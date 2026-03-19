Krankengeld kann verwehrt, gestoppt und ruhend gestellt werden

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Krankengeld gilt vielen Beschäftigten als eine selbstverständliche Absicherung, sobald eine Krankheit länger dauert. Ganz so einfach ist die Rechtslage jedoch nicht. Zwar springt die gesetzliche Krankenkasse in vielen Fällen nach dem Ende der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitgeber ein.

Es gibt aber eine ganze Reihe von Konstellationen, in denen überhaupt kein Anspruch besteht, der Anspruch nur unter bestimmten Bedingungen entsteht oder bereits vorhandene Ansprüche ruhen. Wer die Unterschiede nicht kennt, erlebt im Ernstfall schnell eine unangenehme Überraschung.

Entscheidend ist dabei zunächst die Unterscheidung zwischen drei Situationen. Erstens kann ein Anspruch von vornherein ausgeschlossen sein. Zweitens kann der Anspruch zwar grundsätzlich bestehen, aber vorübergehend ruhen. Drittens kann er enden, obwohl die Krankheit noch nicht vollständig überwunden ist. Für Betroffene macht das finanziell einen erheblichen Unterschied.

Tabelle: Wann kann das Krankengeld gekürzt, gestoppt, verwehrt und eingestellt werden

Fall Wann die Krankenkasse kein oder nur begrenztes Krankengeld zahlt Kein Anspruch von vornherein Kein Krankengeld gibt es unter anderem für familienversicherte Personen sowie für freiwillig Versicherte, die nur den ermäßigten Beitragssatz ohne Krankengeldanspruch gewählt haben. Auch bestimmte versicherungsrechtliche Sondergruppen sind vom Anspruch ausgeschlossen. Während der Entgeltfortzahlung Solange der Arbeitgeber bei Arbeitsunfähigkeit noch Lohn oder Gehalt fortzahlt, zahlt die Krankenkasse in der Regel kein Krankengeld. Der Anspruch ruht in dieser Zeit. Bei weiterem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen Erhält die versicherte Person weiterhin beitragspflichtiges Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen, ruht das Krankengeld grundsätzlich für diesen Zeitraum. Während der Elternzeit Der Anspruch ruht grundsätzlich während der Elternzeit. Eine Ausnahme kommt in Betracht, wenn die Arbeitsunfähigkeit schon vor Beginn der Elternzeit eingetreten ist oder während der Elternzeit eine versicherungspflichtige Teilzeitbeschäftigung besteht, aus der das Krankengeld berechnet werden kann. Bei Bezug anderer Entgeltersatzleistungen Krankengeld ruht, solange etwa Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld oder Versorgungskrankengeld bezogen wird. Die Krankenkasse zahlt dann nicht zusätzlich. Bei verspäteter Feststellung der Arbeitsunfähigkeit Wird die weitere Arbeitsunfähigkeit nicht rechtzeitig ärztlich festgestellt, kann der Anspruch für die betroffenen Tage ruhen oder ganz entfallen. Lücken zwischen Bescheinigungen sind besonders riskant. Bei Vollrente oder voller Erwerbsminderungsrente Wer eine Vollrente wegen Alters oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung bezieht, hat in der Regel keinen Krankengeldanspruch. Das Gesetz sieht hier einen Ausschluss vor. Bei Ruhegehalt oder Vorruhestandsgeld Auch bei beamtenrechtlichem Ruhegehalt oder Vorruhestandsgeld ist Krankengeld gesetzlich ausgeschlossen. In Freistellungsphasen In bestimmten Freistellungsmodellen, etwa in der Freistellungsphase der Altersteilzeit im Blockmodell, besteht regelmäßig kein Anspruch auf Krankengeld. Nach Ende des versicherungsrechtlich passenden Status Ändert sich der Versicherungsstatus, etwa nach Ende eines Arbeitsverhältnisses oder beim Wechsel in eine Versicherung ohne Krankengeldanspruch, kann die Zahlung entfallen. Entscheidend ist immer, ob die aktuelle Mitgliedschaft noch einen Krankengeldanspruch umfasst. Nach 78 Wochen Wegen derselben Krankheit endet der Anspruch grundsätzlich nach maximal 78 Wochen innerhalb von drei Jahren. Danach ist die Person ausgesteuert, auch wenn die Arbeitsunfähigkeit weiter besteht. „Gekürzt“ durch gesetzliche Grenzen Eine echte Kürzung im umgangssprachlichen Sinn gibt es meist nicht als Sanktion, wohl aber eine gesetzliche Begrenzung. Krankengeld beträgt grundsätzlich 70 Prozent des Bruttoeinkommens, aber höchstens 90 Prozent des Nettoeinkommens. Außerdem gelten Beitragsabzüge und die Beitragsbemessungsgrenze, wodurch die Auszahlung niedriger ausfallen kann als erwartet.

