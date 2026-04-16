Erwerbsminderungsrente trotz voller Erwerbsfähigkeit zugesprochen

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EM-Rente trotz voller Erwerbsfähigkeit: Warum Gerichte in Ausnahmefällen dennoch eine volle Rente zusprechen

Die Überschrift wirkt auf den ersten Blick wie ein Widerspruch. Wer als voll erwerbsfähig gilt, bekommt eigentlich keine Rente wegen voller Erwerbsminderung. Das gesetzliche Leitbild ist eindeutig: Volle Erwerbsminderung liegt nur dann vor, wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen auf nicht absehbare Zeit weniger als drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts arbeiten kann.

Wer noch sechs Stunden oder mehr täglich einsatzfähig ist, erfüllt diese Voraussetzung grundsätzlich nicht. Genau an diesem Punkt beginnen jedoch die Konstellationen, in denen die Rechtsprechung seit Jahren Korrekturen vornimmt.

Denn zwischen der abstrakten Feststellung eines Leistungsvermögens und der tatsächlichen Einsetzbarkeit auf dem Arbeitsmarkt besteht mitunter eine erhebliche Lücke.

Ein Mensch kann nach einem Gutachten theoretisch noch vollschichtig leichte Tätigkeiten verrichten und trotzdem praktisch so eingeschränkt sein, dass ein real verwertbarer Arbeitseinsatz kaum noch denkbar ist. In solchen Fällen haben Gerichte den Blick immer wieder auf die konkrete Verwendbarkeit gelenkt.

Das betrifft vor allem Fälle ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen, fehlender Wegefähigkeit oder einer besonderen Häufung von Belastungsgrenzen.

Die Aussage „EM-Rente trotz voller Erwerbsfähigkeit“ ist deshalb juristisch nur dann zutreffend, wenn man sie präzise liest. Gemeint ist nicht, dass das Gesetz seine Voraussetzungen verloren hätte.

Gemeint ist vielmehr, dass es Ausnahmelagen gibt, in denen ein formal noch vorhandenes Leistungsvermögen rentenrechtlich nicht ausreicht, weil der allgemeine Arbeitsmarkt unter den festgestellten Einschränkungen faktisch nicht mehr offensteht.

Was das Gesetz zur Erwerbsminderungsrente vorgibt

Das Rentenrecht unterscheidet klar zwischen teilweiser und voller Erwerbsminderung. Teilweise erwerbsgemindert ist, wer krankheits- oder behinderungsbedingt nicht mehr mindestens sechs Stunden täglich arbeiten kann. Voll erwerbsgemindert ist, wer nicht einmal mehr drei Stunden täglich unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarkts tätig sein kann. Diese Stundenwerte bilden den gesetzlichen Ausgangspunkt jeder Prüfung.

Hinzu kommen versicherungsrechtliche Bedingungen. Betroffene müssen in der Regel die allgemeine Wartezeit erfüllt haben und in den letzten fünf Jahren vor Eintritt der Erwerbsminderung mindestens drei Jahre Pflichtbeiträge gezahlt haben. Ohne diese Vorversicherungszeiten scheitert ein Anspruch häufig schon unabhängig von der medizinischen Lage.

Für die Praxis bedeutet das: Die erste Hürde ist stets die Frage, wie viele Stunden täglich noch gearbeitet werden kann. Die zweite Hürde ist die Frage, ob die gesundheitlichen Einschränkungen in einem realen Arbeitsumfeld überhaupt noch verwertbar sind. Erst an dieser Stelle wird es kompliziert.

Warum „volle Erwerbsfähigkeit“ nicht immer das Ende der Prüfung ist

Im Alltag der Verfahren stützen sich Rentenversicherung und Gerichte zunächst auf medizinische Gutachten. Darin steht oft, eine versicherte Person könne noch leichte Tätigkeiten in wechselnder Körperhaltung, ohne schweres Heben, ohne Zeitdruck und ohne besondere Anforderungen an Konzentration oder Mobilität verrichten.

Solche Formulierungen führen nicht selten zu dem Ergebnis, dass ein Leistungsvermögen von sechs Stunden oder mehr täglich angenommen wird.

Entscheidend ist aber, dass mit einer solchen Feststellung nicht automatisch geklärt ist, ob überhaupt noch nennenswerte Einsatzmöglichkeiten auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt bestehen. Das Bundessozialgericht hat mehrfach hervorgehoben, dass eine bloße Aufzählung vermeintlich „leichter Arbeiten“ nicht genügt, wenn zahlreiche Einschränkungen zusammenkommen und das Spektrum realistischer Tätigkeiten immer enger wird.

Die Rechtsprechung spricht hier von einer „Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen“ oder von einer „schweren spezifischen Leistungsbehinderung“.

Dahinter steht der Gedanke, dass mehrere für sich betrachtet noch alltägliche Einschränkungen in ihrer Kombination eine derart starke Wirkung entfalten können, dass der Arbeitsmarkt für die betroffene Person praktisch leerläuft.

