Pflegegeld: Sie pflegt ihre Mutter jeden Tag, das Pflegegeld bekommt trotzdem jemand anderes

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Viele Familien kennen die Situation: Ein Mensch wird zu Hause gepflegt, oft von der Tochter, dem Ehemann oder der Nachbarin. Die Pflegekasse zahlt Pflegegeld. Doch auf wessen Konto landet das Geld eigentlich? Die Antwort ist eindeutig: Das Pflegegeld wird grundsätzlich an die pflegebedürftige Person überwiesen – nicht automatisch an die Angehörigen oder an andere Pflegepersonen.

Gerade hier gibt es oft Missverständnisse. Denn viele glauben, das Pflegegeld sei eine Art Lohn für pflegende Angehörige. So einfach ist es aber nicht. Rechtlich steht das Geld zunächst immer der pflegebedürftigen Person selbst zu.

Pflegegeld ist keine automatische Zahlung an Angehörige

Pflegegeld gibt es für Menschen mit Pflegegrad 2, 3, 4 oder 5, wenn die Pflege zu Hause selbst organisiert wird. Das ist vor allem dann der Fall, wenn Angehörige, Freunde oder andere ehrenamtlich tätige Personen die Versorgung übernehmen.

Anders ist es, wenn ein ambulanter Pflegedienst die Pflege übernimmt. Dann läuft die Abrechnung in der Regel nicht über das Pflegegeld, sondern über Pflegesachleistungen. Diese werden direkt zwischen Pflegekasse und Pflegedienst abgerechnet.

Das Pflegegeld ist deshalb etwas anderes: Es soll sicherstellen, dass pflegebedürftige Menschen selbst entscheiden können, wie und von wem sie versorgt werden. Genau deshalb wird die Leistung auch auf ihr Konto überwiesen.

Wer Anspruch auf Pflegegeld hat

Pflegegeld erhalten pflegebedürftige Menschen, die zu Hause versorgt werden und mindestens Pflegegrad 2 haben. Mit Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch auf Pflegegeld.

Seit dem 1. Januar 2025 gelten diese monatlichen Beträge:

Pflegegrad 2: 347 Euro

Pflegegrad 3: 599 Euro

Pflegegrad 4: 800 Euro

Pflegegrad 5: 990 Euro

Diese Leistung wird in der Regel im Voraus gezahlt.

Das Geld gehört der pflegebedürftigen Person

Der entscheidende Punkt lautet: Das Pflegegeld steht rechtlich der pflegebedürftigen Person zu. Sie kann grundsätzlich selbst entscheiden, wie das Geld verwendet wird.

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Das bedeutet auch: Es gibt keine gesetzliche Pflicht, das Pflegegeld an pflegende Angehörige weiterzugeben. Wer gepflegt wird, muss das Geld also nicht zwingend an Tochter, Sohn, Ehemann oder Bekannte auszahlen.

In der Praxis sieht es aber oft anders aus. Viele pflegebedürftige Menschen geben das Geld ganz oder teilweise an die Person weiter, die sie versorgt. Das geschieht meist als Anerkennung oder um konkrete Kosten auszugleichen, etwa für Fahrten, Einkäufe, Zeitaufwand oder Verdienstausfall.

Warum das Pflegegeld nicht direkt an Angehörige überwiesen wird

Dass die Pflegekasse das Geld nicht einfach auf das Konto der Pflegeperson überweist, hat einen klaren Grund. Die Leistung soll die Selbstbestimmung der pflegebedürftigen Person sichern.

Der Staat will nicht vorschreiben, wer das Geld bekommt. Stattdessen soll die betroffene Person selbst entscheiden können, ob und in welcher Form sie eine Pflegeperson unterstützt. Manche geben das volle Pflegegeld weiter, andere nur einen Teil. Wieder andere verwenden es für Hilfsmittel, Haushaltshilfen oder zusätzliche Unterstützung im Alltag.

