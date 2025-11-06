Die letzten 5 Jahre bei der Rente sind deshalb entscheidend

Lesedauer 7 Minuten

Wer kurz vor dem Ruhestand steht, hört oft den Satz, die letzten fünf Jahre seien „die wichtigsten“ für die Rentenhöhe. Der Inhalt dieser Behauptung ist missverständlich.

Es gibt nämlich keine Sonderbewertung kurz vor dem Rentenstart. Dennoch sind diese Jahre von herausragender Bedeutung – nicht, weil sie mehr zählen, sondern weil sich in dieser Phase strategische Entscheidungen bündeln, die die spätere Netto- und Bruttorente, den Übergang ins Rentenleben und die Absicherung im Krankheitsfall spürbar beeinflussen.

Dr. Utz Anhalt: Die letzten 5 Jahre vor der Rente sind wichtig

Was die Rente wirklich bestimmt – und was nicht

Die gesetzliche Rente folgt festen Parametern. Maßgeblich sind der Zugangsfaktor, die Rentenart, die erworbenen Entgeltpunkte und der aktuelle Rentenwert. Ob jemand fünf oder zwanzig Jahre vor dem Ruhestand steht, spielt für die reine Bewertungslogik keine Rolle.

Es gibt keine versteckten Boni für „die letzten Jahre“. Die Relevanz dieser Phase entsteht daraus, dass jetzt Weichen gestellt werden, die über Abschläge oder Zuschläge, über anrechenbare Zeiten und über die Krankenkassen-Zugehörigkeit im Alter entscheiden.

Verlässliche Leitplanken: Regelaltersgrenze und Rentenniveau

Planung braucht Stabilität. Für rentennahe Jahrgänge gilt die Regelaltersgrenze von 67 Jahren, eine Anhebung darüber hinaus ist politisch für diese Kohorten nicht vorgesehen. Zugleich soll das Rentenniveau bei 48 Prozent bis 2039 gesichert bleiben. Diese Eckpunkte schaffen Orientierung für den individuellen Zeitplan – etwa dafür, ob ein früherer Ausstieg mit Abschlägen sinnvoll ist oder ob sich ein späterer Rentenbeginn mit Zuschlägen rechnet.

Vorzeitig oder später? Abschläge, Zuschläge und die Wirkung auf die Lebensrente

Wer als langjährig Versicherter vorzeitig in Rente geht, kann bis zu vier Jahre früher starten, zahlt dafür aber pro Monat 0,3 Prozent Abschlag, in Summe bis zu 14,4 Prozent. Umgekehrt erhöht jeder Monat über die Regelaltersgrenze hinaus den Rentenanspruch um 0,5 Prozent.

Entscheidender als der Blick auf eine einzelne Monatszahlung ist der Blick auf die Lebensrente: Ein früherer Start bringt mehr Rentenmonate mit geringerer Rate, ein späterer Start weniger Monate mit höherer Rate. In die Abwägung gehören Gesundheit, Erwerbssituation, Steuer, Kranken- und Pflegeversicherung – und das verfügbare Einkommen aus weiteren Quellen.

Abschläge aktiv ausgleichen: Sonderzahlungen und ihre Rolle

Wer die Altersrente für langjährig Versicherte anstrebt, kann künftige Abschläge ganz oder teilweise durch freiwillige Sonderzahlungen ausgleichen. Dafür ist es nötig, der Rentenversicherung den geplanten vorzeitigen Rentenbeginn anzuzeigen und die Ausgleichshöhe feststellen zu lassen.

Ab dem 50. Lebensjahr ist ein sukzessiver Ausgleich möglich. Damit werden die reduzierten Monatsbeträge rechnerisch auf das Niveau ohne Abschlag gehoben – eine Option, die besonders für Personen mit stabiler Liquidität und planbarer Erwerbsbiografie attraktiv ist.

Hinzuverdienst seit 2023: Freiheit ohne Deckel – mit kluger Nutzung

Seit dem 1. Januar 2023 gibt es bei vorgezogenen Altersrenten keine Hinzuverdienstgrenzen mehr. Zusatzeinkommen mindert den Rentenanspruch nicht mehr.

Das eröffnet Spielräume: Wer vorzeitig startet, kann durch Weiterarbeit oder eine neue Tätigkeit die Abschlagswirkung wirtschaftlich kompensieren, seine Rücklagen schonen und den Übergang flexibler gestalten.

Wichtig bleibt die steuerliche Betrachtung, denn zusätzliche Einkünfte wirken auf das zu versteuernde Einkommen und auf Beiträge in der Kranken- und Pflegeversicherung.

„Besonders langjährig Versicherte“: Hohe Hürden, großer Hebel

Die Altersrente für besonders langjährig Versicherte erlaubt den abschlagsfreien Ruhestand zwei Jahre vor der Regelaltersgrenze – in der Regel mit 65 Jahren. Die Bedingung ist anspruchsvoll: Es müssen 45 Jahre an rentenrechtlichen Zeiten zusammenkommen.

