Merkzeichen G bei Arthrose und Wirbelsäulenschäden: Wann Anspruch besteht und sich ein Widerspruch lohnt

Menschen mit schwerer Arthrose oder ausgeprägten Wirbelsäulenschäden können Anspruch auf das Merkzeichen G haben.

Die Diagnose allein reicht dafür jedoch nicht aus: Geprüft wird, wie stark die Erkrankung das Gehen im öffentlichen Raum tatsächlich erschwert oder gefährlich macht.

Viele Ablehnungen entstehen, weil Befundberichte zwar Verschleiß, Schmerzen und Bewegungseinschränkungen nennen, aber keine belastbaren Angaben zur Gehstrecke, zum Zeitbedarf und zu notwendigen Pausen enthalten. Wer einen ablehnenden Bescheid erhält, sollte deshalb nicht nur die festgestellten Diagnosen wiederholen, sondern die funktionellen Folgen präzise belegen.

Was das Merkzeichen G rechtlich bedeutet

Das Merkzeichen G steht für eine erhebliche Beeinträchtigung der Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr. Nach § 229 Absatz 1 SGB IX liegt sie vor, wenn ein schwerbehinderter Mensch infolge einer Einschränkung des Gehvermögens, innerer Leiden, von Anfällen oder von Orientierungsstörungen übliche Wegstrecken im Ortsverkehr nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten oder Gefahren zurücklegen kann.

Als Orientierung dient eine Strecke von etwa zwei Kilometern, die üblicherweise in ungefähr 30 Minuten bewältigt wird. Wie der Beitrag über die Zwei-Kilometer-Regel beim Merkzeichen G erläutert, handelt es sich nicht um eine mechanisch anzuwendende Grenze.

Es genügt daher nicht, dass jemand zwei Kilometer langsamer als andere Menschen geht. Erforderlich sind erhebliche Schwierigkeiten oder eine relevante Gefährdung, die auf den anerkennungsfähigen Gesundheitsstörungen beruht.

Warum Arthrose nicht automatisch zum Merkzeichen G führt

Arthrose bezeichnet den Verschleiß eines Gelenks, sagt für sich genommen aber wenig über die verbliebene Gehfähigkeit aus. Eine radiologisch deutlich sichtbare Arthrose kann vergleichsweise geringe Beschwerden verursachen, während ein weniger auffälliger Befund mit starken Schmerzen, Instabilität und einem erheblichen Pausenbedarf verbunden sein kann.

Für das Merkzeichen G ist deshalb nicht das Röntgenbild allein ausschlaggebend. Besonders relevant sind die Beweglichkeit von Hüfte, Knie und Sprunggelenk, die Belastbarkeit der Beine, das Gangbild, der Einsatz von Hilfsmitteln sowie Schmerzen und Erschöpfung beim Gehen.

Bei beidseitiger Hüft- oder Kniearthrose können sich die Einschränkungen gegenseitig verstärken. Auch eine einseitige schwere Schädigung kann ausreichen, wenn sie das Gehen besonders ungünstig beeinflusst und die Voraussetzungen insgesamt erfüllt sind.

Welche Wirbelsäulenschäden berücksichtigt werden

Die Versorgungsmedizinischen Grundsätze nennen Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen und der Lendenwirbelsäule als typische Ausgangspunkte. Das bedeutet nicht, dass jeder Bandscheibenvorfall oder jede degenerative Veränderung der Lendenwirbelsäule einen Anspruch auslöst.

Gewicht erhalten Wirbelsäulenschäden vor allem dann, wenn sie das Gehvermögen nachvollziehbar einschränken. Dazu können starke belastungsabhängige Schmerzen, eine Spinalkanalstenose mit verkürzter Gehstrecke, neurologische Ausfälle, Schwäche, Taubheitsgefühle, eine unsichere Beinkontrolle oder ein deutlich verändertes Gangbild gehören.

