Neue Krankheit, trotzdem kein neues Krankengeld: Ein Tag Überschneidung reicht

Eine medizinisch unabhängige Erkrankung eröffnet nicht automatisch einen neuen Anspruch auf Krankengeld. Tritt sie während einer bereits bestehenden Arbeitsunfähigkeit hinzu, kann schon ein gemeinsamer Kalendertag dazu führen, dass beide Erkrankungen demselben Krankengeldfall zugeordnet werden.

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Das Bayerische Landessozialgericht hat diese strenge zeitliche Betrachtung mit Beschluss vom 3. März 2026 bestätigt. Für ausgesteuerte Versicherte bedeutet das: Selbst eine schwere neue Erkrankung lässt den ausgeschöpften Krankengeldanspruch nicht ohne Weiteres wieder aufleben.

Warum eine neue Diagnose keine neuen 78 Wochen auslöst

Der Anspruch auf Krankengeld wegen derselben Krankheit ist nach § 48 Absatz 1 SGB V auf 78 Wochen innerhalb von drei Jahren begrenzt. Zeiten, in denen der Anspruch etwa wegen der Entgeltfortzahlung ruht, werden grundsätzlich mitgerechnet, obwohl die Krankenkasse in diesen Wochen noch kein Krankengeld auszahlt.

Dieser Dreijahreszeitraum wird häufig Blockfrist genannt. Er beginnt grundsätzlich mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit wegen der betreffenden Krankheit und läuft drei Jahre; Unterbrechungen verschieben sein Ende nicht.

Tritt während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere Krankheit hinzu, verlängert sie die Leistungsdauer nicht. Das gilt auch dann, wenn beide Erkrankungen unterschiedliche Ursachen haben und verschiedenen medizinischen Bereichen zuzuordnen sind.

Diese Auslegung bestätigt der Beschluss des Bayerischen Landessozialgerichts, Az. L 5 KR 38/26 B ER. Das Gericht knüpft damit an die bisherige Rechtsprechung des Bundessozialgerichts an.

Depression und Handerkrankung überschnitten sich

Die betroffene Versicherte war ab dem 31. August 2023 zunächst durchgehend arbeitsunfähig. Krankengeld erhielt sie bis zum 26. Februar 2025, danach war die gesetzliche Höchstdauer ausgeschöpft.

Die dazugehörige Blockfrist lief vom 31. August 2023 bis zum 30. August 2026. Vom 27. Februar bis zum 18. Dezember 2025 bezog die Frau Arbeitslosengeld, wobei auch in diesem Zeitraum mehrere Arbeitsunfähigkeitszeiten dokumentiert waren.

Am 18. Dezember 2025 wurde ihr wegen einer schweren depressiven Episode Arbeitsunfähigkeit bis zum 15. Januar 2026 bescheinigt. Am 19. Dezember 2025 bescheinigte eine Ärztin zusätzlich Arbeitsunfähigkeit wegen einer Mononeuropathie und einer Sehnenerkrankung der rechten Hand.

Die Versicherte erklärte, die Nervenschädigung sei durch ein akutes Ereignis bei einer medizinischen Behandlung entstanden. Die Handerkrankung habe mit der Depression nichts zu tun und hätte sie auch allein vollständig arbeitsunfähig gemacht.

Warum ein gemeinsamer Kalendertag genügte

Nach den im Eilverfahren zugrunde gelegten Daten trat die Handerkrankung auf, während die Arbeitsunfähigkeit wegen der Depression noch bestand. Beide Erkrankungen überschnitten sich damit mindestens an einem Kalendertag.

Das Landessozialgericht hielt den fehlenden medizinischen Zusammenhang für unerheblich. Der Kalendertag ist die kleinste Einheit, nach der Krankengeld berechnet und gezahlt wird.

Wichtig ist: Das bloße Bestehen irgendeiner weiteren Diagnose während der Arbeitsunfähigkeit genügt nicht. Die weitere Erkrankung muss die Arbeitsunfähigkeit allein oder zusammen mit der ersten Krankheit verursachen, sie muss dafür aber nicht für sich allein ausreichen.

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Im entschiedenen Fall hätte die Handerkrankung nach dem Vortrag der Versicherten sogar unabhängig von der Depression zur Arbeitsunfähigkeit geführt. Trotzdem blieb sie dem bereits bestehenden Krankengeldfall zugeordnet und eröffnete keine weiteren 78 Wochen.

