Pflegegrad 2: Alle Leistungen & Ansprüche für 2026

Pflegegrad 2 steht für „erhebliche Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit oder der Fähigkeiten“. Für Betroffene und Angehörige ist das oft der Punkt, an dem Hilfe im Alltag nicht mehr nur „nice to have“ ist, sondern regelmäßig gebraucht wird – beim Waschen, Anziehen, Essen, bei Wegen außer Haus oder bei der Organisation von Medikamenten und Terminen. Gleichzeitig beginnt hier das Leistungsniveau der Pflegeversicherung, das spürbar entlasten kann, wenn man es richtig nutzt.

Im Folgenden finden Sie alle wesentlichen Ansprüche, die Menschen mit Pflegegrad 2 im Jahr 2026 haben können – von Geld- und Sachleistungen über Entlastungsbudgets bis zu Wohnraumanpassung, Hilfsmitteln, Beratung, Heimleistungen und Rechten für pflegende Angehörige.

Was Pflegegrad 2 in 2026 bedeutet

Pflegegrad 2 wird im Begutachtungsverfahren vergeben, wenn die Beeinträchtigungen der Selbstständigkeit deutlich sind, aber noch nicht das Niveau schwerer oder schwerster Pflegebedürftigkeit erreichen. Maßgeblich ist ein Punktesystem aus mehreren Lebensbereichen, etwa Mobilität, kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen, Selbstversorgung und die Bewältigung krankheits- oder therapiebedingter Anforderungen. Pflegegrad 2 liegt dabei im Bereich von 27 bis unter 47,5 Punkten.

Wichtig ist: Pflegegrad 2 beschreibt nicht eine Diagnose, sondern die Auswirkungen im Alltag. Zwei Menschen mit derselben Erkrankung können unterschiedliche Pflegegrade haben – je nachdem, wie selbstständig sie in der täglichen Lebensführung noch sind.

Der Weg zum Anspruch: Antrag, Begutachtung und was häufig schiefgeht

Leistungen der Pflegeversicherung fließen in der Regel erst ab Antragstellung. Zuständig ist die Pflegekasse, die bei gesetzlich Versicherten bei der Krankenkasse angesiedelt ist. Nach dem Antrag beauftragt die Kasse den Medizinischen Dienst mit der Begutachtung; bei privat Versicherten erfolgt das über den entsprechenden Dienst der privaten Pflegepflichtversicherung.

In der Praxis entscheidet nicht, wie „krank“ jemand wirkt, sondern ob konkrete Tätigkeiten selbstständig gelingen – und zwar dauerhaft. Häufige Fehler entstehen, wenn Betroffene aus Scham „besser funktionieren“ als sonst, wenn Angehörige aus Routine still mithelfen und diese Hilfe dann im Termin nicht sichtbar wird oder wenn Einschränkungen schwanken und am Begutachtungstag zufällig ein guter Tag ist. Wer Pflegegrad 2 erreichen will, muss im Gespräch nachvollziehbar schildern können, was im Alltag ohne Unterstützung nicht oder nur unter großer Mühe klappt – inklusive der Häufigkeit und des Zeitaufwands.

Fällt die Einstufung niedriger aus als erwartet, ist ein Widerspruch möglich. Gerade bei Grenzfällen lohnt es sich, das Gutachten systematisch mit der eigenen Lebensrealität abzugleichen.

Häusliche Pflege 2026: Pflegegeld oder Pflegesachleistung – und wie die Mischung funktioniert

Bei Pflegegrad 2 in häuslicher Pflege gibt es 2026 zwei große Grundwege: Entweder wird Pflegegeld gezahlt, wenn die Versorgung überwiegend durch Angehörige, Freunde oder andere Privatpersonen organisiert wird, oder es werden Pflegesachleistungen genutzt, wenn ein ambulanter Pflegedienst Pflegeeinsätze übernimmt.