Beschwerden an Hals- oder Brustwirbelsäule führen nicht allein wegen ihrer Lokalisation zum Merkzeichen G. Sie können aber berücksichtigt werden, wenn ihre konkreten Folgen das sichere Gehen beeinträchtigen, etwa durch neurologische Störungen, Gleichgewichtsprobleme oder das Zusammenwirken mit weiteren Erkrankungen.

Die Richtwerte der Versorgungsmedizinischen Grundsätze

Nach Teil D der Anlage zur Versorgungsmedizin-Verordnung sind die Voraussetzungen bei orthopädischen Leiden regelmäßig erfüllt, wenn Funktionsstörungen der unteren Gliedmaßen oder der Lendenwirbelsäule für sich einen Grad der Behinderung von wenigstens 50 bedingen und sich auf das Gehvermögen auswirken.

Auch ein niedrigerer Wert kann genügen, wenn die Einschränkungen an den unteren Gliedmaßen das Gehen besonders stark beeinträchtigen. Als Beispiele nennt die Verordnung unter anderem die Versteifung eines Hüft- oder Kniegelenks in ungünstiger Stellung und bestimmte arterielle Verschlusskrankheiten mit einem GdB von 40.

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Diese Regelbeispiele helfen bei der Einordnung, ersetzen aber keine Prüfung des einzelnen Menschen. Eine Kombination aus Arthrose, Wirbelsäulenschaden, Übergewicht, Herz- oder Lungenerkrankung kann die Gehfähigkeit stärker mindern, als es die isolierte Betrachtung jeder Diagnose erkennen lässt.

Aktuelles BSG-Urteil stärkt die notwendige Gesamtschau

Das Bundessozialgericht hat am 11. Juni 2026 einem schwerbehinderten Mann das Merkzeichen G zugesprochen, der unter anderem an einer schmerzhaften Kniearthrose, erheblicher Adipositas, Bluthochdruck und Herzrhythmusstörungen litt. Er konnte nur noch ungefähr 200 bis 300 Meter gehen und benötigte bereits nach etwa 100 Metern eine Pause (Az. B 9 SB 1/25 R).

Adipositas allein genügt weiterhin nicht. Das Gericht betrachtete jedoch das Zusammenwirken aller Funktionsbeeinträchtigungen, wie der Bericht über das BSG-Urteil zum Merkzeichen G näher darstellt.

Für Menschen mit Arthrose und Wirbelsäulenleiden folgt daraus: Die Behörde darf die Auswirkungen einer Erkrankung nicht künstlich von weiteren gesundheitlichen Belastungen trennen. Im Antrag und Widerspruch sollte deshalb erklärt werden, wie sich die Beschwerden gemeinsam auf Gehstrecke, Tempo, Pausen und Sicherheit auswirken.

Die zwei Kilometer sind eine Orientierung und kein Selbsttest

Manche Betroffene versuchen vor dem Antrag, ihre Gehfähigkeit durch eine einmalige Zwei-Kilometer-Strecke zu testen. Eine solche Einzelbeobachtung bildet die rechtliche Prüfung nur unzureichend ab, weil Tagesform, Schmerzmittel, Untergrund, Steigungen, Wetter und notwendige Erholungszeiten das Ergebnis verändern können.

Auch wer eine Strecke ausnahmsweise unter starken Schmerzen bewältigt, ist nicht zwangsläufig ohne erhebliche Schwierigkeiten unterwegs. Umgekehrt beweist eine bloße Behauptung, keine zwei Kilometer gehen zu können, noch keinen Anspruch.

Aussagekräftiger ist eine längerfristige und medizinisch nachvollziehbare Beschreibung. Sie sollte erkennen lassen, welche Strecke wiederholt möglich ist, wie lange sie dauert, wann die erste Pause nötig wird und weshalb ein Weg abgebrochen werden muss.

