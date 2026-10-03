Pflegegeld in Schweden: So lange wie möglich zu Hause leben – Ist die Pflege besser als in Deutschland?

Pflege zu Hause: Schweden begrenzt den Eigenanteil – was Deutschland daraus lernen kann

Im eigenen Zuhause alt werden, auch wenn die Kräfte nachlassen: Schweden macht daraus einen öffentlichen Versorgungsauftrag. Kommunal organisierte Unterstützung und begrenzte Pflegegebühren sollen verhindern, dass dieser Wunsch am Geld oder an fehlender Hilfe scheitert.

Für Deutschland ist der Blick nach Norden deshalb unbequem. Denn häusliche Pflege verdient ihren Namen nur dann, wenn die eigene Wohnung ein sicherer Lebensort bleibt und Angehörige nicht dauerhaft über ihre Belastungsgrenzen gehen müssen.

Die Hilfe beginnt beim Alltag

Die schwedische Sozialbehörde beschreibt häusliche Unterstützung ausdrücklich als “Verbindung von Haushaltshilfe und persönlicher Pflege”. Dazu gehören Putzen, Kochen und Wäsche ebenso wie Hilfe beim Duschen, Anziehen oder bei der Fortbewegung.

Wer solche Unterstützung benötigt, kann sich an seine Kommune wenden. Auch Tagesangebote, Hausnotruf und Begleitung gehören zu den Hilfen, die dort beantragt werden können.

Das ist ein alltagsnaher Ansatz: Selbstständig wohnen bedeutet nicht, jede Tätigkeit allein erledigen zu müssen. Oft entscheidet gerade die verlässliche Unterstützung bei scheinbar kleinen Aufgaben darüber, ob ein Mensch zu Hause zurechtkommt.

Eine Obergrenze schützt vor ausufernden Pflegegebühren

Für 2026 weist beispielsweise die Stadt Stockholm einen monatlichen Höchstbetrag von 2.660 schwedischen Kronen für die erfassten Pflege- und Betreuungsleistungen aus.

Wie viel tatsächlich verlangt wird, hängt unter anderem vom Einkommen, den Wohnkosten und der bewilligten Unterstützung ab. Nach den Stockholmer Regeln fällt keine Pflegegebühr an, wenn nach den vorgesehenen Abzügen kein finanzieller Spielraum verbleibt.

Die Obergrenze ist allerdings kein Gesamtpreis für das Leben im Alter. Miete, Lebensmittel und gegebenenfalls gesondert berechnete Leistungen müssen davon unterschieden werden.

Schweden begrenzt den Eigenbeitrag, Deutschland die Versicherungsleistung

Die schwedische Altenpflege wird überwiegend aus Steuern finanziert. Die OECD beschreibt ein System, in dem kommunale Steuereinnahmen und staatliche Zuschüsse einen großen Teil der Finanzierung tragen.

Die deutsche Pflegeversicherung ist dagegen als Teilleistungssystem angelegt. Sie übernimmt Leistungen innerhalb gesetzlicher Grenzen, sichert aber nicht automatisch sämtliche tatsächlich notwendigen Pflegekosten ab.

Für Betroffene macht diese unterschiedliche Absicherung einen erheblichen Unterschied. Wer zusätzliche professionelle Hilfe benötigt, muss in Deutschland prüfen, welche Leistungen noch verfügbar sind und wie verbleibende Kosten bezahlt werden können.

Der politische Streit sollte deshalb nicht allein um höhere Leistungsbeträge geführt werden. Ebenso wichtig ist die Frage, wie verlässlich Menschen vor einer finanziellen Überforderung durch ihren Pflegebedarf geschützt werden.

Deutschland pflegt längst überwiegend zu Hause

Die Vorstellung, Deutschland müsse häusliche Pflege erst entdecken, führt allerdings in die falsche Richtung. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Dezember 2023 rund 4,9 Millionen Pflegebedürftige zu Hause versorgt, das waren 86 Prozent aller Pflegebedürftigen.

Etwa 3,1 Millionen erhielten ausschließlich Pflegegeld und wurden überwiegend von Angehörigen gepflegt. Weitere rund 1,1 Millionen lebten ebenfalls in Privathaushalten und wurden gemeinsam mit oder vollständig durch ambulante Pflege- und Betreuungsdienste versorgt.

Das Problem lässt sich deshalb nicht mit dem Appell lösen, Familien sollten mehr Verantwortung übernehmen. Die Zahlen zeigen vielmehr, wie viel sie bereits leisten.

Die Unterschiede im Überblick

Aspekt Schweden Deutschland Finanzierung Altenpflege überwiegend steuerfinanziert Pflegeversicherung als überwiegend beitragsfinanziertes Teilleistungssystem Zugang zur Unterstützung Kommunale Anlaufstelle für häusliche Hilfen und bedarfsabhängige Versorgung Leistungen der Pflegeversicherung abhängig von Pflegegrad und Versorgungsform Finanzielle Begrenzung Obergrenze für erfasste Pflegegebühren; individuelle Berechnung nach finanzieller Situation Gesetzlich begrenzte Versicherungsleistungen; zusätzliche Kosten können verbleiben Hilfen im Haushalt Bestandteil der beantragbaren häuslichen Unterstützung Unter anderem über ambulante Leistungen und anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag Grenzen der häuslichen Versorgung Besondere Wohn- und Pflegeangebote bei erheblichem Unterstützungsbedarf Ergänzende Tages- und Nachtpflege sowie stationäre Versorgung je nach Bedarf

Auch in Deutschland gibt es Hilfen – sie müssen zusammenpassen

Ambulante Pflegedienste können hierzulande ebenfalls bei der Körperpflege, Betreuung und Haushaltsführung unterstützen. Pflegebedürftige können je nach Voraussetzungen unterschiedliche Leistungen miteinander verbinden.

