Pflegereform 2027: Verhinderungspflege soll entfallen – Altersgrenze beim Pflegebudget geplant

Die geplante Pflegereform könnte Familien die Pflege zu Hause erschweren. Davor warnt die Lebenshilfe. Der Verband befürchtet weniger Möglichkeiten für eine Auszeit, ein niedrigeres Unterstützungsbudget ab dem 25. Geburtstag und Unsicherheit bei der Ersatzpflege.

Viele Angehörige betreuen Menschen mit Behinderung über Jahrzehnte. Sie brauchen Unterstützung, auf die sie sich verlassen können. Die Lebenshilfe sieht diese Entlastung durch die Reformpläne gefährdet.

300 Euro für junge Menschen – danach nur noch 175 Euro

Ein zentraler Streitpunkt ist das geplante Sozialraumbudget. Für häuslich versorgte Pflegebedürftige der Pflegegrade 2 bis 5 unter 25 Jahren sind bis zu 300 Euro monatlich vorgesehen. Ab dem 25. Geburtstag sollen es grundsätzlich höchstens 175 Euro sein.

Die Einzelheiten zum geplanten Budget für pflegebedürftige Kinder und junge Erwachsene zeigen, dass es sich um zweckgebundene Unterstützung handelt.

Zwischen beiden Höchstbeträgen liegen 125 Euro im Monat. Auf zwölf Monate gerechnet entspricht das 1.500 Euro.

Die Lebenshilfe kritisiert die Altersgrenze: Bei Menschen mit lebenslangem Unterstützungsbedarf sinkt die Belastung der Familie nicht allein deshalb, weil die pflegebedürftige Person 25 wird.

Warum ein höherer Monatsbetrag nicht mehr Hilfe bedeutet

Heute beträgt der Entlastungsbetrag bei häuslicher Pflege bis zu 131 Euro monatlich. Er steht bereits ab Pflegegrad 1 zur Verfügung. Ungenutzte Beträge können Sie ansparen und nach geltendem Recht bis zum 30. Juni des folgenden Jahres einsetzen.

Wie das funktioniert, erläutert der Beitrag zum Ansparen des Entlastungsbetrags.

Die Lebenshilfe fordert, auch das neue Sozialraumbudget über mehrere Monate und ins Folgejahr übertragen zu können. Außerdem müsse es flexibel für ehrenamtliche Pflege einsetzbar bleiben. Dahinter steht eine praktische Frage: Können Familien Unterstützung dann finanzieren, wenn sie diese tatsächlich brauchen?

Ein monatliches Budget hilft bei regelmäßigem Bedarf. Für eine zusammenhängende Pflegepause kann dagegen eine größere Summe auf einmal notwendig sein. Wer eine Woche Entlastung organisieren möchte, braucht nicht nur einen rechnerischen Jahresbetrag, sondern eine Leistung, die sich für diesen Zeitraum tatsächlich einsetzen lässt.

Verhinderungspflege: Vertraute Helfer lassen sich nicht beliebig ersetzen

In ihrer ausführlichen Stellungnahme zum Referentenentwurf kritisiert die Lebenshilfe den geplanten Wegfall der eigenständigen Verhinderungspflege. Andere Budgets könnten deren finanzielle Ausstattung und flexible Nutzung aus Sicht des Verbandes nicht ausreichend ersetzen.

Besonders deutlich wird das bei Menschen mit komplexem Unterstützungsbedarf, zum Beispiel mit Mehrfachbehinderungen und Einschränkungen in verschiedenen Bereichen.

Manche akzeptieren nur vertraute Betreuungspersonen. Ein kurzfristig vermittelter Dienst ist dann keine gleichwertige Alternative.

Der Verband warnt zudem vor fehlenden spezialisierten Angeboten für Kinder und Jugendliche. Eine Finanzierungsmöglichkeit allein schafft noch keinen passenden Betreuungsplatz.

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Nach geltendem Recht stehen 2026 ab Pflegegrad 2 für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege zusammen bis zu 3.539 Euro im Kalenderjahr bereit. Die Pflegeversicherung übernimmt unter den jeweiligen Voraussetzungen nachgewiesene Kosten.

Die heutigen Möglichkeiten der Ersatzpflege sollten Familien deshalb unabhängig von der Reformdebatte prüfen.

Auch Menschen mit Pflegegrad 1 geraten unter Druck

Das neue Sozialraumbudget soll nach der Kabinettsmitteilung erst ab Pflegegrad 2 greifen. Die Lebenshilfe verlangt in ihrer Stellungnahme dagegen, Menschen mit Pflegegrad 1 ebenfalls einzubeziehen. Bereits kleinere Hilfen könnten Angehörige entlasten und Unterstützung im Alltag ermöglichen.

Für Betroffene zählt deshalb nicht allein, ob die Reform neue Beratungsangebote verspricht. Entscheidend ist auch, welche konkrete Betreuung oder Haushaltshilfe künftig finanzierbar bleibt.

Gegen-Hartz beschreibt die Bedeutung der bisherigen 131 Euro bei Pflegegrad 1.

Was Sie für Ihre Pflegeplanung jetzt klären sollten

Lassen Sie sich von Ihrer Pflegekasse aufschlüsseln, welche Beträge Ihnen nach geltendem Recht noch zur Verfügung stehen. Trennen Sie dabei den Entlastungsbetrag vom gemeinsamen Jahresbetrag für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege.

Es handelt sich um unterschiedliche Leistungen mit unterschiedlichen Einsatzbedingungen.

Klären Sie vor einer Ersatzpflege, welche Kosten die Kasse übernimmt und welche Nachweise sie benötigt. Bei nicht erwerbsmäßiger Ersatzpflege durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder gelten grundsätzlich engere Erstattungsgrenzen; nachgewiesene Fahrtkosten oder Verdienstausfälle können eine höhere Erstattung ermöglichen.

Planen Sie künftige Hilfen nicht allein anhand angekündigter Monatsbeträge, sondern auch anhand verfügbarer und abrechnungsfähiger Angebote.

FAQ: Pflegereform und Menschen mit Behinderung

Sind die angekündigten Änderungen bereits in Kraft?

Nein. Der Kabinettsbeschluss vom 30. September 2026 betrifft einen Gesetzentwurf. Er ändert für sich genommen keine bestehenden Leistungsansprüche.

Wären die 300 Euro zusätzliches Geld zur freien Verfügung?

Nein. Das geplante Sozialraumbudget soll anerkannte Unterstützung im Alltag finanzieren und den bisherigen Entlastungsbetrag ersetzen.

Sollen die Rentenbeiträge für pflegende Angehörige gekürzt werden?

Laut Kabinettsmitteilung vom 30. September sollen die Beiträge vollständig erhalten bleiben. Die ältere Warnung der Lebenshilfe muss mit dieser Aktualisierung gelesen werden.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium: Häusliche Pflege – Verhinderungspflege und gemeinsamer Jahresbetrag, Stand 14. September 2026.

Bundesgesundheitsministerium: Kabinett beschließt Pflegeneuordnungsgesetz, 30. September 2026.

Bundesvereinigung Lebenshilfe: Menschen mit Behinderung bei der Pflegereform nicht im Stich lassen, 29. September 2026.

Bundesvereinigung Lebenshilfe: Stellungnahme zum Referentenentwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes.

Deutsche Rentenversicherung: Ein Plus für die Rente: Wer Angehörige pflegt, kann seine Rente erhöhen, 11. Mai 2026.

gesund.bund.de: Entlastungsbetrag.