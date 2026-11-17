Eine ausgebildete sozialpädagogische Assistentin wollte sich zur Erzieherin weiterqualifizieren. Dafür gab sie ihre bisherige Beschäftigung auf und begann eine Fachschule mit 35 Unterrichtsstunden pro Woche. Obwohl sie zuvor gearbeitet und Anspruch auf Arbeitslosengeld erworben hatte, stellte die Arbeitsagentur die Leistungen mit Beginn des Schulbesuchs ein.

Das Sozialgericht Stade bestätigte die Entscheidung. Die Frau stehe dem Arbeitsmarkt nicht mehr ausreichend zur Verfügung, weil sie neben der Fachschule keine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden ausüben könne (Urteil vom 07.10.2026 – S 38 AL 4/24).

Arbeitslosengeld endete mit Beginn der Fachschule

Die Klägerin hatte bis Mitte 2023 in einer Kindertagesstätte gearbeitet. Anschließend wollte sie an einer berufsbildenden Schule den Abschluss als Erzieherin und die Fachhochschulreife erwerben.

Die Arbeitsagentur bewilligte ihr zunächst Arbeitslosengeld mit einem täglichen Leistungsbetrag von 31,74 Euro. Die Bewilligung wurde jedoch bis zum 16. August 2023 begrenzt. Ab dem folgenden Tag begann der reguläre Schulunterricht.

Die Frau widersprach der Entscheidung. Sie erklärte, dass sie nach Unterrichtsschluss und an Wochenenden weiterhin arbeiten könne. Auch Tätigkeiten außerhalb ihres erlernten Berufs seien für sie möglich.

Warum 35 Stunden Unterricht den Anspruch ausschlossen

Nach § 138 Absatz 5 SGB III müssen Arbeitslose grundsätzlich in der Lage sein, eine versicherungspflichtige Beschäftigung von mindestens 15 Wochenstunden auszuüben. Die Bereitschaft allein genügt nicht. Die Beschäftigung muss auch tatsächlich und rechtlich möglich sein.

Das Gericht berücksichtigte dabei die regelmäßige Höchstarbeitszeit nach § 3 Arbeitszeitgesetz. Es legte sechs Werktage mit jeweils acht Stunden zugrunde, also insgesamt 48 Wochenstunden.

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Von diesen 48 Stunden zog das Gericht die 35 Stunden Fachschulunterricht ab. Damit verblieben rechnerisch nur 13 Stunden für eine Beschäftigung.

Die erforderlichen 15 Wochenstunden waren nach dieser Berechnung nicht erreichbar. Auch die von der Klägerin genannten Arbeitsmöglichkeiten am Nachmittag, an Wochenenden und während der Ferien überzeugten das Gericht nicht.

Bemerkenswert ist, dass das Gericht eine andere Begründung der Arbeitsagentur ausdrücklich zurückwies. Die von der Behörde angeführte Vorschrift zur Versicherungsfreiheit bestimmter Schüler passte nach Auffassung der Richter nicht auf die besuchte berufsbildende Schule. Dennoch blieb die Ablehnung wegen fehlender Verfügbarkeit bestehen.

Nicht jede Weiterbildung führt zum Verlust von ALG I

Die Entscheidung bedeutet nicht, dass Arbeitslose während einer Weiterbildung grundsätzlich kein Arbeitslosengeld erhalten können.

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Wird eine berufliche Weiterbildung von der Arbeitsagentur beispielsweise über einen Bildungsgutschein gefördert, kann das Arbeitslosengeld während der Maßnahme weitergezahlt werden.

Auch § 139 Absatz 3 SGB III enthält unter bestimmten Voraussetzungen eine Sonderregel für nicht nach § 81 SGB III geförderte Weiterbildungen. Dafür sind unter anderem die vorherige Zustimmung der Arbeitsagentur und die Bereitschaft erforderlich, die Maßnahme für eine berufliche Eingliederung abzubrechen.

Wer hingegen selbstständig eine umfangreiche schulische Ausbildung beginnt, kann seinen bisherigen Arbeitslosengeldanspruch verlieren, wenn dadurch die erforderliche Verfügbarkeit entfällt.

Diese Förderungen sollten Fachschüler vorher prüfen

Vor Beginn einer Fachschule sollten Arbeitslose unbedingt klären, wie sie ihren Lebensunterhalt finanzieren können. Neben einer Förderung durch die Arbeitsagentur kommen insbesondere Schüler-BAföG oder Aufstiegs-BAföG infrage.

Gerade eine schulische Weiterbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher kann unter den gesetzlichen Voraussetzungen durch Aufstiegs-BAföG unterstützt werden. Bei förderfähigen Vollzeitmaßnahmen ist auch ein Zuschuss zum Lebensunterhalt möglich.

Entscheidend sind der konkrete Bildungsgang, die persönlichen Voraussetzungen und die jeweils geltenden Förderregelungen.

Betroffene sollten sich deshalb vor der Anmeldung schriftlich bestätigen lassen, ob ihr Arbeitslosengeld weitergezahlt werden kann. Andernfalls droht eine erhebliche Finanzierungslücke.

Häufige Fragen zum Arbeitslosengeld während einer Weiterbildung

Verliere ich durch den Besuch einer Fachschule automatisch mein Arbeitslosengeld?

Nein. Entscheidend ist unter anderem, ob weiterhin die erforderliche Verfügbarkeit besteht oder besondere Regelungen für eine geförderte Weiterbildung greifen.

Muss ich neben der Schule mindestens 15 Stunden arbeiten?

Nein. Wer reguläres Arbeitslosengeld beziehen möchte, muss grundsätzlich für eine entsprechende versicherungspflichtige Beschäftigung verfügbar sein. Tatsächlich arbeiten muss die Person dafür nicht.

Kann ich während einer Erzieherausbildung BAföG bekommen?

Unter bestimmten Voraussetzungen ja. Je nach Ausbildungsgang kommen Schüler-BAföG oder Aufstiegs-BAföG infrage. Die Förderfähigkeit sollte vor Ausbildungsbeginn geprüft werden.

Quellen

Sozialgericht Stade – Urteil vom 07.10.2026, S 38 AL 4/24

§ 138 SGB III – Arbeitslosigkeit und Verfügbarkeit

§ 139 SGB III – Sonderfälle der Verfügbarkeit

§ 3 Arbeitszeitgesetz – Arbeitszeit der Arbeitnehmer

Bundesagentur für Arbeit – Bildungsgutschein und Weiterbildungsförderung

Aufstiegs-BAföG – Förderung in sozialen Berufen