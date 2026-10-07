Krankengeld zwei Mal beziehen: Die Krankenkasse muss wieder zahlen

Wer nach längerer Krankheit wieder arbeitet und anschließend erneut ausfällt, kann ein zweites Mal Krankengeld bekommen. Doch ob die Krankenkasse noch einen bestehenden Anspruch erfüllt oder ein neuer Anspruch entstehen muss, macht einen erheblichen Unterschied.

Besonders nach einer Aussteuerung reicht eine neue Krankschreibung allein nicht aus. Entscheidend sind die bisher verbrauchte Anspruchsdauer, die zugrunde liegende Erkrankung und der Versicherungsstatus beim erneuten Eintritt der Arbeitsunfähigkeit.

Zweimal Krankengeld ist möglich – aber nicht automatisch zweimal 78 Wochen

Für dieselbe Krankheit besteht grundsätzlich Anspruch auf höchstens 78 Wochen Krankengeld innerhalb von drei Jahren. Diese sogenannte Blockfrist beginnt mit dem ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Erkrankung, nicht erst mit der ersten Überweisung der Krankenkasse.

Die übliche sechswöchige Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber wird auf diese Höchstdauer angerechnet. Bei einer durchgehenden Arbeitsunfähigkeit bleiben deshalb regelmäßig höchstens 72 Wochen, in denen die Krankenkasse tatsächlich Krankengeld auszahlt.

Eine zwischenzeitliche Rückkehr an den Arbeitsplatz setzt diese Rechnung nicht auf null. Wer wegen derselben Erkrankung wieder arbeitsunfähig wird, muss sich die bereits berücksichtigten Zeiten innerhalb der laufenden Blockfrist anrechnen lassen.

Noch nicht ausgesteuert: Der Restanspruch kann weiterhelfen

Wurden die 78 Wochen noch nicht ausgeschöpft, kann bei einer erneuten Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit grundsätzlich der verbleibende Anspruch genutzt werden. Dafür muss niemand pauschal sechs Monate gearbeitet haben.

Ein vereinfachtes Beispiel: Sind innerhalb der Blockfrist bereits 30 Wochen einschließlich anrechenbarer Entgeltfortzahlung verbraucht, bleiben grundsätzlich noch 48 Wochen übrig. Ob und ab wann tatsächlich Krankengeld fließt, hängt insbesondere vom Versicherungsschutz und einer möglichen erneuten Entgeltfortzahlung ab.

Die verbreitete Aussage, vor einem zweiten Krankengeldbezug müsse immer ein halbes Jahr gearbeitet werden, ist deshalb falsch. Weitere Einzelheiten erläutert der Beitrag über Krankengeld bei derselben Krankheit mit Unterbrechung.

Nach 78 Wochen gelten strengere Voraussetzungen

Ist die Anspruchsdauer wegen derselben Krankheit ausgeschöpft, greift § 48 Absatz 2 SGB V. Ein neuer Anspruch kommt dann erst nach Beginn eines neuen Dreijahreszeitraums in Betracht.

Zusätzlich müssen Betroffene in der Zwischenzeit mindestens sechs Monate nicht wegen dieser Krankheit arbeitsunfähig gewesen sein. Während dieser anrechenbaren Zeit müssen sie außerdem erwerbstätig gewesen sein oder der Arbeitsvermittlung zur Verfügung gestanden haben.

Beim Eintritt der erneuten Arbeitsunfähigkeit muss zudem eine Versicherung mit Krankengeldanspruch bestehen. Nur gesetzlich krankenversichert zu sein, genügt dafür nicht in jedem Fall.

Damit ist auch klar: Wer nach der Aussteuerung wegen derselben Erkrankung durchgehend arbeitsunfähig bleibt, erhält nicht allein deshalb neues Krankengeld, weil drei Jahre vergangen sind. Der Kalender ersetzt die übrigen Anspruchsvoraussetzungen nicht.

Die drei Jahre beginnen nicht erst nach der Aussteuerung

Ein häufiger Irrtum betrifft den Beginn der Wartezeit: Nach dem letzten Krankengeldtag müssen nicht grundsätzlich noch einmal drei volle Jahre verstreichen. Die Blockfrist läuft bereits seit dem Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit wegen der betreffenden Erkrankung.