Das Pflegegeld beträgt 2026 bei Pflegegrad 2 monatlich 347 Euro. Die Pflegesachleistung liegt bei bis zu 796 Euro monatlich. Beide Leistungen schließen sich nicht aus, sondern können miteinander kombiniert werden. Dann spricht man von der Kombinationsleistung: Wird nur ein Teil der Sachleistung genutzt, wird das Pflegegeld anteilig weitergezahlt – in dem Verhältnis, in dem das Sachleistungsbudget ausgeschöpft wurde.

In der Realität ist die Kombi oft das Modell, das am besten passt: Ein Pflegedienst übernimmt punktuell Körperpflege oder Medikamentengabe, während Angehörige den Rest tragen. Finanziell ist es allerdings entscheidend, die Abrechnung im Blick zu behalten, weil kleine Veränderungen bei den Pflegedienstkosten das anteilige Pflegegeld spürbar verschieben können.

Tabelle: Alle Leistungen bei Pflegegrad 2 in 2026

Leistung (Pflegegrad 2) Höhe/Umfang in 2026 Pflegegeld (häusliche Pflege durch Angehörige/Privatpersonen) 347,00 € pro Monat. Pflegesachleistungen (ambulante Pflege durch Pflegedienst) Bis zu 796,00 € pro Monat; Abrechnung üblicherweise direkt zwischen Pflegedienst und Pflegekasse. Kombinationsleistung (Mischform aus Pflegegeld und Sachleistungen) Pflegegeld wird anteilig ausgezahlt, abhängig davon, welcher Anteil der Pflegesachleistungen im Monat genutzt wird. Entlastungsbetrag (für anerkannte Angebote zur Unterstützung im Alltag) Bis zu 131,00 € pro Monat, in der Regel über Kostenerstattung gegen Nachweise. Umwandlungsanspruch (Teil der Sachleistung für Angebote im Alltag) Bis zu 40 % der Pflegesachleistung; bei Pflegegrad 2 entspricht das maximal 318,40 € pro Monat. Der umgewandelte Anteil wirkt wie Sachleistung und kann das (anteilige) Pflegegeld mindern. Teilstationäre Tages- und Nachtpflege Bis zu 721,00 € pro Monat für Pflegeaufwendungen; grundsätzlich zusätzlich zu Pflegegeld/Sachleistungen nutzbar. Gemeinsamer Jahresbetrag für Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege Bis zu 3.539,00 € pro Kalenderjahr insgesamt für beide Leistungsarten zusammen; beide Leistungsarten jeweils für bis zu 8 Wochen nutzbar, solange Budget vorhanden ist. Verhinderungspflege durch nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder Für Pflegeaufwendungen bis zu 694,00 € pro Kalenderjahr (entspricht dem 2-fachen Pflegegeld). Kurzzeitpflege Aus dem gemeinsamen Jahresbudget bis zur Gesamthöhe von 3.539,00 € pro Kalenderjahr finanzierbar; für bis zu 8 Wochen möglich, solange Budget vorhanden ist. Vollstationäre Pflege (Pflegeheim) 805,00 € pro Monat pauschal für Pflegeaufwendungen. Zusätzlich gibt es gestaffelte Zuschläge auf den zu zahlenden Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen (15 % ab dem 1. Monat, 30 % nach 12 Monaten, 50 % nach 24 Monaten, 75 % nach 36 Monaten). Pflege in besonderen Einrichtungen für Menschen mit Behinderung (§ 43a SGB XI-Konstellation) 15 % der vereinbarten Vergütung, höchstens 278,00 € pro Monat. Pflegehilfsmittel zum Verbrauch (z. B. Einmalhandschuhe, Bettschutzeinlagen) Bis zu 42,00 € pro Monat. Technische Pflegehilfsmittel und sonstige Pflegehilfsmittel Grundsätzlich 100 % der Kosten; unter bestimmten Voraussetzungen Zuzahlung von 10 %, maximal 25,00 € je Pflegehilfsmittel. Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds (Wohnraumanpassung) Bis zu 4.180,00 € je Maßnahme; bis zu insgesamt 16.720,00 €, wenn mehrere Anspruchsberechtigte zusammenwohnen. Zusätzliche Leistungen in ambulant betreuten Wohngruppen (Wohngruppenzuschlag) 224,00 € pro Monat. Anschubfinanzierung zur Gründung einer ambulant betreuten Wohngruppe Einmalig bis zu 2.613,00 € pro Person; pro Wohngruppe insgesamt gedeckelt (Gesamtbetrag). Pauschaler Zuschuss in gemeinschaftlichen Wohnformen mit Versorgungsverträgen nach § 92c SGB XI 450,00 € pro Monat (in der Übersicht als abhängig vom Inkrafttreten entsprechender Regelungen ausgewiesen). Digitale Pflegeanwendungen (DiPA) Bis zu 40,00 € pro Monat (in der Übersicht als abhängig vom Inkrafttreten entsprechender Regelungen ausgewiesen). Ergänzende Unterstützungsleistungen zu DiPA Bis zu 30,00 € pro Monat (in der Übersicht als abhängig vom Inkrafttreten entsprechender Regelungen ausgewiesen). Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen Je nach bezogener Leistungsart bis zu 198,62 € pro Monat (für Pflegegrad 2). Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen 51,42 € pro Monat. Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung für Pflegepersonen bei Pflegezeit Bis zu 230,71 € pro Monat (Krankenversicherung) und bis zu 47,46 € pro Monat (Pflegeversicherung). Pflegeunterstützungsgeld (Lohnersatz bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung) Für bis zu 10 Arbeitstage je Kalenderjahr: 90 % des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts; unter bestimmten Voraussetzungen 100 %. Beratung und Beratungseinsatz Pflegeberatung ist als Leistung vorgesehen; beim Bezug von Pflegegeld ist der Beratungsbesuch (in der Praxis halbjährlich bei Pflegegrad 2) verpflichtend, die Kosten trägt die Pflegekasse. Steuerlicher Pflege-Pauschbetrag (für pflegende Angehörige) 600,00 € pro Jahr (bei unentgeltlicher Pflege im häuslichen Umfeld und Erfüllung der steuerlichen Voraussetzungen).

