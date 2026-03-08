Neue Grundsicherung: Verkürzte Bewilligungen beim Bürgergeld sind rechtswidrig

Lesedauer 7 Minuten

Mit den zum 1. Juli 2026 vorgesehenen Änderungen im SGB II wächst bei vielen Leistungsberechtigten die Sorge, dass Jobcenter laufende Bewilligungszeiträume vorzeitig verkürzen könnten, um die neuen und teilweise strengeren Regelungen schneller anzuwenden. Diese Befürchtung ist nicht bloß theoretischer Natur. In der sozialrechtlichen Beratung wird bereits darauf hingewiesen, dass einzelne Behörden versucht sein könnten, Bewilligungsabschnitte auf Ende Juni 2026 zuzuschneiden.

Für Betroffene hätte das erhebliche Folgen, weil sich die rechtliche Beurteilung ihres Anspruchs dann früher als gesetzlich vorgesehen nach neuem Recht richten würde.

Gerade deshalb lohnt ein genauer Blick auf die geltende Rechtslage. Sie ist an diesem Punkt deutlich klarer, als es manche Verwaltungspraxis vermuten lässt. Das SGB II kennt für Bewilligungszeiträume feste gesetzliche Leitplanken. Diese dürfen nicht aus bloßer Zweckmäßigkeit verschoben werden. Ebenso wenig darf eine Behörde einen laufenden Bewilligungsabschnitt verkürzen, nur weil sich das materielle Recht zu einem späteren Zeitpunkt ändert.

Vertrauensschutz gilt bis zum Ende des laufenden Bewilligungszeitraums

Im Sozialrecht gilt bei Gesetzesänderungen der Grundsatz, dass laufende Bewilligungszeiträume nicht ohne ausdrückliche gesetzliche Grundlage nachträglich an neues Recht angepasst werden. Dahinter steht der Gedanke des Vertrauensschutzes. Wer für einen bestimmten Zeitraum Leistungen bewilligt bekommen hat, darf grundsätzlich darauf vertrauen, dass für diesen Zeitraum die bisherige Rechtslage maßgeblich bleibt. Neues Recht greift regelmäßig erst ab dem nächsten Bewilligungsabschnitt.

Genau diese Linie findet sich auch in der Übergangsregelung des neuen § 65a SGB II. Dort ist vorgesehen, dass für Bewilligungszeiträume, die vor dem Inkrafttreten begonnen haben, bestimmte bisherige Vorschriften weiter anzuwenden sind. Der Gesetzgeber erkennt damit selbst an, dass ein Wechsel des Rechtsrahmens nicht mitten in einem bereits begonnenen Abschnitt erfolgen soll. Diese Übergangstechnik ist kein bloßes Detail des Gesetzgebungsverfahrens, sondern Ausdruck eines allgemeinen rechtsstaatlichen Gedankens: Ein einmal eröffneter Leistungszeitraum soll nicht nachträglich entwertet werden.

Das ist für die Praxis besonders bedeutsam. Wenn ein Jobcenter einen Bescheid etwa im Frühjahr 2026 erlässt und dabei den Zeitraum ohne gesetzliche Grundlage nur bis Ende Juni 2026 festsetzt, obwohl eigentlich ein längerer Zeitraum vorgesehen wäre, wird der Schutzmechanismus faktisch umgangen. Die Behörde würde dann nicht offen neues Recht rückwirkend anwenden, sondern den Bewilligungsabschnitt so gestalten, dass das neue Recht sofort anschließen kann. Genau gegen eine solche Konstruktion richtet sich die Kritik.

Der gesetzliche Regelfall sind zwölf Monate

Die Ausgangsnorm ist § 41 Absatz 3 Satz 1 SGB II. Danach sind Leistungen im Regelfall für zwölf Monate zu bewilligen. Diese Formulierung ist keine unverbindliche Empfehlung, sondern die vom Gesetz vorgegebene Standarddauer. Der Gesetzgeber wollte damit die Leistungsgewährung vereinfachen und Betroffenen für einen längeren Zeitraum Planungssicherheit geben.

