Nebenjob und Rente: Mit dieser falschen Steuerklasse zahlt man drauf

Viele möchten ihren Lebensstandard während der Rente mit einem Nebenjob absichern – oder sie suchen schlicht Abwechslung vom Alltag.

Nach Erhebungen der Minijob-Zentrale dürfen Senioren seit 1. Januar 2025 durchschnittlich 556 Euro pro Monat verdienen, ohne dass es sich um eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung handelt. Die Grenze steigt parallel zum Mindestlohn und lag noch 2024 bei 538 Euro.

Die magische Schwelle von 556 Euro

Solange der Monatsverdienst diese Marke nicht überschreitet, gilt das Arbeitsverhältnis als Minijob. Dann führt der Arbeitgeber lediglich pauschale Abgaben ab; auf der Lohnabrechnung erscheinen weder Lohnsteuer noch Beiträge zur Kranken- oder Pflegeversicherung.

Steuerklasse VI – wenn das Zubrot zum Hauptverdienst wird

Wird die Verdienstgrenze auch nur in einem Monat überschritten, stuft das Finanzamt den Nebenjob automatisch als „weiteres sozialversicherungspflichtiges Dienstverhältnis“ ein.

Damit greift Lohnsteuerklasse VI – die ungünstigste Klasse des deutschen Steuersystems. Alle Freibeträge – Grundfreibetrag, Kinderfreibeträge, Sonderausgaben- und Werbungskosten-Pauschalen – fallen weg. In der Praxis zieht der Arbeitgeber rund 50 bis 60 Prozent des Bruttolohns ein.

Warum trifft es gerade Rentnerinnen und Rentner?

Für das Finanzamt zählt die gesetzliche Altersrente als „Ersteinkommen“. Kommt eine zweite versicherungspflichtige Tätigkeit hinzu – oder auch eine Betriebsrente –, gilt sie als Nebenverdienst und wird in Klasse VI versteuert. Schon wenige Stunden pro Woche können so die Steuerlast drastisch erhöhen, während die eigentliche Rente in der ursprünglichen Lohnsteuerklasse verbleibt.

Vom Brutto kaum etwas übrig – ein Rechenbeispiel

Verdient ein Ruheständler 700 Euro monatlich in einem Bürojob, verbleibt nach Abzug von Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag, Kirchensteuer sowie Arbeitnehmeranteilen zur Kranken- und Pflegeversicherung häufig weniger als 350 Euro netto.

Die effektive Belastung ist höher als bei aktiven Arbeitnehmern, weil sämtliche Freibeträge fehlen. Ein Lohnsteuer-Rechner des Bundesfinanzministeriums macht die Dimension sichtbar.

Pflicht zur Steuererklärung – Pflicht mit Chancen

Wer in Steuerklasse VI rutscht, muss eine Einkommensteuererklärung abgeben. Die Abgabefrist endet regulär am 31. Juli des Folgejahres; bei steuerlicher Beratung verlängert sie sich bis Ende Februar des übernächsten Jahres.

Zwar erscheinen die Abzüge auf der Lohnabrechnung happig, doch lassen sich Fahrt- und Arbeitsmittelkosten, Versicherungsbeiträge oder Spenden nachträglich geltend machen. Häufig winkt eine satte Erstattung.

Strategien zur Schadensbegrenzung

Die einfachste Option ist, den Nebenjob konsequent unter der Minijob-Grenze zu halten. Wer bereits mehrere Tätigkeiten ausübt, kann den Job mit dem geringsten Einkommen dem Finanzamt als Klasse-VI-Beschäftigung melden; damit fallen die hohen Abzüge zumindest auf den kleineren Betrag an.

Rentnerinnen und Rentner mit Betriebsrente sollten zudem klären, ob deren Auszahlungsmodalitäten angepasst werden können, um ein Überschreiten der 556-Euro-Marke zu verhindern.

Komplizierte Konstellationen: Rente, Minijob und Betriebsrente

Besonders heikel wird es, wenn zur gesetzlichen Rente sowohl ein Minijob als auch eine Betriebsrente hinzukommen. In diesem Fall unterliegt die Betriebsrente stets der Steuerklasse VI; die Minijob-Verdienstgrenze darf dennoch nicht überschritten werden.

Selbst wenn nur ein oder zwei Monate im Jahr zu hohe Zahlungen erfolgen, stellt der Arbeitgeber rückwirkend auf die ungünstige Steuerklasse um. Nachzahlungen sind dann unvermeidlich.

Sozialversicherung nicht vergessen

Neben der steuerlichen Belastung wirken sich höhere Nebeneinkünfte auch auf die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung aus. Während Minijobs beitragsfrei bleiben, werden reguläre Beschäftigungen mit dem vollen allgemeinen Beitragssatz belegt. Nur die Renten- und Arbeitslosenversicherung sieht Erleichterungen für Altersrentner vor.

Fazit – Planung ist der beste Schutz

Wer im Ruhestand arbeitet, sollte seine Einnahmen sorgfältig planen und die 556-Euro-Schwelle im Blick behalten. Schon ein geringfügiges Überschreiten kann wegen Steuerklasse VI spürbare Nettoverluste verursachen. Eine jährliche Einkommensteuererklärung bringt oft Geld zurück, ersetzt aber nicht eine kluge Gestaltung der Beschäftigung. Professioneller Rat – etwa bei Lohnsteuerhilfevereinen oder Rentenberatern – ist sinnvoll, bevor das Finanzamt den Großteil des Zuverdienstes einbehält.

Insoweit gilt: Je früher die Weichen gestellt werden, desto rentenstärker bleibt der Nebenerwerb.