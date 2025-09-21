Neue Krankheit, neue Blockfrist und dann wieder Krankengeld

Lesedauer 4 Minuten

Krankengeld wirft immer wieder Fragen auf – besonders dann, wenn der Krankheitsverlauf nicht geradlinig ist. Viele Versicherte erleben, dass zu einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere Diagnose tritt.

Spontan liegt die Hoffnung nahe, der Anspruch auf Krankengeld könne sich dadurch verlängern. Die Realität ist komplexer. Dieser Beitrag ordnet die wichtigsten Begriffe, erklärt die Systematik der Blockfrist und zeigt, in welchen Konstellationen eine zweite Erkrankung den Anspruch tatsächlich verändern kann – und in welchen nicht.

Die Blockfrist als Taktgeber

Wer arbeitsunfähig geschrieben wird, startet damit im Hintergrund eine dreijährige Blockfrist. Versicherte merken davon nichts unmittelbar; sie ist ein interner Referenzzeitraum der Krankenkasse.

Innerhalb dieser drei Jahre ist das Krankengeld für dieselbe Erkrankung auf maximal 78 Wochen begrenzt. Mehr als diese eineinhalb Jahre gibt es für dieselbe Diagnose innerhalb derselben Blockfrist nicht.

Die Dreijahresfrist läuft unabhängig davon, ob durchgehend Krankengeld bezogen wird. In der Praxis bedeutet das oft: Endet der Krankengeldanspruch nach 78 Wochen, bleibt von der Blockfrist noch eine beachtliche Restzeit übrig.

Für genau diese Erkrankung entsteht innerhalb dieser laufenden Blockfrist jedoch kein neuer Anspruch mehr. Erst wenn die drei Jahre vollständig abgelaufen sind und eine erneute Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Diagnose eintritt, kann wieder Krankengeld fließen.

Parallel verlaufende Blockfristen bei Mehrfacherkrankungen

Komplizierter wird es, wenn zu einer ersten Erkrankung eine zweite hinzukommt. Tritt während einer bestehenden Krankschreibung eine neue, medizinisch eigenständige Diagnose auf, beginnt für diese zweite Erkrankung eine eigene Blockfrist. Es laufen dann – bildlich gesprochen – zwei Dreijahreszeiträume nebeneinander: einer für Krankheit A, ein weiterer für Krankheit B.

Dieser Parallelismus ist wichtig für die zeitliche Zuordnung und spätere Bewertung von Ansprüchen. Er bedeutet jedoch nicht automatisch, dass sich die Gesamtdauer des Krankengeldbezugs verlängert. Der laufende Anspruch bleibt in der Regel an die Erkrankung geknüpft, wegen der das Krankengeld ausgelöst wurde.

Warum sich der Anspruch meist nicht verlängert

Die zentrale Ernüchterung vorweg: Allein die Tatsache, dass eine zweite, eigenständige Krankheit während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit dazukommt, führt in der Regel nicht zu zusätzlichen Krankengeldwochen. Der bereits bewilligte Anspruch wegen Krankheit A läuft weiter und endet mit Erreichen der 78-Wochen-Grenze. Die Überschneidung mit Krankheit B eröffnet normalerweise keinen neuen, separat zählenden Zahlungszeitraum.

Hinter dieser Logik steht das System des „einheitlichen Versicherungsfalls“ innerhalb der konkreten Leistungsphase. Solange die Krankengeldzahlung ununterbrochen wegen Krankheit A läuft, begründet eine hinzugetretene Krankheit B typischerweise keinen separaten Leistungsfall, der die Auszahlung verlängern würde.

Die parallele Blockfrist von B existiert zwar, kommt aber in dieser Konstellation zunächst nicht „zum Tragen“.

Die Ausnahme: Neuer Anspruch durch Unterbrechung und Unabhängigkeit

Es gibt eine Konstellation, in der Krankheit B sehr wohl einen neuen Krankengeldanspruch eröffnen kann. Entscheidend ist dabei eine Unterbrechung des laufenden Krankengeldbezugs. Das kann etwa der Fall sein, wenn die Arbeitsunfähigkeit vorübergehend endet und der oder die Versicherte in dieser Phase beispielsweise Urlaub nimmt – also eine Zeit ohne Krankengeldbezug liegt.

Kommt es genau in dieser unterbrechungsbedingten „krankengeldfreien“ Zeit zu einer neuen Arbeitsunfähigkeit aufgrund von Krankheit B, startet hierfür eine eigenständige Blockfrist – und es kann ein eigener Krankengeldanspruch entstehen, der nicht an den vorangegangenen Bezug wegen Krankheit A gekoppelt ist. Diese neue Leistungsphase zählt dann nicht als bloße Fortsetzung der alten.

