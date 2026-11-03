Rentner aufgepasst: Digitaler Führerschein kommt – doch die Umtauschpflicht bleibt

Der Führerschein soll künftig auf dem Smartphone vorzeigbar sein: Nach aktuellen Berichten ist der Start für Ende November 2026 vorgesehen. Für Rentner bringt das eine zusätzliche Möglichkeit im Alltag, aber weder verschwinden die bisherigen Führerscheine noch entfallen die gesetzlichen Umtauschfristen.

Ende November geplant: Ein genauer Starttag fehlt noch

Wie t-online unter Berufung auf einen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung berichtet, hat das Bundesverkehrsministerium Ende November als vorgesehenen Einführungstermin genannt. Einen konkreten Tag nennt die Berichterstattung bislang nicht.

Auf seiner Informationsseite zur i-Kfz-App spricht das Ministerium weiterhin von einer Bereitstellung voraussichtlich Ende 2026. Der Führerschein ist damit am 3. November 2026 noch eine angekündigte Erweiterung der App, in der sich bereits der Fahrzeugschein nutzen lässt.

Niemand muss wegen der Neuerung ein Smartphone kaufen

Die digitale Variante ergänzt den klassischen Führerschein, wie die Bundesregierung ausdrücklich erläutert. Wer lieber seine gültige Karte mitnimmt, kann dabei bleiben.

Für ältere Autofahrer bedeutet das: Die Einführung löst keinen Zwang zum Handy und keine Pflicht zur Installation einer App aus. Entscheidend bleibt, dass beim Autofahren ein gültiger Führerscheinnachweis mitgeführt wird.

Der alte Papierführerschein kann nicht einfach aufs Handy wandern

Die Voraussetzung steht in § 2d Straßenverkehrsgesetz: Den digitalen Führerschein kann beantragen, wer einen gültigen deutschen Kartenführerschein besitzt, der seit dem 1. Januar 1999 ausgestellt wurde. Hinzukommen ein geeignetes Mobilgerät, die entsprechende Anwendung und ein elektronischer Identitätsnachweis.

Wer noch den grauen oder rosafarbenen Papierführerschein besitzt, braucht deshalb zunächst einen Kartenführerschein. Auch ein Foto des alten Dokuments auf dem Handy schafft keinen amtlichen digitalen Nachweis.

Ausweis und PIN lassen sich schon vor dem Start prüfen

Für die elektronische Identifizierung über den Personalausweis müssen die Online-Ausweisfunktion und die persönliche PIN nutzbar sein. Ob Ausweis und Smartphone dafür geeignet sind, lässt sich mit der Funktion „Gerät und Ausweis prüfen“ der staatlichen AusweisApp feststellen.

Wer seine PIN vergessen hat, kann bei der zuständigen Ausweisbehörde eine neue setzen lassen. Gerade wenn dafür ein Termin erforderlich ist, kann diese Vorbereitung später Aufwand ersparen.

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Diese Umtauschfristen sollten Rentner im Blick behalten

Der digitale Führerschein verschiebt keinen Termin für den Pflichtumtausch alter Dokumente. Für Karten aus den Jahren 2002 bis 2004 endet die reguläre Frist am 19. Januar 2027; bei den betroffenen Karten ist das Ausstellungsdatum im Feld 4a ausschlaggebend.

Die folgende Auswahl zeigt häufige Fälle nach Anlage 8e der Fahrerlaubnis-Verordnung. Bei den aufgeführten Kartenführerscheinen geht es um Dokumente, die vor dem 19. Januar 2013 ausgestellt wurden.

Vorhandenes Dokument und Geburtsjahr Umtauschfrist Was jetzt zählt Papierführerschein, geboren vor 1953 19. Januar 2033 Für die digitale Variante ist vorher ein Wechsel zur Karte erforderlich. Papierführerschein, geboren ab 1953 Bereits abgelaufen Den versäumten Umtausch nachholen. Karte von 1999 bis 2001, geboren ab 1953 19. Januar 2026 Die reguläre Frist ist bereits verstrichen. Karte von 2002 bis 2004, geboren ab 1953 19. Januar 2027 Die Einführung der App verlängert diese Frist nicht. Karte von 2005 bis 2007, geboren ab 1953 19. Januar 2028 Auch hier bleibt der Pflichtumtausch bestehen. Alter Kartenführerschein, geboren vor 1953 19. Januar 2033 Für diese alten Dokumente gilt die Ausnahme nach dem Geburtsjahr.

