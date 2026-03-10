Pflegegeld in der Kurzzeitpflege: So hoch ist der Anspruch in 2026

Lesedauer 5 Minuten

Wenn ein pflegebedürftiger Mensch vorübergehend in Kurzzeitpflege muss, taucht fast immer dieselbe Sorge auf: Bricht das Pflegegeld in dieser Zeit komplett weg?

Denn Kurzzeitpflege wird oft genau dann nötig, wenn zuhause ohnehin alles unter Druck steht, etwa nach einem Krankenhausaufenthalt, bei einer plötzlichen Verschlechterung des Gesundheitszustands oder wenn pflegende Angehörige vorübergehend ausfallen. Die gute Nachricht lautet: Das Pflegegeld entfällt in dieser Zeit nicht vollständig.

Es wird für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt, sofern zuvor ein Anspruch bestand und mindestens Pflegegrad 2 vorliegt.

Nur die Hälfte in der Kurzzeitpflege

In der Kurzzeitpflege wird nicht automatisch die Hälfte des vollen Pflegegeldes gezahlt. Maßgeblich ist immer der Betrag, der vor dem Aufenthalt tatsächlich bezogen wurde. Wer zuhause das volle Pflegegeld erhalten hat, bekommt davon in der Kurzzeitpflege die Hälfte.

Wer wegen eines ambulanten Pflegedienstes nur noch ein anteiliges Pflegegeld aus der Kombinationsleistung bezogen hat, bekommt auch nur die Hälfte dieses bereits gekürzten Betrags. Genau an dieser Stelle verrechnen sich viele Betroffene.

Diese Pflegegeld-Beträge gelten 2026 zuhause

Die monatlichen Pflegegeld-Beträge sind nach Pflegegraden gestaffelt. Für Pflegegrad 2 gelten 347 Euro, für Pflegegrad 3 sind es 599 Euro, für Pflegegrad 4 800 Euro und für Pflegegrad 5 990 Euro. Pflegegrad 1 löst dagegen keinen Anspruch auf Pflegegeld aus.

Wer also zuhause ausschließlich von Angehörigen oder anderen privaten Pflegepersonen versorgt wird, erhält genau diese Beträge als monatliches Pflegegeld.

Für die Kurzzeitpflege heißt das: Die Pflegekasse zahlt während des Aufenthalts die Hälfte dieses zuvor bezogenen Monatsbetrags weiter. Daraus ergeben sich bei vollem Pflegegeld folgende Werte:

Pflegegrad Pflegegeld zuhause/Pflegegeld in der Kurzzeitpflege Pflegegrad 2 347,00 Euro / 173,50 Euro Pflegegrad 3 599,00 Euro / 299,50 Euro Pflegegrad 4 800,00 Euro / 400,00 Euro Pflegegrad 5 990,00 Euro / 495,00 Euro

Für viele Angehörige ist genau das die Entlastung: Kurzzeitpflege bedeutet eben nicht automatisch den kompletten Wegfall des Pflegegeldes. Wer mit null Euro rechnet, plant oft zu pessimistisch.

Wer aber vorschnell vom halben Vollbetrag ausgeht, kann sich ebenso täuschen, wenn zuhause zuletzt nur ein anteiliges Pflegegeld gezahlt wurde.

Kurzzeitpflege selbst wird aus einem anderen Topf bezahlt

Das halbe weiterlaufende Pflegegeld ist nicht die eigentliche Finanzierung der Kurzzeitpflege. Diese Unterbringung wird über die Leistungen der Pflegeversicherung für Kurzzeitpflege bezahlt. Seit dem 1. Juli 2025 gibt es dafür gemeinsam mit der Verhinderungspflege einen einheitlichen Jahresbetrag von bis zu 3.539 Euro.

Dieser gemeinsame Betrag kann flexibel für beide Leistungsarten eingesetzt werden. Das weiterlaufende Pflegegeld kommt daneben hinzu, wenn vorher bereits ein Anspruch auf Pflegegeld bestand.

📚 Lesen Sie auch: Kündigung: Kein Anspruch auf Abfindung wenn Kündigungsschutzklage zurückgenommen wird

Gerade dieser Unterschied ist für Betroffene wichtig. Sonst entsteht schnell der Eindruck, das halbe Pflegegeld müsse die Einrichtungskosten mittragen. Das ist nicht der Fall. Die Kurzzeitpflege wird aus dem Jahresbetrag finanziert, während das Pflegegeld nur teilweise weiterläuft.