Voraussetzung ist, dass Krankheit B in keinem kausalen Zusammenhang mit Krankheit A steht. Medizinisch muss es sich um voneinander unabhängige Diagnosen handeln.

Besteht hingegen eine ursächliche Verknüpfung – etwa wenn die zweite Erkrankung eine Folge oder unmittelbare Begleiterscheinung der ersten ist –, droht die Einordnung als einheitlicher Versicherungsfall. In diesem Fall würde die Ausnahme mit neuem Anspruch leerlaufen.

Heikle Grenzfälle und die Bedeutung einzelner Tage

Die Praxis zeigt, dass es oft auf Details ankommt. Bereits die Frage, an welchem Tag eine Arbeitsunfähigkeit formal endete oder neu begann, kann die Weiche stellen.

Ebenso relevant ist die ärztliche Einschätzung, ob zwei Diagnosen voneinander unabhängig sind oder medizinisch zusammengehören. Diese Abgrenzung ist nicht nur semantisch, sondern leistungsrechtlich hoch relevant: Sie entscheidet darüber, ob eine zweite Krankheit einen eigenständigen Anspruch auslöst oder im Schatten der ersten verbleibt.

Gerade bei lückenlosen Verläufen – wenn also eine Krankschreibung nahtlos an die nächste anschließt – wird eine Unterbrechung des Krankengeldes regelmäßig verneint.

Ohne diese Unterbrechung fehlt der Ausnahmefall, der für Krankheit B einen eigenen Zahlungszeitraum eröffnen würde. Umgekehrt kann eine dokumentierte, auch kurze Phase ohne Anspruch die rechtliche Lage spürbar verändern.

Ein Beispiel zur Veranschaulichung

Angenommen, eine Versicherte ist wegen einer orthopädischen Erkrankung arbeitsunfähig und erhält Krankengeld. Nach mehreren Monaten bessert sich der Zustand, die Arbeitsunfähigkeit endet, und es wird Urlaub genommen. Während dieses Urlaubs tritt eine akute, zuvor nicht bestehende internistische Erkrankung auf, die zu einer neuen Krankschreibung führt.

In dieser Konstellation kann für die internistische Diagnose eine eigenständige Blockfrist beginnen und ein neuer Krankengeldanspruch entstehen – vorausgesetzt, es gibt keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen beiden Krankheitsbildern.

Hätte die Versicherte hingegen ohne Unterbrechung Krankengeld bezogen und wäre die internistische Erkrankung erst währenddessen aufgetreten, würde sich der laufende Anspruch in aller Regel nicht verlängern.

Was Betroffene jetzt beachten sollten

Wer sich in einer vergleichbaren Situation befindet, sollte die Abfolge von Diagnosen, Krankschreibungen und eventuellen Unterbrechungen genau dokumentieren. Ärztliche Bescheinigungen, die Unabhängigkeit oder Zusammenhang der Diagnosen klar benennen, können im Zweifel entscheidend sein.

Ebenso bedeutsam ist die exakte Tageschronologie: Wann endete eine Arbeitsunfähigkeit? Wann begann eine neue? Wurde zwischendurch gearbeitet oder Urlaub genommen? Aus solchen Details ergibt sich, ob eine zweite Erkrankung einen eigenständigen Leistungsfall darstellt.

Fazit: Parallele Blockfristen ja – längeres Krankengeld nur im Ausnahmefall

Die Systematik ist nüchtern: Mit jeder neuen, eigenständigen Diagnose kann eine eigene Blockfrist anlaufen. Daraus folgt jedoch nicht automatisch mehr Krankengeld. Solange der laufende Anspruch wegen der ersten Erkrankung ohne Unterbrechung besteht, verlängert eine hinzugetretene Krankheit den Zahlungszeitraum in der Regel nicht.

Erst wenn das Krankengeld unterbrochen wird und in dieser „Leistungsruhe“ eine zweite, kausal unabhängige Erkrankung zu einer neuen Arbeitsunfähigkeit führt, kann ein separater Anspruch entstehen.

Weil es häufig auf Tage, Formulierungen und medizinische Zusammenhänge ankommt, ist fachkundige Beratung dringend zu empfehlen. Sie schützt davor, formale Fallstricke zu übersehen und Ansprüche ungewollt zu verlieren – und sie hilft, die eigene Chronologie so zu belegen, dass berechtigte Leistungen auch tatsächlich ankommen.