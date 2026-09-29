Bürgergeld: Jobcenter stoppen Weiterbewilligungsanträge mit Papier

Jobcenter stoppen Formularversand – Papieranträge bleiben erlaubt

Wer auf den Weiterbewilligungsantrag im Briefkasten wartet, kann bei einigen Jobcentern inzwischen vergeblich warten. Bremen und Kaiserslautern verweisen Leistungsbeziehende auf digitale Anträge und kündigen an, die Formulare nicht mehr automatisch per Post zu verschicken.

Für Menschen ohne verlässlichen Internetzugang kann diese Umstellung eine erhebliche Hürde sein. Das Recht, die Weiterbewilligung auf Papier zu beantragen, besteht jedoch weiterhin.

Was Bremen und Kaiserslautern tatsächlich mitteilen

Der Erwerbslosenverein Tacheles hat auf die Praxis aufmerksam gemacht. Das dort veröffentlichte Bremer Informationsschreiben erklärt, der Weiterbewilligungsantrag werde künftig nicht mehr per Post zugeschickt, und empfiehlt eine Antragstellung sechs bis acht Wochen vor Ablauf der Bewilligung.

Das Schreiben weist zugleich auf das bevorstehende Leistungsende hin und erwähnt einen bereits versandten Brief. Ein vollständiger Verzicht auf Erinnerungen lässt sich daraus deshalb nicht ableiten.

Das Jobcenter Stadt Kaiserslautern kündigt den Versandstopp auf seiner Internetseite bereits seit dem 16. März 2026 an. Es empfiehlt einen Antrag möglichst vier Wochen vor Ablauf und verweist für Unterstützung auf einen DigiScout im Wartebereich.

Beide Mitteilungen stellen die Vorteile des Onlineverfahrens heraus. Einen ebenso deutlichen Hinweis darauf, dass ein Antrag weiterhin ohne Onlinekonto möglich ist, enthalten die veröffentlichten Informationen nicht.

Kein Formular im Briefkasten bedeutet kein Papierverbot

Nach § 37 SGB II werden Leistungen auf Antrag erbracht, eine ausschließliche Onlineantragstellung schreibt die Vorschrift jedoch nicht vor. Ergänzend bestimmt § 9 SGB X, dass das Verwaltungsverfahren grundsätzlich nicht an bestimmte Formen gebunden ist.

Auch die Bundesagentur für Arbeit bestätigt auf ihrer Informationsseite, dass Anträge online, persönlich, telefonisch oder schriftlich gestellt werden können. Für die Weiterbewilligung nennt sie ausdrücklich die Übermittlung per Post oder die persönliche Abgabe.

Ein Jobcenter darf einen Antrag daher nicht allein deshalb zurückweisen, weil er auf Papier statt über jobcenter.digital eingereicht wurde. Wer kein Nutzerkonto besitzt, verliert dadurch nicht seinen Zugang zur Grundsicherung.

Die BA verlangt selbst die Ausgabe von Papierformularen

Die veröffentlichten Fachlichen Weisungen der BA zu § 37 SGB II enthalten dazu klare Vorgaben. Unter Randziffer 37.1 ist festgehalten, dass Antragsformulare auf Verlangen auszuhändigen sind, unabhängig von der örtlichen Zuständigkeit.

Unter Randziffer 37.9 wird zudem erläutert, dass auch Nutzer des Onlineportals Papierunterlagen verlangen können. Die Portalnutzung wird dort ausdrücklich als freiwillig beschrieben.

Eine pauschale Behauptung, Papieranträge gebe es nicht mehr, würde damit sogar den veröffentlichten Vorgaben der eigenen Behörde widersprechen. Betroffene können die Aushändigung eines Formulars ausdrücklich verlangen.

Die Formulare sind weiterhin abrufbar

Tacheles kritisiert außerdem, dass Papierformulare auf Behördenwebseiten zunehmend verschwänden. Bei der Recherche für diesen Beitrag waren jedoch weiterhin ein Weiterbewilligungsantrag als PDF bei der BA und der Hinweis auf das Downloadangebot erreichbar.

Zusätzlich bietet Tacheles Antragsformulare und Anlagen zum Herunterladen an. Für Menschen ohne Drucker oder Internet bleibt allerdings entscheidend, dass sie die Unterlagen auch unmittelbar beim Jobcenter erhalten können.

