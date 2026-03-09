Rente: Viele Rentner verschenken bis zu 281 Euro Zuschuss pro Monat

Lesedauer 3 Minuten

Steigende Kosten für Miete, Energie und Lebensmittel setzen Rentnerhaushalte besonders unter Druck. Gleichzeitig bleibt die gesetzliche Rente bei vielen Menschen knapp, vor allem in Regionen mit hohen Wohnkosten. Umso wichtiger ist es zu wissen, wo es legale Entlastung gibt, die oft übersehen wird.

Überraschende Zahl: Viele lassen jeden Monat Geld liegen

Ein besonderer Freibetrag in der Grundsicherung im Alter kann monatlich bis zu 281,50 Euro bringen. Trotzdem nutzen ihn deutlich weniger Rentner als ursprünglich erwartet. Das heißt: Ein Teil der Anspruchsberechtigten beantragt die Leistung gar nicht – und verzichtet damit womöglich auf spürbare Hilfe.

Was ist der Rentenfreibetrag nach § 82a SGB XII?

Der Freibetrag sorgt dafür, dass ein Teil der gesetzlichen Rente bei der Grundsicherung nicht als Einkommen angerechnet wird. Dadurch kann überhaupt erst ein Anspruch entstehen oder der Zahlbetrag der Grundsicherung steigen.

Entscheidend: Der Freibetrag wird nicht „zusätzlich“ zur Rente ausgezahlt, sondern verbessert die Grundsicherung, weil weniger Einkommen gegengerechnet wird.

Wie hoch ist der Freibetrag – und wie wirkt er?

Der Freibetrag kann im Einzelfall bis zu 281,50 Euro monatlich erreichen und liegt häufig im Bereich um 275 Euro. Praktisch bedeutet das: Ihr anrechenbares Einkommen sinkt, obwohl die Rente gleich bleibt. Genau diese Rechenwirkung kann dazu führen, dass das Sozialamt eine monatliche Grundsicherungsleistung zahlen muss.

Für wen kommt der Freibetrag in Frage?

Der Freibetrag ist relevant, wenn Sie Grundsicherung im Alter beziehen oder beantragen und bestimmte „Grundrentenzeiten“ erfüllen. Häufig genannt wird eine Mindestdauer von 33 Jahren solcher Zeiten, zu denen neben Pflichtbeitragszeiten auch Kindererziehungszeiten, Pflegezeiten und bestimmte Ersatzzeiten zählen können.

Zusätzlich spielt Vermögen eine Rolle, weil Grundsicherung grundsätzlich nur bei begrenztem Vermögen gezahlt wird.

Warum viele Rentner den Freibetrag nicht nutzen

Ein zentraler Grund ist fehlende Information: Viele wissen schlicht nicht, dass es diesen Freibetrag gibt. Dazu kommt, dass der Freibetrag nicht automatisch gezahlt wird, sondern erst im Grundsicherungsantrag berücksichtigt werden kann.

Und manche verzichten aus Scham oder aus Angst vor „Sozialhilfe“, obwohl es hier um eine gesetzlich vorgesehene Leistung geht.

Wichtig zu wissen: Grundrente und Freibetrag sind nicht dasselbe

Der Rentenfreibetrag hängt nicht zwingend daran, ob Ihnen tatsächlich ein Grundrentenzuschlag ausgezahlt wird. Entscheidend sind die anrechenbaren Grundrentenzeiten und der Antrag auf Grundsicherung. Deshalb lohnt sich eine Prüfung auch dann, wenn Sie beim Grundrentenzuschlag „leer ausgegangen“ sind.

Eigene Beispielrechnung: So kann trotz Rente ein Anspruch entstehen

Nehmen wir eine alleinstehende Rentnerin mit 1.620 Euro Bruttorente im Monat. Nach Kranken- und Pflegeversicherung bleiben etwa 1.420 Euro als Auszahlbetrag, die Warmmiete beträgt 820 Euro, es bleiben rechnerisch 600 Euro für den Lebensunterhalt.

Wenn das Sozialamt bei der Grundsicherung einen Freibetrag von 281,50 Euro ansetzt, sinkt das anrechenbare Einkommen deutlich – und je nach örtlich anerkannten Wohnkosten kann daraus eine monatliche Zahlung entstehen, obwohl die Rente „gar nicht so niedrig“ wirkt.

Was Betroffene jetzt konkret tun können

Wenn Sie hohe Wohnkosten haben, ist eine Grundsicherungsprüfung besonders sinnvoll. Klären Sie zuerst, ob die Grundrentenzeiten bei Ihnen wahrscheinlich erreicht werden und ob Ihr Vermögen im Rahmen der Grundsicherung liegt.

Danach lohnt sich ein kurzer Termin beim Sozialamt oder einer unabhängigen Beratungsstelle, um die Zahlen einmal sauber durchzurechnen.

Häufige Stolperfallen beim Antrag

Viele Anträge scheitern nicht am Anspruch, sondern an fehlenden Unterlagen oder Missverständnissen bei den Wohnkosten. Wichtig ist, dass die Warmmiete und die tatsächlich übernommenen Kosten realistisch und nachweisbar angegeben werden.

Auch kleinere Einnahmen wie Betriebsrenten, Zinsen oder Minijobs können die Berechnung verändern und sollten vollständig angegeben werden.

FAQ: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Frage 1: Muss ich Grundsicherung beantragen, damit der Freibetrag wirkt?

Ja, der Freibetrag wird im Rahmen der Grundsicherung im Alter berücksichtigt und nicht automatisch zur Rente ausgezahlt.

Frage 2: Kann ich den Freibetrag bekommen, auch wenn ich keinen Grundrentenzuschlag erhalte?

Das kann möglich sein, weil der Freibetrag an Grundrentenzeiten anknüpft und nicht zwingend an die Auszahlung eines Grundrentenzuschlags.

Frage 3: Wie kann es sein, dass auch Rentner mit „relativ hoher“ Rente Anspruch haben?

Hohe Wohnkosten können dazu führen, dass trotz Rente eine Lücke zum anerkannten Bedarf bleibt. Der Freibetrag senkt das anrechenbare Einkommen und kann diese Lücke vergrößern oder überhaupt erst sichtbar machen.

Frage 4: Wird der Freibetrag automatisch berücksichtigt, wenn ich schon Grundsicherung bekomme?

In der Regel ja, aber wenn Ihr Grundsicherungsbescheid schon älter ist oder Zeiten neu festgestellt wurden, kann eine Überprüfung sinnvoll sein.

Frage 5: Was ist der wichtigste erste Schritt?

Lassen Sie einmal überschlägig prüfen, ob Warmmiete und Rente zusammen in Ihrer Situation in Richtung Grundsicherungsanspruch führen könnten – besonders, wenn Sie hohe Mieten zahlen.

Fazit

Der Rentenfreibetrag bei der Grundsicherung kann für Menschen mit langem Versicherungsleben ein echter Hebel sein – in manchen Fällen mehrere hundert Euro im Monat. Dass so wenige ihn nutzen, liegt oft nicht am fehlenden Anspruch, sondern an fehlender Information oder an der Hemmschwelle vor einem Antrag.

Wenn Ihre Wohnkosten hoch sind und Ihre Rente zwar „okay“, aber trotzdem knapp ist, kann eine saubere Prüfung bares Geld bedeuten.