Die Krankenkasse musste bei der Überschneidung kein Krankengeld mehr auszahlen. Für die rechtliche Zuordnung genügte es, dass die Arbeitsunfähigkeit wegen der ersten Erkrankung noch bestand, obwohl der frühere Anspruch bereits ausgeschöpft war.

Endet die erste Erkrankung später, löst dies ebenfalls keine neue Leistungsdauer aus. Die hinzugetretene Krankheit bleibt dem bisherigen Krankengeldfall zugeordnet, solange sie die weitere Arbeitsunfähigkeit verursacht.

Wann eine neue Krankheit gesondert geprüft wird

Situation Folge für den Krankengeldanspruch Die weitere Krankheit tritt während der bestehenden Arbeitsunfähigkeit auf und verursacht allein oder zusammen mit der ersten Erkrankung ebenfalls Arbeitsunfähigkeit Sie gilt als hinzugetreten; bereits ein gemeinsamer Kalendertag kann ausreichen Die erste Erkrankung endet später, die hinzugetretene Krankheit verursacht aber weiterhin Arbeitsunfähigkeit Die weitere Krankheit bleibt dem bisherigen Krankengeldfall zugeordnet Die neue Krankheit tritt erst am Tag nach dem vollständigen Ende der bisherigen Arbeitsunfähigkeit oder später auf Sie ist nicht hinzugetreten und wird als eigenständiger Krankheitsfall geprüft Nach Ablauf der Blockfrist tritt wegen derselben Krankheit erneut Arbeitsunfähigkeit ein Ein neuer Anspruch setzt zusätzlich die Bedingungen des § 48 Absatz 2 SGB V voraus

Eine gesonderte Prüfung bedeutet noch nicht, dass die Krankenkasse tatsächlich zahlen muss. Sie prüft unter anderem, ob bei Beginn der neuen Arbeitsunfähigkeit eine Versicherung mit Krankengeldanspruch bestand und ob die weiteren gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

Auch eine neue Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung mit einer anderen Diagnose genügt nicht allein. Entscheidend sind der tatsächliche Krankheitsverlauf und der Zeitpunkt, zu dem die weitere Erkrankung die Arbeitsunfähigkeit verursacht oder mitverursacht hat.

Wer die Abgrenzung nachvollziehen möchte, sollte die Beginn- und Enddaten aller Arbeitsunfähigkeitszeiten gegenüberstellen. Der Beitrag Neue Krankheit, neue Blockfrist und dann wieder Krankengeld erläutert, wann eine neue Blockfrist entstehen kann.

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Warum der Arbeitslosengeldbezug keinen neuen Anspruch schuf

Die Versicherte hatte nach der Aussteuerung fast zehn Monate Arbeitslosengeld erhalten. Trotzdem waren die Voraussetzungen für einen erneuten Krankengeldanspruch nicht erfüllt.

Als die Handerkrankung auftrat, lief die am 31. August 2023 begonnene Blockfrist noch bis zum 30. August 2026. Ein neuer Dreijahreszeitraum hatte somit noch nicht begonnen.

Außerdem waren während des Arbeitslosengeldbezugs erneut Zeiten der Arbeitsunfähigkeit wegen der Depression dokumentiert. Eine durchgehende sechsmonatige Phase ohne Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit war deshalb nicht nachgewiesen.

Nach § 48 Absatz 2 SGB V reicht eine bloße Zahlungspause nicht. Für einen neuen Anspruch wegen derselben Krankheit muss zunächst ein neuer Dreijahreszeitraum begonnen haben.

Der Versicherte muss bei Eintritt der erneuten Arbeitsunfähigkeit wieder mit Anspruch auf Krankengeld versichert sein. In der Zwischenzeit muss er mindestens sechs Monate nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig gewesen sein und gearbeitet oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden haben.

Eine andere Erkrankung verhindert den neuen Anspruch nicht automatisch. Führt sie ebenfalls zur Arbeitsunfähigkeit, kann dadurch aber die erforderliche Erwerbstätigkeit oder Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung fehlen.