Für Familien kann das trotzdem einen spürbaren Unterschied machen, weil in einer ohnehin angespannten Phase zumindest ein Teil der laufenden Geldleistung bestehen bleibt.

Wann nur ein anteiliges Pflegegeld gezahlt wird

Viele Pflegebedürftige werden zuhause nicht ausschließlich durch Angehörige versorgt. Häufig kommt zusätzlich ein ambulanter Pflegedienst zum Einsatz. Dann greift die sogenannte Kombinationsleistung. Das bedeutet: Wer einen Teil der ihm zustehenden Pflegesachleistungen nutzt, bekommt das Pflegegeld nur noch anteilig ausgezahlt.

Je höher der Anteil der genutzten Sachleistungen, desto geringer fällt der verbleibende Pflegegeld-Anteil aus. Genau dieser Restbetrag wird während der Kurzzeitpflege dann noch einmal halbiert.

Das klingt technisch, hat aber im Alltag eine klare Folge. Wer zuhause etwa nur noch 60 Prozent seines Pflegegeldes erhält, bekommt in der Kurzzeitpflege nicht die Hälfte des vollen Satzes, sondern die Hälfte dieser 60 Prozent. Deshalb reicht es nicht, nur den Pflegegrad zu kennen. Entscheidend ist immer auch die Frage, wie hoch das zuletzt tatsächlich ausgezahlte Pflegegeld war.

Pflegegrad 2: So viel bleibt in der Kurzzeitpflege bei anteiligem Pflegegeld

Verbleibender Pflegegeld-Anteil Auszahlung in der Kurzzeitpflege 10 Prozent 17,35 Euro 20 Prozent 34,70 Euro 30 Prozent 52,05 Euro 40 Prozent 69,40 Euro 50 Prozent 86,75 Euro 60 Prozent 104,10 Euro 70 Prozent 121,45 Euro 80 Prozent 138,80 Euro 90 Prozent 156,15 Euro

Pflegegrad 3: So viel bleibt in der Kurzzeitpflege bei anteiligem Pflegegeld

Verbleibender Pflegegeld-Anteil Auszahlung in der Kurzzeitpflege 10 Prozent 29,95 Euro 20 Prozent 59,90 Euro 30 Prozent 89,85 Euro 40 Prozent 119,80 Euro 50 Prozent 149,75 Euro 60 Prozent 179,70 Euro 70 Prozent 209,65 Euro 80 Prozent 239,60 Euro 90 Prozent 269,55 Euro

Pflegegrad 4: So viel bleibt in der Kurzzeitpflege bei anteiligem Pflegegeld

Verbleibender Pflegegeld-Anteil Auszahlung in der Kurzzeitpflege 10 Prozent 40,00 Euro 20 Prozent 80,00 Euro 30 Prozent 120,00 Euro 40 Prozent 160,00 Euro 50 Prozent 200,00 Euro 60 Prozent 240,00 Euro 70 Prozent 280,00 Euro 80 Prozent 320,00 Euro 90 Prozent 360,00 Euro

Pflegegrad 5: So viel bleibt in der Kurzzeitpflege bei anteiligem Pflegegeld

Verbleibender Pflegegeld-Anteil Auszahlung in der Kurzzeitpflege 10 Prozent 49,50 Euro 20 Prozent 99,00 Euro 30 Prozent 148,50 Euro 40 Prozent 198,00 Euro 50 Prozent 247,50 Euro 60 Prozent 297,00 Euro 70 Prozent 346,50 Euro 80 Prozent 396,00 Euro 90 Prozent 445,50 Euro

Diese Beträge zeigen, wie stark sich die vorherige Versorgung zuhause auf die Zahlung in der Kurzzeitpflege auswirkt. Wer einen großen Teil der Pflege bereits über einen Pflegedienst organisiert, darf nicht mit den halben Vollbeträgen rechnen.

Newsletter zu Bürgergeld, Rente, Schwerbehinderung & Co. 📬 Wöchentliche Updates 👥 100.000+ Leser Newsletter Wenn du ein Mensch bist, lasse das Feld leer: 100 % spam-frei • jederzeit abbestellbar

Genau hier entstehen in der Praxis die meisten Missverständnisse. Am Ende zählt nicht nur der Pflegegrad, sondern der letzte tatsächlich gezahlte Pflegegeldbetrag.

Warum das für Betroffene so wichtig ist

Kurzzeitpflege ist in vielen Fällen eine Übergangslösung in einer ohnehin belastenden Situation. Familien organisieren in kurzer Zeit einen Platz, sprechen mit der Pflegekasse, klären die Versorgung und versuchen gleichzeitig, die finanziellen Folgen im Blick zu behalten.