Wer Leistungen nach dem SGB II erhält, muss deshalb nicht hinnehmen, dass der Bewilligungszeitraum nach Belieben verkürzt wird. Ein sechsmonatiger Zeitraum ist nicht die freie Alternative zum Zwölfmonatszeitraum, sondern eine gesetzlich eng begrenzte Ausnahme. Maßgeblich ist also nicht, was eine Behörde aus verwaltungspraktischen Gründen für zweckmäßig hält, sondern allein, ob eine im Gesetz ausdrücklich genannte Ausnahme vorliegt.

Gerade in Zeiten größerer Reformen ist dieser Punkt wichtig. Verwaltungsträger stehen unter Umstellungsdruck, interne IT-Systeme müssen angepasst werden, neue Weisungen treten in Kraft, und die Behörden wollen häufig alle Fälle zu einem bestimmten Stichtag in das neue System überführen. Solche organisatorischen Interessen ändern jedoch nichts daran, dass Bewilligungszeiträume durch Gesetz bestimmt sind und nicht durch die Kalenderlogik einer Reformumstellung.

Wann das Gesetz eine Verkürzung tatsächlich erlaubt

Das SGB II lässt eine regelmäßige Verkürzung auf sechs Monate nur in bestimmten Konstellationen zu. § 41 Absatz 3 Satz 2 nennt hierfür vor allem zwei Fallgruppen. Die erste betrifft die vorläufige Entscheidung. Die zweite betrifft Fälle unangemessener Kosten der Unterkunft und Heizung. In solchen Situationen soll die Behörde früher erneut prüfen können, ob sich die tatsächlichen Verhältnisse verändert haben oder ob weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Außerhalb dieser ausdrücklich geregelten Fälle fehlt es jedoch an einer Rechtsgrundlage für eine kürzere Bewilligung. Das bedeutet: Weder die bevorstehende Reform noch ein allgemeiner Verweis auf Verwaltungsvereinfachung noch der Wunsch, ab dem 1. Juli 2026 unmittelbar nach neuem Recht zu entscheiden, eröffnen eine zusätzliche Möglichkeit zur Verkürzung. Das Gesetz zählt die zulässigen Ausnahmen auf. Eine Behörde darf diesen Katalog nicht eigenständig erweitern.

Für die rechtliche Bewertung kommt es daher immer auf die konkrete Begründung im Bescheid an. Enthält der Bescheid lediglich einen verkürzten Zeitraum, ohne dass eine vorläufige Entscheidung vorliegt oder Unterkunftskosten als unangemessen behandelt werden, spricht sehr viel für die Rechtswidrigkeit der Verkürzung. Dasselbe gilt, wenn zwar Schlagworte verwendet werden, die tatsächlichen Voraussetzungen der Ausnahmeregelungen aber nicht nachvollziehbar dargelegt werden.

Besonderheit bei Fiktionsbescheinigungen

Eine weitere gesetzliche Sonderregelung enthält § 74 Absatz 1 Satz 3 SGB II. Danach ist der Bewilligungszeitraum bei bestimmten Ausländerinnen und Ausländern mit Fiktionsbescheinigung auf längstens sechs Monate zu begrenzen. Hier handelt es sich ebenfalls um eine ausdrücklich normierte Ausnahme. Sie zeigt zugleich, wie genau der Gesetzgeber die Fälle beschreibt, in denen der übliche Zwölfmonatszeitraum gerade nicht gelten soll.

Diese Regelung bestätigt die Systematik des Gesetzes. Dort, wo der Gesetzgeber eine kürzere Dauer will, schreibt er sie ausdrücklich hinein. Daraus folgt im Umkehrschluss, dass außerhalb dieser benannten Konstellationen kein Raum für eine frei gestaltete Verkürzung bleibt. Auch aus diesem Grund überzeugt die Auffassung nicht, ein Jobcenter dürfe vorsorglich auf Ende Juni 2026 befristen, um die Reform „sauber“ umzusetzen. Für eine solche Praxis fehlt im Gesetz eine tragfähige Grundlage.

Warum eine Verkürzung auf Ende Juni 2026 besonders problematisch wäre

Eine auf den 30. Juni 2026 zugeschnittene Bewilligung hätte nicht nur formale, sondern ganz praktische Auswirkungen. Sie würde sicherstellen, dass die betroffene Person bereits ab dem 1. Juli 2026 einen neuen Antrag stellen oder eine Weiterbewilligung erhalten müsste, die dann vollständig nach neuem Recht geprüft würde. Damit würde der Vertrauensschutz eines bereits laufenden Leistungsabschnitts ins Leere laufen.

