Rente wegen Burnout – Was ist möglich und was nicht

Lesedauer 3 Minuten

Wer unter einem ausgebrannten Gefühl leidet, seinen Job nicht mehr schaffen kann und sich dauerhaft erschöpft fühlt, landet schnell in Existenzängsten. Doch bedeutet ein sogenanntes Burn-out-Syndrom automatisch, dass eine Rente wegen Erwerbsminderung gewährt wird?

Leider nein – zumindest nicht automatisch. Gerade bei psychischen Erkrankungen sind die Hürden hoch. Wer sich informiert, hat jedoch bessere Karten.

Anspruch auf eine Rente wegen Erwerbsminderung – die rechtlichen Grundlagen

Damit Versicherte der Deutschen Rentenversicherung eine Rente wegen Erwerbsminderung gewährt bekommen, müssen zwei große Voraussetzungen erfüllt sein: versicherungs- und medizinisch-sozialrechtliche.

Bedingung Kurzbeschreibung Versicherungsrechtliche Voraussetzung Mindestens fünf Jahre Beiträge in der gesetzlichen Rentenversicherung bzw. bei besonderen Fällen z. B. Arbeitsunfall/Berufskrankheit geringere Wartezeit. Medizinisch-sozialrechtliche Voraussetzung Wegen Krankheit oder Behinderung kann jemand nicht unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens 6 Stunden täglich arbeiten (teilweise Erwerbsminderung) bzw. weniger als 3 Stunden täglich (volle Erwerbsminderung). Gleichzeitig muss geprüft werden, ob eine Rehabilitation oder eine andere Zumutbarkeit besteht.

Warum ein Burn-out alleine nicht automatisch reicht

Ein Kriterium bei der Prüfung einer Erwerbsminderung ist die Fähigkeit, einer Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nachzugehen. Es genügt also nicht, wenn jemand seinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben kann – maßgeblich ist vielmehr, ob eine andere zumutbare Erwerbstätigkeit zumindest noch sechs oder drei Stunden täglich möglich ist.

Ein Burn-out-Syndrom alleine reicht dafür in der Regel nicht aus. Es wird im internationalen Diagnoseschlüssel (ICD) nicht als eigenständige Krankheit anerkannt, sondern als Problem der Lebensbewältigung klassifiziert.

Entscheidend ist daher, welche psychischen oder körperlichen Erkrankungen sich aus dem Burn-out entwickelt haben, wie stark diese die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen und ob sie eine dauerhafte Einschränkung der Erwerbsfähigkeit begründen.

Eine nur vorübergehende Arbeitsunfähigkeit reicht nicht aus – die gesundheitliche Einschränkung muss auf unbestimmte Zeit bestehen und darf sich auch durch Rehabilitationsmaßnahmen nicht wesentlich bessern lassen.

Psychische Erkrankungen: So wichtig sind sie

Psychische Erkrankungen sind längst nicht mehr Randerscheinung – sie sind Hauptursache für neue Erwerbsminderungsrenten.

Ja – bei schweren psychischen Erkrankungen kann eine Erwerbsminderungsrente gewährt werden. Doch: das „schwer“ heißt hier → dauerhaft, deutlich, nachhaltig und mit Auswirkungen auf Arbeits- und Lebensalltag.

Was heißt das konkret bei Burn-out?

Wer sich lediglich ausgebrannt fühlt, aber dennoch in der Lage ist, täglich sechs Stunden oder mehr zu arbeiten, hat in der Regel keinen Anspruch auf eine Erwerbsminderungsrente.

Anders sieht es aus, wenn durch den Burn-out schwerwiegende psychische Begleiterkrankungen auftreten – etwa rezidivierende Depressionen, Angststörungen oder Persönlichkeitsstörungen –, die die Erwerbsfähigkeit nachweislich so stark einschränken, dass eine Tätigkeit von weniger als drei beziehungsweise sechs Stunden pro Tag möglich ist.

In solchen Fällen kann unter Umständen ein Rentenanspruch bestehen. Der Weg dorthin ist jedoch oft lang und komplex: Der Bewilligungsprozess umfasst umfangreiche Antragsunterlagen, medizinische Gutachten und eine sorgfältige Prüfung durch die Rentenversicherung. Statistisch gesehen wird nur etwa jeder zweite Antrag tatsächlich bewilligt.

Worauf sollten Betroffene achten?

Wer länger krankgeschrieben oder arbeitsunfähig ist, sollte frühzeitig prüfen lassen, ob der Weg in die Erwerbsminderungsrente sinnvoll und notwendig sein könnte – bevor finanzielle Schwierigkeiten entstehen.

Dabei ist eine lückenlose Dokumentation entscheidend: Befunde, Therapien, Reha-Versuche und Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen sollten sorgfältig gesammelt werden, denn je besser die Unterlagen, desto nachvollziehbarer ist die individuelle Situation für die Rentenversicherung.

Auch Rehabilitationsmaßnahmen dürfen nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Der Grundsatz „Reha vor Rente“ hat rechtliches Gewicht – wer eine zumutbare Reha ohne triftigen Grund ablehnt, riskiert eine Ablehnung seines Rentenantrags. Kommt es tatsächlich zu einer Ablehnung, sollte rechtlicher Beistand hinzugezogen werden, denn häufig bestehen gute Chancen im Widerspruchs- oder Klageverfahren.

Nicht entmutigen lassen. Auch wenn die Diagnose „Burn-out“ für sich genommen noch keinen Anspruch auf Rente begründet, heißt das nicht, dass kein Anspruch besteht – sondern dass der Einzelfall genau geprüft werden muss.

Fazit

Ein Burn-out-Syndrom bringt nicht automatisch eine Rente wegen Erwerbsminderung. Entscheidend sind die konkreten Auswirkungen, die dauerhafte Arbeitsunfähigkeit und der Nachweis, dass zumindest unter 6 Stunden/Tag Arbeiten nicht möglich ist – und das nicht nur kurzfristig.

Wer in dieser Situation steckt, sollte die Anspruchs- und Nachweislage genau prüfen und nicht darauf vertrauen, dass alleine die Diagnose ausreichend ist.