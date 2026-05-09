Krankenkassen-Beiträge sollen 2027 steigen: 52,50 Euro zusätzlicher Krankenkassenbeitrag pro Monat

Die Bundesregierung plant für 2027 einen Eingriff in die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung, der vor allem Gutverdiener betreffen würde. Nach den bisherigen Plänen soll die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung einmalig stärker steigen als üblich.

Für Beschäftigte mit höheren Einkommen hätte das direkte Folgen auf der monatlichen Gehaltsabrechnung. Künftig würde ein größerer Teil ihres Bruttogehalts zur Berechnung der Krankenkassenbeiträge herangezogen.

Betroffen wären nach den vorliegenden Angaben rund 6,3 Millionen Beschäftigte. Sie müssten zwar nicht auf ihr gesamtes Einkommen Beiträge zahlen, wohl aber auf einen zusätzlichen Gehaltsanteil, der bislang oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze lag.

Was die Beitragsbemessungsgrenze bedeutet

Die Beitragsbemessungsgrenze legt fest, bis zu welcher Höhe das Einkommen eines gesetzlich Versicherten für die Berechnung der Beiträge berücksichtigt wird. Wer mehr verdient, zahlt auf den darüberliegenden Anteil keine zusätzlichen Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung.

Dieses Prinzip begrenzt bislang die monatliche Belastung für Beschäftigte mit höheren Einkommen. Gleichzeitig begrenzt es aber auch die Einnahmen der Krankenkassen aus dieser Gruppe.

Genau hier setzt der geplante Reformschritt an. Neben der üblichen jährlichen Anpassung soll die Grenze 2027 zusätzlich um rund 300 Euro pro Monat angehoben werden.

Warum Gutverdiener stärker belastet würden

Die geplante Änderung trifft vor allem Beschäftigte, deren Einkommen bereits heute oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze liegt. Für sie würde sich die beitragspflichtige Einkommensbasis erweitern.

Beschäftigte unterhalb der Grenze wären von dieser besonderen Anhebung dagegen nicht oder nur dann betroffen, wenn ihr Einkommen durch die neue Grenze anders eingeordnet würde. Für die meisten Arbeitnehmer mit mittleren oder niedrigeren Einkommen dürfte sich durch diesen Punkt daher wenig ändern.

Die zusätzliche Beitragslast würde nicht allein von den Beschäftigten getragen. Wie bei den regulären Krankenkassenbeiträgen würden Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils die Hälfte übernehmen.

Wie stark die monatliche Belastung ausfallen kann

Die genaue Mehrbelastung hängt vom allgemeinen Beitragssatz, dem Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse und vom individuellen Einkommen ab. Bei einer zusätzlichen Anhebung der beitragspflichtigen Grenze um rund 300 Euro im Monat würde sich die Zahlung für Arbeitnehmer typischerweise im Bereich von mehreren Dutzend Euro bewegen.

Der Betrag wirkt auf den ersten Blick überschaubar. Auf das Jahr gerechnet kann sich daraus jedoch eine spürbare Zusatzbelastung ergeben.

Für Arbeitgeber entsteht ebenfalls ein höherer Kostenanteil. Besonders in Branchen mit vielen gut bezahlten Fachkräften könnte dies die Personalkosten weiter erhöhen.

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Bereich Auswirkung Beschäftigte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze Ein größerer Teil des Bruttogehalts wird beitragspflichtig. Arbeitgeber Sie tragen die Hälfte der zusätzlichen Beiträge mit. Gesetzliche Krankenkassen Die Einnahmen würden steigen und die Finanzlage könnte kurzfristig entlastet werden. Private Krankenversicherung Der Abstand zwischen gesetzlicher und privater Absicherung könnte für Gutverdiener stärker in den Blick geraten.

Als grober Durchschnittswert kann man bei der geplanten zusätzlichen Anhebung um rund 300 Euro pro Monat mit etwa 26 Euro Mehrbeitrag pro Monat für Beschäftigte rechnen.

Die Rechnung vereinfacht:

300 Euro × 17,5 Prozent Gesamtbeitrag = 52,50 Euro zusätzlicher Krankenkassenbeitrag pro Monat.

Da Arbeitnehmer und Arbeitgeber den Beitrag grundsätzlich je zur Hälfte tragen, entfielen davon auf Beschäftigte: 52,50 Euro ÷ 2 = 26,25 Euro pro Monat.

Der Wert basiert auf dem allgemeinen Beitragssatz von 14,6 Prozent plus dem durchschnittlichen Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent für 2026. Zusammen ergibt das einen durchschnittlichen GKV-Beitrag von 17,5 Prozent.

Warum die Bundesregierung mehr Einnahmen braucht

Die gesetzlichen Krankenkassen stehen seit Jahren unter finanziellem Druck. Steigende Ausgaben für medizinische Versorgung, Arzneimittel, Kliniken und Pflege belasten das System.

Die Politik sucht deshalb nach Wegen, die Einnahmen zu erhöhen, ohne die Beiträge pauschal für alle Versicherten noch stärker anzuheben. Die höhere Beitragsbemessungsgrenze wäre ein solcher Weg.