Gerade dann macht es einen Unterschied, ob das Pflegegeld vollständig wegfällt oder zumindest zur Hälfte weiterläuft. Diese Regel schützt Betroffene vor einem kompletten Abriss der laufenden Geldleistung in einer Phase, in der ohnehin vieles teurer und komplizierter wird.

Hinzu kommt: Pflege zu Hause ist in Deutschland der Regelfall, nicht die Ausnahme. Übergänge zwischen häuslicher Pflege, Krankenhaus und Kurzzeitpflege betreffen deshalb sehr viele Familien. Wer die Regeln kennt, kann seine Ansprüche besser einschätzen und gezielter bei der Pflegekasse, Beratungsstellen oder der Einrichtung nachfragen. Gerade im Sozialrecht kostet Unklarheit oft bares Geld.

Worauf Betroffene jetzt achten sollten

Wer eine Kurzzeitpflege plant oder bereits organisiert, sollte zuerst den zuletzt bewilligten oder ausgezahlten Pflegegeldbetrag prüfen. Genau dieser Betrag ist die Grundlage für die hälftige Weiterzahlung. Wer nur auf den Pflegegrad schaut, rechnet oft falsch.

Ebenso wichtig ist die Trennung zwischen dem gemeinsamen Jahresbetrag für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege einerseits und dem weiterlaufenden Pflegegeld andererseits. Beides gehört zusammen, ist aber nicht dasselbe.

Im Endeffekt gilt deshalb eine einfache, aber wichtige Regel: In der Kurzzeitpflege bleibt Pflegegeld häufig erhalten, aber niemals automatisch in voller Höhe. Maßgeblich ist immer das, was vorher zuhause tatsächlich geflossen ist. Wer das weiß, kann die eigene Situation realistischer einschätzen und vermeidet teure Missverständnisse.

FAQ zum Pflegegeld in der Kurzzeitpflege 2026

Wird das Pflegegeld bei Kurzzeitpflege 2026 weitergezahlt?

Ja. Während der Kurzzeitpflege wird das bisher bezogene Pflegegeld für bis zu acht Wochen im Kalenderjahr zur Hälfte weitergezahlt, wenn mindestens Pflegegrad 2 vorliegt.

Wie viel Pflegegeld gibt es bei Kurzzeitpflege mit Pflegegrad 2?

Bei vollem Pflegegeld sind es 173,50 Euro pro Monat. Das ist die Hälfte des regulären Pflegegeldes von 347 Euro.

Wie viel Pflegegeld gibt es bei Kurzzeitpflege mit Pflegegrad 3?

Bei vollem Pflegegeld werden 299,50 Euro pro Monat weitergezahlt. Grundlage ist das reguläre Pflegegeld von 599 Euro.

Wie viel Pflegegeld gibt es bei Kurzzeitpflege mit Pflegegrad 4?

Bei vollem Pflegegeld werden 400 Euro pro Monat weitergezahlt. Das entspricht der Hälfte des regulären Pflegegeldes von 800 Euro.

Wie viel Pflegegeld gibt es bei Kurzzeitpflege mit Pflegegrad 5?

Bei vollem Pflegegeld werden 495 Euro pro Monat weitergezahlt. Das ist die Hälfte des regulären Pflegegeldes von 990 Euro.

Gilt die hälftige Zahlung auch bei Kombinationspflege?

Ja. Auch bei Kombinationspflege wird das Pflegegeld während der Kurzzeitpflege weitergezahlt, allerdings nur in Höhe der Hälfte des zuvor tatsächlich bezogenen anteiligen Pflegegeldes.

Gibt es bei Pflegegrad 1 Pflegegeld in der Kurzzeitpflege?

Nein. Pflegegrad 1 begründet keinen Anspruch auf Pflegegeld. Deshalb gibt es in der Kurzzeitpflege auch keine hälftige Weiterzahlung eines Pflegegeldes.

Wie hoch ist der gemeinsame Jahresbetrag für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege 2026?

Der gemeinsame Jahresbetrag liegt bei bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr. Er kann flexibel für Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege genutzt werden.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, „Pflegeleistungen zum Nachschlagen“.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Pflege/Broschueren/BMG_Pflegeleistungen_zum_Nachschlagen_bf.pdf

Bundesgesundheitsministerium, „Zahlen, Daten und Fakten zur Pflegeversicherung“.

https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Statistiken/Pflegeversicherung/Zahlen_und_Fakten/Zahlen-Fakten_Pflegeversicherung.pdf