Dann reicht der Hinweis auf irgendeine leichte Tätigkeit nicht mehr aus. Es muss genauer geprüft werden, ob überhaupt noch eine konkrete Tätigkeit benannt werden kann, die unter den festgestellten Bedingungen ausgeübt werden könnte.

Die Linie des Bundessozialgerichts: Nicht die Zahl der Diagnosen zählt, sondern die Verwertbarkeit

Besonders deutlich wurde diese Linie in einer Entscheidung des Bundessozialgerichts aus dem Jahr 2019. Das Gericht stellte klar, dass eine Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen auch dann vorliegen kann, wenn einzelne Begrenzungen auf den ersten Blick noch gewöhnlich erscheinen. Entscheidend sei die Addierungs- und Verstärkungswirkung.

Anders gesagt: Nicht jede Einschränkung für sich muss spektakulär sein. Es genügt, dass ihr Zusammenspiel ernste Zweifel an der Einsetzbarkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt auslöst.

Damit hat das Gericht eine verkürzte Betrachtung zurückgewiesen, bei der einzelne Einschränkungen isoliert betrachtet und als „noch üblich“ abgetan werden. Für Betroffene ist das von erheblicher Bedeutung.

Wer etwa nur noch kurze Wegstrecken bewältigen kann, häufig zusätzliche Pausen braucht, sich nicht dauerhaft konzentrieren kann, keine Zwangshaltungen einnehmen darf und unter hohem psychischem Anpassungsdruck rasch destabilisiert, mag auf dem Papier noch vollschichtig arbeitsfähig wirken. Im Ergebnis kann die Einsatzfähigkeit dennoch so weit eingeschränkt sein, dass ein Rentenanspruch in Betracht kommt.

Diese Rechtsprechung hat den Weg nicht für eine generelle Ausweitung der EM-Rente freigemacht. Sie hat aber klargestellt, dass die Prüfung nicht an der Stundenzahl enden darf, wenn erhebliche Zweifel an der tatsächlichen Verwertbarkeit des Restleistungsvermögens bestehen.

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Fehlende Wegefähigkeit: Wenn schon der Arbeitsweg nicht mehr zumutbar ist

Ein weiterer Punkt, der häufig unterschätzt wird, ist die Wegefähigkeit. Wer medizinisch zwar noch arbeiten könnte, aber dauerhaft nicht in der Lage ist, einen Arbeitsplatz unter üblichen Bedingungen zu erreichen, kann ebenfalls rentenrechtlich so behandelt werden, als stünde der Arbeitsmarkt nicht offen.

Die Deutsche Rentenversicherung selbst beschreibt in ihren Unterlagen, dass eine eingeschränkte Wegefähigkeit bei der Prüfung einer vollen Erwerbsminderungsrente berücksichtigt werden muss.

Hintergrund ist ein einfacher Gedanke: Erwerbsfähigkeit setzt nicht nur voraus, dass eine Tätigkeit am Arbeitsplatz verrichtet werden kann. Sie setzt auch voraus, dass der Arbeitsplatz überhaupt erreichbar ist.

Das spielt etwa bei schweren Gehbehinderungen, ausgeprägten Schwindelzuständen, gravierenden Angststörungen oder einer Kombination aus orthopädischen und neurologischen Leiden eine Rolle. Wer ohne unzumutbare Belastung nicht mehr in der Lage ist, den Weg zur Arbeit zurückzulegen, ist arbeitsmarktbezogen in einer Lage, die rentenrechtlich nicht ignoriert werden darf.

Die Arbeitsmarktrente: Volle EM-Rente trotz nur teilweiser Erwerbsminderung

Von diesen Ausnahmelagen zu unterscheiden ist die sogenannte Arbeitsmarktrente. Sie ist in der Öffentlichkeit oft Anlass für Missverständnisse. Hier geht es nicht um Menschen, die noch sechs Stunden täglich oder länger arbeiten können.

Vielmehr liegt medizinisch nur teilweise Erwerbsminderung vor, also ein Leistungsvermögen von drei bis unter sechs Stunden täglich. Wenn dieser Teilzeitarbeitsmarkt für die betroffene Person verschlossen ist, kann dennoch eine Rente wegen voller Erwerbsminderung gezahlt werden.

Die Deutsche Rentenversicherung beschreibt diese Konstellation ausdrücklich. Danach kann bei verschlossenem Teilzeitarbeitsmarkt ein Anspruch auf volle Erwerbsminderungsrente entstehen, obwohl medizinisch nur teilweise Erwerbsminderung festgestellt wurde. In der Praxis ist das eine seit langem bekannte Fallgruppe.

Für den hier behandelten Themenkomplex ist diese Unterscheidung wichtig. Die Arbeitsmarktrente zeigt, dass das Rentenrecht schon lange nicht nur auf Diagnosen und Stundenwerte schaut, sondern auch auf die Verwertbarkeit der verbliebenen Leistungsfähigkeit.

Der Unterschied besteht darin, dass bei der Arbeitsmarktrente die Schwelle von sechs Stunden bereits unterschritten ist, während bei Fällen ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen sogar ein nominell vollschichtiges Leistungsvermögen nicht immer genügt.

