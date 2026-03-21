Rente: Wer bis 31. März nicht einzahlt verliert ein ganzes Rentenjahr

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Der 31. März 2026 ist ein harter Stichtag. Wer freiwillige Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung für das Beitragsjahr 2025 zahlen will, muss die Überweisung bis dahin auf dem Konto der Deutschen Rentenversicherung haben – § 7 SGB VI lässt keinen Spielraum. Ab dem 1. April ist das Jahr rentenrechtlich geschlossen, jeder unversicherte Monat bleibt dauerhaft leer.

Und wer jetzt nachzahlt, zahlt pro Monat mindestens 112,16 Euro statt der 103,42 Euro, die bis Ende 2025 galten. Das betrifft nicht wenige: Mehr als 300.000 Menschen in Deutschland nutzen die freiwillige Versicherung – Selbstständige, Hausfrauen, Privatiers, Beamte mit Lücken im GRV-Konto, Deutsche im Ausland.

Ein verlorenes Beitragsjahr lässt sich nicht nachholen

Was die Frist konkret bedeutet, zeigt ein Beispiel. Eine 58-jährige Frau war wegen der Erziehung ihrer beiden Kinder zwölf Jahre lang nicht erwerbstätig. Die Kindererziehungszeiten bringen ihr dreieinhalb Jahre Wartezeit. Um die allgemeine Wartezeit von fünf Jahren zu erreichen und damit überhaupt einen eigenen Rentenanspruch zu erwerben, fehlen ihr noch 18 Monate.

Zwölf davon könnte sie jetzt mit freiwilligen Beiträgen für 2025 belegen – wenn sie bis zum 31. März überweist. Tut sie das nicht, bleibt das Beitragsjahr 2025 unwiderruflich leer. Die Rentenversicherung kennt hier keine Kulanz: Kein Härtefallantrag, kein Widerspruch, kein nachträgliches Belegen im Sommer.

Mindestbeitrag steigt um 8,4 Prozent

Der freiwillige Mindestbeitrag orientiert sich an der Minijobgrenze, die 2026 auf 603 Euro gestiegen ist. Multipliziert mit dem Beitragssatz von 18,6 Prozent ergibt sich 112,16 Euro pro Monat – gut 8,4 Prozent mehr als die 103,42 Euro des Vorjahres. Entscheidend: Nicht das Beitragsjahr bestimmt die Höhe des Mindestbeitrags, sondern das Zahlungsjahr.

Wer im März 2026 für 2025 nachzahlt, muss den 2026er Mindestbeitrag ansetzen. Sechs fehlende Monate vor dem Jahreswechsel belegt: 620,52 Euro. Dieselbe Lücke jetzt geschlossen: 672,96 Euro – gut 52 Euro mehr für die exakt gleiche Wirkung. Bei zwölf Monaten verdoppelt sich die Differenz auf rund 105 Euro.

Beim Höchstbeitrag gilt eine andere Regel: Für 2025er Nachzahlungen bleibt der alte Höchstwert von 1.497,30 Euro maßgeblich, auch bei Zahlung in 2026. Der Korridor liegt damit zwischen 112,16 und 1.497,30 Euro monatlich. Zur Einordnung: Ein Jahr Mindestbeiträge erhöht die spätere Monatsrente um etwa 5,68 Euro brutto, ein Jahr Höchstbeiträge um rund 79,63 Euro – und diese Beträge steigen mit jeder Rentenanpassung. Ab Juli 2026 etwa um 4,24 Prozent.

Wer profitiert – und wer nicht einzahlen darf

Freiwillig versichern kann sich, wer mindestens 16 Jahre alt ist, in Deutschland wohnt und keiner Versicherungspflicht unterliegt: Selbstständige, Hausfrauen und Hausmänner, Privatiers, Beamte mit früheren GRV-Zeiten, Deutsche im Ausland. Auch wer eine vorgezogene Altersrente bezieht, darf bis zur Regelaltersgrenze weiter einzahlen.

Seit 2023 gehören auch Bürgergeld-Beziehende dazu, weil sie keine Pflichtbeiträge mehr leisten – allerdings übersteigt der Mindestbeitrag von 112,16 Euro die im Regelsatz vorgesehene Vorsorge-Pauschale deutlich. Wer aus Schonvermögen einzahlen kann und damit die Wartezeit erreicht, sichert sich unter Umständen einen Rentenanspruch, der sonst verloren ginge.

Ausgeschlossen sind Arbeitnehmer, Bezieher von Krankengeld oder ALG I, Teilnehmende am BFD oder FSJ, pflichtversicherte Selbstständige sowie Vollrentner nach Erreichen der Regelaltersgrenze.

Besonders lohnend ist die Einzahlung für Menschen knapp unter der allgemeinen Wartezeit von fünf Jahren. Wer diese Schwelle erreicht, erwirbt den Anspruch auf eine Regelaltersrente und sichert gleichzeitig die Hinterbliebenenrente für Ehepartner und Kinder.

Auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen für eine medizinische Rehabilitation lassen sich über die Wartezeit erfüllen – für Selbstständige ohne betriebliche Absicherung kann das den Unterschied machen, weil ohne Reha-Anspruch über die DRV nur die Krankenkasse bleibt, mit weniger Spielraum bei Klinikwahl und Dauer. Wichtiger Haken: Freiwillige Beiträge zählen nicht als Pflichtbeiträge.

Wer den Reha-Zugang über die Regelung „sechs Pflichtbeitragsmonate in den letzten 24 Monaten” schaffen will, kommt damit nicht weiter.

Freiwillige Beiträge werden auf die 5- und 35-jährige Wartezeit angerechnet, nicht aber auf die 45-jährige Wartezeit für besonders langjährig Versicherte – der umgangssprachliche Begriff „Rente ab 63″ führt hier in die Irre, da das Eintrittsalter je nach Jahrgang deutlich höher liegt.

Wenig profitieren Menschen mit Erwerbsminderungsrente und langer Zurechnungszeit – hier wirken sich freiwillige Einzahlungen kaum auf die spätere Altersrente aus. Individuelle Beratung bei der DRV ist zwingend, bevor Geld fließt.

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Die Steuer-Falle bei Nachzahlungen im neuen Jahr

Freiwillige Rentenbeiträge sind als Altersvorsorgeaufwendungen nach § 10 EStG absetzbar. Doch das Finanzamt wendet das Zuflussprinzip an: Eine Überweisung im März 2026 zählt steuerlich für 2026, auch wenn sie rentenrechtlich 2025 betrifft.

Eine Selbstständige mit 70.000 Euro zu versteuerndem Einkommen, die 5.000 Euro freiwillige Beiträge nachzahlt, spart bei einem Grenzsteuersatz von 42 Prozent rund 2.100 Euro Steuern – allerdings erst im Steuerjahr 2026. Wer eigentlich 2025 entlasten wollte und die Überweisung versäumt hat, geht leer aus. Der abzugsfähige Höchstbetrag liegt 2026 bei 30.826 Euro für Ledige und 61.652 Euro für zusammen veranlagte Ehepaare.

So geht die Überweisung – und wo die Stolperfallen liegen

Wer erstmals einzahlt, meldet sich mit dem Formular V0060 bei der Deutschen Rentenversicherung an. Auf der Überweisung müssen drei Angaben stehen: Versicherungsnummer, Verwendungszweck „freiwillige Beiträge” und Zeitraum (etwa „01–12/2025″).

Fehlen diese Angaben, droht genau das, was einem Selbstständigen passiert ist, der Anfang März 3.000 Euro an die DRV überwies und nur „Rentenbeiträge” in den Verwendungszweck schrieb – ohne Versicherungsnummer, ohne Zeitraum. Die Zahlung landete in der Klärung, und bis die Sache korrigiert war, drohte die Frist zu verstreichen. Weiterer Fallstrick: Bereits gezahlte Beiträge lassen sich nachträglich nicht ändern.

Wer im Januar den Mindestbeitrag überwiesen hat, kann im März nicht aufstocken. Wer unsicher ist, sollte die Entscheidung bis kurz vor Fristende aufschieben und den gewünschten Betrag in einer Summe überweisen – bis zu zwölf Monatsbeiträge dürfen gebündelt gezahlt werden.

Entscheidend beim Stichtag: Die Zahlung muss am 31. März auf dem DRV-Konto eingegangen sein. Nicht überwiesen, sondern eingegangen. Drei bis fünf Bankarbeitstage Vorlauf sind das Minimum.

Wer jetzt nicht handelt, verliert das Beitragsjahr 2025 endgültig

Kein anderer Termin im Rentenrecht ist so unumkehrbar wie der 31. März. Steuererklärungen lassen sich nachreichen, Rentenanträge zurücknehmen, Widersprüche einlegen. Aber ein freiwilliges Beitragsjahr, das nicht belegt wurde, bleibt leer. Dauerhaft. Wer unsicher ist, ob sich die Einzahlung lohnt, sollte jetzt die kostenlose Beratung der DRV nutzen – nicht im April. Servicetelefon: 0800 1000 4800 (kostenfrei).

Quellen:

Deutsche Rentenversicherung Bund: Freiwillige Beiträge: Noch bis 31. März einzahlen und die Rente erhöhen (09.02.2026)

Deutsche Rentenversicherung Westfalen: Nur noch bis Ende März freiwillig Rentenbeiträge für 2025 zahlen (18.03.2026)

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026

Bundesministerium für Arbeit und Soziales: Renten steigen erneut um über 4 Prozent (März 2026)

§ 7 SGB VI – Freiwillige Versicherung

§ 10 EStG – Sonderausgaben (Altersvorsorgeaufwendungen)