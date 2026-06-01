Schwerbehinderung: Unbefristeter Schwerbehindertenausweis – entscheidend ist nicht die Diagnose

Wer einen GdB von 100 hat und seit Jahrzehnten gehörlos ist, denkt: Das Versorgungsamt muss mir endlich einen unbefristeten Ausweis ausstellen. Falsch. Das Thüringer Landessozialgericht hat klargestellt, dass der Gesundheitszustand für die Frage der Befristung nahezu irrelevant ist (L 5 SB 1259/19, 14.10.2021).

Was zählt, ist ausschließlich der Aufwand, den Sie persönlich für den Verlängerungsantrag aufbringen müssen. Wer das nicht weiß, stellt den falschen Antrag und verliert.

Was das Gesetz wirklich sagt

Nach § 152 Abs. 5 S. 3 SGB IX soll die Gültigkeitsdauer des Schwerbehindertenausweises befristet werden. Dieses „Soll” ist keine Kann-Vorschrift, sondern eine Handlungsanweisung: Das Versorgungsamt muss befristen, und zwar im Regelfall. Nur in atypischen Ausnahmefällen darf es abweichen.

Die Schwerbehindertenausweisverordnung erlaubt eine unbefristete Ausstellung, wenn eine wesentliche Änderung der gesundheitlichen Verhältnisse nicht zu erwarten ist. Doch dieser Satz täuscht: Er schafft eine Möglichkeit, aber keinen Rechtsanspruch.

Der häufigste Irrtum: Ein unbefristeter GdB-Bescheid bedeutet nicht, dass der Ausweis ebenfalls unbefristet sein muss. Der Bescheid über den Grad der Behinderung ist ein Verwaltungsakt. Der Schwerbehindertenausweis ist dagegen nur eine öffentliche Urkunde, die die Bescheid-Feststellung gegenüber Dritten nachweist.

Beide unterliegen eigenen Regeln. Das BSG hat 2015 zudem klargestellt, dass ein früher erteilter unbefristeter Ausweis kein schützenswertes Vertrauen auf dessen Fortbestand begründet (B 9 SB 2/15 R, 11.08.2015).

Der atypische Fall: Was Gerichte darunter verstehen

Das LSG Thüringen hat die Messlatte eindeutig definiert: Ein atypischer Fall liegt nur vor, wenn der Aufwand für Ihren Verlängerungsantrag vom Normalfall derart abweicht, dass Sie deutlich stärker belastet werden als andere Schwerbehinderte. Dass sich Ihr Gesundheitszustand nie ändern wird: Das ist kein atypischer Fall, weil es Hunderttausenden genauso geht.

Was als atypische Belastung in Betracht kommt: vollständige Immobilität, die kein aktuelles Passfoto möglich macht; keine Pflegeperson, die Formulare ausfüllen oder versenden könnte; schwere kognitive oder kommunikative Einschränkungen, die eine eigenständige Antragstellung faktisch ausschließen.

Diese Konstellationen verbindet ein gemeinsamer Nenner: Es geht nicht darum, was Sie haben, sondern darum, was der Antragsprozess von Ihnen verlangt. Wer diesen Unterschied in seinem Antrag nicht herausarbeitet, wird scheitern, unabhängig davon, wie schwer seine Behinderung ist.

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Der häufigste Fehler beim Antrag auf Unbefristung

Wer einen Antrag auf unbefristeten Schwerbehindertenausweis stellt, muss konkret darlegen, warum sein persönlicher Verlängerungsaufwand vom Normalfall abweicht. Die Behörde entscheidet das nicht nach Ermessen: Die Frage des atypischen Falls ist vollständig durch Gerichte überprüfbar.

Das heißt: Wenn das Versorgungsamt Ihren Antrag mit dem pauschalen Verweis auf den Regelfall ablehnt, ohne Ihre konkret vorgetragenen Umstände zu würdigen, ist das rechtsfehlerhaft.

Die typischen Fehler im Antrag: Begründung mit der Unumkehrbarkeit der Behinderung; Verweis auf jahrzehntelangen GdB-Bescheid; Hinweis auf frühere unbefristete Ausweise; die Behauptung, eine Verlängerung sei sinnlos, weil sich nichts ändert.