Begann diese beispielsweise am 1. Oktober 2023, reicht der erste Dreijahreszeitraum bis zum 30. September 2026. Ab dem 1. Oktober 2026 kann wegen derselben Krankheit wieder ein Anspruch entstehen, sofern auch die weiteren Voraussetzungen erfüllt sind.

Eine zwischenzeitliche Arbeitsaufnahme verschiebt die laufende Blockfrist nicht. Deshalb sollten Versicherte sich den Beginn und das Ende des für sie geltenden Zeitraums von der Krankenkasse schriftlich bestätigen lassen.

Sechs Monate müssen nicht zwingend am Stück liegen

Die erforderlichen sechs Monate müssen nicht grundsätzlich zusammenhängend nachgewiesen werden. Mehrere geeignete Zeitabschnitte können zusammengerechnet werden, wenn in ihnen die gesetzlichen Bedingungen gleichzeitig erfüllt waren.

Dabei verlangt das Gesetz keine vollständige Gesundheit und auch keine Heilung der ursprünglichen Erkrankung. Entscheidend ist, dass gerade diese Krankheit während der anzurechnenden Zeiten keine Arbeitsunfähigkeit verursacht hat.

Das bloße Weglassen einer Krankschreibung schafft dagegen keinen verlässlichen Anspruch. Ob Arbeitsunfähigkeit bestand, ist eine medizinische Frage und lässt sich nicht allein durch eine Lücke in den Bescheinigungen beantworten.

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Arbeitslosengeld allein reicht als Nachweis nicht

Auch ohne neue Beschäftigung kann die Sechs-Monats-Voraussetzung erfüllt werden, wenn Betroffene der Arbeitsvermittlung zur Verfügung standen. Eine Arbeitsaufnahme ist somit nicht der einzige mögliche Weg zurück zum Krankengeld.

Allerdings beweist der Bezug von Arbeitslosengeld für sich genommen noch nicht, dass alle Voraussetzungen erfüllt waren. Gerade bei Arbeitslosengeld nach der Nahtlosigkeitsregelung und fortbestehender Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit dürfen Versicherte nicht einfach von anrechenbaren Monaten ausgehen.

Eine ausführlichere Einordnung bietet der Beitrag Nach der Aussteuerung wieder Krankengeld. Für die Prüfung sollten die Unterlagen der Arbeitsagentur und die medizinisch belegten Krankheitszeiten zusammen betrachtet werden.

Andere Krankheit: Ein neuer Anspruch kann früher entstehen

Eine eigenständige andere Erkrankung kann einen neuen Krankengeldanspruch auslösen, ohne dass zunächst die Blockfrist der früheren Krankheit abgelaufen sein muss. Voraussetzung ist unter anderem, dass die frühere Arbeitsunfähigkeit bereits beendet war und beim neuen Versicherungsfall ein entsprechender Krankengeldschutz besteht.

Anders sieht es aus, wenn während einer bestehenden Arbeitsunfähigkeit eine weitere Erkrankung hinzukommt. Nach § 48 Absatz 1 SGB V verlängert diese zusätzliche Krankheit die laufende Leistungsdauer nicht.

Wer beispielsweise bereits wegen einer Rückenkrankheit arbeitsunfähig ist und währenddessen zusätzlich an einer Depression erkrankt, erhält dadurch nicht automatisch weitere 78 Wochen. Auch ein anderer Diagnosecode allein beweist noch keinen eigenständigen neuen Leistungsfall.

Diese Unterschiede entscheiden über die erneute Zahlung

Situation Was beim Krankengeld gilt Dieselbe Krankheit tritt erneut auf, die 78 Wochen sind noch nicht ausgeschöpft. Ein verbleibender Anspruch innerhalb der laufenden Blockfrist kann grundsätzlich genutzt werden. Die 78 Wochen sind ausgeschöpft, die bisherige Blockfrist läuft noch. Wegen derselben Krankheit besteht innerhalb dieses Zeitraums kein weiterer Anspruch. Nach Ausschöpfung beginnt eine neue Blockfrist. Ein neuer Anspruch setzt zusätzlich die Sechs-Monats-Voraussetzungen und eine Versicherung mit Krankengeldanspruch voraus. Nach beendeter Arbeitsunfähigkeit tritt eine eigenständige andere Erkrankung auf. Ein neuer Anspruch kann entstehen; Versicherungsschutz und Krankheitsverlauf müssen geprüft werden. Eine weitere Krankheit kommt während der bestehenden Arbeitsunfähigkeit hinzu. Die zusätzliche Erkrankung verlängert die Leistungsdauer nicht.

