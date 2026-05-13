Sozialhilfe: Sozialamt fordert Sozialhilfe zurück – Diese vier BSG-Argumente schützen Betroffene

Das Sozialamt schickt einen Bescheid: Rückforderung der gezahlten Sozialhilfe, vierstellig oder fünfstellig. Die Frist steht auf dem Schreiben, der Ton ist kategorisch. Was die meisten nicht wissen: Das Bundessozialgericht hat 2020 klargestellt, dass Kostenersatz-Bescheide nach dem Sozialhilferecht eine rechtliche Voraussetzung brauchen, die Behörden in der Praxis regelmäßig nicht prüfen.

Wer innerhalb eines Monats Widerspruch einlegt, hat gute Chancen.

Was § 103 SGB XII erlaubt und warum Widerspruch dennoch sinnvoll ist

Das Sozialhilferecht kennt eine Pflicht zum Kostenersatz für diejenigen, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten selbst die Voraussetzungen für Sozialhilfeleistungen herbeigeführt haben. Der Gesetzestext klingt eindeutig. Er ist es nicht.

Seit Jahrzehnten gilt in der Rechtsprechung ein Grundsatz, den der Gesetzestext verschweigt: Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit allein genügen nicht. Das Verhalten muss zusätzlich Sozialwidrigkeit aufweisen, ein ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal.

Das Bundessozialgericht hat diesen Grundsatz 2020 für das Sozialhilferecht ausdrücklich bestätigt (BSG, B 8 SO 2/19 R, 03.07.2020, BSGE 130, 258) und damit eine Anforderung festgeschrieben, die Sozialämter in ihren Bescheiden fast nie begründen.

Sozialwidrig ist ein Verhalten nur dann, wenn es in seiner Handlungstendenz darauf ausgerichtet war, Hilfebedürftigkeit herbeizuführen, oder wenn ein innerer Zusammenhang mit diesem Ziel erkennbar ist.

Wer aus Unwissenheit eine Versicherung nicht abgeschlossen, Vermögen für den Lebensunterhalt verbraucht oder einen Beruf aus persönlichen Gründen aufgegeben hat, ohne dabei die Sozialhilfebedürftigkeit zu bezwecken, hat nicht sozialwidrig gehandelt. Das Sozialamt muss in seinem Bescheid konkret begründen, wo dieser innere Zusammenhang liegt.

Adressaten dieser Ersatzpflicht sind nicht nur die Betroffenen selbst. Das BSG stellte 2020 ausdrücklich fest, dass auch rechtliche Betreuer und Bevollmächtigte als Dritte erfasst sein können, wenn sie durch eigenes Verhalten die Hilfebedürftigkeit herbeigeführt haben. Auch für sie gilt das Sozialwidrigkeitsmerkmal uneingeschränkt.

Drei BSG-Schwachstellen, die jeden Kostenersatz-Bescheid angreifbar machen

Das Bundessozialgericht hat in seiner Entscheidung von 2020 drei materielle Prüfpunkte herausgearbeitet, an denen Sozialämter in der Praxis typischerweise scheitern.

Schwachstelle 1: Sozialwidrigkeit fehlt oder wird nicht begründet. Viele Bescheide beschreiben den Sachverhalt: Die Pflegeversicherung sei nicht weitergeführt worden. Vermögen sei verbraucht worden. Eine Arbeitsstelle sei aufgegeben worden.

Das reicht nicht. Die Behörde muss darlegen, warum dieses Verhalten auf die Herbeiführung von Hilfebedürftigkeit gerichtet war oder in einem inneren Zusammenhang dazu stand. Fehlt diese Begründung, fehlt eine tragende Säule des Anspruchs.

Schwachstelle 2: Verschulden bezieht sich nicht auf die Sozialwidrigkeit. Das BSG hat klargestellt: Wer handelte, ohne zu wissen oder erkennen zu können, dass sein Verhalten sozialwidrig im Rechtssinne war, erfüllt das Merkmal nicht. Vorsatz oder Fahrlässigkeit müssen sich nicht nur auf das Verhalten selbst, sondern ausdrücklich auf dessen Sozialwidrigkeit beziehen. Dieser doppelte Verschuldensbezug findet sich in Bescheiden kaum.