Beratungseinsatz: Pflichttermine, die über das Pflegegeld entscheiden

Wer Pflegegeld erhält und zu Hause nicht regelmäßig durch einen ambulanten Pflegedienst mit Sachleistungen versorgt wird, muss Beratungsbesuche abrufen. Für Pflegegrad 2 gilt das auch 2026 halbjährlich. Diese Termine sind kein Misstrauensvotum, sondern sollen die häusliche Pflege stabilisieren, Risiken früh erkennen und Angehörige entlasten – praktisch sind sie aber auch eine formale Voraussetzung, damit das Pflegegeld nicht gekürzt oder ausgesetzt wird.

Seit 2026 wurde die Pflichtfrequenz für höhere Pflegegrade entschärft; Pflegegrad 2 bleibt beim halbjährlichen Rhythmus. Wer den Beratungseinsatz sauber organisiert und den Nachweis fristgerecht bei der Pflegekasse landet, verhindert unnötige Leistungslücken.

Entlastungsbetrag 2026: 131 Euro monatlich, die nicht „einfach ausgezahlt“ werden

Unabhängig davon, ob Pflegegeld oder Pflegesachleistungen genutzt werden, steht Pflegebedürftigen mit Pflegegrad 2 auch 2026 der Entlastungsbetrag in Höhe von bis zu 131 Euro pro Monat zu. Dieses Geld wird in der Regel nicht als Pauschale überwiesen, sondern über Kostenerstattung genutzt: Man reicht Rechnungen ein, die für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag entstanden sind, und die Pflegekasse erstattet bis zur Höhe des Budgets.