Hinweis: Rechtlich wird meist zwischen Ausschluss, Ruhen, Ende des Anspruchs und gesetzlicher Begrenzung der Höhe unterschieden. Der Begriff „gekürzt“ ist im Alltag gebräuchlich, trifft juristisch aber nicht immer exakt den Fall.

Krankengeld gibt es nicht automatisch für alle gesetzlich Versicherten

Nach dem Sozialgesetzbuch haben gesetzlich Versicherte nur unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Krankengeld.

Der Grundsatz lautet: Krankengeld gibt es, wenn eine Krankheit arbeitsunfähig macht oder wenn eine Behandlung im Krankenhaus beziehungsweise in bestimmten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen auf Kosten der Krankenkasse erfolgt. Daraus folgt aber nicht, dass jede Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung automatisch mit Krankengeld verbunden ist.

Vor allem freiwillig Versicherte ohne besondere Absicherung sollten genau hinsehen. Wer als freiwilliges Mitglied nur den ermäßigten Beitragssatz zahlt, hat keinen Anspruch auf Krankengeld. Das betrifft vor allem bestimmte Selbstständige oder andere freiwillig Versicherte, die keinen Krankengeldschutz gewählt haben.

Auch das Bundesgesundheitsministerium weist für 2026 ausdrücklich darauf hin, dass der ermäßigte Beitragssatz gerade für Versicherte ohne Krankengeldanspruch gilt, während der allgemeine Beitragssatz mit Krankengeldanspruch verbunden ist.

Auch bei einer Familienversicherung besteht grundsätzlich kein eigener Krankengeldanspruch. Das ist ein wichtiger Punkt, der oft übersehen wird. Familienversicherte genießen zwar Krankenversicherungsschutz, aber kein Krankengeld wie ein reguläres Mitglied mit entsprechendem Anspruch.

Freiwillig Versicherte und Selbstständige: häufige Irrtümer

Besonders häufig kommt es bei Selbstständigen zu Missverständnissen. Viele gehen davon aus, dass die gesetzliche Krankenkasse bei längerer Krankheit automatisch einspringt. Tatsächlich hängt das davon ab, ob ein Anspruch bewusst mitversichert wurde. Ohne entsprechende Wahlerklärung oder ohne Versicherung zum allgemeinen Beitragssatz bleibt es beim Schutz ohne Krankengeld. Wer also zwar gesetzlich versichert ist, aber den ermäßigten Beitrag zahlt, erhält im Krankheitsfall keine laufende Entgeltersatzleistung von der Kasse.

Für Selbstständige ist das deshalb so heikel, weil sie in der Regel auch keinen Arbeitgeber haben, der sechs Wochen lang Entgelt fortzahlt. Fehlt der Krankengeldanspruch, entsteht bei längerer Arbeitsunfähigkeit schnell eine empfindliche Einkommenslücke.

Während der Lohnfortzahlung zahlt die Krankenkasse in der Regel nicht

Ein häufiger Irrtum betrifft den Beginn des Krankengeldes. Arbeitnehmer erhalten im Krankheitsfall zunächst meistens bis zu sechs Wochen Entgeltfortzahlung vom Arbeitgeber. Solange beitragspflichtiges Arbeitsentgelt weitergezahlt wird, ruht der Anspruch auf Krankengeld. Das bedeutet: Die Krankenkasse zahlt in dieser Phase normalerweise nicht, weil bereits eine andere Lohnersatz- oder Einkommensquelle vorhanden ist.

Das ist kein vollständiger Ausschluss, aber in der Praxis ein sehr wichtiger Fall, in dem Versicherte trotz Krankheit zunächst kein Geld von der Krankenkasse erhalten. Erst wenn die Entgeltfortzahlung endet und die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind, kommt Krankengeld in Betracht.

Elternzeit kann den Anspruch ausschließen oder ruhen lassen

Wer in Elternzeit ist, sollte besonders genau prüfen, ob Krankengeld beansprucht werden kann. Nach der gesetzlichen Regelung ruht der Anspruch auf Krankengeld grundsätzlich während der Elternzeit.