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Welche Nachweise bei Arthrose und Rückenschäden überzeugen

Ärztliche Berichte sollten nicht bei Begriffen wie Gonarthrose, Coxarthrose, Bandscheibenschaden oder Spinalkanalstenose stehen bleiben. Hilfreich sind Angaben zu Bewegungsmaßen, Muskelkraft, neurologischen Ausfällen, Instabilität, Gangbild, Hilfsmitteln, Schmerzverlauf und reproduzierbarer Gehstrecke.

Reha-Berichte, orthopädische und neurologische Befunde, Operationsberichte sowie Unterlagen einer Schmerztherapie können das Gesamtbild ergänzen. Veraltete Dokumente reichen häufig nicht aus, wenn sie die heutige Belastbarkeit nicht mehr abbilden.

Angabe im Verfahren Warum sie allein oft nicht genügt Welche Ergänzung hilfreich ist „Schwere Kniearthrose“ Die Diagnose beschreibt nicht die tatsächliche Gehfähigkeit. Gehstrecke, Pausen, Instabilität, Bewegungsumfang und Schmerzanstieg dokumentieren. „Bandscheibenschäden der LWS“ Bildbefunde zeigen nicht automatisch eine erhebliche Gehbeeinträchtigung. Neurologische Ausfälle, Belastungsgrenze, Gangbild und Abbruchgründe festhalten. „Ich kann kaum noch laufen“ Die Aussage bleibt ohne Bezug zu Strecke, Zeit und Beschwerden zu allgemein. Typische Alltagswege mit Entfernung, Dauer, Pausen und Hilfsmitteln schildern. „Ich benutze einen Rollator“ Ein Hilfsmittel beweist für sich noch nicht die gesetzlichen Voraussetzungen. Ärztlich erklären lassen, weshalb der Rollator nötig ist und welche Strecke trotzdem möglich bleibt.

Ein Gehtagebuch kann die ärztlichen Befunde ergänzen

Ein über mehrere Wochen geführtes Gehtagebuch kann wiederkehrende Einschränkungen sichtbar machen. Darin können Start und Ziel eines Weges, geschätzte Entfernung, benötigte Zeit, Pausen, Hilfsmittel, Beschwerden und ein möglicher Abbruch festgehalten werden.

Das Tagebuch ersetzt keinen fachärztlichen Befund, kann aber widersprüchliche oder zu knappe Aktenangaben erklären. Besonders nützlich ist es, wenn Beschwerden schwanken oder eine kurze Untersuchung in der Praxis den Alltag nicht realistisch widerspiegelt.

Warum ein hoher GdB allein nicht genügt

Ein Gesamt-GdB von 50 oder mehr begründet die Schwerbehinderteneigenschaft, aber nicht automatisch das Merkzeichen G. Die Behörde prüft zusätzlich, ob gerade die Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr im Sinne des § 229 SGB IX erheblich beeinträchtigt ist.

Ein hoher GdB kann überwiegend auf Erkrankungen beruhen, die das Gehen nicht oder nur gering beeinflussen. Deshalb sollte ein Antrag das Merkzeichen ausdrücklich erfassen und die mobilitätsbezogenen Auswirkungen gesondert darstellen.

So reagieren Betroffene auf eine Ablehnung

Gegen den Bescheid kann grundsätzlich innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Die Frist ergibt sich aus § 84 SGG; bei fehlender oder fehlerhafter Rechtsbehelfsbelehrung gilt nach § 66 SGG im Regelfall eine Jahresfrist.

Zur Fristwahrung genügt zunächst ein kurzes Schreiben, aus dem der angegriffene Bescheid und der Wille zur Überprüfung hervorgehen. Die ausführliche Begründung und weitere Befunde können nachgereicht werden.

Betroffene sollten zugleich Akteneinsicht verlangen und prüfen, welche Befundberichte, gutachterlichen Stellungnahmen und versorgungsärztlichen Bewertungen verwendet wurden. Ein ausführlicher Ratgeber zum Widerspruch im Schwerbehindertenrecht erklärt das weitere Vorgehen und bietet Zugang zu einem Muster.