Die Stärke des Entlastungsbetrags liegt darin, dass er häufig genau die Lücke schließt, die Familien im Pflegealltag am meisten spüren: Zeit. Wer im Alltag Unterstützung einkauft, gewinnt Luft – selbst dann, wenn die Pflegesachleistung schon für körperbezogene Pflege verplant ist. Entscheidend ist, dass die Angebote nach Landesrecht anerkannt sind; was konkret anerkannt wird, unterscheidet sich je nach Bundesland.

Umwandlungsanspruch: Wenn ungenutzte Pflegesachleistung „Alltagshilfe“ ermöglicht

Viele Haushalte verschenken Budget, weil Pflegesachleistungen nicht vollständig ausgeschöpft werden. Für Pflegegrad 2 gibt es deshalb eine zusätzliche Möglichkeit: Bis zu 40 Prozent des Sachleistungsbetrags können – sofern sie im jeweiligen Monat nicht für Pflegedienstleistungen verbraucht wurden – in eine Kostenerstattung für anerkannte Unterstützungsangebote im Alltag umgewandelt werden. Bei Pflegegrad 2 sind 40 Prozent von 796 Euro genau 318,40 Euro pro Monat.

Wichtig ist die Wirkung auf das Pflegegeld: Im System der Kombinationsleistung wird der umgewandelte Betrag so behandelt, als wäre er Sachleistung. Wer also ausschließlich Pflegegeld bezieht und 40 Prozent umwandelt, erhält für diesen Monat nur noch 60 Prozent des Pflegegeldes. Praktisch kann das dennoch sinnvoll sein, wenn man damit spürbar mehr Betreuung einkauft und Angehörige entlastet – es sollte aber bewusst entschieden und mit der Pflegekasse sauber dokumentiert werden.

Tages- und Nachtpflege: 721 Euro monatlich zusätzlich zur häuslichen Versorgung

Wenn Betreuung tagsüber nötig wird, Angehörige arbeiten oder die Versorgung zu Hause zeitweise überfordert, kann teilstationäre Tages- und Nachtpflege helfen. Für Pflegegrad 2 übernimmt die Pflegeversicherung 2026 hierfür Pflegeaufwendungen bis zu 721 Euro monatlich. Diese Leistung ist grundsätzlich zusätzlich zu Pflegegeld oder Sachleistungen nutzbar, was sie im Alltag so wertvoll macht: Der Tag wird strukturiert, Betreuung und Aktivierung laufen professionell – und abends bleibt die Person in der vertrauten Wohnung.

In vielen Fällen wird die Tagespflege zu einem Dreh- und Angelpunkt, damit häusliche Pflege langfristig überhaupt möglich bleibt, ohne dass Angehörige ausbrennen.

Gemeinsamer Jahresbetrag 2026: Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege flexibler nutzen

Eine der wichtigsten Veränderungen der letzten Zeit wirkt 2026 voll: Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege werden über einen gemeinsamen Jahresbetrag finanziell zusammen gedacht.

Für Pflegegrad 2 steht 2026 insgesamt ein Budget von bis zu 3.539 Euro pro Kalenderjahr zur Verfügung, das flexibel für beide Leistungsarten eingesetzt werden kann.

Sowohl Verhinderungspflege als auch Kurzzeitpflege können jeweils bis zu acht Wochen im Jahr genutzt werden; maßgeblich ist am Ende, wie viel Budget verbraucht ist und wie viele Tage bereits über eine der beiden Formen abgerechnet wurden.

Praktisch bedeutet das: Familien müssen nicht mehr so strikt in zwei getrennten Töpfen planen, sondern können das Budget an der Belastungslage ausrichten – etwa mehr Kurzzeitpflege nach einem Krankenhausaufenthalt oder mehr Verhinderungspflege in Urlaubszeiten.

Bei Verhinderungspflege gibt es eine Besonderheit, wenn nahe Angehörige oder Haushaltsmitglieder die Ersatzpflege übernehmen: Dann ist die Erstattung für Pflegeaufwendungen bei Pflegegrad 2 auf 694 Euro pro Jahr begrenzt, was dem doppelten Pflegegeld entspricht. Erfolgt die Ersatzpflege durch sonstige Personen oder professionelle Kräfte, kann das Budget bis zur Jahresgrenze genutzt werden.