Fiktives Beispiel aus der Praxis: Karola

Karola ist 79 Jahre alt und hat Pflegegrad 3. Sie lebt noch in ihrer Wohnung. Ihre Tochter kommt jeden Tag vorbei, hilft beim Waschen, beim Anziehen, beim Einkaufen und organisiert Arzttermine. Einen ambulanten Pflegedienst nutzt Karola nicht.

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Die Pflegekasse zahlt deshalb das Pflegegeld in Höhe von 599 Euro direkt auf Karolas Konto. Nicht auf das Konto der Tochter.

Karola entscheidet selbst, was mit dem Geld passiert. Sie überweist ihrer Tochter jeden Monat 400 Euro als Anerkennung für die Pflege. Den Rest nutzt sie für Fahrkosten, kleine Hilfen im Haushalt und Pflegeartikel, die nicht vollständig übernommen werden.

Wichtig ist: Die Tochter hat keinen eigenen automatischen Anspruch gegen die Pflegekasse. Der Anspruch liegt bei Karola. Sie allein entscheidet, ob und wie sie das Geld weitergibt.

Pflegegeld kann auch mit Pflegesachleistungen kombiniert werden

Viele wissen nicht, dass Pflegegeld und Pflegesachleistungen auch kombiniert werden können. Das ist etwa dann sinnvoll, wenn ein ambulanter Pflegedienst nur einen Teil der Pflege übernimmt und der Rest weiterhin durch Angehörige geleistet wird.

Dann wird das Pflegegeld allerdings nur anteilig gezahlt. Je nachdem, wie viele Sachleistungen in Anspruch genommen werden, verringert sich der auszuzahlende Pflegegeldbetrag.

Das kann für Familien eine sinnvolle Lösung sein, wenn die Pflege auf mehrere Schultern verteilt werden soll.

Pflege durch Angehörige bleibt der Regelfall

Die Frage, wer das Pflegegeld bekommt, ist deshalb so wichtig, weil ein großer Teil der Pflege in Deutschland zu Hause stattfindet. Die meisten Pflegebedürftigen werden nicht im Heim, sondern von Angehörigen versorgt. Für viele Familien ist das Pflegegeld daher ein wichtiger Baustein, um den Alltag überhaupt zu schaffen.

Trotzdem ersetzt das Pflegegeld keine echte Bezahlung für die oft enorme Belastung pflegender Angehöriger. Es ist eher eine finanzielle Unterstützung und ein Beitrag zur Organisation der häuslichen Pflege.

Häufige Fragen zum Pflegegeld

Wer bekommt das Pflegegeld überwiesen?

Das Pflegegeld wird grundsätzlich auf das Konto der pflegebedürftigen Person überwiesen.

Geht das Pflegegeld automatisch an pflegende Angehörige?

Nein. Angehörige erhalten das Geld nicht automatisch. Die pflegebedürftige Person entscheidet selbst darüber.

Muss das Pflegegeld an Angehörige weitergegeben werden?

Nein. Dafür gibt es keine gesetzliche Pflicht.

Ab welchem Pflegegrad gibt es Pflegegeld?

Pflegegeld gibt es ab Pflegegrad 2. Bei Pflegegrad 1 besteht kein Anspruch.

Kann man Pflegegeld und Pflegesachleistungen kombinieren?

Ja. In diesem Fall wird das Pflegegeld allerdings nur anteilig ausgezahlt.

Fazit

Beim Pflegegeld ist die Rechtslage klar: Das Geld wird an die pflegebedürftige Person überwiesen. Nicht an die Tochter, nicht an den Sohn und auch nicht automatisch an andere Pflegepersonen. Wer das Geld am Ende nutzt oder weiterbekommt, entscheidet die pflegebedürftige Person selbst.

Für viele Familien ist das ein wichtiger Punkt. Denn das Pflegegeld soll keine starre Zahlung an Angehörige sein, sondern ein Instrument, mit dem Pflegebedürftige ihre häusliche Versorgung selbstbestimmt organisieren können. Genau deshalb lohnt es sich, die Regeln genau zu kennen.