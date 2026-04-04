Schwerbehinderung: Bis zu 5.000 Euro weg, Ausschlussfrist löscht Pflegeansprüche rückwirkend

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Bis zu 5.000 Euro Erstattungsanspruch aus drei Jahren Verhinderungspflege – und seit dem 1. Januar 2026 einfach weg. Nicht verjährt, nicht verwirkt, sondern durch eine neue gesetzliche Ausschlussfrist endgültig vernichtet. Wer in den Jahren 2022, 2023 oder 2024 Ersatzpflege organisiert und die Belege noch nicht bei der Pflegekasse eingereicht hat, verliert dieses Geld.

Ohne Übergangsregelung, ohne Vorwarnung, ohne Ausnahme. Das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BEEP) hat eine 50 Jahre alte Grundregel des Sozialrechts übergangslos gestrichen – und die betroffenen Familien erfuhren davon erst, als es zu spät war.

Was das BEEP in § 39 SGB XI geändert hat – und warum es eine Falle ist

Die Verhinderungspflege ist die Leistung der Pflegeversicherung für den Ausfall der hauptpflegenden Person. Urlaub, Krankheit, ein Notfall. Die Pflegekasse erstattet dann die Kosten für eine Ersatzpflegeperson. Anspruch haben alle Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 oder höher, die zu Hause gepflegt werden – nach § 39 SGB XI, dem zentralen Paragraphen dieser Leistung.

Was jahrzehntelang galt: Ansprüche auf Sozialleistungen verjähren vier Jahre nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem sie entstanden sind. Diese Grundregel ist seit 1976 verankert. Verhinderungspflege aus dem Jahr 2022 wäre damit erst am 31. Dezember 2026 verjährt gewesen. Viele Familien haben sich auf diese Frist verlassen – Belege gesammelt, die Abrechnung aufgeschoben, weil Pflege im Alltag keine Zeit lässt.

Das BEEP, am 6. November 2025 vom Bundestag verabschiedet, am 19. Dezember 2025 vom Bundesrat gebilligt und am 29. Dezember 2025 im Bundesgesetzblatt (BGBl. I Nr. 371) veröffentlicht, hat diese Praxis mit Wirkung zum 1. Januar 2026 beendet.

Seither gilt: Verhinderungspflege kann nur noch für das laufende und das unmittelbar vorangegangene Kalenderjahr abgerechnet werden. Im Jahr 2026 also für 2025 und 2026. Für 2024, 2023 oder 2022 gilt: erloschen.

Das Entscheidende ist die Rechtsform dieser Neuregelung. Es handelt sich nicht um eine neue Verjährungsregel, die noch gehemmt oder unterbrochen werden könnte.

Es ist eine echte Ausschlussfrist. Wer sie versäumt, verliert den Anspruch endgültig. Eine nachträgliche Antragstellung ist ausgeschlossen, selbst wenn alle Voraussetzungen unstreitig vorlagen und die Pflege tatsächlich stattgefunden hat.

Drei Tage zwischen Gesetz und Inkrafttreten: Keine Übergangsfrist, keine Information

Ein Gesetz, das für die Zukunft neue Fristen setzt, ist legitim. Aber das BEEP hat nicht nur für die Zukunft entschieden. Es hat rückwirkend bereits entstandene Ansprüche vernichtet – und dabei eine minimale Vorlaufzeit eingehalten, die in der Praxis keine war.

Das Gesetz wurde am 29. Dezember 2025 im Bundesgesetzblatt veröffentlicht. Es trat am 1. Januar 2026 in Kraft. Drei Tage. Wer am 1. Januar 2026 noch nicht wusste, dass er seine Belege aus 2022 bis 2024 einreichen musste, hatte keine Chance mehr. Kein Brief der Pflegekasse hatte vorab gewarnt.

Kein Informationsschreiben des Bundesgesundheitsministeriums hatte pflegende Angehörige auf die nahende Frist aufmerksam gemacht. Die Änderung findet sich in einem Gesetz, dessen offizieller Name – “Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege” – nicht vermuten lässt, dass darin eine folgenschwere Fristverkürzung für Millionen von Familien steckt.

Dorothea K., 63 Jahre alt, pflegt ihren demenzkranken Vater seit Jahren zu Hause in Wuppertal. Zwischen 2022 und 2024 hat sie mehrfach eine Pflegerin organisiert – wenn sie selbst krank war, wenn ein Arzttermin nicht zu verschieben war, wenn sie einfach einen Abend gebraucht hat.

Die Rechnungen liegen in einem Ordner. Als sie im Februar 2026 den Antrag stellt, kommt ein Ablehnungsbescheid. Ausschlussfrist abgelaufen. Sie hat ihren Anspruch verloren, ohne je erfahren zu haben, dass eine lief.

Dieses Szenario trifft einen erheblichen Teil der mehr als drei Millionen Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 oder höher, die in häuslicher Pflege versorgt werden. Pflegende Angehörige, die Beruf, Familie und Versorgung koordinieren, schaffen es häufig nicht, Belege zeitnah einzureichen – nicht aus Desinteresse, sondern weil Pflege keine freien Kapazitäten lässt.