Während Verhinderungs- oder Kurzzeitpflege läuft das Pflegegeld zudem grundsätzlich in halber Höhe für einen begrenzten Zeitraum weiter, was helfen kann, Eigenanteile abzufedern.

Vollstationäre Pflege: 805 Euro monatlich – und warum das nur ein Teil der Heimkosten ist

Wer mit Pflegegrad 2 in ein Pflegeheim zieht, erhält 2026 von der Pflegeversicherung für pflegebedingte Aufwendungen pauschal 805 Euro pro Monat. Diese Zahlung ist wichtig, deckt aber nicht die Gesamtrechnung eines Heimplatzes. Neben den pflegebedingten Kosten fallen regelmäßig Kosten für Unterkunft und Verpflegung sowie Investitionskosten an, die grundsätzlich selbst zu tragen sind.

Gleichzeitig gibt es seit einigen Jahren Leistungszuschläge, die den Eigenanteil an den pflegebedingten Aufwendungen mit zunehmender Aufenthaltsdauer reduzieren.

2026 gilt weiterhin: Ab dem ersten Monat werden 15 Prozent des Eigenanteils an den pflegebedingten Aufwendungen übernommen, nach 12 Monaten 30 Prozent, nach 24 Monaten 50 Prozent und nach 36 Monaten 75 Prozent. Das ändert nichts daran, dass Heimkosten ein finanzielles Großthema bleiben, aber es dämpft die pflegebedingte Eigenbelastung über die Zeit.

Pflege bei Behinderung in besonderen Wohnformen: Sonderregelungen bis 278 Euro monatlich

Für Menschen mit Behinderung, die in bestimmten vollstationären Einrichtungen leben oder in Räumlichkeiten im Sinne der einschlägigen Regelungen betreut werden, gibt es eine Sonderleistung: Die Pflegeversicherung beteiligt sich dann mit 15 Prozent der vereinbarten Vergütung, höchstens jedoch 278 Euro pro Monat. Das ist ein eigener Leistungsweg, der nicht mit dem klassischen Heimplatz gleichgesetzt werden sollte und bei dem die Finanzierung oft mit Leistungen anderer Sozialgesetzbücher verzahnt ist.

Pflegehilfsmittel 2026: 42 Euro monatlich für Verbrauchsmaterial und Unterstützung durch Technik

Pflege ist auch Material. Für Pflegegrad 2 übernimmt die Pflegeversicherung 2026 für zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel bis zu 42 Euro pro Monat. Gemeint sind typische Produkte, die laufend gebraucht werden und die häusliche Pflege einfacher und hygienischer machen.

Daneben gibt es technische Pflegehilfsmittel, die einmalig oder längerfristig eingesetzt werden. Hier trägt die Pflegeversicherung unter bestimmten Voraussetzungen 100 Prozent der Kosten; möglich ist allerdings eine Zuzahlung von 10 Prozent, begrenzt auf höchstens 25 Euro je Hilfsmittel. In der Praxis hängt vieles davon ab, ob ein Hilfsmittel als notwendig anerkannt wird und ob ein geeigneter Vertragspartner eingebunden ist.

Ein häufig genutztes technisches Hilfsmittel ist der Hausnotruf. Unter bestimmten Voraussetzungen kann die Pflegekasse hierfür eine monatliche Pauschale übernehmen, die in vielen Fällen den Basistarif abdeckt. Für viele Alleinlebende ist das weniger eine Komfortfrage als ein Sicherheitsnetz.

