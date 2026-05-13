Pflegegeld: Pflegekasse kennt neue 8-Wochen-Frist nicht und dann sind 990 Euro weg

Viele Pflegehaushalte glauben, das Pflegegeld laufe bei einem Krankenhausaufenthalt allenfalls ein paar Tage weiter — und dann kommt die Kasse und kürzt. Das stimmt nicht. Seit dem 1. Januar 2026 zahlt die Pflegekasse das Pflegegeld bei vollstationärer Krankenhausbehandlung für volle acht Wochen weiter, ohne Abzug. Wer seinen Anspruch kennt, schützt Hunderte Euro monatlich. Wer ihn nicht kennt, zahlt drauf.

Pflegegeld trotz Krankenhaus: Was die 8-Wochen-Frist 2026 wirklich bedeutet

Das Pflegegeld ist eine Geldleistung der sozialen Pflegeversicherung für Menschen, die zu Hause von Angehörigen oder anderen nicht erwerbsmäßig tätigen Pflegepersonen versorgt werden. Es steht ab Pflegegrad 2 zu und wird monatlich ausgezahlt: 347 Euro bei Pflegegrad 2, 599 Euro bei Pflegegrad 3, 800 Euro bei Pflegegrad 4 und 990 Euro bei Pflegegrad 5. Diese Beträge gelten seit der letzten Anhebung zum 1. Januar 2025 unverändert; die nächste gesetzliche Anpassung ist für 2028 geplant.

Ein Krankenhausaufenthalt unterbricht die häusliche Pflege, aber er beendet den Anspruch auf Pflegegeld nicht sofort. Die gesetzliche Regel steht in § 34 SGB XI: Pflegegeld wird bei vollstationärer Krankenhausbehandlung für die ersten acht Wochen weiter gezahlt. Dasselbe gilt bei Aufnahme in eine stationäre Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung. Wer also nach einer Operation vier Wochen auf der Station liegt und danach drei Wochen in die Reha geht, verliert während dieser insgesamt sieben Wochen keinen Cent Pflegegeld. Erst wenn der Aufenthalt die Acht-Wochen-Grenze überschreitet, ruht die Zahlung.

Die Acht-Wochen-Frist gilt für zusammenhängende Aufenthalte. Kehrt die pflegebedürftige Person zwischendurch auch nur für einen Tag nach Hause zurück und wird der häusliche Pflegebedarf neu festgestellt, beginnt die Frist danach neu. Der Pflegegrad selbst erlischt nicht: Er bleibt bestehen und lebt nach der Entlassung automatisch wieder auf, sobald die häusliche Pflege fortgesetzt wird.

Warum der Irrtum über das gesperrte Pflegegeld so hartnäckig bleibt

Die Verwirrung hat eine einfache Ursache: Bis zum 31. Dezember 2025 galt tatsächlich eine kürzere Frist. Pflegegeld wurde bei stationärem Aufenthalt nur für die ersten vier Wochen weiter gezahlt; ab dem 29. Tag ruhte der Anspruch. Diese alte Vier-Wochen-Regel war jahrelang gültig, sie findet sich noch in zahlreichen Artikeln, Beratungsbroschüren und sogar in manchen Bescheiden. Wer sich auf solche Quellen verlässt, geht mit falschen Erwartungen in einen Krankenhausaufenthalt.

Der Gesetzgeber hat die Frist durch das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege vom 22. Dezember 2025 verdoppelt. Das Gesetz ist im Bundesgesetzblatt I Nr. 371 veröffentlicht und am 1. Januar 2026 in Kraft getreten. Seitdem gilt: acht Wochen, nicht vier.

Der Irrtum trifft vor allem Familien, die schnell reagieren müssen. Die Mutter kommt nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus, der Sohn ruft bei der Pflegekasse an, ein Mitarbeiter nennt aus dem Gedächtnis die alte Vier-Wochen-Frist, und schon geht die Familie davon aus, nach 28 Tagen komme kein Pflegegeld mehr. Das ist falsch. Wer sich auf mündliche Auskünfte verlässt, ohne selbst nachzuschauen, riskiert einen unnötigen Engpass.

Noch eine weitere Verwechslung kursiert hartnäckig: die Annahme, das Pflegegeld werde im Krankenhaus auf die Hälfte gekürzt. Das ist nicht so. Die Halbierung gilt ausschließlich für die Verhinderungspflege und die Kurzzeitpflege, wenn also eine professionelle Pflegeeinrichtung oder eine Ersatzpflegeperson die Versorgung zu Hause übernimmt. Während eines Krankenhausaufenthalts läuft das Pflegegeld für acht Wochen in voller Höhe weiter, ohne Abzug, ohne Anrechnung.

