Rente: 5 Änderungen für Rentner im Mai 2026

Im Mai 2026 gibt es für Rentnerinnen und Rentner in Deutschland keinen einzigen großen Stichtag, der alles auf einmal verändert. Trotzdem ist der Monat von mehreren Punkten geprägt, die auf dem Konto, bei der Planung des Ruhestands und bei der steuerlichen Einordnung spürbar werden. Wer seine Finanzen im Blick behalten will, sollte deshalb nicht nur auf die nächste Rentenzahlung schauen, sondern auch auf Beiträge, Rentenbeginn und die bereits feststehende Erhöhung im Sommer.

1. Im Mai zählt der richtige Auszahlungstermin

Für viele Rentner ist im Mai zuerst wichtig, wann das Geld tatsächlich auf dem Konto eingeht. Die Deutsche Rentenversicherung unterscheidet weiterhin zwischen vorschüssiger und nachschüssiger Zahlung.

Wer seine Rente schon vor dem 1. April 2004 begonnen hat, erhält die Mai-Rente am 30. April 2026, während Renten mit späterem Beginn erst am 29. Mai 2026 überwiesen werden.

Gerade im Alltag führt das oft zu Missverständnissen, weil beide Gruppen über dieselbe Monatsrente sprechen, das Geld aber an unterschiedlichen Tagen eingeht. Im Mai lohnt sich deshalb ein Blick auf den Kontoauszug besonders, vor allem wenn Daueraufträge, Miete oder Heimkosten genau terminiert sind. Auch bei nahtlos anschließenden Rentenarten bleibt der bisherige Zahlungsrhythmus bestehen.

Zahlweise Termin im Mai 2026 Vorschüssige Rentenzahlung 30. April 2026 Nachschüssige Rentenzahlung 29. Mai 2026

2. Die höheren Krankenkassenbeiträge wirken auch im Mai weiter nach

Viele gesetzliche Krankenkassen haben ihre Zusatzbeiträge bereits zum Jahresbeginn 2026 angehoben. Bei Rentnern schlagen diese Änderungen allerdings zeitversetzt durch, weil Anpassungen beim Zusatzbeitrag laut gesetzlicher Vorgabe erst zwei Monate später bei der Rentenzahlung ankommen. Deshalb fiel die Rente seit März 2026 bei vielen Betroffenen etwas niedriger aus, und genau dieser geringere Zahlbetrag bleibt natürlich auch im Mai bestehen.

Für Haushalte mit knapp kalkuliertem Budget ist das keine bloße Formalie. Wer seine laufenden Kosten mit dem Zahlbetrag aus Januar oder Februar verglichen hat, merkt nun, dass die verfügbare Summe im Frühjahr dauerhaft kleiner ausfallen kann. Die Rentenversicherung informiert darüber in der Regel nicht mit einem gesonderten Brief, sondern über einen Hinweis auf dem Kontoauszug.

3. Die Rentenerhöhung im Juli steht fest und prägt schon den Mai

Auch wenn das Plus erst zum 1. Juli 2026 auf die Rente kommt, ist die Nachricht bereits jetzt für viele Ruheständler wichtig. Die Deutsche Rentenversicherung hat mitgeteilt, dass die gesetzlichen Renten zum 1. Juli 2026 um 4,24 Prozent steigen sollen. Der aktuelle Rentenwert erhöht sich damit von 40,79 Euro auf 42,52 Euro.

Für den Mai bedeutet das vor allem eines: Jetzt ist die Phase, in der viele Rentner ihre zweite Jahreshälfte planen. Wer heute mit einer Monatsrente von 1.000 Euro rechnet, kann ab Juli mit 1.042,40 Euro kalkulieren. Voll wirksam wird die Erhöhung allerdings erst nach Inkrafttreten der Verordnung zum 1. Juli 2026.

4. Für manche Jahrgänge beginnt der Ruhestand jetzt unter neuen Altersgrenzen

2026 steigen die Altersgrenzen in der gesetzlichen Rentenversicherung erneut an. Für die reguläre Altersrente erreicht der Jahrgang 1961 die Grenze nun erst mit 66 Jahren und sechs Monaten. Bei der abschlagsfreien Altersrente für besonders langjährig Versicherte liegt die Altersgrenze für den Jahrgang 1962 bei 64 Jahren und acht Monaten.

