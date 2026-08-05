Pflegegrad: Pflegekasse zahlt bis zu 735,63 Euro zusätzlich für die Rente

Wer einen Menschen mit Pflegegrad 5 zu Hause versorgt, kann 2026 von einem erheblichen Rentenbeitrag profitieren. Bei vollständigem Pflegegeld zahlt die Pflegekasse monatlich bis zu 735,63 Euro auf das Rentenkonto der Pflegeperson.

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Das Pflegegeld von 990 Euro wird dadurch nicht gekürzt. Allerdings reicht Pflegegrad 5 allein für den Höchstbeitrag nicht aus. Auch die Leistungsart, der Pflegeumfang, die eigene Erwerbstätigkeit und der persönliche Anteil an der Pflege müssen stimmen.

Pflegegeld und Rentenbeitrag sind getrennte Leistungen

Das Pflegegeld steht der pflegebedürftigen Person zu. Bei Pflegegrad 5 beträgt es 2026 monatlich 990 Euro, wenn keine ambulanten Pflegesachleistungen genutzt werden.

Der Rentenbeitrag wird nicht vom Pflegegeld abgezogen. Die Pflegekasse überweist ihn zusätzlich an die gesetzliche Rentenversicherung. Das Geld landet deshalb nicht auf dem Girokonto der Pflegeperson, sondern wird als Pflichtbeitrag für ihre spätere Rente berücksichtigt.

Bei privat Pflegeversicherten übernimmt das private Pflegeversicherungsunternehmen diese Aufgabe. Besteht zusätzlich ein Beihilfeanspruch, können die Beiträge anteilig von der Beihilfestelle getragen werden.

So entstehen die 735,63 Euro im Monat

Für die Berechnung wird kein tatsächlicher Lohn angesetzt. Stattdessen bestimmt § 166 Absatz 2 SGB VI eine beitragspflichtige Einnahme. Deren Höhe hängt vom Pflegegrad und von der gewählten Leistungsart ab.

Bei Pflegegrad 5 und vollständigem Pflegegeld werden 100 Prozent der 2026 bundesweit geltenden Bezugsgröße von 3.955 Euro angesetzt. Multipliziert mit dem Rentenbeitragssatz von 18,6 Prozent ergeben sich 735,63 Euro im Monat beziehungsweise 8.827,56 Euro für ein volles Kalenderjahr. Die Pflegeperson zahlt keinen Eigenanteil.

Die Bezugsgröße von 3.955 Euro ergibt sich aus der Sozialversicherungsrechengrößen-Verordnung 2026.

Ambulante Pflegesachleistungen senken den Rentenbeitrag

Der Höchstbetrag gilt nur bei vollständigem Pflegegeld. Werden Pflegegeld und ambulante Pflegesachleistungen kombiniert, gilt die niedrigere Beitragsstufe für eine Kombinationsleistung.

Leistungsart bei Pflegegrad 5 Rentenbeitrag 2026 pro Monat Vollständiges Pflegegeld 735,63 Euro Kombinationsleistung 625,29 Euro Volle ambulante Pflegesachleistung 514,94 Euro

Die amtliche Übersicht des Bundesgesundheitsministeriums nennt für 2026 Rentenbeiträge zwischen 139,04 Euro und 735,63 Euro im Monat. Bei niedrigeren Pflegegraden und ambulanten Pflegesachleistungen fällt der Beitrag entsprechend geringer aus.

Diese Voraussetzungen müssen Pflegepersonen erfüllen

Die pflegebedürftige Person muss mindestens Pflegegrad 2 haben und Anspruch auf Leistungen aus der sozialen Pflegeversicherung oder einer privaten Pflege-Pflichtversicherung besitzen. Die Pflege muss nicht erwerbsmäßig und in häuslicher Umgebung erfolgen. Die rechtlichen Vorgaben ergeben sich insbesondere aus § 44 SGB XI und § 3 SGB VI.

Erforderlich sind wenigstens zehn Stunden Pflege pro Woche, verteilt auf regelmäßig mindestens zwei Tage. Die Mindestzeit kann auch durch die Pflege mehrerer pflegebedürftiger Menschen erreicht werden.

Neben der Pflege darf die Pflegeperson regelmäßig höchstens 30 Stunden pro Woche erwerbstätig sein. Entscheidend ist die Arbeitszeit und nicht die Höhe des Verdienstes. Auch Selbstständige können als Pflegepersonen rentenversichert sein, wenn sie die Wochenarbeitsgrenze einhalten.

Eine familiäre Beziehung ist nicht vorgeschrieben. Auch Freunde, Nachbarn oder andere ehrenamtlich Helfende können abgesichert sein. Einzelne Besuche oder gelegentliche Einkäufe reichen allerdings nicht, wenn der vorgeschriebene Pflegeumfang nicht erreicht wird.

Steht bereits bei Beginn fest, dass jemand die Pflege nur vorübergehend für höchstens zwei Monate beziehungsweise 60 Tage übernimmt, entsteht regelmäßig keine Rentenversicherungspflicht als Pflegeperson. Das betrifft beispielsweise eine lediglich kurzfristig eingesetzte Ersatzpflegeperson.