📚 Lesen Sie auch: Krankengeld: Irrtum kann nach einem Arbeitsunfall tausende Euro kosten

Eine Ausnahme gilt dann, wenn die Arbeitsunfähigkeit bereits vor Beginn der Elternzeit eingetreten ist oder wenn das Krankengeld aus einem Arbeitsentgelt berechnet wird, das aus einer versicherungspflichtigen Beschäftigung während der Elternzeit stammt, etwa bei zulässiger Teilzeitarbeit.

In der Praxis bedeutet das: Wer die Arbeit in der Elternzeit vollständig ausgesetzt hat und in dieser Zeit erkrankt, erhält meist kein Krankengeld, weil auch kein ausfallendes Arbeitsentgelt ersetzt werden muss. Anders kann es bei einer Teilzeitbeschäftigung während der Elternzeit aussehen.

Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld und andere Leistungen gehen vor

Die gesetzliche Krankenversicherung zahlt Krankengeld nicht neben jeder anderen Sozialleistung. Das Gesetz ordnet ausdrücklich an, dass der Anspruch ruht, solange bestimmte andere Entgeltersatzleistungen bezogen werden. Dazu zählen insbesondere Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld, Kurzarbeitergeld, Übergangsgeld, Unterhaltsgeld und Versorgungskrankengeld. Auch vergleichbare Leistungen aus dem Ausland können dazu führen, dass Krankengeld nicht gezahlt wird.

Für Betroffene ist das wichtig, weil sie zwar möglicherweise weiterhin krank sind, die Krankenkasse aber trotzdem kein Krankengeld leisten muss, solange eine vorrangige Leistung fließt. Die Idee dahinter ist, Doppelleistungen zu vermeiden.

Bei verspäteter ärztlicher Feststellung kann das Krankengeld ausbleiben

Ein besonders sensibler Punkt ist die lückenlose Feststellung der Arbeitsunfähigkeit. Der Anspruch auf Krankengeld bleibt nur erhalten, wenn die weitere Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig ärztlich festgestellt wird. Wer die Folgebescheinigung zu spät besorgen lässt, riskiert, dass der Anspruch für die Zwischenzeit ruht oder ganz verloren geht.

Gerade bei längeren Erkrankungen kommt es darauf an, dass zwischen zwei Bescheinigungen keine ungedeckte Lücke entsteht. Krankenkassen und Sozialgerichte beschäftigen sich seit Jahren mit genau diesen Fällen.

Die gesetzliche Regelung ist für Versicherte etwas entschärft worden, dennoch bleibt es dabei: Eine verspätete Feststellung kann dazu führen, dass für bestimmte Tage kein Krankengeld fließt. Wer sich darauf verlässt, die Sache später klären zu können, geht ein erhebliches Risiko ein.

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Wer nicht mehr im anspruchsbegründenden Status ist, bekommt oft nichts

Krankengeld hängt nicht nur von der Krankheit, sondern auch vom Versicherungsstatus ab. Problematisch wird es, wenn das bisherige Beschäftigungsverhältnis endet oder wenn sich die Mitgliedschaft ändert. Dann ist zu prüfen, ob die fortbestehende Versicherung den Krankengeldanspruch überhaupt noch umfasst.

Das spielt etwa nach dem Ende eines Arbeitsverhältnisses eine Rolle. Nicht jede Form des fortbestehenden Versicherungsschutzes enthält auch weiterhin einen Anspruch auf Krankengeld. Gerade bei Statuswechseln, freiwilliger Versicherung ohne entsprechende Wahl oder Übergängen in andere Versicherungsformen kann die Leistung entfallen.

Unbezahlter Urlaub und Freistellungsphasen sind heikle Konstellationen

Auch unbezahlter Urlaub führt häufig zu Missverständnissen. Im ersten Monat kann die Versicherung unter bestimmten Voraussetzungen noch fortbestehen. Dauert die Freistellung länger, endet die Mitgliedschaft aus der Beschäftigung in der Regel, wenn keine andere Absicherung greift. Dann stellt sich nicht nur die Frage nach dem Krankenversicherungsschutz, sondern auch nach dem Krankengeldanspruch.

Ähnlich ist die Lage in besonderen Freistellungsmodellen. Bei der Altersteilzeit im Blockmodell besteht in der Freistellungsphase kein Krankengeldanspruch. Darauf weisen Krankenkassen ausdrücklich hin. Der Hintergrund ist, dass in dieser Phase kein regulärer Verdienstausfall im üblichen Sinn ersetzt werden muss.

Rentner erhalten nicht in jedem Fall Krankengeld

Auch wer eine gesetzliche Rente bezieht, hat nicht automatisch Anspruch auf Krankengeld. Für Versicherte, die eine Vollrente wegen Alters oder eine Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen, sieht das Gesetz einen Ausschluss vor. In solchen Fällen besteht regelmäßig kein Krankengeldanspruch mehr.