Gerade auf den „letzten Metern“ ist Vorsicht geboten. Zeiten der Arbeitslosigkeit in den letzten 24 Monaten vor dem frühestmöglichen Beginn zählen in dieser Rentenart grundsätzlich nicht, es sei denn, die Arbeitslosigkeit ist durch eine Insolvenz oder eine Betriebsaufgabe des Arbeitgebers verursacht.

Wer realistischerweise die 45 Jahre erreicht, sollte eine unfreiwillige Lücke unbedingt vermeiden. Ein rentenversicherungspflichtiger Minijob kann helfen, anrechenbare Zeiten zu sichern, denn entscheidend ist nicht die Beitragshöhe, sondern die Tatsache, dass Beiträge fließen.

Krankenversicherung im Alter: Der stille Schlüssel zur Netto-Rente

Die Zugehörigkeit zur Krankenversicherung der Rentner (KVdR) sichert im Alter oft die günstigste Beitragssituation. Zugang erhält, wer in der zweiten Hälfte des Erwerbslebens zu mindestens 90 Prozent gesetzlich krankenversichert war.

Wer knapp unter dieser 9/10-Grenze liegt, kann in den letzten Jahren gezielt steuern – etwa durch die Aufnahme einer versicherungspflichtigen Beschäftigung. Misslingt der KVdR-Zugang, droht die freiwillige Mitgliedschaft, die wegen der breiteren Beitragsbemessung regelmäßig teurer ist. Dieser Punkt ist für die Netto-Planung ebenso bedeutsam wie die Rentenhöhe selbst.

Unterschätzte Zeiten: Pflege, Dienst, Schule, Ausbildung

Die Kontenklärung ist das Fundament jeder Strategie. Anzurechnende Zeiten werden erstaunlich oft übersehen. Pflege von Angehörigen kann unter bestimmten Voraussetzungen rentenrechtlich zählen.

Gleiches gilt für Zeiten des Wehr- oder Ersatzdienstes sowie für schulische und berufliche Ausbildung. Jeder dokumentierte Monat bringt Versicherte den 35 Jahren Wartezeit für die Altersrente für langjährig Versicherte oder den 45 Jahren für die besonders langjährig Versicherten näher. Wer Lücken schließt, erhöht nicht nur die Chance auf eine frühere Rentenart, sondern verbessert häufig auch die Entgeltpunktesumme.

Freiwillige Beiträge und Steuern: Der doppelte Effekt

Neben Ausgleichszahlungen für Abschläge kommen freiwillige Beiträge grundsätzlich in Betracht, um das Rentenkonto zu stärken. Für die besonders langjährig Versicherten gilt dabei als Voraussetzung, dass mindestens 18 Jahre an Pflichtbeiträgen vorliegen.

Seit 2023 sind Beiträge zur gesetzlichen Rente vollständig als Vorsorgeaufwendungen steuerlich absetzbar. Das verändert die Nettokosten einer Einzahlung oft erheblich. Strategisch sinnvoll wird das Zusammenspiel, wenn steuerliche Effekte, der geplante Rentenbeginn und die gewünschte Rentenart gemeinsam betrachtet werden.

Fünf Jahre, drei Jahre, zwei Jahre, ein Jahr: Ein Übergang in Etappen

Fünf Jahre vor dem Ruhestand beginnt die gründliche Bestandsaufnahme. Der Versicherungsverlauf wird angefordert und geprüft, strittige oder unklare Zeiten werden dokumentiert und nachgemeldet. In dieser Phase klärt sich, welche Rentenart realistisch erreichbar ist und ob die 35- oder 45-Jahresmarke in Reichweite liegt.

Drei bis vier Jahre vor der Regelaltersgrenze rückt die zentrale Richtungsentscheidung näher: vorzeitig beginnen und Abschläge akzeptieren oder weiterarbeiten und Zuschläge aufbauen.

Wer Ausgleichszahlungen plant, entwickelt jetzt die Liquiditätsstrategie und verteilt Einzahlungen über mehrere Jahre, um steuerliche Wirkungen zu glätten.

In den letzten 24 Monaten erhalten Risiken besonderes Gewicht. Wer die besonders langjährig Versicherten anstrebt, vermeidet möglichst Phasen des Arbeitslosengeldbezugs, die nicht angerechnet würden.

Ein rentenversicherungspflichtiger Minijob kann Brücken schlagen und die Wartezeit sichern. Parallel lohnt der Blick auf die Krankenversicherungshistorie, um die 9/10-Regel zu erfüllen.

