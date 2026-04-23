Wohngeld: Wie viel Quadratmeter darf eine Wohnung für eine Person haben?

Wer zum ersten Mal Wohngeld beantragen will, stößt oft auf eine naheliegende Frage: Gibt es für eine alleinstehende Person eine feste Wohnungsgröße, die nicht überschritten werden darf? Die kurze Antwort lautet: Beim Wohngeld gibt es keine starre Quadratmetergrenze für eine Person. Entscheidend ist nicht in erster Linie die Wohnfläche, sondern ob die berücksichtigungsfähigen Wohnkosten, das Einkommen und die Haushaltsgröße in den gesetzlichen Rahmen passen.

Keine feste Quadratmetergrenze beim Wohngeld

Anders als bei anderen Sozialleistungen knüpft das Wohngeld nicht an eine starre Wohnungsgröße an. Eine alleinlebende Person kann daher auch dann grundsätzlich wohngeldberechtigt sein, wenn die Wohnung größer als 45 oder 50 Quadratmeter ist. Ausschlaggebend ist vielmehr, welche Miete oder Belastung bei der Berechnung berücksichtigt werden darf und ob das Einkommen im passenden Bereich liegt.

Viele Menschen verwechseln das Wohngeld mit den Regeln, die bei Bürgergeld oder in Teilen der Sozialhilfe für Unterkunftskosten gelten. Dort wird häufig stärker über angemessene Wohnfläche gesprochen. Beim Wohngeld läuft die Prüfung anders, weil das Gesetz auf einen Zuschuss zu den Wohnkosten abzielt und nicht auf die vollständige Übernahme der Unterkunftsausgaben.

Worauf die Wohngeldstelle tatsächlich schaut

Für die Berechnung des Wohngelds sind vor allem drei Punkte wichtig: die Zahl der Haushaltsmitglieder, das zu berücksichtigende Gesamteinkommen und die zuschussfähige Miete oder Belastung. Wer allein wohnt, bildet in der Regel einen Ein-Personen-Haushalt. Damit wird die Prüfung auf Grundlage der für eine Person geltenden Werte vorgenommen.

Die Wohnfläche wirkt dabei nur mittelbar mit. Sie kann sich in der Praxis auf die Miethöhe auswirken, weil größere Wohnungen meist teurer sind. Überschreitet die tatsächliche Miete den gesetzlichen Höchstbetrag, wird der darüberliegende Teil bei der Wohngeldberechnung nicht mehr einbezogen.

Warum die Quadratmeterzahl trotzdem nicht ganz belanglos ist

Auch wenn das Wohngeld keine feste Obergrenze in Quadratmetern vorgibt, ist die Wohnungsgröße nicht völlig ohne Bedeutung. Eine große Wohnung führt häufig zu höheren Kosten, und genau an dieser Stelle setzt die Wohngeldberechnung an. Wer allein in einer sehr großen Wohnung lebt, kann daher trotzdem Wohngeld erhalten, aber eben nur bis zu dem Betrag, den das Gesetz für den jeweiligen Wohnort und die Haushaltsgröße berücksichtigt.

Hinzu kommt, dass die Heizkosten im Wohngeld seit der Reform über pauschale Bestandteile einbezogen werden. Diese Zuschläge sind nach Haushaltsgröße gestaffelt und bilden die Wohnsituation nur pauschal ab. Dadurch wird nicht jede individuell hohe Wohnfläche vollständig aufgefangen.

Wie hoch darf die Miete für eine Person sein?

Die passendere Frage lautet deshalb nicht: Wie viele Quadratmeter darf eine Wohnung haben? Wichtiger ist: Bis zu welcher Miethöhe rechnet die Wohngeldstelle bei einer Person mit? Diese Grenze hängt von der Mietstufe des Wohnortes ab, also vom örtlichen Mietenniveau.

Für einen Ein-Personen-Haushalt gelten im Jahr 2026 je nach Mietstufe unterschiedliche Höchstbeträge. In einer Gemeinde mit niedriger Mietstufe liegt der berücksichtigungsfähige Höchstbetrag deutlich niedriger als in Städten oder Kreisen mit hohem Mietenniveau. Liegt die tatsächliche Miete darüber, fällt der Wohngeldanspruch nicht automatisch weg, doch der übersteigende Teil bleibt außen vor.

Verbraucherinsolvenz Online Jetzt Antrag prüfen!

