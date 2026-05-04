Leben mit niedriger Rente: Warum Rentnerin Frau Schneider Flaschen sammeln muss

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Frau Schneider ist 74 Jahre alt, trägt eine olivgrüne Winterjacke und zieht einen grauen Einkaufstrolley hinter sich her. Es ist kurz nach neun Uhr, die Geschäfte öffnen gerade, vor der Bäckerei stehen die ersten Kundinnen und Kunden. Frau Schneider bleibt nicht vor den Auslagen stehen, sondern geht langsam zu einem Mülleimer am Rand der Fußgängerzone.

Sie schaut sich kurz um, dann hebt sie eine leere Plastikflasche aus dem Behälter. Es ist keine hastige Bewegung, eher ein eingeübter Griff. Die Flasche kommt in eine helle Stofftasche, in der bereits mehrere andere liegen. Am Ende des Vormittags wird daraus ein Pfandbon.

Die Rente reicht nur knapp

Frau Schneider lebt allein in einer kleinen Wohnung am Stadtrand. Ihre Rente ist niedrig, nach Miete, Strom, Telefon, Versicherungen und Lebensmitteln bleibt wenig übrig. Früher habe sie geglaubt, im Alter werde es bescheiden, aber sicher werden.

Heute plant sie ihre Einkäufe sehr genau. Sie kennt die Tage, an denen der Supermarkt bestimmte Waren reduziert. Sie weiß, wann Obst günstiger ist und welche Packungsgröße sich wirklich lohnt. Spontane Ausgaben gibt es kaum.

Das Flaschensammeln begann nicht von einem Tag auf den anderen. Erst nahm Frau Schneider nur Flaschen mit, die direkt neben einem Mülleimer standen. Dann schaute sie auch in Körbe an Haltestellen, auf Parkbänken oder vor dem Bahnhof. Inzwischen gehört diese Runde zu ihrem Alltag.

Zwischen Scham und Gewohnheit

Frau Schneider spricht leise, wenn sie über das Sammeln erzählt. Sie möchte nicht bemitleidet werden. Gleichzeitig sagt sie, dass es ihr unangenehm sei, wenn jüngere Menschen sie beobachten oder lachen.

Besonders schwer sei der erste Griff in einen Mülleimer gewesen. „Da habe ich gedacht: Jetzt bist du wirklich arm“, sagt sie. Heute versucht sie, diesen Gedanken wegzuschieben. Sie sagt sich, dass andere die Flaschen ohnehin wegwerfen würden.

Der Einkaufstrolley hilft ihr, nicht aufzufallen. Von außen sieht er aus wie der Wagen einer älteren Frau, die gerade vom Markt kommt. Nur wer genauer hinsieht, erkennt die leeren Flaschen darin. Frau Schneider ist diese Tarnung wichtig.

Ein paar Euro, die im Alltag fehlen

An guten Tagen bringt Frau Schneider Pfand im Wert von vier oder fünf Euro zurück. An schlechten Tagen sind es nur 80 Cent. Viel Geld ist das nicht, aber für sie kann es entscheiden, ob sie sich etwas zusätzlich leisten kann.

Manchmal kauft sie von dem Pfandgeld Eier, Joghurt oder ein Stück Kuchen. Manchmal legt sie den Betrag zurück, falls eine Zuzahlung in der Apotheke fällig wird. Sie sagt, kleine Beträge hätten für Menschen mit kleiner Rente ein anderes Gewicht.

Für Außenstehende wirken 25 Cent pro Flasche gering. Für Frau Schneider ist es ein Betrag, der sich summiert. Nach einem Monat können aus den gesammelten Flaschen 30 oder 40 Euro werden. Das ist kein Ausweg aus ihrer Lage, aber ein kleiner Puffer.

Warum gerade ältere Frauen betroffen sind

Frau Schneider hat viele Jahre gearbeitet, aber nicht durchgehend in Vollzeit. Als ihre Kinder klein waren, blieb sie zu Hause. Später pflegte sie ihre Mutter und arbeitete stundenweise in einer Reinigung. In ihrem Rentenbescheid stehen diese Jahre nicht so da, wie sie sich angefühlt haben.

Viele Frauen ihrer Generation kennen solche Lebensläufe. Sie haben gearbeitet, gepflegt, erzogen und organisiert. Doch ein Teil dieser Arbeit führte nur zu geringen Rentenansprüchen. Im Alter zeigt sich dann, wie teuer unterbrochene Erwerbsbiografien werden können.

Niedrige Löhne verschärfen das Problem zusätzlich. Wer viele Jahre wenig verdient, erhält später meist auch eine niedrige Rente. Das gilt selbst dann, wenn der Alltag körperlich anstrengend war. Frau Schneider sagt, sie habe nie das Gefühl gehabt, wenig zu leisten.