Eine Vergütung kann die Absicherung gefährden

Eine finanzielle Anerkennung aus dem Pflegegeld schließt die nicht erwerbsmäßige Pflege nicht aus. Sie ist grundsätzlich unschädlich, solange sie das dem Pflegeumfang entsprechende Pflegegeld nicht übersteigt.

Liegt eine regelmäßig vereinbarte Vergütung darüber, gilt die Pflege grundsätzlich nicht mehr als nicht erwerbsmäßig. Dann muss geprüft werden, ob eine Beschäftigung oder eine selbstständige Tätigkeit vorliegt. Professionelle und entgeltliche Pflege fällt nicht unter diese Absicherung für private Pflegepersonen.

Mehrere Pflegepersonen teilen sich den Beitrag

Versorgen mehrere Menschen gemeinsam eine pflegebedürftige Person, wird die beitragspflichtige Einnahme nach dem festgestellten Anteil am gesamten Pflegeaufwand aufgeteilt. Eine einzelne Person erhält dann selbst bei Pflegegrad 5 und vollständigem Pflegegeld nicht automatisch den Höchstbeitrag von 735,63 Euro.

Jede Person, für die Beiträge gezahlt werden sollen, muss den Mindestpflegeumfang selbst erreichen. Machen die Pflegenden keine übereinstimmenden Angaben zu ihren Anteilen, kann der Pflegeaufwand zu gleichen Teilen aufgeteilt werden.

Die tatsächlichen Pflegezeiten und Anteile sollten deshalb realistisch und übereinstimmend angegeben werden. Je nach Einzelfall zählen neben körperbezogenen Hilfen auch Betreuung, Begleitung und Hilfen bei der Haushaltsführung.

So beginnt die Beitragszahlung

Bei der Begutachtung zur Feststellung des Pflegegrades sollten alle Menschen benannt werden, die regelmäßig an der Pflege beteiligt sind. Die Pflegekasse verschickt anschließend gewöhnlich den „Fragebogen zur Zahlung der Beiträge zur sozialen Sicherung für nicht erwerbsmäßig tätige Pflegepersonen“.

Darin werden unter anderem Pflegezeiten, weitere Pflegepersonen, Leistungsart und Erwerbstätigkeit abgefragt. Die Versicherungspflicht entsteht bei erfüllten Voraussetzungen kraft Gesetzes. Ein gesonderter Antrag bei der Rentenversicherung ist deshalb nicht notwendig.

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Ohne die Angaben aus dem Fragebogen kann die Pflegekasse die Versicherungspflicht und die Beitragshöhe jedoch häufig nicht feststellen. Wer keinen Fragebogen erhält, sollte ihn bei der Pflegekasse oder dem privaten Pflegeversicherungsunternehmen der versorgten Person anfordern.

Anschließend sollten Pflegepersonen kontrollieren, ob die Zeiten im Rentenkonto gespeichert wurden. Fehlen sie, empfiehlt es sich, den Versicherungsverlauf zu prüfen und die Abweichung schriftlich zu klären.

So viel zusätzliche Rente kann ein Pflegejahr bringen

Die gezahlten Beiträge sind Pflichtbeiträge. Sie erhöhen die spätere Monatsrente und können dabei helfen, Wartezeiten für eine Altersrente, eine Erwerbsminderungsrente oder Leistungen zur Rehabilitation zu erfüllen.

Das Bundesgesundheitsministerium nannte zum Jahresbeginn 2026 für ein volles Pflegejahr einen zusätzlichen monatlichen Rentenanspruch zwischen 7,04 Euro und 37,27 Euro. Diese Werte beruhten noch auf dem damaligen Rentenwert von 40,79 Euro.

Seit dem 1. Juli 2026 beträgt der aktuelle Rentenwert 42,52 Euro. Auf Grundlage des vorläufigen Durchschnittsentgelts 2026 entsprechen die Pflegebeiträge damit rechnerisch einer späteren Monatsrente von ungefähr 7,34 Euro bis 38,85 Euro für ein volles Pflegejahr. Die Deutsche Rentenversicherung erläutert die Rentenanpassung 2026.

Dabei handelt es sich um Orientierungswerte. Das endgültige Durchschnittsentgelt 2026 und spätere Rentenanpassungen können den tatsächlich ausgezahlten Betrag verändern. Der Beitrag von bis zu 735,63 Euro darf deshalb nicht mit einer sofortigen Rentenerhöhung in derselben Höhe verwechselt werden.

Auch Pflegepersonen im Ruhestand können profitieren

Vor Erreichen der Regelaltersgrenze zahlt die Pflegekasse grundsätzlich auch neben einer vorgezogenen Altersvollrente Beiträge. Diese Beiträge werden bei der laufenden Altersrente grundsätzlich erst mit Erreichen der Regelaltersgrenze berücksichtigt.