Sozialrechtlich wäre das eine Umgehung der Übergangsregelung durch die Gestaltung des Bescheides. Zwar würde die Behörde formal keinen laufenden Abschnitt nachträglich ändern. Materiell würde sie aber denselben Effekt erzeugen, indem sie den Abschnitt von Anfang an künstlich verkürzt. Gerade solche Umgehungskonstruktionen sind rechtsstaatlich heikel, weil sie die Schutzfunktion der gesetzlichen Übergangsvorschriften entwerten würden.

Hinzu kommt, dass Bewilligungszeiträume für Leistungsberechtigte eine erhebliche Bedeutung für die Lebensplanung haben. Sie betreffen nicht nur die Höhe der Leistungen, sondern auch die Sicherheit, für welchen Zeitraum Unterkunft, Lebensunterhalt und weitere Bedarfe abgesichert sind. Eine sachlich nicht begründete Verkürzung führt deshalb nicht bloß zu einer formalen Abweichung vom Gesetz, sondern zu einer spürbaren Verschlechterung der Rechtsposition.

Der beispielhafte Bescheid aus Mettmann und seine Signalwirkung

Der im Videoskript angesprochene Bewilligungsbescheid des Jobcenters Kreis Mettmann wird als Beispiel dafür herangezogen, wie eine rechtswidrige Verkürzung in der Praxis aussehen kann. Solche Fälle sind deshalb aufschlussreich, weil sie deutlich machen, dass Rechtsfragen des Bewilligungszeitraums nicht nur akademische Probleme sind. Sie entscheiden darüber, ob altes oder neues Recht angewandt wird und ob Leistungsberechtigte den ihnen zustehenden Schutz tatsächlich behalten.

Ein einzelner Bescheid beweist zwar noch keine flächendeckende Verwaltungspraxis. Er zeigt aber, dass die Gefahr real ist. In der Sozialberatung ist seit langem bekannt, dass Rechtsänderungen in Massenverfahren nicht selten zu verkürzten, standardisierten oder schematischen Bescheiden führen. Umso wichtiger ist es, die gesetzlichen Grenzen frühzeitig zu benennen.

Für Betroffene und Beratungsstellen bedeutet das, Bewilligungszeiträume künftig besonders genau zu prüfen. Entscheidend ist nicht nur die bewilligte Leistungshöhe, sondern auch der Zeitraum, für den bewilligt wurde, und die Frage, ob die Dauer im Bescheid tragfähig begründet ist.

Welche rechtlichen Schritte Betroffene ergreifen können

Ist ein Bescheid noch nicht bestandskräftig, kommt der Widerspruch in Betracht. Dann sollte ausdrücklich gerügt werden, dass die Verkürzung des Bewilligungszeitraums gegen § 41 Absatz 3 SGB II verstößt und keine gesetzliche Ausnahme ersichtlich ist. Die Argumentation kann zusätzlich auf den Grundsatz des Vertrauensschutzes und auf die Übergangsvorschrift des § 65a SGB II gestützt werden. Maßgeblich bleibt dabei immer der konkrete Sachverhalt, also insbesondere die Frage, ob die Behörde sich überhaupt auf einen der gesetzlich vorgesehenen Ausnahmefälle berufen kann.

Ist die Widerspruchsfrist bereits abgelaufen, ist die Angelegenheit nicht zwangsläufig erledigt. Dann kann ein Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X das richtige Mittel sein. Diese Vorschrift ermöglicht die Rücknahme eines rechtswidrigen nicht begünstigenden Verwaltungsakts, wenn das Recht unrichtig angewandt wurde oder von einem unzutreffenden Sachverhalt ausgegangen wurde. Im sozialrechtlichen Alltag ist dieser Antrag das klassische Instrument, um bestandskräftige Bescheide nochmals überprüfen zu lassen.

