Rente gibt es nur auf Antrag.

Maßgeblich ist nicht das Alter allein, sondern der Tag, an dem der Antrag bei der Rentenversicherung eingeht. Wer diese Frist kennt und sie mit einem einzigen formlosen Schreiben wahrt, sichert sich jeden Monat, der ihm zusteht.

Warum der Rentenantrag über mehrere Tausend Euro entscheidet

Die entscheidende Regel steht in § 99 SGB VI. Eine Rente aus eigener Versicherung beginnt mit dem Monat, zu dessen Beginn alle Voraussetzungen erfüllt sind, aber nur, wenn der Antrag bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ablauf dieses Monats eingeht.

Wer später beantragt, bekommt die Rente nicht rückwirkend, sondern erst ab dem Monat der Antragstellung. Die Monate dazwischen sind weg.

Der häufigste Irrtum: Viele glauben, eine spätere Nachzahlung gleiche den Verspätungsschaden wieder aus. Das tut sie nicht. Nach Fristablauf entsteht für die zurückliegenden Monate schlicht kein Zahlungsanspruch.

Ein Rechenbeispiel macht die Größenordnung deutlich: Wer vier Monate zu spät beantragt und eine Monatsrente von 1.400 Euro erreicht, verliert 5.600 Euro. Bei einem halben Jahr Verspätung sind es 8.400 Euro. Dieser Betrag kehrt nie zurück, auch nicht über einen Widerspruch.

Drei Kalendermonate: So berechnen Sie Ihre persönliche Frist

Die Frist hängt an einem einzigen Datum: dem Monat, in dem Sie die Voraussetzungen erstmals erfüllen. Bei der Altersrente ist das der Monat, in dem Sie Ihre Altersgrenze erreichen und die nötige Wartezeit zusammenhaben. Ab dem Ende dieses Monats laufen drei volle Kalendermonate.

Wer die Altersgrenze etwa im Mai erreicht, dessen Rente kann zum 1. Juni beginnen, und der Antrag muss spätestens am 31. August vorliegen. Geht er am 1. September ein, beginnt die Rente erst im September, und Juni, Juli sowie August fallen aus.

Zwei Feinheiten verschieben das Datum. Wer am ersten Tag eines Monats geboren ist, vollendet sein maßgebliches Lebensalter bereits mit Ablauf des Vormonats, sodass die Rente einen Monat früher beginnen kann.

Und fällt das Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, verschiebt es sich auf den nächsten Werktag. Wer unsicher ist, welcher Monat bei ihm zählt, sollte sich den frühestmöglichen Rentenbeginn von der Rentenversicherung schriftlich bestätigen lassen und davon rückwärts rechnen.

Der teure Irrtum: Wer auf Unterlagen wartet, verliert die Frist

Hier passiert der Fehler, der die meisten Monate kostet. Viele schieben den Antrag auf, weil sie glauben, sie bräuchten zuerst alle Unterlagen, das ausgefüllte Formular, die Geburtsurkunden der Kinder, die Nachweise über Auslandszeiten. Das ist falsch. Für die Fristwahrung zählt das Datum, an dem Ihr Antrag eingeht, nicht der Tag, an dem er vollständig ist.

Ein formloser Antrag genügt: ein kurzes Schreiben, das erkennen lässt, dass Sie Altersrente beziehen wollen, mit Name, Versicherungsnummer und Datum. Die Formulare und Nachweise reichen Sie danach in Ruhe nach.

Noch wichtiger ist, wo dieser Antrag landen darf. Nach § 16 SGB I wahrt ein Antrag die Frist auch dann, wenn Sie ihn bei der falschen Stelle abgeben. Eine unzuständige Behörde, ein Versicherungsamt der Gemeinde, eine andere Sozialbehörde: Jede dieser Stellen muss den Antrag annehmen und an die zuständige Rentenversicherung weiterleiten.

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Entscheidend bleibt der Tag, an dem er zuerst eingegangen ist. Wer also kurz vor Fristende merkt, dass etwas fehlt, gibt sofort einen formlosen Antrag ab und lässt sich den Eingang quittieren. Damit ist das Datum gesichert.