Bezieht die Pflegeperson nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Altersvollrente, endet die Beitragszahlung gewöhnlich mit Ablauf dieses Monats. Wer danach weiterpflegt, kann durch den Wechsel in eine Teilrente erneut rentenversicherungspflichtig werden.

Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung reicht dafür eine Teilrente von 99,99 Prozent aus. Die danach gezahlten Pflegebeiträge erhöhen eine bereits laufende Altersrente jeweils zum 1. Juli des Folgejahres.

Vor dem Wechsel sollten mögliche Auswirkungen auf eine betriebliche Altersversorgung geprüft werden. Nach dem Ende der Pflegetätigkeit kann wieder die volle Altersrente beantragt werden.

Der Schutz umfasst auch Unfall und Arbeitslosigkeit

Pflegepersonen sind bei den erfassten Pflegetätigkeiten beitragsfrei gesetzlich unfallversichert. Nach Angaben der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung umfasst der Schutz auch bestimmte Hilfen im Haushalt und den direkten Hin- und Rückweg, wenn Pflegeperson und Pflegebedürftiger nicht zusammenwohnen.

Unter weiteren Voraussetzungen zahlt die Pflegeversicherung außerdem Beiträge zur Arbeitslosenversicherung. Das betrifft vor allem Menschen, die unmittelbar vor Beginn der Pflege versicherungspflichtig beschäftigt waren oder Arbeitslosengeld bezogen und ihre bisherige Absicherung wegen der Pflege unterbrechen.

Zwischen dem Ende der vorherigen Versicherung und dem Beginn der versicherten Pflege darf grundsätzlich nicht mehr als ein Monat liegen. Besteht bereits aus einer Teilzeitbeschäftigung eine Arbeitslosenversicherung, geht diese Absicherung vor.

Während eines Erholungsurlaubs der Pflegeperson von bis zu acht Wochen im Kalenderjahr werden die Renten- und Arbeitslosenversicherungsbeiträge weitergezahlt. Eine notwendige Auszeit führt daher nicht sofort zu einer Lücke in der Absicherung.

Änderungen müssen der Pflegekasse gemeldet werden

Ein höherer oder niedrigerer Pflegegrad, der Einsatz eines ambulanten Pflegedienstes, eine veränderte Wochenarbeitszeit oder eine neue Aufteilung der Pflege können den Rentenbeitrag verändern. Pflegepersonen sollten solche Änderungen zeitnah der Pflegekasse oder dem privaten Pflegeversicherungsunternehmen mitteilen.

Wichtig ist außerdem die schriftliche Meldung über Beginn, Ende und Höhe der beitragspflichtigen Einnahmen. Stimmen Pflegezeiten oder Anteile nicht, sollte die Pflegeperson eine schnelle schriftliche Klärung verlangen.

Fragen und Antworten zum Rentenbeitrag für Pflegepersonen

Wird der Rentenbeitrag ausgezahlt oder vom Pflegegeld abgezogen?

Nein. Die Pflegekasse überweist den Beitrag direkt an die gesetzliche Rentenversicherung. Das Pflegegeld wird deshalb nicht gekürzt.

Reicht Pflegegrad 5 für den Höchstbeitrag aus?

Nein. Erforderlich sind außerdem vollständiges Pflegegeld, der vorgeschriebene Mindestpflegeumfang, höchstens 30 Stunden Erwerbstätigkeit pro Woche und ein vollständiger Anteil an der festgestellten Pflege.

Was passiert, wenn mehrere Menschen die Pflege übernehmen?

Der Rentenbeitrag wird nach den festgestellten Pflegeanteilen aufgeteilt. Jede versicherte Pflegeperson muss die zeitlichen Mindestbedingungen selbst oder durch die zusätzliche Pflege weiterer Pflegebedürftiger erfüllen.

Muss die Pflegeperson einen Antrag bei der Rentenversicherung stellen?

Nein. Die Prüfung läuft über die Pflegekasse beziehungsweise das private Pflegeversicherungsunternehmen. Die Pflegeperson sollte den Fragebogen zur sozialen Sicherung vollständig ausfüllen und anschließend kontrollieren, ob die Pflegezeiten im Rentenkonto gespeichert wurden.

Können Menschen nach Erreichen der Regelaltersgrenze weitere Beiträge erhalten?

Bei einer Altersvollrente endet die Beitragszahlung gewöhnlich mit Erreichen der Regelaltersgrenze. Durch eine Teilrente von 99,99 Prozent können unter den weiteren Voraussetzungen erneut Beiträge aus der Pflege entstehen.

Wie viel zusätzliche Monatsrente bringt ein Jahr Pflege?

Nach dem seit Juli 2026 geltenden Rentenwert entsprechen die Beiträge rechnerisch ungefähr 7,34 Euro bis 38,85 Euro zusätzlicher Monatsrente für ein volles Pflegejahr. Der spätere Betrag hängt vom Pflegegrad, der Leistungsart, dem Pflegeanteil, dem endgültigen Durchschnittsentgelt und den weiteren Rentenanpassungen ab.