Wohnraumanpassung: Bis zu 4.180 Euro je Maßnahme – oft der Unterschied zwischen „zu Hause“ und „nicht mehr möglich“

Wenn Stufen zur Falle werden, das Bad nicht mehr nutzbar ist oder Türen zu schmal sind, kann die Pflege zu Hause kippen. Deshalb beteiligt sich die Pflegeversicherung 2026 an Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfelds mit bis zu 4.180 Euro je Maßnahme. Leben mehrere Anspruchsberechtigte zusammen, kann sich der Rahmen bis zum vierfachen Betrag erhöhen, also bis zu insgesamt 16.720 Euro.

Der wichtigste Punkt hier ist Timing: Wer erst umbaut und dann den Antrag stellt, riskiert, dass die Kasse nicht zahlt. Sinnvoll ist, vorab zu klären, was als Maßnahme anerkannt wird und wie der Nachweis geführt werden muss.

Ambulant betreute Wohngruppen und neue Wohnformen: Zuschüsse, die Pflege gemeinschaftlich erleichtern

Für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngruppen gibt es 2026 einen monatlichen Zuschuss von 224 Euro. Hinzu kommt eine Anschubfinanzierung zur Gründung solcher Wohngruppen von einmalig bis zu 2.613 Euro pro Person; pro Wohngruppe ist der Gesamtbetrag begrenzt.

Darüber hinaus ist für gemeinschaftliche Wohnformen mit besonderen Versorgungsverträgen ein pauschaler Zuschuss von 450 Euro monatlich ausgewiesen, allerdings ausdrücklich vorbehaltlich des Inkrafttretens der entsprechenden gesetzlichen Regelungen.

Digitale Pflegeanwendungen: 40 Euro monatlich – wenn die neuen Regeln greifen

Digitale Pflegeanwendungen, kurz DiPA, sollen Pflegebedürftige und Angehörige im Alltag unterstützen, etwa bei Struktur, Übungen oder Organisation. Für 2026 sind Aufwendungen bis zu 40 Euro pro Monat für DiPA und bis zu 30 Euro pro Monat für ergänzende Unterstützungsleistungen vorgesehen – auch hier allerdings vorbehaltlich des Inkrafttretens bestimmter Regelungen.

Wer sich dafür interessiert, sollte bei der Pflegekasse konkret nachfragen, welche Anwendungen anerkannt sind und wie die Kosten übernommen werden.

Ansprüche für pflegende Angehörige: Sozialversicherung, Auszeiten und Lohnersatz

Pflegegrad 2 betrifft nicht nur die pflegebedürftige Person. Viele Leistungen setzen beim Umfeld an, weil Pflege ohne Angehörige in Deutschland oft nicht funktionieren würde.

Die Pflegeversicherung kann unter Voraussetzungen Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen zahlen. Für Pflegegrad 2 sind 2026 – je nach Konstellation und Leistungsart – Beiträge bis zu 198,62 Euro monatlich ausgewiesen.

Zusätzlich können Beiträge zur Arbeitslosenversicherung für Pflegepersonen übernommen werden; für 2026 wird hierfür ein monatlicher Betrag von 51,42 Euro genannt. Solche Ansprüche hängen an Bedingungen, etwa Umfang und Regelmäßigkeit der Pflege sowie an der eigenen Erwerbstätigkeit der Pflegeperson.

Für Beschäftigte gibt es außerdem das Pflegeunterstützungsgeld als Lohnersatzleistung bei kurzzeitiger Arbeitsverhinderung, typischerweise wenn plötzlich organisiert werden muss, wie Pflege künftig läuft. 2026 liegt der Ersatz grundsätzlich bei 90 Prozent des ausgefallenen Nettoarbeitsentgelts; unter bestimmten Voraussetzungen sind 100 Prozent möglich.

Daneben bestehen arbeitsrechtliche Freistellungsmöglichkeiten wie Pflegezeit und Familienpflegezeit. Sie sind keine Leistung „pro Pflegegrad“, werden aber in der Praxis gerade bei Pflegegrad 2 relevant, weil hier häufig die Phase beginnt, in der Familie und Beruf neu austariert werden müssen.

