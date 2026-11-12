Pflegegrade sollen schwerer erreichbar werden – diese Gruppen sind am stärksten betroffen

Die geplante Pflegereform 2027 verunsichert viele Familien. In Nordrhein-Westfalen ist die Zahl der Pflegeanträge im Oktober um bis zu 30 Prozent gestiegen, wie eine aktuelle Recherche des WDR vom 10. November zeigt. Hintergrund ist die Sorge, dass Pflegegrade künftig schwerer zu erhalten sind.

Auch für Familien mit Kindern mit Autismus sind die geplanten Änderungen relevant. Die Bundesregierung will die Voraussetzungen für Pflegegrade verschärfen und bisherige Unterstützungsleistungen neu ordnen. Gleichzeitig stellt sie für jüngere Pflegebedürftige ein höheres Budget für Alltagshilfen in Aussicht.

Pflegeanträge steigen wegen der geplanten Reform deutlich

Nach Angaben des WDR meldeten die Medizinischen Dienste in Nordrhein-Westfalen einen ungewöhnlich starken Anstieg der Pflegeanträge. In Westfalen betrug das Plus im Oktober 25 Prozent, in Nordrhein bis zu 30 Prozent.

Die Medizinischen Dienste rechnen deshalb mit längeren Bearbeitungszeiten. Der Sozialverband VdK empfiehlt Menschen mit bestehendem Unterstützungsbedarf, einen Erstantrag noch 2026 zu stellen.

Die Bundesregierung hat den Entwurf des Pflegeneuordnungsgesetzes am 30. September beschlossen. Am 5. November wurde er erstmals im Bundestag beraten. Die Reform ist noch nicht verabschiedet, und die Koalition hat bereits Nachbesserungen angekündigt.

Warum die neuen Pflegegrade für Kinder mit Autismus wichtig sind

Der Regierungsentwurf sieht höhere Zugangsschwellen bei der Pflegebegutachtung vor. Dadurch könnten Menschen künftig trotz unverändertem Unterstützungsbedarf einen niedrigeren Pflegegrad erhalten oder die Voraussetzungen für einen Pflegegrad nicht mehr erfüllen.

Bei Kindern mit Autismus ist entscheidend, dass Pflegebedürftigkeit nicht nur körperliche Einschränkungen umfasst. Auch kognitive und kommunikative Fähigkeiten, die Bewältigung psychischer Belastungen sowie die selbstständige Gestaltung des Alltags werden berücksichtigt.

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Benötigt ein Kind beispielsweise regelmäßig Unterstützung beim Verstehen von Aufforderungen, bei alltäglichen Abläufen oder beim Umgang mit belastenden Situationen, kann dies für die Begutachtung relevant sein.

Dabei wird der Unterstützungsbedarf mit dem eines gleichaltrigen Kindes ohne entsprechende Beeinträchtigungen verglichen.

Die Reform sieht keine eigene Verschärfung speziell für Menschen mit Autismus vor. Welche Auswirkungen die höheren Schwellenwerte auf diese Gruppe tatsächlich haben werden, ist bislang nicht untersucht.

Bis zu 300 Euro für Alltagshilfen geplant

Eine wichtige Neuerung betrifft das Sozialraumbudget. Nach dem Regierungsentwurf sollen pflegebedürftige Menschen unter 25 Jahren mit Pflegegrad 2 bis 5 künftig bis zu 300 Euro monatlich für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag erhalten können.

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Für ältere Pflegebedürftige sind bis zu 175 Euro vorgesehen. Der bisherige Entlastungsbetrag von 131 Euro soll in den Pflegegraden 2 bis 5 darin aufgehen.

Das Sozialraumbudget wäre keine frei verfügbare monatliche Geldzahlung. Es soll zweckgebunden für anerkannte Alltagshilfen und geeignete Nachbarschaftshilfe verwendet werden.

Für Familien mit Kindern mit Autismus könnten solche Angebote zusätzliche Entlastung ermöglichen. Ob tatsächlich passende Unterstützung verfügbar ist, hängt jedoch auch von den regionalen Angeboten und deren Anerkennung ab.

Besonders umstritten ist die geplante Änderung bei Pflegegrad 1. Nach dem bisherigen Entwurf soll der Anspruch auf den Entlastungsbetrag entfallen, ohne dass ein Zugang zum neuen Sozialraumbudget entsteht.

Was Familien vor dem Jahreswechsel beachten sollten

Für Familien, deren Kind bereits einen Pflegegrad hat, sieht der Gesetzentwurf Schutzregelungen vor. Ein bestehender Pflegegrad soll nicht allein wegen der höheren Bewertungsschwellen verloren gehen.

Wer erstmals einen Pflegegrad beantragen möchte, sollte dagegen den geplanten Stichtag beachten. Nach der vorgesehenen Übergangsregelung soll für einen Antrag das am Tag der Antragstellung geltende Recht maßgeblich sein, selbst wenn die Begutachtung erst 2027 erfolgt.

Eltern sollten vorhandene Arztberichte, Entwicklungsberichte und konkrete Beispiele für den täglichen Unterstützungsbedarf zusammenstellen. Dabei ist besonders wichtig, welche Hilfe das Kind tatsächlich benötigt und wie häufig sie erforderlich ist.

Einen ausführlichen Überblick über die bestehenden Voraussetzungen und das Antragsverfahren bietet der Beitrag Pflegegrad bei Autismus auf Autismus Wissen.

Ob die geplanten Regelungen unverändert in Kraft treten, ist noch offen. Die weiteren Beratungen im Bundestag werden darüber entscheiden, welche Leistungen Familien ab 2027 tatsächlich zur Verfügung stehen.

Quellen

WDR, Mehr Pflegeanträge in NRW – Angst vor Pflegereform sorgt für Ansturm, 10.11.2026

Deutscher Bundestag, Gesetzentwurf zum Pflegeneuordnungsgesetz, Drucksache 21/8869

Bundesministerium für Gesundheit, Fragen und Antworten zum Pflegeneuordnungsgesetz

Deutscher Bundestag, Koalition signalisiert Bereitschaft zur Nachbesserung, 05.11.2026

Medizinischer Dienst Bund, neue Begutachtungsrichtlinien seit 01.10.2026