Die Ausnahme gilt nach dem Geburtsjahr, nicht nach dem Rentenbescheid

Wer 1952 oder früher geboren wurde, profitiert beim Pflichtumtausch alter Führerscheine von der Frist bis 2033. Wer 1953 oder später geboren wurde, erhält durch den Rentenbezug allein keinen Aufschub, wie auch unser Beitrag zur Führerschein-Ausnahme für ältere Rentner erläutert.

Diese Sonderregel verlängert nicht pauschal jeden Führerschein bis 2033. Bei neueren Karten sind das eingetragene Ablaufdatum und gegebenenfalls Befristungen einzelner Fahrerlaubnisklassen zu beachten.

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Bei einer Kontrolle muss der digitale Nachweis vorzeigbar sein

Nach § 4 Absatz 2a der Fahrerlaubnis-Verordnung kann der amtliche digitale Führerschein die Mitnahme der Karte im Inland ersetzen. Die kontrollierenden Personen müssen den digitalen Nachweis sehen und seine Daten überprüfen können.

Ein Screenshot ersetzt diese überprüfbare amtliche Funktion nicht. Wer sich künftig allein auf das Smartphone verlässt, muss den Nachweis auch tatsächlich aufrufen können; als praktische Absicherung lässt sich die Karte weiterhin mitnehmen.

Für die Urlaubsfahrt ins Ausland gehört die Karte ins Gepäck

Die deutsche Regelung erlaubt den digitalen Führerscheinnachweis zunächst nur im Inland. Bei einer Fahrt nach Österreich, Frankreich oder in ein anderes Land sollten Autofahrer daher weiterhin das gültige Originaldokument mitführen.

Auch der ADAC weist auf die vorerst nationale Gültigkeit hin. Die geplante europäische Lösung macht aus der deutschen App zum Start noch keinen überall anerkannten Nachweis.

Die Digitalisierung bringt keinen neuen Fahrtüchtigkeitstest

Die Beantragung des digitalen Nachweises verlangt nach § 2d Straßenverkehrsgesetz keine erneute Fahrprüfung. Auch der reguläre Pflichtumtausch ist nach den Hinweisen des Bundesverkehrsministeriums ein Verwaltungsvorgang, mit dem keine zusätzlichen regelmäßigen ärztlichen Untersuchungen oder sonstigen Prüfungen verbunden sind.

Davon zu unterscheiden sind bereits bestehende Vorschriften bei konkreten Zweifeln an der Fahreignung oder für bestimmte Fahrerlaubnisklassen. Mehr dazu erläutert unser Beitrag über Führerscheinumtausch und mögliche Untersuchungen bei älteren Autofahrern.

Sieben Fragen und Antworten zum digitalen Führerschein

Wann soll der digitale Führerschein starten?

Nach aktuellen Medienberichten ist Ende November 2026 vorgesehen. Ein genauer Starttag ist bislang nicht bekannt; das Verkehrsministerium nennt auf seiner Informationsseite weiterhin voraussichtlich Ende 2026.

Müssen Rentner den digitalen Führerschein nutzen?

Nein, die Nutzung ist freiwillig. Der gültige klassische Führerschein kann weiterhin beim Autofahren mitgeführt werden.

Kann ich meinen Papierführerschein direkt digitalisieren?

Nein, erforderlich ist zunächst ein gültiger deutscher Kartenführerschein, der seit dem 1. Januar 1999 ausgestellt wurde. Wer noch Papier besitzt, muss für den digitalen Nachweis vorher zur Karte wechseln.

Haben alle Rentner beim Umtausch bis 2033 Zeit?

Nein, die Ausnahme beim Pflichtumtausch alter Dokumente gilt für Menschen, die vor 1953 geboren wurden. Der Rentenbezug allein verändert die Frist nicht.

Ersetzt die App einen vorgeschriebenen Führerscheinumtausch?

Nein, die geltenden Umtauschfristen bleiben bestehen. Ein digitaler Nachweis verlängert die Gültigkeit des zugrunde liegenden Dokuments nicht.

Reicht der digitale Führerschein auch im Ausland?

Die deutsche digitale Variante gilt zunächst als Nachweis im Inland. Für Auslandsfahrten bleibt das gültige Originaldokument erforderlich.

Was passiert, wenn der Handy-Akku leer ist?

Dann lässt sich der digitale Nachweis auf diesem Gerät nicht vorzeigen. Wer die gültige Führerscheinkarte dabeihat, kann sie bei einer Kontrolle vorlegen.