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Die Deutsche Rentenversicherung weist im Rentenatlas 2025 für Versicherte mit mindestens 35 Versicherungsjahren im Bundesdurchschnitt eine Altersrente von 1.892 Euro brutto bei Männern und 1.459 Euro brutto bei Frauen aus. Diese Werte zeigen die Differenz auch innerhalb einer Gruppe mit langer Versicherungsdauer. Bei kürzeren Erwerbsverläufen kann die Versorgung deutlich niedriger ausfallen.

Der Gang zum Amt fällt ihr schwer

Frau Schneider weiß, dass es Unterstützung geben kann. Eine Nachbarin hat ihr schon geraten, sich beraten zu lassen. Doch sie schiebt den Termin seit Monaten vor sich her.

Sie fürchtet Formulare, Nachweise und Fragen nach ihrem Konto. Vor allem aber möchte sie nicht erklären müssen, warum das Geld nicht reicht. „Ich habe mein Leben lang versucht, allein klarzukommen“, sagt sie. Dieser Satz fällt oft, wenn ältere Menschen Hilfe brauchen, sie aber nicht beantragen.

Dabei kann Grundsicherung im Alter genau für solche Fälle gedacht sein. Trotzdem nehmen manche Betroffene mögliche Ansprüche nicht wahr. Unwissen, Scham und Bürokratie bilden eine hohe Hürde. Für Frau Schneider ist der Pfandautomat manchmal leichter zu erreichen als das Amt.

Was die Flaschen über den Alltag erzählen

Das Sammeln von Flaschen ist für Frau Schneider mehr als eine Nebentätigkeit. Es zeigt, wie eng ihr Spielraum geworden ist. Wenn die Waschmaschine kaputtgeht, ein Wintermantel ersetzt werden muss oder eine Rechnung höher ausfällt, gibt es kaum Reserven.

Sie vermeidet Einladungen, weil sie kein Geld für ein kleines Geschenk hat. Sie fährt seltener zu ihrer Schwester, weil die Fahrkarte zu teuer geworden ist. Auch der Friseurbesuch wird hinausgezögert. Armut im Alter zeigt sich oft nicht laut, sondern in solchen stillen Verzichten.

Frau Schneider möchte nicht als Opfer gesehen werden. Sie spricht sachlich über ihre Lage, manchmal sogar mit trockenem Humor. Doch wenn sie sagt, dass sie früher gern öfter ins Café gegangen sei, wird ihre Stimme leiser. Es geht nicht nur ums Geld, sondern auch um Teilhabe.

Flaschensammeln zwischen Not, Scham und Selbstbehauptung

Für Außenstehende wirkt Flaschensammeln oft wie ein sichtbares Zeichen des Abstiegs. Für Betroffene kann es zugleich eine Form von Selbstbehauptung sein. Wer Flaschen sammelt, wartet nicht nur auf Hilfe, sondern schafft sich einen kleinen Betrag, über den niemand anderes entscheidet.

Das ändert nichts daran, dass die Tätigkeit beschwerlich ist. Flaschensammlerinnen durchsuchen Mülleimer, gehen lange Strecken, tragen schwere Taschen und sind den Blicken anderer Menschen ausgesetzt. Gerade ältere Frauen erleben dabei eine doppelte Belastung: Sie brauchen das Geld, möchten aber nicht als arm erkannt werden.

Eine repräsentative Pfandstudie der Initiative „Pfand gehört daneben“ schätzte für 2024 rund 1,19 Millionen aktive Pfandsammlerinnen und Pfandsammler in Deutschland. Die Studie ist keine amtliche Statistik, gibt aber Einblick in die Motive. Rund 23 Prozent gaben an, Pfand zu sammeln, um ihre Rente aufzubessern; fast die Hälfte verdiente damit weniger als 50 Euro im Monat.

Ein stilles Zeichen für ein größeres Problem

Frau Schneider ist keine Ausnahmefigur, auch wenn ihre Geschichte sehr persönlich wirkt. In vielen Städten sammeln ältere Menschen Pfandflaschen, weil ihre Rente kaum reicht. Manche tun es täglich, andere nur gelegentlich. Viele möchten dabei unerkannt bleiben.

Der Blick auf Frau Schneider sollte deshalb nicht bei Mitleid stehen bleiben. Ihre Situation verweist auf niedrige Renten, teure Mieten, steigende Lebenshaltungskosten und auf Lebensläufe, in denen Sorgearbeit finanziell zu wenig abgesichert war. Besonders ältere Frauen tragen die Folgen solcher Entwicklungen häufig bis ans Lebensende.

Wenn Frau Schneider am Pfandautomaten steht, zählt sie keine großen Beträge. Sie zählt kleine Münzen, die ihr ein wenig Luft verschaffen. Der Bon, den sie anschließend aus dem Automaten zieht, ist mehr als ein Stück Papier. Er ist ein Hinweis darauf, wie knapp der Ruhestand für manche Menschen geworden ist.