Steuerliche Entlastung: Pflege-Pauschbetrag bei Pflegegrad 2

Pflegende Angehörige können steuerlich entlastet werden. Wer eine Person mit Pflegegrad 2 unentgeltlich in häuslicher Umgebung pflegt, kann grundsätzlich den Pflege-Pauschbetrag geltend machen. Für Pflegegrad 2 beträgt er 600 Euro pro Jahr.

Das ersetzt keine umfassende Steuerberatung, ist aber ein Baustein, der oft vergessen wird – gerade dann, wenn mehrere Angehörige sich die Pflege teilen oder wenn Pflegeaufwand zwar hoch ist, aber keine professionellen Rechnungen anfallen, die man als außergewöhnliche Belastungen ansetzen könnte.

Was viele 2026 trotz Anspruch nicht bekommen – weil der Nachweis fehlt

In der Pflegeversicherung entscheidet nicht nur der Anspruch auf dem Papier, sondern auch die Abwicklung. Entlastungsbetrag und Umwandlungsanspruch scheitern häufig daran, dass Anbieter nicht anerkannt sind oder Belege fehlen. Wohnraumanpassung scheitert daran, dass vorher umgebaut wurde.

Pflegegeld wird gekürzt, weil der Beratungseinsatz nicht nachgewiesen ist, obwohl er stattgefunden hat. Und Budgets wie der gemeinsame Jahresbetrag werden nicht ausgeschöpft, weil Familien die Möglichkeiten zu spät kennen.

Wer Pflegegrad 2 hat, sollte deshalb nicht nur „welche Leistung gibt es?“ fragen, sondern auch: „Wie wird sie abgerechnet, welche Fristen gelten, und wer bestätigt die Leistung?“

Ein Beispiel aus der Praxis zu den Ansprüchen bei Pflegegrad 2

Beispiel aus der Praxis: Frau M., 79, lebt allein in ihrer Wohnung und hat Pflegegrad 2. Morgens kommt sie mit dem Anziehen oft nicht mehr gut zurecht, außerdem fällt ihr das Duschen schwer, weil sie unsicher auf den Beinen ist. Ihre Tochter wohnt 20 Minuten entfernt und schaut an vier Nachmittagen pro Woche vorbei, erledigt Einkäufe, kocht vor und hilft bei Arztterminen.

Damit die Tochter entlastet wird, nutzt Frau M. eine Kombination aus Leistungen: Einen ambulanten Pflegedienst bucht sie an drei Tagen pro Woche für die Körperpflege am Morgen, abgerechnet über die Pflegesachleistung bis zur jeweiligen Monatsgrenze. Zusätzlich bezieht sie anteilig Pflegegeld, weil die Tochter weiterhin einen Teil der Pflege übernimmt. Den Entlastungsbetrag setzt sie für eine anerkannte Alltagshilfe ein, die einmal pro Woche zwei Stunden im Haushalt unterstützt und sie gelegentlich zu Terminen begleitet; die Rechnung reicht Frau M. bei der Pflegekasse zur Erstattung ein.

Als Frau M. nach einem Sturz vorübergehend mehr Hilfe braucht, organisiert die Tochter für zwei Wochen eine Kurzzeitpflege in einer Einrichtung. Die Kosten werden aus dem gemeinsamen Jahresbudget für Kurzzeit- und Verhinderungspflege gedeckt. Weil die Tochter in dieser Zeit weniger vor Ort ist, bleibt die Versorgung gesichert, und nach der Rückkehr nach Hause wird mit dem Zuschuss zur Wohnraumanpassung das Bad rutschfester gemacht und ein Haltegriff montiert – beantragt, bevor die Handwerker beauftragt werden.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit (BMG), „Leistungsansprüche der Versicherten im Jahr 2026 an die Pflegeversicherung im Kurzüberblick“,

Medizinischer Dienst Bund, Informationen zur Einstufung nach Punkten und Pflegegradgrenzen (Pflegegrad 2: 27 bis unter 47,5 Punkte).