Gerade bei rechtswidrig verkürzten Bewilligungszeiträumen liegt die Argumentation nahe, dass die Behörde das SGB II fehlerhaft angewandt hat. Wer also wegen Bestandskraft keinen Widerspruch mehr erheben kann, sollte prüfen lassen, ob ein Antrag nach § 44 SGB X Erfolg verspricht. Inhaltlich läuft die Begründung im Wesentlichen auf dasselbe hinaus: Der gesetzliche Regelfall beträgt zwölf Monate, Ausnahmen sind abschließend geregelt, und eine Verkürzung allein wegen des Stichtags 1. Juli 2026 ist vom Gesetz nicht gedeckt.

Einen Musterwiderspruch haben wir hier erstellt.

Warum die genaue Fallkonstellation trotzdem entscheidend bleibt

So eindeutig die gesetzliche Grundstruktur ist, so wichtig bleibt die Prüfung des Einzelfalls. Nicht jede sechsmonatige Bewilligung ist automatisch rechtswidrig. Liegt eine vorläufige Leistungsentscheidung vor, bestehen unangemessene Kosten der Unterkunft oder greift die Sonderregelung für Personen mit Fiktionsbescheinigung, kann eine kürzere Dauer rechtmäßig sein. Ebenso kann die Begründung eines Bescheides Umstände enthalten, die juristisch genauer bewertet werden müssen.

Deshalb sollte die rechtliche Prüfung nie allein an der Zahl der Monate hängen. Entscheidend ist, ob die Verkürzung auf eine tragfähige gesetzliche Grundlage gestützt wird und ob diese Grundlage im konkreten Sachverhalt tatsächlich einschlägig ist. Erst wenn das nicht der Fall ist, verdichtet sich die Annahme der Rechtswidrigkeit.

Für die Beratungspraxis bedeutet das eine doppelte Aufgabe. Einerseits muss deutlich gemacht werden, dass Jobcenter keine freie Hand haben, Bewilligungsabschnitte wegen der Reform zu verkürzen. Andererseits muss jeder Bescheid sorgfältig anhand seiner individuellen Begründung geprüft werden. Nur so lässt sich sauber zwischen rechtmäßiger Ausnahme und unzulässiger Verkürzung unterscheiden.

Ein kurzes Praxisbeispiel

Eine alleinstehende Leistungsberechtigte erhält im Februar 2026 einen Bewilligungsbescheid vom Jobcenter. Statt eines Bewilligungszeitraums von zwölf Monaten werden die Leistungen nur bis zum 30. Juni 2026 bewilligt.

Im Bescheid vom Jobcenter wird weder eine vorläufige Entscheidung genannt noch ein Fall unangemessener Kosten der Unterkunft. Auch eine besondere Regelung wie bei einer Fiktionsbescheinigung greift nicht. In so einer Konstellation spricht viel dafür, dass die Verkürzung rechtswidrig ist, weil § 41 Abs. 3 SGB II grundsätzlich einen zwölfmonatigen Bewilligungszeitraum vorsieht und Ausnahmen gesetzlich begrenzt sind. Für bereits laufende Bewilligungszeiträume sieht der Entwurf zu § 65a SGB II zudem eine Übergangsregelung vor.

Fazit

Die Rechtslage spricht deutlich dagegen, laufende oder neu beginnende Bewilligungszeiträume ohne gesetzliche Grundlage auf Ende Juni 2026 zu verkürzen, nur um die zum 1. Juli 2026 vorgesehenen SGB-II-Änderungen sofort anwenden zu können. Der gesetzliche Regelfall ist der zwölfmonatige Bewilligungszeitraum. Verkürzungen sind nur in den ausdrücklich geregelten Ausnahmefällen zulässig. Die Übergangsvorschrift des § 65a SGB II unterstreicht zusätzlich, dass bereits begonnene Bewilligungszeiträume nicht ohne Weiteres dem neuen Recht unterstellt werden sollen.

Sollten Jobcenter dennoch versuchen, über verkürzte Bescheide Fakten zu schaffen, ist rechtlicher Widerspruch angezeigt. Solange ein Bescheid noch angreifbar ist, sollte die Verkürzung mit Widerspruch beanstandet werden. Ist der Bescheid bereits bestandskräftig, kommt der Überprüfungsantrag nach § 44 SGB X in Betracht. Für Leistungsberechtigte geht es dabei nicht um eine bloß technische Frage der Verwaltungsorganisation, sondern um Rechtssicherheit, Vertrauensschutz und die gesetzmäßige Anwendung des Sozialrechts.