Zwölf Monate vor dem geplanten Rentenstart folgt die Feinkalkulation. Der Versicherungsverlauf wird nochmals bestätigt, der KVdR-Status geprüft, der Rentenantrag vorbereitet und vollständig dokumentiert. Wer über die Regelaltersgrenze hinaus arbeiten will, klärt Arbeitgebermodalitäten, Nebenverdienst und die spätere Zuschlagsanrechnung.

Praxisbeispiel: Wie Karin L. die letzten fünf Jahre vor der Rente strategisch nutzt

Karin L. ist Jahrgang 1964, Angestellte in einem mittelständischen Betrieb in Niedersachsen und derzeit 61 Jahre alt. Ihr Ziel ist klar: ein früher, finanziell stabiler Übergang in den Ruhestand. Sie hat bereits 42 Pflichtbeitragsjahre gesammelt, darunter eine duale Berufsausbildung und mehrere Jahre in Vollzeit. In fünf Jahren erreicht sie die Regelaltersgrenze von 67.

Sie prüft, ob die „Altersrente für besonders langjährig Versicherte“ mit 65 ohne Abschläge erreichbar ist. Damit rücken die letzten fünf Jahre in den Fokus – nicht wegen Sonderboni, sondern wegen der Entscheidungen, die jetzt die Weichen stellen.

Kontenklärung bei der Rentenversicherung als Start

Zu Beginn lässt Karin ihren Versicherungsverlauf lückenlos klären. Sie sammelt Nachweise über die Ausbildungszeit, eine Phase der Kindererziehung und eine neunmonatige Angehörigenpflege, für die die Pflegekasse Beiträge gezahlt hat.

Diese Zeiten werden dem Rentenkonto gutgeschrieben und erhöhen die Chance, die 45-Jahres-Wartezeit zu erreichen. Schulische Zeiten allein helfen für diese Wartezeit nicht; entscheidend sind Pflichtbeiträge, Kindererziehungs- und Pflegezeiten sowie weitere anrechenbare Beitragszeiten.

Durch die Kontenklärung gewinnt Karin Planungssicherheit: Realistisch fehlen ihr noch gut zweieinhalb Jahre, um die 45 Jahre vollzumachen.

Die strategische Grundsatzfrage: Früher gehen mit Abschlag oder später ohne?

Karin rechnet zwei Varianten durch. Variante eins wäre die Altersrente für langjährig Versicherte bis zu vier Jahre vor der Regelaltersgrenze. Das würde einen Abschlag von bis zu 14,4 Prozent bedeuten.

Variante zwei ist die Altersrente für besonders langjährig Versicherte zwei Jahre früher, aber ohne Abschlag. Aus Sicht von Stabilität und Lebenszeitplanung favorisiert Karin die zweite Variante. Sie setzt sich das Ziel, die 45 Jahre rechtzeitig zu erreichen und zugleich das Netto nach Steuern und Krankenversicherung zu optimieren.

Die heikle Phase: Die letzten 24 Monate ohne Lücke

Weil in den letzten zwei Jahren vor dem frühestmöglichen Beginn der abschlagsfreien Rente für besonders langjährig Versicherte Zeiten der Arbeitslosigkeit grundsätzlich nicht mitzählen – es sei denn, eine Insolvenz oder Betriebsaufgabe ist der Auslöser –, plant Karin einen Puffer.

Ihr Betrieb kündigt Restrukturierungen an. Um eine nicht anrechenbare Lücke zu vermeiden, verabredet sie mit ihrem Arbeitgeber eine Reduktion der Arbeitszeit und hält sich zugleich einen rentenversicherungspflichtigen Minijob bereit.

Sollte der Hauptjob wegfallen, sichert der Minijob mit Pflichtbeiträgen die Wartezeit, denn die Beitragshöhe ist weniger wichtig als die Tatsache, dass Beiträge fließen. So verhindert sie, dass der Anspruch auf die abschlagsfreie Rente an der 45-Jahres-Hürde scheitert.

Krankenversicherung der Rentner: Der stille Hebel fürs Netto

Karin war fast ihr gesamtes Berufsleben gesetzlich versichert, wechselte aber während einer kurzen Selbstständigkeit für einige Jahre in die private Krankenversicherung. In der zweiten Hälfte ihres Erwerbslebens liegt ihre gesetzliche Versicherungszeit bei 88 Prozent – knapp unter der 9/10-Grenze für den Zugang zur Krankenversicherung der Rentner. Sie steuert gegen, indem sie durchgehend in einer versicherungspflichtigen Beschäftigung bleibt.

Damit erhöht sie Monat für Monat die Quote und überschreitet rechtzeitig die 90-Prozent-Marke. So sichert sie sich die KVdR-Mitgliedschaft und vermeidet in der Rente die oft teurere freiwillige Versicherung.