Für anerkannte Alltagshilfen kommt beispielsweise der zweckgebundene Entlastungsbetrag infrage. Warum eine Unterstützung durch Nachbarn nicht automatisch abrechenbar ist, erklärt der Beitrag zur Nachbarschaftshilfe und ihrer Finanzierung zusätzlich zum Pflegegeld.

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Auch die Wohnung selbst kann darüber entscheiden, ob häusliche Pflege gelingt. Unter den jeweiligen Voraussetzungen ist bereits ab Pflegegrad 1 ein Zuschuss von bis zu 4.180 Euro für einen pflegegerechten Umbau möglich.

Doch ein bewilligter Betrag allein organisiert noch keinen verlässlichen Alltag. Erst wenn passende Hilfen verfügbar sind, Termine funktionieren und Vertretungen gesichert sind, wird aus einem Leistungsanspruch tatsächlich Entlastung.

Schweden ist kein Pflegeparadies

Auch das schwedische Modell stößt an Grenzen: Die Tagesschau berichtet über Schwierigkeiten, genügend Beschäftigte für die Altenpflege zu finden. Eine wachsende Zahl älterer Menschen erhöht gleichzeitig den Bedarf.

Ein begrenzter Eigenbeitrag schafft finanzielle Sicherheit, ersetzt aber keine Pflegekraft. Deshalb müssen Finanzierung und Personalgewinnung zusammen gedacht werden.

Zudem darf der Wunsch nach häuslicher Versorgung nicht in einen Zwang zum Durchhalten umschlagen. Wenn Sicherheit, ausreichende Unterstützung oder soziale Kontakte fehlen, muss ein Wechsel der Versorgung möglich sein, ohne Betroffenen ein schlechtes Gewissen zu machen.

Was Deutschland aus dem schwedischen Ansatz lernen kann

Eine sinnvolle Schlussfolgerung lautet: Häusliche Pflege braucht eine verlässliche öffentliche Infrastruktur. Angehörige benötigen erreichbare Beratung, tatsächlich verfügbare Dienste und Unterstützung, die sich an ihrem Alltag orientiert.

Ebenso wenig darf Haushaltshilfe als nebensächlicher Komfort behandelt werden. Wer nicht mehr putzen, einkaufen oder Mahlzeiten zubereiten kann, braucht konkrete Hilfe, damit aus einer Einschränkung keine Versorgungskrise wird.

Wie gut ein Pflegesystem funktioniert, zeigt sich deshalb nicht allein an der Zahl der Menschen, die zu Hause bleiben. Es zeigt sich daran, wie sie dort leben können und welchen Preis sie und ihre Angehörigen dafür zahlen.

Ein Beispiel aus der Praxis: Mit 96 Jahren im eigenen Haus

Die Tagesschau schildert den Alltag des 96-jährigen Göte Lindström auf der schwedischen Insel Harö. Ein Pflegehelfer kommt täglich und unterstützt ihn unter anderem beim Abwasch, beim Müll und beim Reinigen des Badezimmers.

Die Kommune organisiert diese Unterstützung, damit Lindström weiter in seinem vertrauten Zuhause leben kann. Sein Beispiel zeigt, wie viel regelmäßige praktische Hilfe bewirken kann, ohne daraus eine Garantie für jede Pflegesituation abzuleiten.

Sechs Fragen und Antworten zur Pflege in Schweden

Warum setzt Schweden auf Pflege zu Hause?

Ältere Menschen sollen möglichst lange in ihrer vertrauten Umgebung leben können. Dafür braucht es Unterstützung, die persönliche Pflege und praktische Hilfen im Alltag verbindet.

Wer ist für die häusliche Unterstützung zuständig?

Anträge auf häusliche Hilfen werden bei der Kommune gestellt. Die Leistungen können sowohl von öffentlichen als auch von privaten Anbietern erbracht werden.

Ist Pflege in Schweden kostenlos?

Nein, für erfasste Pflegeleistungen können einkommensabhängige Gebühren anfallen, für die eine Obergrenze gilt. Wohn- und Lebenshaltungskosten sind davon zu unterscheiden.

Was unterscheidet die Finanzierung von Deutschland?

Schweden finanziert die Altenpflege überwiegend über Steuern. In Deutschland übernimmt die Pflegeversicherung als Teilleistungssystem gesetzlich begrenzte Leistungen, sodass zusätzliche Kosten verbleiben können.

Gibt es in Schweden weiterhin Pflegeheime?

Ja, für Menschen mit erheblichem Pflege- und Unterstützungsbedarf gibt es besondere Wohnformen und Pflegeeinrichtungen. Nach Angaben der schwedischen Sozialbehörde steht dort Pflege- und Betreuungspersonal rund um die Uhr zur Verfügung.

Was können Betroffene in Deutschland für ihre Versorgung mitnehmen?

Bei der Pflegeberatung sollte neben der Körperpflege auch geklärt werden, welche Haushaltshilfen, Entlastungsangebote und Wohnungsanpassungen benötigt werden. Entscheidend ist ein tragfähiger Versorgungsplan, der die Belastbarkeit der Angehörigen berücksichtigt.