Lohnfortzahlung und Krankengeld folgen unterschiedlichen Regeln

Ob der Arbeitgeber erneut bis zu sechs Wochen Entgeltfortzahlung leisten muss, ist eine eigene Frage. Die Voraussetzungen dafür stehen in § 3 Entgeltfortzahlungsgesetz und dürfen nicht mit den Regeln zum erneuten Krankengeld verwechselt werden.

Bei wiederholter Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit kann ein neuer Entgeltfortzahlungsanspruch insbesondere entstehen, wenn zuvor mindestens sechs Monate keine Arbeitsunfähigkeit wegen dieser Krankheit bestand. Alternativ kann die gesetzliche Zwölf-Monats-Regel seit Beginn der ersten Arbeitsunfähigkeit greifen.

Ein erneuter Anspruch gegen den Arbeitgeber bedeutet deshalb nicht automatisch, dass auch die Krankenkasse anschließend wieder zahlen muss. Umgekehrt setzt ein noch vorhandener Krankengeldanspruch nicht voraus, dass vorher erneut volle sechs Wochen Gehalt gezahlt werden.

Was Betroffene vor dem zweiten Bezug klären sollten

Versicherte sollten sich von ihrer Krankenkasse eine nachvollziehbare Berechnung der bereits angerechneten Zeiten geben lassen. Daraus sollte hervorgehen, welche Arbeitsunfähigkeitszeiten berücksichtigt wurden und wie viel Anspruch innerhalb der jeweiligen Blockfrist noch verbleibt.

Nach einer Aussteuerung sind zusätzlich Nachweise über Beschäftigungszeiten, die Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung und die Zeiten ohne Arbeitsunfähigkeit wegen der bisherigen Erkrankung wichtig. Eine pauschale telefonische Aussage ersetzt diese Prüfung nicht.

Lehnt die Krankenkasse eine erneute Zahlung ab, sollten Betroffene einen schriftlichen Bescheid verlangen und die Begründung prüfen lassen. Besonders bei mehreren Erkrankungen kann die zeitliche Zuordnung darüber entscheiden, ob tatsächlich kein Anspruch mehr besteht.

Beispiel aus der Praxis: Rückfall nach der Rückkehr in den Beruf

Ein Arbeitnehmer ist ab dem 1. Oktober 2023 wegen einer schweren Erkrankung arbeitsunfähig und schöpft später die 78 Wochen aus. Vom 1. Januar bis zum 30. September 2026 arbeitet er wieder in einer Beschäftigung mit Krankengeldversicherung und ist währenddessen nicht wegen dieser Erkrankung arbeitsunfähig.

Am 15. Oktober 2026 führt dieselbe Krankheit erneut zur Arbeitsunfähigkeit. Da die neue Blockfrist begonnen hat und die erforderlichen sechs Monate erfüllt sind, kann ein neuer Krankengeldanspruch entstehen; eine zustehende Entgeltfortzahlung geht der Auszahlung vor.

3 häufige Fragen zum zweiten Krankengeldbezug

Kann ich wegen derselben Krankheit zweimal Krankengeld erhalten?

Ja, entweder aus einem noch vorhandenen Anspruch innerhalb der laufenden Blockfrist oder unter zusätzlichen Voraussetzungen in einem neuen Dreijahreszeitraum. Zweimaliger Bezug bedeutet jedoch nicht automatisch zweimal die volle Höchstdauer.

Muss ich vor einem zweiten Bezug immer sechs Monate arbeiten?

Nein, bei einem Restanspruch gilt diese pauschale Voraussetzung nicht. Nach ausgeschöpften 78 Wochen können neben Erwerbstätigkeit auch Zeiten der Verfügbarkeit für die Arbeitsvermittlung zählen, sofern gleichzeitig keine Arbeitsunfähigkeit wegen derselben Krankheit bestand.

Beginnt der Anspruch nach drei Jahren automatisch neu?

Nach einer Aussteuerung nicht allein durch den Fristablauf. Zusätzlich müssen die gesetzlichen Sechs-Monats-Voraussetzungen und der Versicherungsschutz mit Krankengeldanspruch erfüllt sein.