All das ist für die Frage des atypischen Falls ohne Belang. Ein weiterer Punkt, den viele nicht kennen: Gegen die Befristung des Ausweises ist kein Widerspruch möglich. Der Ausweis ist kein Verwaltungsakt, die Befristung daher keine anfechtbare Nebenbestimmung. Der Weg führt direkt zur allgemeinen Leistungsklage beim Sozialgericht — nicht über den Widerspruch.

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Verlängerung: Was Sie praktisch tun müssen

Wer keinen atypischen Fall nachweisen kann, kommt um regelmäßige Verlängerungsanträge nicht herum. Der Schwerbehindertenausweis im Scheckkartenformat kann nicht verlängert werden; bei Ablauf ist ein Antrag auf Neuausstellung nötig.

Drei Monate vor Ablauf der Gültigkeitsdauer sollten Sie diesen Antrag stellen, da die Bearbeitung üblicherweise sechs bis acht Wochen dauert. Wer zu spät beantragt, riskiert eine Lücke im Ausweisnachweis.

Für den Neuantrag brauchen Sie grundsätzlich nur ein aktuelles Lichtbild; einen neuen Feststellungsantrag müssen Sie nicht stellen, solange der zugrunde liegende GdB-Bescheid noch gilt. Viele Versorgungsämter akzeptieren die Einsendung per Post oder E-Mail. Eine Begründung ist nicht erforderlich.

Wenn Sie einen atypischen Fall haben: So gehen Sie vor

Liegt Ihre Situation tatsächlich in einer der beschriebenen Konstellationen (vollständige Immobilität, keine Pflegeperson, schwere kognitive Einschränkungen), lohnt sich der Antrag. Er ist formlos beim zuständigen Versorgungsamt zu stellen.

Entscheidend ist die Begründung: Darlegen, dass Ihr persönlicher Aufwand für jeden Verlängerungsantrag deutlich höher ist als bei anderen Schwerbehinderten. Ärztliche Bescheinigungen, Pflegegutachten, Heimnachweise oder Belege über fehlende Unterstützungspersonen sind die relevanten Dokumente.

Lehnt das Versorgungsamt den Antrag ab, ohne Ihre vorgetragenen Umstände zu prüfen, ist dieser Bescheid angreifbar, und zwar nicht per Widerspruch, sondern per Klage beim Sozialgericht. Sozialverbände wie der VdK oder SoVD begleiten solche Verfahren und bieten kostenlose Erstberatung.

Häufige Fragen zum Schwerbehindertenausweis

Kann ich einen unbefristeten Ausweis beantragen, wenn mein GdB nur befristet festgestellt ist?

Nein. Wenn der GdB-Bescheid selbst befristet ist, zum Beispiel wegen Heilungsbewährung nach einer Krebserkrankung, besteht schon deshalb kein Raum für eine unbefristete Ausweisausstellung. Die Voraussetzung, dass keine wesentliche Änderung der Verhältnisse zu erwarten ist, ist bei laufender Heilungsbewährung nicht erfüllt.

Was passiert, wenn mein Ausweis abläuft und der neue noch nicht ausgestellt ist?

Der GdB-Bescheid gilt übergangsweise als Nachweis. Gegenüber dem Arbeitgeber können Sie auf den laufenden Neuantrag hinweisen; der besondere Kündigungsschutz knüpft an den GdB-Bescheid an, nicht an den Ausweis selbst. Das Versorgungsamt kann auf Wunsch eine Übergangsbescheinigung ausstellen.

Lohnt sich eine Klage beim Sozialgericht für einen unbefristeten Ausweis?

Das hängt von der Belastbarkeit Ihrer Begründung ab. Wer konkrete Nachweise für außergewöhnliche Antragshürden hat (dokumentierte Immobilität, fehlendes Pflegenetz, kognitive Einschränkungen) hat reelle Chancen. Wer ausschließlich mit der Dauerhaftigkeit der Behinderung argumentiert, wird auch vor Gericht scheitern. Eine kostenlose Erstberatung beim VdK oder SoVD klärt, ob ein Verfahren sinnvoll ist.

Quellen

Gesetze im Internet: § 152 SGB IX – Feststellung der Behinderung, Ausweise

Gesetze im Internet: § 6 Schwerbehindertenausweisverordnung (SchwbAwV) – Gültigkeitsdauer

Thüringer Landessozialgericht: Urteil vom 14.10.2021, L 5 SB 1259/19