Was Betroffene aus solchen Urteilen ableiten können

Aus einer Schlagzeile wie „Gericht macht Weg frei“ sollte niemand den Schluss ziehen, eine EM-Rente sei nun leichter zu bekommen. Verfahren um Erwerbsminderungsrenten bleiben schwierig. Die Hürden sind hoch, und viele Anträge scheitern daran, dass medizinische Unterlagen zu pauschal bleiben oder die tatsächlichen Belastungen des Alltags nicht genau genug beschrieben werden.

Dennoch zeigen die Urteile, dass sich Widerspruch und Klage lohnen können, wenn die Rentenversicherung die Einsatzfähigkeit zu abstrakt beurteilt. Gerade in Fällen, in denen mehrere Einschränkungen zusammentreffen, reicht es oft nicht, nur Diagnosen aufzulisten.

Es kommt darauf an, wie sich Schmerzen, Erschöpfung, Pausenbedarf, Konzentrationsstörungen, Mobilitätseinschränkungen und psychische Belastbarkeit im Arbeitsalltag konkret auswirken.

Wer eine Ablehnung erhält, sollte deshalb genau prüfen, ob das Gutachten wirklich den gesamten Alltag erfasst. Kann die Person öffentliche Verkehrsmittel nutzen? Sind regelmäßige zusätzliche Pausen nötig? Besteht nur eine geringe Belastbarkeit unter Zeitdruck?

Gibt es häufige Lagewechsel, Schwindel, Anfallsrisiken oder Einschränkungen der Handfunktion? Solche Punkte sind in der juristischen Bewertung oft wichtiger als eine lange Diagnoseliste.

Wo die Grenze verläuft

So weitreichend die Rechtsprechung im Einzelfall sein kann, sie hebt die Systematik des Gesetzes nicht auf. Eine volle Erwerbsminderungsrente bleibt die Ausnahme, wenn ein Leistungsvermögen von sechs Stunden oder mehr täglich festgestellt wird. Gerichte prüfen dann besonders genau, ob wirklich eine ungewöhnliche Verdichtung von Einschränkungen vorliegt oder ob der Arbeitsmarkt nur subjektiv als unerreichbar erlebt wird.

Nicht jede schwere Erkrankung führt zur Rente. Nicht jede schwierige Jobsuche ist rentenrechtlich relevant. Und nicht jede ärztliche Einschätzung, dass nur noch „leichte Tätigkeiten“ möglich seien, genügt für einen Anspruch. Die Schwelle liegt dort, wo die Summe der Begrenzungen die Einsetzbarkeit so stark aushöhlt, dass der Verweis auf allgemeine Tätigkeiten nicht mehr überzeugt.

Wann eine Tabelle beim Verständnis hilft

Konstellation Juristische Einordnung Leistungsvermögen unter 3 Stunden täglich In der Regel volle Erwerbsminderung, sofern auch die versicherungsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Leistungsvermögen 3 bis unter 6 Stunden täglich In der Regel teilweise Erwerbsminderung; bei verschlossenem Teilzeitarbeitsmarkt kann eine volle EM-Rente als Arbeitsmarktrente gezahlt werden. Leistungsvermögen ab 6 Stunden täglich Grundsätzlich keine EM-Rente; in besonderen Ausnahmefällen kommt dennoch eine volle EM-Rente in Betracht, etwa bei fehlender Wegefähigkeit oder einer Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen.

Beispiel aus der Praxis

Eine 58-jährige Versicherte leidet an chronischen Rückenbeschwerden, einer depressiven Störung und ausgeprägten Schwindelattacken. Das Gutachten der Rentenversicherung kommt zu dem Ergebnis, dass sie noch mindestens sechs Stunden täglich leichte Arbeiten verrichten könne, solange kein schweres Heben, kein Zeitdruck und keine überwiegend stehende Tätigkeit verlangt werden. Der Antrag auf volle Erwerbsminderungsrente wird abgelehnt.

Im Klageverfahren zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die Frau muss ihre Körperhaltung ständig wechseln, kann nur kurze Wegstrecken sicher bewältigen, braucht über den Tag verteilt zusätzliche Pausen und reagiert auf schon geringe Belastungsspitzen mit deutlicher Erschöpfung und Konzentrationseinbrüchen.

Das Gericht kommt zu dem Schluss, dass die einzelnen Einschränkungen zusammen die Einsatzmöglichkeiten so weit reduzieren, dass eine realistische Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt nicht benannt werden kann. In einem solchen Fall kann trotz eines formal noch vollschichtigen Leistungsvermögens eine volle Erwerbsminderungsrente zugesprochen werden.

Quellen

§ 43 SGB VI, „Rente wegen Erwerbsminderung“, Gesetze im Internet.

Bundessozialgericht, Urteil vom 11.12.2019, Az. B 13 R 7/18 R, Leitsätze zur Summierung ungewöhnlicher Leistungseinschränkungen.

Bundessozialgericht, Terminbericht vom 11.12.2019 zur Sache B 13 R 7/18 R, Erläuterungen zur Verweisungstätigkeit bei ungewöhnlichen Leistungseinschränkungen.