Was Pflegegrad 3 und sechs Wochen Klinik im Jahr 2026 konkret bedeuten

Helga M., 74 Jahre alt, lebt in Münster und wird von ihrer Tochter zu Hause gepflegt. Sie hat Pflegegrad 3 und erhält 599 Euro Pflegegeld monatlich. Im Februar 2026 stürzt sie und zieht sich eine Oberschenkelhalsfraktur zu; nach der Operation bleibt sie sechs Wochen in der Klinik, bevor sie die Station verlässt.

Sechs Wochen liegen damit unter der gesetzlichen Acht-Wochen-Grenze; die Pflegekasse zahlt in dieser Zeit die vollen 599 Euro weiter. Der Tochter, die als pflegende Angehörige in der Rentenversicherung abgesichert ist, laufen auch die Rentenbeiträge während dieser acht Wochen unverändert weiter, weil § 34 SGB XI ausdrücklich vorschreibt, dass die Leistungen zur sozialen Sicherung der Pflegeperson in diesem Zeitraum nicht ruhen.

Nach der Entlassung aus der Klinik kommt Helga M. zunächst für vier Wochen in eine Kurzzeitpflege-Einrichtung, weil die häusliche Versorgung noch nicht vollständig organisiert ist. In dieser Phase greift die hälftige Weiterzahlung: Die Tochter erhält vier Wochen lang rund 300 Euro Pflegegeld, die Hälfte des regulären Betrags. Die Kurzzeitpflege selbst wird über das gemeinsame Entlastungsbudget für Verhinderungs- und Kurzzeitpflege finanziert. Dieses Budget beläuft sich auf 3.539 Euro je Kalenderjahr und steht ab Pflegegrad 2 zur Verfügung. Nach der Rückkehr nach Hause lebt das Pflegegeld in voller Höhe von 599 Euro wieder auf.

Pflegekasse kürzt das Pflegegeld vor Ablauf der acht Wochen: So legen Sie Widerspruch ein

Wenn die Pflegekasse das Pflegegeld bei einem Krankenhausaufenthalt vor Ablauf der acht Wochen kürzt oder einstellt, ist das rechtswidrig. Das passiert in der Praxis: Manche Kassen arbeiten noch mit alten Bescheidvorlagen, manche Sachbearbeiter kennen die Neuregelung nicht, manche Bescheide beziehen sich auf die bis Ende 2025 gültige Vier-Wochen-Frist. Wer einen solchen Bescheid erhält, hat einen Monat Zeit, schriftlich Widerspruch einzulegen. Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der Bescheid zugegangen ist. Fehlt im Bescheid ein Hinweis auf die Möglichkeit des Widerspruchs, verlängert sich die Frist auf ein Jahr.

Der Widerspruch muss schriftlich bei der Pflegekasse eingehen, am sichersten per Einschreiben mit Rückschein. Eine ausführliche Begründung ist nicht sofort nötig: Ein formloser Widerspruch, der das Datum des Bescheids benennt und die Ablehnung erklärt, reicht zunächst, um die Frist zu wahren. Die Begründung kann nachgereicht werden. Im Widerspruch sollte auf § 34 Abs. 2 SGB XI verwiesen werden, der die Acht-Wochen-Weiterzahlung seit dem 1. Januar 2026 festschreibt, und auf das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege (BGBl. I Nr. 371 vom 22. Dezember 2025) als Änderungsgrundlage.

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Die Pflegekasse hat vier bis sechs Wochen für die Bearbeitung des Widerspruchs. Gibt sie ihm statt, zahlt sie rückwirkend für die zu Unrecht gesperrten Tage nach. Lehnt sie ihn ab, erhalten Sie einen Widerspruchsbescheid. Dagegen können Sie innerhalb eines weiteren Monats Klage beim zuständigen Sozialgericht erheben; dort fallen keine Gerichtskosten an. Lassen Sie sich dabei von einem Pflegestützpunkt, einem Sozialverband oder einem Fachanwalt für Sozialrecht unterstützen.

Eine Forderung der Pflegekasse, bereits ausgezahltes Pflegegeld zurückzuzahlen, ist nur unter engen Voraussetzungen zulässig. Die Kasse muss konkret nachweisen, dass Sie eine Mitteilungspflicht verletzt haben oder dass von Anfang an kein Anspruch bestand. Pauschale Rückforderungen für ganze Monate, obwohl nur einzelne Tage außerhalb der gesetzlichen Frist lagen, sind regelmäßig rechtswidrig.