Schwachstelle 3: Kausalität ist unterbrochen durch Beratungspflichtverletzung. Das Verhalten muss die Sozialhilfebedürftigkeit adäquat verursacht haben. Hat das Sozialamt gegen seine gesetzliche Beratungspflicht verstoßen und Betroffene nicht über vorrangige Absicherungsmöglichkeiten informiert, kann dieser Kausalzusammenhang fehlen. Die Behörde trug Mitverantwortung für die Entstehung des Leistungsbedarfs.

Hannelore K., 64, aus Dortmund erhält seit 2021 Hilfe zur Pflege. 2019 hatte sie ihre private Zusatzpflegeversicherung gekündigt, weil sie die Beiträge nicht mehr aufbringen konnte. Das Sozialamt, das ihr seit 2019 bereits Sozialhilfe gewährte, hatte sie zu keinem Zeitpunkt auf die Möglichkeit einer freiwilligen Weiterversicherung in der gesetzlichen Pflegeversicherung hingewiesen.

2024 kommt der Kostenersatz-Bescheid. Ob die Behörde belegen kann, dass sie ihre Beratungspflicht vollständig erfüllt hat, ist aus den Unterlagen nicht ersichtlich. Das ist der Hebel für den Widerspruch.

Ausschlussfrist sofort prüfen: Diese Zeitgrenze löscht Forderungen aus

Bevor ein Widerspruch formuliert wird, lohnt eine einfache Prüfung: Ist der Anspruch für bestimmte Jahre möglicherweise bereits erloschen? Das Sozialhilferecht setzt eine harte zeitliche Grenze. Der Kostenersatzanspruch erlischt drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Leistung erbracht wurde. Das ist keine Verjährungsfrist, die durch Schreiben oder Mahnungen gehemmt wird. Sie läuft ab.

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Für Leistungen aus dem Jahr 2022 endete diese Frist am 31. Dezember 2025. Für Leistungen aus 2023 endet sie am 31. Dezember 2026. Wer heute einen Bescheid erhält, der Leistungszeiträume aus 2022 oder früher umfasst, sollte prüfen: Hat das Sozialamt rechtzeitig einen bezifferten Leistungsbescheid zugestellt?

Dieser Punkt ist entscheidend. Das BSG bestätigte 2020 eine alte Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts: Ein Bescheid, der die Kostenersatzpflicht nur dem Grunde nach feststellt, ohne einen konkreten Betrag zu nennen, hemmt die Ausschlussfrist nicht.

Wer erstmals 2024 oder 2025 einen bezifferten Bescheid erhält, der auch Leistungen aus 2022 enthält, kann für diese Jahre geltend machen, dass der Anspruch bereits erloschen ist.

Im Widerspruch genügt dafür ein präziser Satz: Das Sozialamt möge darlegen, welcher bezifferte Leistungsbescheid für Leistungszeiträume vor dem 1. Januar 2023 innerhalb der Dreijahresfrist zugestellt wurde. Liegt ein solcher Nachweis nicht vor, ist der Anspruch für diese Zeiträume nicht mehr durchsetzbar.

Widerspruch: Frist, Form und Adressat – Schritt für Schritt

Die Widerspruchsfrist beträgt einen Monat ab Bekanntgabe des Bescheids. Als Bekanntgabedatum gilt der dritte Tag nach Aufgabe des Briefes zur Post, sofern kein Einschreiben verwendet wurde. Fällt das errechnete Fristende auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, verschiebt es sich automatisch auf den nächsten Werktag.

Enthält der Bescheid keine Rechtsbehelfsbelehrung oder ist diese fehlerhaft, tritt automatisch eine Jahresfrist ein. Diese verlängerte Frist muss nicht beantragt werden. Wer unsicher ist, ob die Monatsfrist bereits abgelaufen ist, prüft zunächst die Belehrung im Bescheid.

Der Widerspruch muss schriftlich eingereicht und unterschrieben werden. Er ist an das Sozialamt zu richten, das den Bescheid erlassen hat. Eine ausführliche Begründung ist zum Fristwahrung nicht nötig. Es genügt: „Gegen den Bescheid vom [Datum], Aktenzeichen [Nr.], lege ich Widerspruch ein.” Die Begründung kann nachgereicht werden, solange noch kein Widerspruchsbescheid ergangen ist.

