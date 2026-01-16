Pflegegeld: 10 Tage bezahlte Freistellungen pro Pflegefall

Lesedauer 5 Minuten

Häufig beginnt familiäre Pflege nicht mit einem langen Vorlauf, sondern mit einem Anruf. Für viele Beschäftigte stellt sich dann innerhalb von Stunden die gleiche Frage: Wie lässt sich die Versorgung eines nahen Angehörigen organisieren, ohne sofort den Job zu gefährden oder ins finanzielle Nichts zu fallen?

Genau für solche Akutfälle gibt es in Deutschland eine gesetzlich abgesicherte kurzfristige Freistellung von der Arbeit – verbunden mit einer Lohnersatzleistung. Umgangssprachlich wird das bisweilen als „bezahlte Freistellung“ beschrieben. Juristisch und sozialrechtlich steckt dahinter jedoch ein Zusammenspiel aus dem Pflegezeitgesetz und dem Pflegeunterstützungsgeld.

Begriffsklärung: Pflegegeld ist nicht die „bezahlte Freistellung“

Der Begriff „Pflegegeld“ bezeichnet in der Pflegeversicherung eine monatliche Geldleistung für Pflegebedürftige, die zu Hause überwiegend von Angehörigen, Freunden oder ehrenamtlich Pflegenden versorgt werden.

Die „10 Tage bezahlte Freistellung“ meint dagegen in der Regel etwas anderes: das Recht, bei einer akut aufgetretenen Pflegesituation der Arbeit fernzubleiben, und – wenn der Arbeitgeber in dieser Zeit keinen Lohn zahlt – das Pflegeunterstützungsgeld als Ersatz für den Verdienstausfall. Diese Unterscheidung ist wichtig, weil sich Anspruch, Nachweise, Zuständigkeiten und Auszahlung deutlich unterscheiden.

Das Recht auf sofortige Freistellung: die kurzzeitige Arbeitsverhinderung

Das Pflegezeitgesetz gibt Beschäftigten in einer akut aufgetretenen Pflegesituation das Recht, kurzfristig der Arbeit fernzubleiben, um eine bedarfsgerechte Pflege zu organisieren oder eine pflegerische Versorgung sicherzustellen.

Gemeint sind typische Notlagen: Die pflegebedürftige Person kann nicht allein bleiben, ein ambulanter Dienst muss erst gefunden werden, Hilfsmittel werden benötigt, ein Pflegegrad ist zu beantragen, oder die häusliche Versorgung muss nach einem Krankenhausaufenthalt überhaupt erst strukturiert werden.

Entscheidend ist, dass es sich um eine akute, unvorhersehbare Situation handelt und die Abwesenheit erforderlich ist. In diesen Fällen ist keine vorherige „Genehmigung“ nötig – die Freistellung ist ein gesetzlicher Anspruch. Beschäftigte müssen den Arbeitgeber allerdings unverzüglich informieren und die voraussichtliche Dauer mitteilen.

„Pro Pflegesituation“ – was in der Praxis damit gemeint ist

Im Alltag wird oft von „zehn Tagen pro Pflegesituation“ gesprochen. Gemeint ist damit, dass sich die Freistellung an einer konkreten akuten Lage orientiert: Es geht um das unmittelbare Organisieren oder Sicherstellen der Versorgung, nicht um eine langfristige Pflegephase.

Seit dem 1. Januar 2024 kann das Pflegeunterstützungsgeld pro Kalenderjahr für bis zu zehn Arbeitstage je pflegebedürftiger Person in Anspruch genommen werden. Damit ist die Leistung nicht mehr auf „insgesamt zehn Tage“ als pauschales Jahreskontingent für alle Akutfälle zusammen begrenzt, sondern knüpft an die einzelne pflegebedürftige Person an. In Familien, in denen mehrere Angehörige zeitgleich Unterstützung benötigen, kann das den Unterschied zwischen „möglich“ und „unmöglich“ ausmachen.

Gilt das auch ohne Pflegegrad?

Ja – und das ist für Akutfälle besonders relevant. Für die kurzfristige Freistellung muss noch kein Pflegegrad offiziell festgestellt sein. Es genügt, dass eine Pflegebedürftigkeit voraussichtlich vorliegt, mindestens in einer Größenordnung, die Pflegegrad 1 entspricht. In der Praxis wird das über eine ärztliche Bescheinigung abgesichert.

Arbeitgeber dürfen eine solche Bescheinigung verlangen. Dabei reicht eine Bestätigung, dass Pflegebedürftigkeit voraussichtlich gegeben ist und die Organisation der Pflege erforderlich ist. Für Betroffene ist das oft der schnellste Weg, um rechtssicher Zeit zu gewinnen, bevor Behördenwege und Begutachtungen beginnen.