Nach den acht Wochen: Kurzzeitpflege und das Entlastungsbudget als Anschluss

Dauert ein Krankenhausaufenthalt länger als acht Wochen, ruht das Pflegegeld ab der neunten Woche vollständig, bis die pflegebedürftige Person nach Hause zurückkehrt. Für diese Phase gibt es keine hälftige Weiterzahlung wie bei Kurzzeit- oder Verhinderungspflege; das Pflegegeld pausiert schlicht, ohne zu verfallen.

Sobald die Entlassung absehbar ist, sollten Angehörige frühzeitig die Anschlussversorgung planen. Geht die Pflegebedürftige nicht direkt nach Hause, sondern zunächst in eine stationäre Kurzzeitpflege-Einrichtung, läuft das Pflegegeld während dieser Phase in halber Höhe weiter, sofern das Jahresbudget noch nicht ausgeschöpft ist. Das Entlastungsbudget von 3.539 Euro je Kalenderjahr kann flexibel für Kurzzeit- und Verhinderungspflege genutzt werden; eine starre Aufteilung wie früher gibt es seit dem 1. Juli 2025 nicht mehr.

Wer nach einer längeren Klinikphase zurück nach Hause wechselt, hat außerdem das Recht auf eine erneute Begutachtung, wenn sich der Pflegebedarf durch den Krankenhausaufenthalt dauerhaft verändert hat. Ein höherer Pflegegrad bedeutet sofort höheres Pflegegeld: von 599 Euro auf 800 Euro, wenn der Wechsel von Pflegegrad 3 auf Pflegegrad 4 gelingt. Den Antrag auf Höherstufung sollten Angehörige nicht aufschieben; der neue Betrag gilt ab dem Monat der Antragstellung, nicht rückwirkend.

Vier Pflichten, die Ihren Pflegegeld-Anspruch im Krankenhaus sichern

Die Pflegekasse kürzt das Pflegegeld selten ohne Ankündigung. Meistens geht dem eine Situation voraus, in der Angehörige eine Pflicht versäumt haben. Vier Punkte sind entscheidend.

Erstens: Melden Sie den Krankenhausaufenthalt der Pflegekasse zeitnah. Die genaue Form ist nicht vorgeschrieben, aber eine schriftliche Mitteilung mit Datum der Aufnahme und voraussichtlicher Dauer ist die sicherste Variante. Mündliche Meldungen können später bestritten werden. Wer schweigt, riskiert, dass die Kasse bei der nächsten monatlichen Abrechnung Rückfragen stellt oder die Zahlung vorläufig aussetzt.

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Zweitens: Kontrollieren Sie die Kontoauszüge während des Aufenthalts. Pflegegeld wird monatlich im Voraus gezahlt. Wenn ein Betrag ausbleibt oder deutlich niedriger ist als gewohnt, verlangen Sie sofort eine schriftliche Begründung von der Pflegekasse. Mündliche Auskünfte reichen nicht; fordern Sie den entsprechenden Bescheid an, denn nur gegen einen Bescheid können Sie Widerspruch einlegen.

Drittens: Prüfen Sie Bescheide auf die Rechtsgrundlage. Kürzt die Kasse mit einem Hinweis auf die alte Vier-Wochen-Frist oder auf Regelungen, die vor dem 1. Januar 2026 galten, ist das ein Indikator für einen rechtswidrigen Bescheid. Schreiben Sie das Datum des Inkrafttretens der Neuregelung in den Widerspruch: der 1. Januar 2026, Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege, BGBl. I Nr. 371.

Viertens: Vergessen Sie die Beratungspflicht nicht. Wer ausschließlich Pflegegeld bezieht, muss halbjährlich einen Beratungseinsatz durch einen zugelassenen Pflegedienst nachweisen. Diese Pflicht gilt seit dem 1. Januar 2026 für alle Pflegegrade 2 bis 5; früher war für Pflegegrad 4 und 5 ein Quartalstermin vorgeschrieben. Fällt während des Krankenhausaufenthalts ein Beratungstermin in den Fälligkeitszeitraum, informieren Sie die Pflegekasse; die Pflegekasse verschiebt die Frist nach Entlassung erfahrungsgemäß auf einen neuen Termin. Versäumt man den Termin ohne Absprache, kann die Kasse das Pflegegeld kürzen, unabhängig vom Krankenhausaufenthalt.