Wohnort / Haushaltslage Was beim Wohngeld zählt Alleinstehende Person in kleiner Wohnung Entscheidend sind Einkommen, Miethöhe und Mietstufe des Wohnortes Alleinstehende Person in großer Wohnung Keine automatische Ablehnung wegen der Fläche, aber hohe Miete wird nur bis zum Höchstbetrag berücksichtigt Wohnort mit niedriger Mietstufe Die anrechenbare Miete fällt niedriger aus als in teuren Städten Wohnort mit hoher Mietstufe Es kann eine höhere Miete in die Berechnung einfließen

Was für eine Person im Jahr 2026 gilt

Für einen Ein-Personen-Haushalt reichen die berücksichtigungsfähigen Höchstbeträge im Jahr 2026 – je nach Mietstufe – von 490,60 Euro bis 806,60 Euro im Monat. Diese Werte umfassen den gesetzlichen Grundbetrag sowie Heizkosten- und Klimazuschlag. Sie zeigen, dass der Gesetzgeber nicht mit einer festen Wohnungsgröße arbeitet, sondern mit regional gestaffelten Kostenwerten.

Daraus folgt: Eine 60-Quadratmeter-Wohnung kann für eine Person beim Wohngeld unproblematisch sein, wenn die Miete noch im anrechenbaren Rahmen liegt. Eine 40-Quadratmeter-Wohnung kann umgekehrt Schwierigkeiten machen, wenn sie in einem teuren Ort eine sehr hohe Miete hat, die weit über dem Höchstbetrag liegt. Nicht die Fläche entscheidet also zuerst, sondern die Belastung durch die Wohnkosten.

Warum viele trotzdem von 45 oder 50 Quadratmetern hören

Die oft genannten Werte von 45 oder 50 Quadratmetern stammen meist aus anderen Rechtsbereichen oder aus Richtwerten zur Angemessenheit von Wohnraum. Solche Zahlen spielen etwa im Sozialhilferecht, im Bürgergeld oder im sozialen Wohnungsbau häufiger eine Rolle. Beim Wohngeld lassen sie sich jedoch nicht eins zu eins übertragen.

Das führt in der Praxis immer wieder zu Missverständnissen. Wer Wohngeld beantragt, sollte sich daher nicht vorschnell von einer größeren Wohnung abschrecken lassen. Auch bei einer Wohnfläche oberhalb dieser bekannten Richtwerte kann ein Anspruch bestehen.

Wann eine größere Wohnung doch Fragen aufwerfen kann

In Einzelfällen kann eine ungewöhnlich große Wohnung bei der Prüfung näher betrachtet werden, etwa wenn die Wohnkosten im Verhältnis zur Lebenssituation sehr hoch sind oder wenn Angaben im Antrag unklar erscheinen. Das ändert aber nichts daran, dass das Wohngeldrecht keine starre Quadratmetergrenze für Alleinstehende vorsieht. Die entscheidende Hürde bleibt die rechnerisch ansetzbare Miete.

Wer unsicher ist, sollte vor allem auf die örtliche Mietstufe und die eigene Bruttokaltmiete schauen. Dazu kommt das anrechenbare Einkommen, denn selbst bei passender Miethöhe entfällt ein Anspruch, wenn das Einkommen zu hoch ist. Wohngeld ist eben ein Zuschuss für Haushalte mit begrenzten finanziellen Mitteln und keine pauschale Wohnbeihilfe für jede Person mit Mietkosten.

Beispiel aus der Praxis

Eine alleinstehende Rentnerin wohnt in einer 58-Quadratmeter-Wohnung in einer Stadt mit mittlerem Mietniveau. Ihre Bruttokaltmiete liegt bei 620 Euro monatlich. Obwohl die Wohnung größer ist, als viele Menschen bei einer Person für „erlaubt“ halten würden, ist nicht die Fläche ausschlaggebend, sondern ob die Miete in ihrem Wohnort bis zu einem ausreichenden Betrag berücksichtigt werden kann und ob ihr Einkommen innerhalb der geltenden Grenzen liegt.

Fällt ein Teil der Miete über den gesetzlichen Höchstbetrag hinaus, wird dieser Mehrbetrag bei der Berechnung nicht mitgerechnet. Trotzdem kann noch ein Wohngeldanspruch bestehen. Die größere Wohnfläche allein führt also nicht dazu, dass der Antrag scheitert.

Quellen

Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen erklärt, dass die Höhe des Wohngelds von Haushaltsgröße, Einkommen sowie Miete oder Belastung abhängt. Zudem wird dort erläutert, dass Heizkosten- und CO₂-Komponente nach Haushaltsgröße gestaffelt sind und die Wohnsituation nur pauschal abbilden.