Der Widerspruch hat aufschiebende Wirkung. Das Sozialamt darf die Forderung während des laufenden Verfahrens nicht vollstrecken. Wer nach Einlegung des Widerspruchs dennoch Vollstreckungsankündigungen erhält, beantragt beim zuständigen Sozialgericht die Feststellung der aufschiebenden Wirkung.

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Zusätzlich sollte im gleichen Schreiben beantragt werden: Akteneinsicht in alle Unterlagen zum Kostenersatzverfahren. Wer die Behördenakte kennt, kann gezielt prüfen, ob Beratungsgespräche protokolliert wurden, ob Hinweise auf Absicherungsmöglichkeiten aktenkundig sind und welche Belege das Sozialamt für die behauptete Sozialwidrigkeit hat.

Die vier Widerspruchsargumente, die das Sozialamt beantworten muss

Eine tragfähige Widerspruchsbegründung baut auf vier rechtlichen Linien auf.

Argument 1 – Keine Begründung der Sozialwidrigkeit. Die Behörde trägt die Beweislast für alle Tatbestandsmerkmale. Sie muss konkret darlegen, welches Verhalten sozialwidrig war, warum ein innerer Zusammenhang mit der Herbeiführung von Hilfebedürftigkeit bestand und weshalb dieses Verhalten nach den Wertungen des Sozialhilferechts zu missbilligen ist.

Ein Bescheid, der Kausalität und Verschulden feststellt, ohne Sozialwidrigkeit zu begründen, ist unvollständig. Widerspruch: Das Sozialamt möge konkret darlegen, worin die Sozialwidrigkeit des zum Kostenersatz herangezogenen Verhaltens besteht.

Argument 2 – Kein Verschulden hinsichtlich der Sozialwidrigkeit. Das BSG hat klargestellt: Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit müssen sich auf die Sozialwidrigkeit des Verhaltens erstrecken. Wer handelte, ohne die sozialrechtliche Missbilligung seines Verhaltens zu kennen oder erkennen zu können, erfüllt dieses Merkmal nicht. Im Widerspruch: Es ist nicht dargelegt, dass Verschulden sich auf die Sozialwidrigkeit des Verhaltens bezog.

Argument 3 – Beratungspflichtverletzung der Behörde. Hatte das Sozialamt vor oder während der Leistungserbringung Kontakt mit dem Betroffenen, war es verpflichtet, auf vorrangige Absicherungsmöglichkeiten hinzuweisen. Fehlt der Nachweis dieser Beratung, ist der Kausalzusammenhang zumindest zweifelhaft. Im Widerspruch: Akteneinsicht beantragen und verlangen, dass das Sozialamt darlegt, wann und wie es seiner Beratungspflicht nachgekommen ist.

Argument 4 – Ausschlussfrist für ältere Leistungsjahre. Für jedes in Rechnung gestellte Leistungsjahr ist zu prüfen, ob ein bezifferter Bescheid rechtzeitig zugestellt wurde. Fehlt dieser Nachweis, ist der Anspruch für dieses Jahr erloschen. Im Widerspruch: Das Sozialamt möge für jedes in Rechnung gestellte Leistungsjahr den Zeitpunkt der Zustellung eines bezifferten Bescheids belegen.

Diese vier Argumente schließen sich nicht aus. Jedes trägt, soweit es zutrifft, zur vollständigen oder teilweisen Aufhebung des Bescheids bei. Gerade die Kombination aus fehlender Sozialwidrigkeitsbegründung und mangelnder Beratungsdokumentation tritt in der Praxis häufig zusammen auf.

Härteklausel: Wenn die Rückforderung existenzielle Schäden anrichtet

Auch wenn die materiell-rechtlichen Argumente nicht vollständig greifen, gibt es eine weitere Linie. Das Sozialhilferecht enthält eine Härteklausel: Die Behörde kann und muss von der Heranziehung zum Kostenersatz absehen, soweit sie eine Härte bedeuten würde. Das ist keine Gnadenentscheidung. Es handelt sich um eine Ermessensvorschrift, die das Sozialamt in jeder Entscheidung berücksichtigen muss.

Wer selbst Sozialhilfe bezieht, über kein verwertbares Vermögen verfügt, gesundheitlich beeinträchtigt ist oder durch die Rückforderung in existenzielle Not geriete, hat das Recht, die Härteklausel ausdrücklich zu beantragen. Ein Bescheid, der diese Prüfung übergeht, ohne zu begründen warum keine Härte vorliegt, ist ermessensfehlerhaft.