Wer zählt als „naher Angehöriger“?

Der Kreis der nahen Angehörigen ist im Pflegezeitgesetz vergleichsweise weit gefasst und umfasst neben Eltern und Kindern auch Ehe- und Lebenspartner, Partner in einer eheähnlichen oder lebenspartnerschaftsähnlichen Gemeinschaft, Großeltern, Geschwister, Schwiegereltern, Schwiegerkinder sowie Enkel.

Ob die pflegebedürftige Person in diesen rechtlichen Angehörigenkreis fällt, entscheidet darüber, ob das gesetzliche Recht auf kurzfristige Abwesenheit und die Lohnersatzleistung greifen.

Ist die Freistellung wirklich „bezahlt“?

Hier liegt eine der häufigsten Fehlannahmen. Das Pflegezeitgesetz verpflichtet den Arbeitgeber nicht automatisch dazu, den Lohn für diese Tage weiterzuzahlen.

Ob trotzdem Gehalt fließt, hängt von anderen Grundlagen ab, etwa von Tarifvertrag, Arbeitsvertrag, Betriebsvereinbarung oder – in bestimmten Konstellationen – von § 616 BGB (kurzzeitige Verhinderung). Viele Arbeitsverträge schließen § 616 BGB allerdings ausdrücklich aus oder begrenzen ihn. Deshalb ist die reale Standardkonstellation häufig: Freistellung ja, aber keine Lohnfortzahlung durch den Arbeitgeber.

Damit Beschäftigte nicht ohne Einkommen bleiben, gibt es das Pflegeunterstützungsgeld.

Pflegeunterstützungsgeld: Lohnersatz aus der Pflegeversicherung

Das Pflegeunterstützungsgeld ist eine Lohnersatzleistung, die bei der Pflegekasse (oder bei privat Pflegepflichtversicherten beim entsprechenden Versicherungsunternehmen) der pflegebedürftigen Person beantragt wird. Es soll den Verdienstausfall während der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung ausgleichen, wenn kein Anspruch auf Entgeltfortzahlung besteht.

Die Höhe orientiert sich an den Regeln, die auch beim Kinderkrankengeld herangezogen werden.

Als Faustregel werden 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts genannt; zugleich gibt es eine gesetzliche Obergrenze, die sich an einem Anteil der Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung ausrichtet.

Für Beschäftigte bedeutet das: Wer gut verdient, erhält nicht unbegrenzt „90 Prozent“, sondern stößt irgendwann an die Kappung. Trotzdem ist die Leistung in vielen Fällen ein wirksamer Puffer, um die ersten kritischen Tage ohne existenzielle Schieflage zu überstehen.

Wie beantragt man das Pflegeunterstützungsgeld – und wie schnell muss das gehen?

Die Praxis ist streng auf Schnelligkeit ausgelegt, weil Akutfälle nicht wochenlang warten können. Der Antrag soll unverzüglich gestellt werden. Üblicherweise verlangt die Pflegekasse eine ärztliche Bescheinigung über die voraussichtliche Pflegebedürftigkeit und die Erforderlichkeit der Organisation oder Sicherstellung der Pflege.

Parallel muss der Arbeitgeber über die Abwesenheit informiert werden; viele Unternehmen möchten außerdem eine kurze schriftliche Bestätigung für die Personalakte.

In der Realität lohnt sich ein pragmatisches Vorgehen: zuerst den Arbeitgeber informieren, dann die ärztliche Bescheinigung beschaffen, anschließend den Antrag bei der Pflegekasse einreichen. Wer zu lange wartet, riskiert Rückfragen und Verzögerungen, die gerade in ohnehin belastenden Situationen zusätzliche Energie kosten.

Was passiert, wenn mehrere Familienmitglieder sich die Freistellung teilen?

Häufig übernimmt nicht eine Person allein die Organisation, sondern mehrere Angehörige wechseln sich ab – etwa weil es Berufstätigkeit, Kinderbetreuung und Anfahrtswege gibt. Für ein und dieselbe pflegebedürftige Person ist das Pflegeunterstützungsgeld insgesamt auf bis zu zehn Arbeitstage begrenzt, auch wenn mehrere Beschäftigte den Anspruch geltend machen. Praktisch heißt das: Die Tage können aufgeteilt werden, aber das Gesamtkontingent für diese eine Person bleibt gedeckelt.

Kündigungsschutz: rechtliche Rückendeckung in einer besonders verletzlichen Phase

Wer wegen einer akuten Pflegesituation kurzfristig ausfällt, fürchtet nicht selten arbeitsrechtliche Konsequenzen – besonders in angespannten Betrieben oder bei befristeten Verträgen.