Freiwillige Einzahlungen mit doppeltem Effekt

Parallel lässt sich Karin von der Rentenversicherung einen Vorschlag für Ausgleichszahlungen berechnen, falls sie doch früher als geplant starten müsste. Sie verteilt moderate freiwillige Einzahlungen über mehrere Jahre. Das senkt wegen der vollständigen steuerlichen Absetzbarkeit als Vorsorgeaufwendungen ihre Nettokosten spürbar und erhöht gleichzeitig die spätere Monatsrente.

Für sie sind diese Einzahlungen eine Versicherung gegen Unwägbarkeiten: Sollte sie die 45 Jahre wider Erwarten um wenige Monate verfehlen, stünden ihr mehr Entgeltpunkte zur Verfügung; sollte sie die 45 Jahre schaffen, bleibt der Zuwachs in der Rente erhalten.

Realistische Zahlen statt Wunschdenken

Karin kalkuliert konservativ. Ohne Sonderaktionen würde ihre Bruttorente zum Regeltermin voraussichtlich bei rund 1.600 Euro liegen. Der zweijährige Vorzug als besonders langjährig Versicherte brächte dieselbe Bruttorente bereits mit 65, sofern die 45 Jahre stehen. Fiele sie auf die Altersrente für langjährig Versicherte zurück und ginge zwei Jahre früher, läge der dauerhafte Abschlag bei 7,2 Prozent, also etwa 115 Euro pro Monat weniger.

Durch zusätzliche rentenversicherungspflichtige Beschäftigung im Übergangsbereich und die freiwilligen Beiträge erhöht sie ihre Entgeltpunkte in den verbleibenden Jahren. Die KVdR-Zugehörigkeit senkt schließlich die laufenden Abzüge im Alter. Unterm Strich entsteht kein Wunder, aber eine deutlich stabilere und planbare Netto-Rente.

Zwölf Monate vor Rentenbeginn: Ordnung, nicht Hektik

Ein Jahr vor dem geplanten Start als besonders langjährig Versicherte prüft Karin nochmals den Versicherungsverlauf, klärt den KVdR-Status und bereitet den Rentenantrag vollständig vor. Ihr Minijob mit Rentenversicherungspflicht läuft weiter, bis die 45 Jahre sicher sind. Das vermeidet Stress auf den letzten Metern und schützt vor bösen Überraschungen.

Ergebnis: Abschlagsfrei mit 65 – und ein sauberer Übergang

Karin erreicht die 45 Jahre, bleibt in den letzten 24 Monaten ohne nicht anrechenbare Lücke und wechselt mit 65 abschlagsfrei in die Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Die vorher geplanten freiwilligen Einzahlungen steigern die Monatsrente leicht und haben sich netto gerechnet. Der Zugang zur KVdR sorgt dafür, dass die Beiträge im Alter kalkulierbar bleiben.

Entscheidend ist nicht ein vermeintlicher „Endspurt-Bonus“, sondern die Summe der wohldurchdachten Schritte: Kontenklärung, Vermeidung von Lücken, gezielte Beitragsmonate, vorsichtige Liquiditätsplanung und ein Blick auf die Nettoeffekte. So wird aus den letzten fünf Jahren kein magischer Hebel – aber eine Phase, die die bestmögliche Rente aus Karins Lebenslauf herausholt.

Midijob, Minijob, überdurchschnittlicher Lohn: Wie Einkommen in den letzten Jahren wirkt

Das Einkommen der letzten Jahre erzeugt zusätzliche Entgeltpunkte – nicht weil es „mehr zählt“, sondern weil jeder beitragspflichtige Euro Entgeltpunkte liefert. Überdurchschnittliche Verdienste, Beschäftigung im Übergangsbereich (Midijob) oder ein Minijob mit Rentenversicherungspflicht tragen dazu bei.

In Summe heben sie die Ausgangsrente, ohne Wunder zu versprechen. Ausschlaggebend ist die geschickte Kombination aus stabilen Beiträgen, passender Rentenart, möglichem Ausgleich von Abschlägen und der Vermeidung nicht anrechenbarer Lücken.

Ein nüchternes Fazit: Keine Magie

Die Rentenhöhe ist das Ergebnis eines Erwerbslebens. Es gibt keinen mysteriösen Endspurt, der die Rente in kurzer Zeit in ungeahnte Höhen katapultiert. Die letzten fünf Jahre sind dennoch ein Scharnier zwischen Arbeitswelt und Ruhestand.

Wer jetzt sein Versicherungskonto sauber hält, Zuschläge und Abschläge bewusst steuert, den Zugang zur KVdR absichert und steuerliche Effekte klug nutzt, erhält nicht automatisch eine hohe Rente – aber sehr wahrscheinlich die beste Rente, die der eigene Lebenslauf ermöglicht. Genau darin liegt die Stärke dieser Phase: Sie verwandelt starre Regeln in planbare Handlungsoptionen.