Wie viel Geld auf dem Spiel stand – Beträge 2022 bis 2024

Für die Jahre 2022 bis 2024 galten noch getrennte Jahresbudgets für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege. Die Verhinderungspflege umfasste bis einschließlich 2024 bis zu 1.685 Euro pro Kalenderjahr – nach der Anhebung durch das Pflegeunterstützungs- und -entlastungsgesetz (PUEG) zum 1. Januar 2025; davor 1.612 Euro.

Zusätzlich war es möglich, das Budget der Kurzzeitpflege anteilig für die Verhinderungspflege einzusetzen, sodass in günstigen Konstellationen ein Gesamtbetrag von mehr als 3.000 Euro im Jahr zur Verfügung stand.

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Wer für drei Jahre keine oder nur teilweise Erstattungsanträge gestellt hat, könnte damit mehr als 5.000 Euro verloren haben. Das trifft besonders Familien, die privat organisierte Ersatzpflegepersonen engagiert haben und deren Kostenbelege sich angesammelt haben.

Stundenweise Verhinderungspflege unter acht Stunden täglich ließ das volle Pflegegeld unangetastet – eine häufig genutzte Kombination, die in der Praxis besonders relevant war.

Zum Vergleich, der die Tragweite verdeutlicht: Ab dem 1. Juli 2025 gilt für alle Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 2 der gemeinsame Jahresbetrag von 3.539 Euro für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege gemeinsam.

Auch dieser neue Betrag unterliegt der Ausschlussfrist – Abrechnung bis zum Ablauf des Folgejahres. Das System wurde also gleichzeitig großzügiger und schärfer: mehr Geld, aber enge Fristen, die keine Fehler mehr erlauben.

Warum der Gesetzgeber handelte – und wer davon profitiert

In der Gesetzesbegründung zum BEEP ist von Missbrauch die Rede. In den vergangenen Jahren seien Pflegekassen zunehmend mit gefälschten Abrechnungen konfrontiert worden – teils durch organisierte Banden, die rückwirkend bis zu vier Jahre Verhinderungspflege zum Höchstbetrag abgerechnet hätten.

Durch den neuen gemeinsamen Jahresbetrag, mit dem über vier Jahre mehr als 14.000 Euro angehäuft werden könnten, sei die Missbrauchsmöglichkeit weiter gestiegen.

Das Problem mit dieser Begründung: Sie trifft die Falschen. Organisierte Betrugsnetzwerke, die professionell gefälschte Abrechnungen einreichen, werden von einer Ausschlussfrist kaum aufgehalten – sie kennen die Fristen besser als die überarbeitete Pflegetochter aus Wuppertal. Wer tatsächlich bestraft wird, sind pflegende Angehörige, die ihre eigenen Belege nicht rechtzeitig einreichen konnten.

Der Nutzen der Neuregelung liegt woanders: bei den Pflegekassen. Mit dem Stichtag 1. Januar 2026 sind erhebliche Rückstellungen für nicht gestellte Altansprüche faktisch erloschen.

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Drei volle Jahresbudgets für Millionen von Haushalten, die nach altem Recht noch Monate oder Jahre lang hätten geltend gemacht werden können, sind damit aus den Büchern der Kassen verschwunden. Ohne Bescheid, ohne Klage, ohne Gegenwehr der Betroffenen – einfach durch den Kalender.

Pflegekassen handhaben die Frist unterschiedlich – das bedeutet: Widerspruch lohnt sich

Die Umsetzung durch die Pflegekassen ist derzeit nicht einheitlich. Manche Kassen lehnen Anträge für 2022 bis 2024 seit Anfang 2026 pauschal mit Verweis auf die Ausschlussfrist ab. Andere Kassen prüfen noch individuell, ob besondere Umstände eine andere Bewertung rechtfertigen könnten. Diese Ungleichbehandlung ist systemisch problematisch: Gleiche Ansprüche werden je nach Kasse unterschiedlich behandelt.

Das ist kein Argument für Abwarten, sondern für Handeln. Wer einen Ablehnungsbescheid erhält, sollte innerhalb eines Monats ab Zustellung Widerspruch einlegen. Danach wird der Bescheid bestandskräftig und kein Weg führt mehr zu den verschwundenen Ansprüchen.

Die Widerspruchsbegründung kann auf zwei Argumentationslinien aufbauen.

Erstens fehlt im BEEP eine ausdrückliche Übergangsregelung, die eine Rückwirkung auf bereits entstandene Ansprüche aus 2022 bis 2024 anordnet. Für diese Ansprüche bestand zum 1. Januar 2026 noch Anspruchszeit nach der alten Verjährungsregel.

Zweitens steht der Vertrauensschutz im Raum: Wer sich auf eine 50 Jahre lang geltende Rechtslage verlassen hat, muss nicht damit rechnen, dass diese mit drei Tagen Vorlaufzeit gestrichen wird. Juristen sprechen von unechter Rückwirkung – sie ist nicht automatisch verfassungswidrig, aber angreifbar.