Wann der Rentenantrag ausnahmsweise nicht der Engpass ist

Es gibt Konstellationen, in denen Sie nicht selbst aktiv werden müssen, und genau hier entsteht oft ein zweiter Irrtum: das blinde Vertrauen darauf, die Rentenversicherung kümmere sich schon. Wer bereits eine Erwerbsminderungsrente bezieht, muss die anschließende Regelaltersrente nicht erneut beantragen.

Die Rentenversicherung stellt sie von Amts wegen um, ein gesondertes Schreiben ist nicht nötig. Und wer eine Reha beantragt hat, deren Erfolg ausbleibt, dessen Reha-Antrag kann nach § 116 SGB VI als Rentenantrag gelten, mit dem Datum der ursprünglichen Antragstellung.

In allen anderen Fällen gilt das Gegenteil: Niemand stellt den Antrag für Sie. Wer aus dem Bürgergeld in die Altersrente wechselt, bekommt vom Jobcenter zwar oft die Nachricht, dass die Leistung endet, aber keinen Rentenantrag. Den muss er selbst stellen, und die Drei-Monats-Frist läuft auch dann. Bei Witwen- und Witwerrenten ist die Frist mit zwölf Monaten großzügiger, doch das ist die Ausnahme, nicht die Regel für die eigene Rente.

Frist verpasst: Wann die Rentenversicherung trotzdem rückwirkend zahlt

Eine einzige Rettung kann die Drei-Monats-Schranke durchbrechen, und sie greift nicht automatisch. Hat die Rentenversicherung selbst einen Fehler gemacht, etwa eine Beratungs- oder Hinweispflicht verletzt und dadurch die Verspätung verursacht, kann der sozialrechtliche Herstellungsanspruch greifen.

Der Versicherte wird dann so gestellt, als hätte er rechtzeitig beantragt. Diese rückwirkende Nachholung ist nach der Rechtsprechung meist auf vier Jahre begrenzt, weil die Gerichte die Vier-Jahres-Grenze des Überprüfungsverfahrens entsprechend anwenden.

Wer also nach Fristablauf merkt, dass ein amtlicher Fehler im Spiel war, sollte den Verlauf dokumentieren: Wann gab es welche Auskunft, welches Schreiben blieb aus, wer hätte hinweisen müssen. Ohne nachweisbares Verschulden der Behörde bleibt es beim endgültigen Verlust.

Deshalb ist die Frist selbst der einzige verlässliche Schutz, und der billigste Schutz ist der frühe Antrag. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, ihn rund drei Monate vor dem gewünschten Rentenbeginn zu stellen, damit Bearbeitung und Rückfragen rechtzeitig erledigt sind.

Häufige Fragen zum Rentenantrag und zur Frist

Zählt schon das Anlegen eines Online-Kontos bei der Rentenversicherung als Antrag?

Nein. Ein Benutzerkonto oder das Anfordern von Formularen ist noch kein Antrag. Erst eine Erklärung, die das Begehren nach einer Rente erkennen lässt und der Rentenversicherung zugeht, wahrt die Frist. Wer online startet, muss den Antrag also tatsächlich absenden, nicht nur das Verfahren öffnen.

Gilt die Drei-Monats-Frist auch für die Rente für besonders langjährig oder schwerbehinderte Versicherte?

Ja. Die Frist nach § 99 SGB VI gilt für alle Renten aus eigener Versicherung, unabhängig von der Rentenart. Auch wer eine vorgezogene Altersrente wählt, muss innerhalb von drei Kalendermonaten nach dem Erfüllungsmonat beantragen, sonst beginnt die Rente erst mit dem Antragsmonat.

Ich habe einen formlosen Antrag gestellt, aber noch keine Unterlagen eingereicht. Ist die Frist gewahrt?

Für den Rentenbeginn ja, sofern der formlose Antrag rechtzeitig eingegangen ist und Sie die Unterlagen zügig nachreichen. Lassen Sie sich den Eingang quittieren. Beachten Sie aber, dass für die Verzinsung einer Nachzahlung der vollständige Antrag maßgeblich ist, nicht der formlose Auftakt.

Quellen

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Sechstes Buch (SGB VI), § 99 Beginn von Renten

Bundesministerium der Justiz: Sozialgesetzbuch Erstes Buch (SGB I), § 16 Antragstellung

Deutsche Rentenversicherung: Gemeinsame Rechtliche Anweisungen zu § 99 SGB VI und § 16 SGB I

Bundesagentur für Arbeit: Fachliche Weisungen zu § 16 SGB I