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Aus Sicht der Befürworter sollen Menschen mit höheren Einkommen stärker zur Stabilisierung des Systems beitragen. Kritiker sehen darin dagegen eine zusätzliche Belastung für Beschäftigte, die bereits hohe Abgaben leisten.

Kritik von privaten und gesetzlichen Krankenversicherern

Bemerkenswert ist, dass die Kritik nicht nur von einer Seite kommt. Sowohl private als auch gesetzliche Krankenversicherer sehen die Pläne skeptisch.

Die private Krankenversicherung warnt vor einer Sonderbelastung für gut ausgebildete Fachkräfte und Leistungsträger. Gerade in Bereichen, in denen Unternehmen um qualifiziertes Personal kämpfen, könne eine höhere Abgabenlast die Attraktivität von Beschäftigung zusätzlich belasten.

Auch aus der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es Bedenken. Dort wird darauf hingewiesen, dass höhere Beiträge bei Gutverdienern den Anreiz zum Wechsel in die private Krankenversicherung erhöhen könnten.

Das wäre aus Sicht der gesetzlichen Kassen ein Problem. Denn gerade Versicherte mit hohen Einkommen leisten bisher wichtige Beiträge zur Finanzierung der Solidargemeinschaft.

Zustimmung aus der Sozialpolitik

Unterstützung erhält der Vorschlag aus Teilen der Sozialpolitik und von Sozialverbänden. Sie fordern seit Langem, höhere Einkommen stärker in die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung einzubeziehen.

Aus dieser Perspektive gilt die Beitragsbemessungsgrenze als Grenze der Solidarität. Wer deutlich mehr verdient, soll nach Ansicht der Befürworter auch auf einen größeren Teil seines Einkommens Beiträge zahlen.

Dabei geht es nicht nur um Mehreinnahmen. Es geht auch um die Frage, wie die Lasten im Gesundheitssystem verteilt werden sollen.

Politisch ist die Reform noch nicht entschieden

Noch ist der Reformschritt nicht endgültig beschlossen. Bundestag und Bundesrat müssen zustimmen, bevor die Änderung tatsächlich in Kraft treten kann.

Im Gesetzgebungsverfahren sind Änderungen weiterhin möglich. Höhe, Zeitpunkt und konkrete Ausgestaltung können sich daher noch verändern.

Für Beschäftigte und Unternehmen ist die Debatte dennoch schon jetzt relevant. Sie zeigt, dass die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung auch in den kommenden Jahren ein politisches Dauerthema bleiben dürfte.

Die wichtigsten Fragen zur Krankenkassen-Reform 2027

Die Beitragsbemessungsgrenze bestimmt, bis zu welchem Bruttogehalt Beiträge zur gesetzlichen Krankenversicherung berechnet werden. Einkommen oberhalb dieser Grenze bleibt bislang beitragsfrei.

Mehr zahlen müssten vor allem Beschäftigte, die bereits heute über dieser Grenze verdienen. Für sie würde sich der beitragspflichtige Anteil ihres Einkommens erhöhen.

Geplant ist eine einmalige zusätzliche Anhebung um rund 300 Euro pro Monat. Diese käme zur regulären jährlichen Anpassung hinzu.

Wie hoch die Mehrbelastung konkret ausfällt, hängt vom Beitragssatz und vom Zusatzbeitrag der jeweiligen Krankenkasse ab. Für Arbeitnehmer kann es um mehrere Dutzend Euro im Monat gehen, während Arbeitgeber den gleichen Zusatzanteil übernehmen.

Endgültig beschlossen ist die Reform noch nicht. Erst nach der Zustimmung von Bundestag und Bundesrat steht fest, ob und in welcher Form die Änderung umgesetzt wird.

Beispiel aus der Praxis

Ein angestellter Ingenieur verdient bereits heute mehr als die geltende Beitragsbemessungsgrenze. Bisher wird deshalb nur ein begrenzter Teil seines Einkommens für die Berechnung der Krankenkassenbeiträge herangezogen.

Steigt die Grenze 2027 zusätzlich um rund 300 Euro im Monat, würde dieser zusätzliche Betrag beitragspflichtig. Bei einem kombinierten Beitragssatz aus allgemeinem Beitrag und Zusatzbeitrag ergäbe sich daraus eine monatliche Mehrbelastung, die Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils zur Hälfte tragen.

Für den Beschäftigten könnte das bedeuten, dass sein Nettogehalt jeden Monat um einige Dutzend Euro niedriger ausfällt. Für seinen Arbeitgeber steigen gleichzeitig die Lohnnebenkosten.

Fazit: Mehr Geld für die Krankenkassen, aber neuer Streit über Belastungen

Die geplante Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze soll den gesetzlichen Krankenkassen zusätzliche Einnahmen verschaffen. Damit will die Bundesregierung die Finanzierung stabilisieren, ohne die Beiträge pauschal für alle Versicherten im gleichen Umfang zu erhöhen.

Die Last würde jedoch vor allem bei Beschäftigten mit höheren Einkommen und deren Arbeitgebern liegen. Genau daran entzündet sich der politische Streit.

Befürworter sehen darin einen faireren Beitrag zur Finanzierung des Gesundheitssystems. Kritiker warnen vor höheren Abgaben, zusätzlichen Personalkosten und möglichen Ausweichbewegungen in die private Krankenversicherung.