Das Recht auf kurzzeitige Arbeitsverhinderung ist deshalb mit einem besonderen Kündigungsschutz flankiert, der ab Zugang der Mitteilung an den Arbeitgeber greift. Das bedeutet nicht, dass Arbeitsverhältnisse „unkündbar“ werden. Es bedeutet aber, dass die kurzfristige Pflegeauszeit nicht ohne Weiteres als Anlass genutzt werden darf, um Beschäftigte aus dem Betrieb zu drängen.

Sozialversicherung während der Auszeit: Was bleibt abgesichert?

Auch wenn für einige Tage kein Lohn fließt, stellt sich die Frage nach Kranken-, Renten- und Arbeitslosenversicherung. Nach der gängigen sozialversicherungsrechtlichen Einordnung bleibt die Absicherung grundsätzlich bestehen; die konkrete Beitragslogik unterscheidet sich jedoch je nachdem, ob Arbeitgeberentgelt gezahlt wird oder Pflegeunterstützungsgeld fließt.

Für Betroffene ist vor allem wichtig: Die kurzfristige Pflegeauszeit ist kein „Versicherungsvakuum“. Wer unsicher ist, sollte frühzeitig die eigene Krankenkasse oder Pflegekasse kontaktieren, weil Details – etwa bei Minijobs, Teilzeitkonstellationen oder parallelen Leistungsansprüchen – abweichen können.

Abgrenzung zu Pflegezeit und Familienpflegezeit: Wenn aus zehn Tagen Monate werden

Die zehn Tage sind als Erste Hilfe gedacht – nicht als Dauerlösung. Wenn sich abzeichnet, dass Pflege länger andauert, greifen andere Instrumente. Die Pflegezeit ermöglicht eine Freistellung von bis zu sechs Monaten, ganz oder teilweise, unter bestimmten Voraussetzungen.

Die Familienpflegezeit kann eine längerfristige Reduzierung der Arbeitszeit über bis zu 24 Monate ermöglichen. Beide Modelle haben Ankündigungsfristen, hängen teils von der Betriebsgröße ab und sind häufig mit finanziellen Überbrückungslösungen verbunden, etwa über staatliche Darlehen. Außerdem können Freistellungen nach Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz kombiniert werden, müssen dann aber nahtlos aneinander anschließen.

In vielen Familien entsteht daraus eine typische Abfolge: Erst die kurzfristige Arbeitsverhinderung, um das Nötigste zu ordnen – dann, je nach Lage, ein Übergang in eine längere Teilzeit- oder Freistellungsphase. Genau deshalb ist die „Akutregel“ so bedeutsam: Sie verschafft Zeit, um Entscheidungen nicht im Schockmoment treffen zu müssen.

Typische Reibungspunkte im Alltag

In der Theorie wirkt die Regelung klar, in der Praxis entstehen Konflikte meist dort, wo Akutpflege als „planbar“ missverstanden wird. Nicht jede Pflegekrise passt in ein sauberes Raster aus Arzttermin, Formular und Personalprozess. Arbeitgeber fragen manchmal nach Details, die rechtlich nicht erforderlich sind; Beschäftigte wiederum zögern aus Loyalität oder Angst und melden sich zu spät.

Auch das Wort „Pflegesituation“ wird unterschiedlich ausgelegt: Was für Betroffene eine akute Überforderung ist, wirkt im Büro manchmal wie ein „privates Problem“. Hier hilft es, nüchtern zu bleiben und sich an den gesetzlichen Begriff der akut aufgetretenen Pflegesituation zu halten – inklusive ärztlicher Bescheinigung, die den Charakter des Notfalls objektiviert.

Warum die Zehn-Tage-Regel gesellschaftlich so umkämpft ist

Die Diskussion über Pflege und Beruf wird seit Jahren schärfer, weil die demografische Entwicklung die Zahl pflegebedürftiger Menschen steigen lässt und gleichzeitig Fachkräfte fehlen – auch im familiären Umfeld.

Die kurzfristige Freistellung ist ein Versuch, die Realität anzuerkennen: Pflege beginnt oft nicht mit einem Plan, sondern mit einem Ereignis. Dass die Leistung seit 2024 pro Kalenderjahr und je pflegebedürftiger Person möglich ist, spiegelt diese Realität deutlicher wider als frühere, engere Kontingentlogiken. Für Beschäftigte ist das weniger ein „Extra“, sondern eine Art Notfallbrücke zwischen Familienpflicht und Erwerbsarbeit.

Quellen

Bundesgesundheitsministerium, Begriffserläuterung „Pflegeunterstützungsgeld als Entgeltersatzleistung“. AOK – Arbeitgeberportal, „Kurzzeitige Arbeitsverhinderung wegen Pflege“ (u. a. zu Lohnfortzahlung, 90 Prozent Nettoersatz, Ausweitung seit 1. Januar 2024).