Mehrere Sozialrechtsexperten halten die Rückwirkungsdimension dieser Neuregelung für verfassungsrechtlich zweifelhaft. Da Sozialgerichte darüber noch nicht rechtskräftig entschieden haben, ist die Rechtslage offen – genau das ist ein Argument für den Widerspruch, nicht dagegen.

Nach erfolglosem Widerspruch ist der Weg zum Sozialgericht offen. Wer diesen Weg nicht gehen will oder kann, verliert in jedem Fall den Anspruch. Wer ihn geht, hat eine reale Chance – und setzt ein Signal, das politisch relevant ist.

Was jetzt konkret zu tun ist

Wer noch Belege für Verhinderungspflege aus 2022 bis 2024 hat, sollte sie unverzüglich bei der Pflegekasse einreichen – auch wenn die Ablehnung zu erwarten ist. Nur mit einem Ablehnungsbescheid kann Widerspruch eingelegt werden. Den Antrag formlos stellen, den Eingang schriftlich bestätigen lassen.

Im Widerspruch die Argumente aus dem vorherigen Abschnitt nutzen: fehlende Übergangsregelung, Vertrauensschutz, offene Verfassungsfrage. Wer keinen Rechtsbeistand einschalten will, kann sich an Pflegestützpunkte oder Sozialberatungsstellen wenden – viele bieten kostenlose Erstberatung an.

Für laufende Pflegesituationen gilt ab sofort: Belege nach jeder Inanspruchnahme von Verhinderungspflege zeitnah einreichen. Nicht bis Jahresende warten. Spätestens zum Jahreswechsel prüfen, welche Leistungen noch nicht abgerechnet sind.

Verhinderungspflege aus 2025 muss bis 31. Dezember 2026 abgerechnet sein. Verhinderungspflege aus 2026 bis 31. Dezember 2027. Wer diese Frist versäumt, hat keinerlei Rechtsmittel mehr.

Die schärfste Konsequenz dieser Reform trifft nicht die Betrugsnetzwerke, die das Gesetz bekämpfen wollte. Sie trifft Familien, die seit Jahren pflegen, ohne je informiert worden zu sein, dass eine Uhr läuft. Wer jetzt noch Belege hat, muss heute handeln. Wer wartet, verliert unwiderruflich.

FAQ zur Ausschlussfrist Verhinderungspflege ab 2026

Kann ich für Verhinderungspflege aus 2022 noch Widerspruch einlegen, wenn meine Pflegekasse bereits abgelehnt hat?

Ja – aber nur innerhalb eines Monats ab Zustellung des Ablehnungsbescheids. Danach wird der Bescheid bestandskräftig. Die Widerspruchsbegründung sollte sich auf das Fehlen einer Übergangsregelung und den Vertrauensschutz gegenüber der alten Vierjahresfrist stützen.

Was ist, wenn die pflegebedürftige Person zwischenzeitlich verstorben ist?

Nach dem Tod des Pflegebedürftigen können Erstattungsansprüche noch innerhalb von zwölf Monaten geltend gemacht werden. Die neue Ausschlussfrist gilt auch in diesem Fall, aber die Zwölfmonatsfrist läuft ab dem Todestag. Wer also 2025 oder 2026 seinen Angehörigen verloren hat, sollte die offenen Ansprüche unverzüglich einreichen.

Gilt die Ausschlussfrist auch für den Entlastungsbetrag?

Nein. Der Entlastungsbetrag von 131 Euro monatlich unterliegt einer eigenen Regelung: Nicht genutzte Beträge können bis zum 30. Juni des Folgejahres übertragen werden. Eine weitergehende rückwirkende Abrechnung war auch schon vorher nicht möglich.

Meine Pflegekasse sagt, sie prüft noch individuell. Soll ich trotzdem Widerspruch einlegen?

Ja. Eine mündliche Aussage der Kasse schützt nicht vor einem späteren Ablehnungsbescheid. Wer keinen schriftlichen Widerspruch einlegt, riskiert, die Monatsfrist zu versäumen. Widerspruch und Kulanzprüfung schließen sich nicht aus.

Ich habe 2025 Verhinderungspflege genutzt, aber noch keine Rechnung eingereicht. Was gilt?

Für 2025 gilt die neue Ausschlussfrist. Die Abrechnung muss bis zum 31. Dezember 2026 bei der Pflegekasse eingegangen sein. Nach diesem Datum erlischt der Anspruch unwiderruflich. Einreichen sollte sofort erfolgen.

Quellen

Bundesgesetzblatt: BGBl. I Nr. 371, 29.12.2025 (BEEP)

Sozialversicherung Kompetent: BEEP – Leistungsrechtliche Änderungen Pflege 2026

Pflegewegweiser NRW: Pflege 2026: Diese Änderungen sollten Sie jetzt kennen

Sozialrat.org: Neues Verhinderungspflege-Gesetz verfassungswidrig?

Pflege-Dschungel: BEEP 2026: Vier wichtige Neuerungen für die häusliche Pflege

Pflege.de: Gemeinsamer Jahresbetrag für Kurzzeit- und Verhinderungspflege