Formularversand und Beratungspflicht sind zwei verschiedene Fragen

Aus der Formfreiheit allein folgt keine allgemeine Pflicht, vor jedem Bewilligungsende automatisch einen vollständigen Formularsatz zu verschicken. Der Versandstopp ist deshalb für sich genommen noch kein ausreichender Beleg für einen Rechtsverstoß.

Die Pflicht zur Beratung besteht trotzdem fort: § 14 SGB I gibt Leistungsberechtigten einen Anspruch auf Beratung über ihre Rechte und Pflichten. Nach § 16 Absatz 3 SGB Imüssen Leistungsträger außerdem darauf hinwirken, dass klare Anträge gestellt und fehlende Angaben ergänzt werden.

Das ist besonders bedeutsam, wenn erkennbar wird, dass jemand das Verfahren nicht versteht oder am digitalen Zugang scheitert. Ein bloßer Verweis auf die Internetseite kann die erforderliche Unterstützung dann nicht ersetzen.

Gerichte verlangen mehr als die Beantwortung fertiger Fragen

Der Bundesgerichtshof hat mit Urteil vom 2. August 2018 die besonderen Beratungspflichten im Sozialrecht hervorgehoben, Aktenzeichen III ZR 466/16. Bei erkennbarem Beratungsbedarf kann eine Behörde verpflichtet sein, von sich aus auf drohende Nachteile oder mögliche Ansprüche hinzuweisen.

Diese sogenannte Spontanberatung setzt keine juristisch präzise Frage des Betroffenen voraus. Das damalige Verfahren betraf allerdings einen unterlassenen Hinweis auf mögliche Rentenansprüche und entschied nicht über den heutigen Versand von Weiterbewilligungsformularen.

Unmittelbar zur Weiterbewilligung äußerte sich das Bundessozialgericht am 18. Januar 2011, Aktenzeichen B 4 AS 29/10 R. Es beanstandete einen fehlenden hinreichenden Hinweis auf den erforderlichen Folgeantrag, nachdem die Behörde zuvor ohne einen solchen Antrag weitergezahlt hatte.

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Das zeigt: Besonders wenn die bisherige Verwaltungspraxis falsche Erwartungen weckt, kann ein rechtzeitiger Hinweis erforderlich sein. Weitere Beispiele behandelt Gegen-Hartz im Beitrag über verletzte Aufklärungs- und Beratungspflichten des Jobcenters.

Einfacher Zugang muss auch ohne Smartphone funktionieren

§ 17 Absatz 1 SGB I verpflichtet die Leistungsträger, auf einen möglichst einfachen Zugang zu Sozialleistungen hinzuwirken. Das Gesetz nennt dabei ausdrücklich allgemein verständliche Antragsvordrucke.

Ein Onlineangebot kann Wege sparen und die Bearbeitung erleichtern. Für Menschen ohne geeignetes Gerät, mit Schwierigkeiten beim Lesen oder mit gesundheitlichen Einschränkungen kann derselbe Vorgang jedoch kaum zu bewältigen sein.

Deshalb braucht es erreichbare Ansprechpartner und tatsächlich nutzbare Möglichkeiten zur Antragstellung vor Ort oder auf Papier. Unterstützung beim Onlineverfahren ist hilfreich, ersetzt aber nicht die weiterhin zulässigen anderen Antragswege.

Was sich ändern darf – und welche Rechte bleiben

Situation Einordnung Das Formular kommt nicht mehr automatisch per Post. Das beendet nicht die Möglichkeit, auf Papier zu beantragen. Das Jobcenter wirbt für jobcenter.digital. Die Empfehlung macht die Nutzung nicht verpflichtend. Ein Papierformular wird ausdrücklich verlangt. Die veröffentlichten BA-Weisungen sehen dessen Aushändigung vor. Das vollständige Formular fehlt noch. Ein eindeutiger formloser Antrag ist möglich; erforderliche Angaben und Nachweise müssen folgen. Ein notwendiger Hinweis unterbleibt. Ein Beratungsfehler und dessen Folgen müssen im Einzelfall geprüft werden.