Der Beschluss beendet nur das Eilverfahren

Das Landessozialgericht entschied über einen Antrag auf vorläufige Krankengeldzahlung. Es sah den geltend gemachten Anspruch nach der vorläufigen Prüfung nicht als ausreichend glaubhaft an.

Der Beschluss ist im einstweiligen Rechtsschutz unanfechtbar. Eine abschließende Entscheidung im Widerspruchs- oder Hauptsacheverfahren enthält er nicht; nach dem im Beschluss wiedergegebenen Stand war über den Widerspruch der Versicherten noch nicht entschieden.

Die Aussage zur eintägigen Überschneidung folgt allerdings der bisherigen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts. Betroffene sollten deshalb nicht davon ausgehen, dass eine medizinisch unabhängige Erkrankung automatisch einen neuen Krankengeldfall eröffnet.

Worauf Betroffene bei einer Ablehnung achten sollten

Lehnt die Krankenkasse eine Zahlung ab, sollten zunächst sämtliche Arbeitsunfähigkeitszeiten geprüft werden. Einzelne Kalendertage können ebenso wichtig sein wie der ärztlich belegte Beginn der weiteren Erkrankung.

Ärztliche Befundberichte können helfen, wenn die Krankenkasse den Verlauf oder die zeitliche Zuordnung falsch bewertet hat. Eine Arbeitsunfähigkeitslücke darf jedoch nicht künstlich geschaffen werden; Bescheinigungen müssen den tatsächlichen Gesundheitszustand wiedergeben.

Bei einer ordnungsgemäßen Rechtsbehelfsbelehrung kann gegen einen ablehnenden Bescheid regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Darin sollte konkret benannt werden, welche Daten, Befunde oder Versicherungszeiten aus Sicht des Versicherten falsch bewertet wurden.

Droht nach der Aussteuerung eine Zahlungslücke, sollte parallel geprüft werden, ob Arbeitslosengeld nach § 145 SGB III oder eine andere existenzsichernde Leistung infrage kommt. Wie der Übergang funktionieren kann, zeigt der Beitrag Aussteuerung beim Krankengeld: So geht es mit dem Arbeitslosengeld nahtlos weiter.

Fragen und Antworten zur neuen Krankheit nach der Aussteuerung

Beginnen bei jeder neuen Diagnose neue 78 Wochen Krankengeld?

Nein. Tritt die weitere Krankheit während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit hinzu und verursacht sie ebenfalls Arbeitsunfähigkeit, verlängert sie die bisherige Leistungsdauer nicht. Das gilt auch bei medizinisch unabhängigen Erkrankungen.

Reicht ein Tag Überschneidung aus?

Nach dem Beschluss des Bayerischen Landessozialgerichts kann ein gemeinsamer Kalendertag genügen. Die erste Erkrankung muss an diesem Tag weiterhin Arbeitsunfähigkeit verursachen, während die weitere Krankheit hinzutritt und die Arbeitsunfähigkeit allein oder zusammen mit der ersten Erkrankung bedingt.

Muss während der Überschneidung noch Krankengeld gezahlt werden?

Nein. Die Zuordnung hängt von der bestehenden Arbeitsunfähigkeit ab und nicht davon, ob die Krankenkasse aktuell noch zahlt. Deshalb kann die Regel bereits ausgesteuerte Versicherte treffen.

Wann wird die neue Krankheit gesondert geprüft?

Sie wird gesondert geprüft, wenn sie erst nach dem vollständigen Ende der bisherigen Arbeitsunfähigkeit auftritt. Ein Zahlungsanspruch besteht aber nur, wenn auch die Versicherung mit Krankengeldanspruch und die weiteren Voraussetzungen vorliegen.

Reicht nach der Aussteuerung eine sechsmonatige Pause?

Nein. Für einen erneuten Anspruch wegen derselben Krankheit muss zunächst ein neuer Dreijahreszeitraum begonnen haben. Hinzukommen die sechsmonatige Phase ohne Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit, Erwerbstätigkeit oder Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung und eine erneute Versicherung mit Krankengeldanspruch.

Was sollte für einen Widerspruch geprüft werden?

Geprüft werden sollten die genauen Beginn- und Enddaten der Arbeitsunfähigkeit, der ärztlich belegte Krankheitsverlauf und der Versicherungsstatus. Eine andere Diagnose allein widerlegt die Annahme einer hinzugetretenen Krankheit nicht.