Was in die Widerspruchsbegründung gehört

Eine gute Begründung benennt zunächst, welche tatsächlichen Annahmen im Bescheid falsch oder unvollständig sind. Danach beschreibt sie konkrete Alltagswege, die maximal mögliche Gehstrecke, das Tempo, die ersten auftretenden Beschwerden, die Häufigkeit und Länge der Pausen sowie Sturz- oder andere Gefahren.

Ebenso sollte dargestellt werden, ob ein Gehstock, Rollator, eine Orthese oder die Hilfe einer anderen Person nötig ist. Sind neben Arthrose und Wirbelsäulenschäden weitere Leiden vorhanden, müssen ihre Auswirkungen auf das Gehen in der Gesamtschau erläutert werden.

Ein Satz wie „Meine Arthrose wurde nicht ausreichend berücksichtigt“ bleibt dagegen zu unbestimmt. Überzeugender ist beispielsweise die nachvollziehbare Angabe, dass der Weg zur 350 Meter entfernten Haltestelle nur mit zwei Pausen, einem Rollator und anschließendem längerem Erholungsbedarf möglich ist.

Wenn der Widerspruch erfolglos bleibt

Weist die Behörde den Widerspruch zurück, kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Widerspruchsbescheids Klage beim Sozialgericht erhoben werden. Das Gericht kann Befundberichte einholen, behandelnde Ärzte befragen und ein unabhängiges medizinisches Gutachten veranlassen.

Für Versicherte, Leistungsempfänger und Menschen mit Behinderung ist das sozialgerichtliche Verfahren regelmäßig gerichtskostenfrei. Kosten einer selbst beauftragten anwaltlichen Vertretung können dennoch entstehen, sofern keine Kostenübernahme, Prozesskostenhilfe oder erfolgreiche Kostenerstattung greift.

Welche Vorteile mit dem Merkzeichen G verbunden sind

Mit dem Merkzeichen G können schwerbehinderte Menschen nach Erwerb einer Wertmarke den öffentlichen Personennahverkehr unentgeltlich nutzen oder unter den gesetzlichen Voraussetzungen alternativ eine Ermäßigung der Kraftfahrzeugsteuer um 50 Prozent wählen. Bei Bezug bestimmter existenzsichernder Sozialleistungen wird die Wertmarke kostenfrei ausgegeben.

Je nach persönlicher Situation kommen außerdem steuerliche Entlastungen und sozialrechtliche Mehrbedarfe in Betracht. Eine Übersicht bietet der Beitrag über die Nachteilsausgleiche beim Merkzeichen G.

Das Merkzeichen G berechtigt allerdings nicht automatisch zum Parken auf Stellplätzen mit Rollstuhlsymbol. Dafür ist grundsätzlich ein blauer EU-Parkausweis erforderlich, der regelmäßig an andere Voraussetzungen wie das Merkzeichen aG oder Bl anknüpft.

Beispiel aus der Praxis

Eine 61-jährige Frau leidet an beidseitiger Kniearthrose, einer Spinalkanalstenose der Lendenwirbelsäule und einer Fußheberschwäche. Das Versorgungsamt lehnt das Merkzeichen G zunächst ab, weil sie in der orthopädischen Untersuchung noch kurze Strecken ohne fremde Hilfe gehen konnte.

Im Widerspruch legt sie einen aktuellen neurologischen Befund, einen Reha-Bericht und ein sechswöchiges Gehtagebuch vor. Daraus ergibt sich, dass sie mit Rollator regelmäßig nach 180 bis 250 Metern pausieren muss, bei unebenem Boden sturzgefährdet ist und selbst den Weg zur nächstgelegenen Haltestelle nicht ohne erhebliche Schwierigkeiten bewältigt.

Die Behörde bewertet daraufhin nicht mehr nur die Kniearthrose, sondern das Zusammenwirken der Gelenk-, Wirbelsäulen- und Nervenstörung. Das Beispiel ist fiktiv, zeigt aber, weshalb konkrete Funktionsnachweise einen Widerspruch deutlich stärker machen als eine reine Diagnoseliste.