Wer alle vier Punkte einhält, gibt der Pflegekasse keinen formalen Anlass, den Anspruch zu beschneiden. Kommt es trotzdem zu einer Kürzung, liegt die Beweislast bei der Kasse: Sie muss nachweisen, dass die Voraussetzungen für das Ruhen des Pflegegeldes tatsächlich eingetreten sind.

Häufige Fragen zu Pflegegeld und Krankenhausaufenthalt

Gilt die Acht-Wochen-Frist auch, wenn nicht die pflegebedürftige Person, sondern die pflegende Angehörige ins Krankenhaus kommt?

Nein. Die Acht-Wochen-Regel nach § 34 Abs. 2 SGB XI gilt ausschließlich für den stationären Aufenthalt der pflegebedürftigen Person selbst. Fällt die Pflegeperson aus, greift stattdessen die Verhinderungspflege: Eine Ersatzpflegeperson übernimmt die Versorgung, und das Pflegegeld läuft für die Dauer der tageweisen Verhinderungspflege auf 50 Prozent reduziert weiter, für bis zu acht Wochen pro Kalenderjahr aus dem Entlastungsbudget.

Was passiert, wenn jemand 2026 zweimal für jeweils sechs Wochen im Krankenhaus ist — addiert die Pflegekasse die Zeiten?

Das hängt davon ab, ob zwischen den Aufenthalten eine zwischenzeitliche Rückkehr in die häusliche Pflege stattgefunden hat. Nach dem Gesetzeswortlaut beginnt die Acht-Wochen-Frist bei einem vollständig neuen, zusammenhängenden stationären Aufenthalt neu. Liegen zwischen zwei Aufenthalten Tage echter häuslicher Pflege, starten die acht Wochen für den zweiten Aufenthalt von vorn. Ob und wie kurze Unterbrechungen gewertet werden, sollten Sie sich von Ihrer Pflegekasse schriftlich bestätigen lassen; die Rechtslage dazu ist noch nicht durch höchstrichterliche Rechtsprechung abschließend geklärt.

Muss die Pflegekasse benachrichtigt werden, bevor das Pflegegeld nach acht Wochen ruht, oder passiert das automatisch?

Die Pflegekasse muss einen formellen Bescheid erlassen, bevor sie das Pflegegeld einstellt. Eine kommentarlose Kürzung ohne schriftliche Begründung ist nicht zulässig. Wenn die Kasse einfach aufhört zu zahlen, fordern Sie umgehend schriftlich den Bescheid an. Nur gegen einen Bescheid können Sie Widerspruch einlegen; ohne Bescheid hat das Ruhen des Pflegegeldes auch keine rechtliche Grundlage.

Kann das Pflegegeld nach einem langen Aufenthalt einfach wieder beantragt werden, oder erlischt der Anspruch?

Der Anspruch erlischt nicht. Er ruht während des Aufenthalts nach Ablauf der acht Wochen, lebt aber mit der Rückkehr in die häusliche Pflege automatisch wieder auf. Einen neuen Antrag brauchen Sie nicht zu stellen. Teilen Sie der Pflegekasse lediglich das Entlassungsdatum mit, damit die Zahlung zum richtigen Zeitpunkt wieder aufgenommen wird.

Gilt die neue Acht-Wochen-Frist auch für private Pflegeversicherungen?

Nein, nicht automatisch. Die Acht-Wochen-Regel gilt für die soziale Pflegeversicherung (gesetzliche Pflegekasse). Private Pflegeversicherungen unterliegen einem Versicherungsvertrag; die dort vereinbarten Leistungen bei Krankenhausaufenthalt können abweichen. Lesen Sie Ihren Versicherungsschein oder fragen Sie direkt beim privaten Versicherer nach, wie er stationäre Aufenthalte behandelt.

Quellen

Bundesministerium der Justiz / buzer.de: Sozialgesetzbuch XI, § 34 Ruhen der Leistungsansprüche, Fassung vom 01.01.2026

dejure.org: § 34 SGB XI – Ruhen der Leistungsansprüche, in der durch das Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege geänderten Fassung

Bundesgesetzblatt: Gesetz zur Befugniserweiterung und Entbürokratisierung in der Pflege vom 22.12.2025, BGBl. I Nr. 371

Diakonie Deutschland: Übersicht Leistungen der Pflegeversicherung ab 01.01.2026

Verbraucherzentrale: Pflegegrad abgelehnt – Widerspruch und Klage, aktualisierte Fassung 2026