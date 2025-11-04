Krankengeld: Wenn die Krankenkasse deine AU ablehnt

Lesedauer 2 Minuten

Wer nach sechs Wochen Entgeltfortzahlung weiterhin arbeitsunfähig ist, rechnet mit der finanziellen Absicherung durch Krankengeld. Umso größer ist der Schock, wenn die gesetzliche Krankenkasse die vorgelegte Arbeitsunfähigkeits­bescheinigung (AU) nicht akzeptiert und die Zahlung stoppt.

Betroffene stehen dann oft unvermittelt ohne Einkommen da und müssen sich in ein komplexes Geflecht aus sozialrechtlichen Vorgaben, medizinischen Gutachten und Fristen einarbeiten.

Gesetzlicher Rahmen: § 44 bis § 51 SGB V

Der Anspruch auf Krankengeld entsteht am Tag der ärztlichen Feststellung der Arbeitsunfähigkeit (§ 46 SGB V). Versicherte müssen das Fortbestehen ihrer Erkrankung lückenlos belegen; andernfalls kann der Anspruch entfallen. Gleichzeitig verpflichtet § 49 Abs. 1 Nr. 5 SGB V zur rechtzeitigen Vorlage der AU-Bescheinigung – spätestens am nächsten Werktag muss sie der Kasse vorliegen, wenn sie den Versicherten nicht schon elektronisch erreicht hat. Die Kassen prüfen jede Bescheinigung formal und inhaltlich, bevor sie Zahlungen leisten.

Warum die Krankenkasse eine Krankmeldung zurückweisen kann

Ablehnungen beruhen meist auf verspäteter Vorlage, formalen Fehlern – etwa fehlenden Diagnoseschlüsseln – oder Zweifeln an der ärztlichen Feststellung. Mitunter löst auch eine Unterbrechung von nur einem Tag zwischen zwei Bescheinigungen den vollständigen Verlust des Anspruchs aus.

Zusätzlich können Gutachten des Medizinischen Dienstes zu dem Ergebnis kommen, die Arbeitsunfähigkeit bestehe nicht (mehr). Die Kasse ist dann nach § 275 Abs. 1 Nr. 3 SGB V gehalten, Krankengeld zu verweigern.

Lückenlose Nachweise und strenge Fristen

Das Bundessozialgericht hat in mehreren Entscheidungen verdeutlicht: Selbst geringe Verzögerungen bei Folgebescheinigungen dürfen den Anspruch nicht automatisch zunichtemachen; stets ist zu prüfen, ob den Versicherten ein Verschulden trifft.

Gleichwohl bleibt der Grundsatz bestehen, dass Nachweise ohne zeitliche Lücke einzureichen sind. Wer seine Krankmeldung erst Tage später per Post an die Kasse schickt oder sie dem Arbeitgeber überlässt, riskiert den Leistungsstopp.

Digital, aber nicht immer reibungslos: die eAU ab 2025

Seit 2023 übermitteln Arztpraxen die AU digital an die Krankenkassen; Arbeitgeber rufen sie dort automatisiert ab. Zum 1. Januar 2025 wurde das Verfahren um zusätzliche Rückmelde­gründe erweitert, um Fehler schneller sichtbar zu machen.

Doch die elektronische AU (eAU) schützt nicht automatisch vor Ablehnungen: Technische Übertragungsfehler, falsche Zeiträume oder das Ausbleiben eines elektronischen Abrufs gelten weiterhin als Lücken, für die Versicherte letztlich haften.

Bundessozialgericht: jüngste Rechtsprechung

In einem vielbeachteten Urteil gab das BSG einer Arbeitnehmerin Recht, deren Folgebescheinigung zwei Tage zu spät ausgestellt war.

Die Richter betonten, dass Krankenkassen jede Verspätung im Einzelfall würdigen und nicht schematisch den gesamten Leistungsanspruch verneinen dürfen.

Dennoch bestätigte das Gericht zugleich den Grundsatz lückenloser Nachweise und die Bedeutung sorgfältiger Fristenkontrolle.

Wege aus der Sackgasse: So reagieren Versicherte wirksam

Ergeht ein ablehnender Bescheid, läuft eine einmonatige Widerspruchsfrist (§ 84 SGG). Der Widerspruch muss schriftlich oder zur Niederschrift bei der Krankenkasse eingehen.

Gleichzeitig empfiehlt es sich, eine aktuelle ärztliche Stellungnahme und, falls nötig, Ergänzungen zur Chronologie der Krankmeldungen einzureichen. Bestätigt die Kasse die Ablehnung, bleibt binnen eines weiteren Monats die Klage zum Sozialgericht – ohne Anwaltszwang, aber häufig mit anwaltlicher Unterstützung erfolgversprechender.

Ärztinnen und Ärzte tragen Verantwortung für zutreffende Datumsangaben und Diagnoseschlüssel.

Arbeitgeber wiederum müssen seit Einführung der eAU aktiv die Krankendaten abrufen; unterbleibt dies, kann eine vermeintliche Lücke entstehen, die der Versicherten nicht beeinflussen kann.

Im Zweifel sollten Betroffene daher zusätzlich einen Papier- oder PDF-Ausdruck der AU an Kasse und Arbeitgeber senden, um Übertragungsfehler auszuschließen.

Ausblick und Fazit

Die Umstellung auf die digitale Krankmeldung sollte den Prozess vereinfachen, hat aber neue Fehlerquellen geschaffen. Wer auf Krankengeld angewiesen ist, muss weiterhin jede Bescheinigung unverzüglich überprüfen und den Versand nachverfolgen.

Bei Ablehnungen lohnt der rechtzeitige und gut begründete Widerspruch: Die jüngste Rechtsprechung zeigt, dass Krankenkassen Verspätungen nicht pauschal sanktionieren dürfen. Wer Schritt für Schritt vorgeht und Fristen wahrt, wahrt auch seine finanzielle Sicherheit im Krankheitsfall