Ein kurzer Antrag kann zunächst genügen

Wer kein Formular erhält, sollte die Antragstellung nicht davon abhängig machen. Eine mögliche Formulierung lautet: „Hiermit beantrage ich die Weiterbewilligung der Leistungen nach dem SGB II ab dem 1. November 2026 für mich und meine Bedarfsgemeinschaft.“

Name, Anschrift und die vorhandene Bedarfsgemeinschaftsnummer erleichtern die Zuordnung; das Datum muss zum eigenen Bewilligungsende passen. Bei persönlicher Abgabe empfiehlt es sich, den Eingang auf einer Kopie bestätigen zu lassen.

Der kurze Antrag ersetzt nicht die Prüfung von Einkommen, Vermögen und Wohnkosten. Erforderliche Nachweise sollten deshalb zügig nachgereicht werden.

Warum Warten einen ganzen Monat kosten kann

Für Leistungen nach Ende des bisherigen Bewilligungszeitraums ist grundsätzlich ein neuer Antrag erforderlich. Nach § 37 Absatz 2 SGB II wirkt dieser bei Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts auf den ersten Tag des Antragsmonats zurück.

Wer erst im übernächsten Monat nach dem Bewilligungsende tätig wird, riskiert deshalb eine Lücke für den dazwischenliegenden Monat. Gegen-Hartz erläutert die Folgen im Beitrag Weiterbewilligung zu spät beantragt: Wann Leistungen verloren gehen.

Empfehlungen, den Antrag vier oder sechs bis acht Wochen vorher einzureichen, sollen Bearbeitungszeit ermöglichen. Es handelt sich dabei nicht um gesetzliche Ausschlussfristen.

Hat ein nachweisbarer Beratungsfehler des Jobcenters den verspäteten Antrag verursacht, kann ein sozialrechtlicher Herstellungsanspruch in Betracht kommen. Eine Nachzahlung ist aber nicht automatisch garantiert: Pflichtverletzung, ursächlicher Zusammenhang und die weiteren Leistungsvoraussetzungen müssen vorliegen.

Digitalisierung darf den Zugang zur Existenzsicherung nicht erschweren

Die Kritik am einseitigen Drängen zum Onlineantrag ist berechtigt, wenn der weiterhin offene Papierweg unerwähnt bleibt. Gerade bei existenzsichernden Leistungen müssen Behörden verständlich erklären, welche Möglichkeiten bestehen und wo Menschen Unterstützung bekommen.

Die weitergehende Vermutung, Jobcenter wollten Leistungsberechtigte absichtlich ihre Anträge vergessen lassen, ist durch die vorliegenden Mitteilungen nicht belegt. Für die berechtigte Forderung nach verständlichen Hinweisen, erreichbarer Beratung und Papierformularen braucht es diesen Vorwurf auch nicht.

Sechs Fragen und Antworten zur Weiterbewilligung

Darf ich den Weiterbewilligungsantrag weiterhin auf Papier stellen?

Ja, die schriftliche Antragstellung bleibt möglich. Die Einstellung des automatischen Formularversands ändert daran nichts.

Muss ich ein Konto bei jobcenter.digital einrichten?

Nein, ein Onlinekonto ist keine allgemeine Voraussetzung für die Weiterbewilligung. Auch schriftliche, persönliche oder telefonische Anträge sind grundsätzlich möglich.

Muss das Jobcenter mir Papierformulare geben?

Nach den veröffentlichten BA-Weisungen sind Antragsformulare auf Verlangen auszuhändigen. Das gilt auch für Menschen, die bisher das Onlineportal genutzt haben.

Reicht zunächst ein formloser Antrag?

Ja, wenn daraus eindeutig hervorgeht, wer die Weiterbewilligung beantragt. Die für die Entscheidung erforderlichen Angaben und Nachweise müssen anschließend ergänzt werden.

Bekomme ich ohne Erinnerung automatisch rückwirkend Geld?

Nein, eine ausgebliebene Erinnerung allein garantiert keine Nachzahlung. Bei einem ursächlichen Beratungsfehler des Jobcenters kann jedoch ein Anspruch auf Korrektur bestehen.

Wann sollte ich die Weiterbewilligung beantragen?

Möglichst mehrere Wochen vor dem Ende der aktuellen Bewilligung, damit Zeit für die Bearbeitung bleibt. Warten Sie dafür nicht auf ein zugeschicktes Formular.