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Damit ist der Mai 2026 für einige Versicherte tatsächlich ein Rentenmonat, für andere dagegen noch nicht. Wer eine Altersrente für langjährig Versicherte früher in Anspruch nimmt, muss weiterhin Abschläge hinnehmen, und zwar in Höhe von 0,3 Prozent pro Monat des vorgezogenen Bezugs. Das ist vor allem für Menschen wichtig, die ihren Rentenstart nicht nur nach dem Lebensalter, sondern auch nach dem konkreten Geburtsmonat planen.

5. Wer im Mai 2026 neu in Rente geht, muss mehr von seiner Rente versteuern

Für Neurentner des Jahres 2026 gilt ein höherer steuerpflichtiger Anteil als für frühere Rentenjahrgänge. Wer 2026 erstmals eine Rente bezieht, muss 84 Prozent der Rente versteuern; 16 Prozent der ersten vollen Bruttojahresrente bleiben steuerfrei. Bestandsrentner sind davon nicht betroffen, weil ihr einmal festgelegter steuerfreier Rentenbetrag bestehen bleibt.

Das ist besonders für Menschen relevant, deren Rentenbeginn auf den Mai 2026 fällt. Zwar bedeutet ein höherer steuerpflichtiger Anteil nicht automatisch, dass tatsächlich Einkommensteuer gezahlt werden muss. Aber der neue Jahrgang startet mit einer ungünstigeren steuerlichen Quote als frühere Rentner, und das sollte bei der Planung zusätzlicher Einkünfte oder einer Betriebsrente mitgedacht werden.

Was für arbeitende Rentner zusätzlich wichtig bleibt

Wer bereits eine Altersrente bezieht und im Mai 2026 noch nebenher arbeitet, sollte die seit Jahresbeginn geltenden Grenzen kennen. Die Verdienstgrenze im Minijob liegt 2026 bei 603 Euro monatlich, weil der gesetzliche Mindestlohn auf 13,90 Euro gestiegen ist. Im Midijob beginnt der Übergangsbereich nun bei 603,01 Euro und reicht bis 2.000 Euro im Monat.

Das ist vor allem für Rentner interessant, die ihre Einnahmen mit einem kleinen Nebenjob aufbessern. Wer knapp über der Minijob-Grenze liegt, rutscht in andere beitragsrechtliche Regeln hinein und sollte den Arbeitsvertrag oder die monatlichen Stunden noch einmal prüfen. Gerade im Mai, wenn viele saisonale Tätigkeiten zunehmen, kann das schnell praktisch werden.

Fazit

Der Mai 2026 bringt für Rentner also keine spektakuläre Einmaländerung, wohl aber mehrere Entwicklungen, die sich direkt im Alltag zeigen. Der Auszahlungszeitpunkt entscheidet über die Liquidität zum Monatswechsel, höhere Krankenversicherungsbeiträge drücken bereits den Zahlbetrag, und die Rentenerhöhung im Juli wirft ihre Wirkung schon voraus. Hinzu kommen neue Altersgrenzen beim Rentenstart und ein höherer steuerpflichtiger Anteil für den Rentenjahrgang 2026.

Beispiel aus der Praxis

Ein Mann aus Hannover beginnt seine Altersrente im Mai 2026. Auf den ersten Blick freut er sich vor allem über den Rentenstart, merkt aber schnell, dass mehrere Punkte gleichzeitig wichtig werden: Seine erste Zahlung kommt nachschüssig erst Ende Mai, der steuerpflichtige Anteil seiner neuen Rente liegt bei 84 Prozent, und für einen geplanten Nebenjob darf er im Minijob nicht mehr als 603 Euro monatlich verdienen. Ab Juli profitiert er dann zusätzlich von der Rentenerhöhung um 4,24 Prozent.

Quellen

Deutsche Rentenversicherung: „Wann die Rente ausgezahlt wird: Alle Auszahlungstermine für 2026“.