Im Widerspruch lautet dieser Antrag: „Ich beantrage, die Härteklausel zu prüfen und von der Heranziehung zum Kostenersatz abzusehen.” Danach folgt eine konkrete Schilderung der wirtschaftlichen und persönlichen Verhältnisse. Je detaillierter diese Angaben, desto schwieriger wird es für die Behörde, die Härteprüfung zu übergehen.

Wird der Widerspruch abgewiesen, steht die Klage vor dem Sozialgericht offen. Die Klagefrist beträgt einen Monat ab Zustellung des Widerspruchsbescheids. Das Klageverfahren ist kostenfrei. Wer die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllt, kann Beratungshilfe in Anspruch nehmen und anwaltliche Unterstützung bereits für das Widerspruchsverfahren mit einem Eigenanteil von 15 Euro erhalten.

Häufige Fragen zum Widerspruch gegen Kostenersatz-Bescheide

Was muss in das Widerspruchsschreiben?

Das Widerspruchsschreiben nennt den angefochtenen Bescheid mit Datum und Aktenzeichen, enthält eine Unterschrift und kommt innerhalb der Monatsfrist an.

Die Begründung kann nachgereicht werden. Sinnvolle Beifügungen: Kopie des Bescheids, Belege zur wirtschaftlichen Lage für die Härteklausel und – sofern vorhanden – Schriftverkehr mit dem Sozialamt aus der Zeit vor der Leistungserbringung, der Aussagen über Beratung oder Absicherungsmöglichkeiten enthält.

Gilt das BSG-Urteil von 2020 auch für ältere Bescheide, gegen die ich nicht mehr Widerspruch einlegen kann?

Ein bestandskräftiger Bescheid kann über einen Überprüfungsantrag angefochten werden, wenn er zum Zeitpunkt seines Erlasses rechtswidrig war. Das setzt voraus, dass das Sozialamt die Sozialwidrigkeit damals nicht ausreichend begründet hat. Die rückwirkende Korrektur ist jedoch auf ein Jahr vor der Antragstellung beschränkt.

Muss ich einen Anwalt einschalten?

Nein. Das Widerspruchsverfahren erfordert keinen Anwalt. Wer Unterstützung möchte, kann sich an Sozialberatungsstellen von VdK, SoVD oder dem Paritätischen Wohlfahrtsverband wenden. Wer anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen will und die Einkommensgrenzen erfüllt, erhält einen Beratungsschein beim zuständigen Amtsgericht.

Kann das Sozialamt trotz Widerspruch vollstrecken?

Nein. Der Widerspruch gegen einen Kostenersatz-Bescheid nach dem Sozialhilferecht hat aufschiebende Wirkung. Während des laufenden Verfahrens sind Vollstreckungsmaßnahmen unzulässig. Wer dennoch eine Vollstreckungsankündigung erhält, wendet sich sofort an das zuständige Sozialgericht und beantragt die Feststellung der aufschiebenden Wirkung.

Was passiert, wenn das Sozialamt den Widerspruch zurückweist?

Nach Zugang des Widerspruchsbescheids beginnt die einmonatige Klagefrist. Die Klage ist kostenfrei und beim zuständigen Sozialgericht einzureichen, formlos schriftlich oder zur Niederschrift der Geschäftsstelle. Im Klageverfahren prüft das Gericht den Bescheid unabhängig und vollständig.

Quellen

Bundessozialgericht: Urteil vom 03.07.2020, B 8 SO 2/19 R – Sozialwidrigkeit als ungeschriebenes Tatbestandsmerkmal bei § 103 SGB XII, BSGE 130, 258

Bundessozialgericht: Urteil vom 02.11.2012, B 4 AS 39/12 R – Sozialwidrigkeit im Rahmen des § 34 SGB II, BSGE 112, 135

Sozialgesetzbuch XII: § 103 Kostenersatz bei schuldhaftem Verhalten (i.d.F. 16.01.2026)

Sozialgerichtsgesetz: § 84 Widerspruchsfrist, § 86a Aufschiebende Wirkung, § 87 Klagefrist

Sozialgesetzbuch I: § 14 Beratungspflicht

Sozialgesetzbuch X: § 63 Kostenerstattung, § 64 Kostenfreiheit, § 44 Überprüfungsantrag