Das ist besonders relevant für Menschen, die trotz Rentenbezugs noch arbeiten. Sie gehen nicht selten davon aus, dass ihre weitere Beschäftigung automatisch wieder einen vollständigen Krankengeldschutz auslöst. So pauschal stimmt das jedoch nicht. Hier kommt es auf die genaue renten- und versicherungsrechtliche Einordnung an.

Wer Bürgergeld bezieht, bekommt in der Regel kein gesondertes Krankengeld

Auch beim Bürgergeld gibt es häufig falsche Erwartungen. Wer Bürgergeld erhält und arbeitsunfähig wird, bekommt diese Leistung grundsätzlich weiter. Ein zusätzlicher Anspruch auf gesondertes Krankengeld besteht in diesem Fall in der Regel nicht. Für Betroffene bedeutet das: Die Absicherung läuft über das bestehende Leistungssystem weiter, nicht über eine zusätzliche Krankengeldzahlung der Krankenkasse.

Nach 78 Wochen ist Schluss

Selbst wenn anfangs alles korrekt läuft, endet der Krankengeldanspruch nicht unbegrenzt. Wegen derselben Krankheit ist Krankengeld einschließlich der vorherigen Entgeltfortzahlung grundsätzlich auf 78 Wochen innerhalb von drei Jahren begrenzt. Danach erfolgt die sogenannte Aussteuerung. Die Krankenkasse zahlt dann kein Krankengeld mehr, auch wenn die Arbeitsunfähigkeit noch andauert.

Für viele Betroffene ist das der Moment, in dem andere sozialrechtliche Fragen in den Vordergrund rücken, etwa Arbeitslosengeld bei fortbestehender Leistungsunfähigkeit oder eine Erwerbsminderungsrente. Die bloße Tatsache, weiterhin krank zu sein, verlängert das Krankengeld also nicht automatisch.

Auch formale Fehler können teuer werden

Nicht nur materielle Voraussetzungen sind wichtig. In der Praxis scheitern Krankengeldfälle oft an Formalitäten. Wer ärztliche Feststellungen zu spät einholt, notwendige Nachweise nicht rechtzeitig beibringt oder Annahmen über den eigenen Versicherungsstatus trifft, ohne ihn zu prüfen, riskiert Lücken bei der Zahlung.

Dazu kommt, dass manche Versicherte Beschäftigung, Elternzeit, Selbstständigkeit, Familienversicherung und Teilzeitarbeit miteinander kombinieren. Genau in diesen Übergangsbereichen entstehen die meisten Probleme.

Deshalb ist es falsch, Krankengeld als eine Art automatische Standardleistung bei jeder längeren Krankheit zu betrachten. Die Leistung hängt immer an klaren gesetzlichen Voraussetzungen, und schon kleine Abweichungen können dazu führen, dass die Krankenkasse nichts zahlt.

Praxisbeispiel

Frau M. ist Angestellte und gesetzlich krankenversichert. Nach der Geburt ihres Kindes nimmt sie ein Jahr Elternzeit und arbeitet in dieser Zeit nicht. Vier Monate später erkrankt sie schwer und wird für mehrere Wochen arbeitsunfähig geschrieben. Sie geht davon aus, dass ihre Krankenkasse nun Krankengeld zahlt.

Doch dazu kommt es nicht. Zwar ist Frau M. weiterhin krankenversichert und ihre Behandlungskosten werden übernommen. Ein Anspruch auf Krankengeld besteht in diesem Fall aber nicht, weil sie während der Elternzeit keine versicherungspflichtige Beschäftigung ausübt und ihre Arbeitsunfähigkeit erst in dieser Phase eingetreten ist. Es fällt also kein laufendes Arbeitsentgelt aus, das durch Krankengeld ersetzt werden könnte.

Der Fall zeigt, dass die Krankenkasse nicht allein deshalb Krankengeld zahlt, weil jemand krankgeschrieben ist. Entscheidend ist immer auch der jeweilige Versicherungsstatus.

Was Betroffene aus all dem mitnehmen sollten

Die wichtigste Erkenntnis lautet: Die Krankenkasse zahlt kein Krankengeld, wenn schon von vornherein kein Anspruch besteht, wenn der Anspruch ruht oder wenn die gesetzliche Höchstdauer erreicht ist. Kein Anspruch besteht vor allem bei bestimmten freiwillig Versicherten ohne Krankengeldschutz, regelmäßig in der Familienversicherung sowie in einzelnen rentenrechtlichen Sonderlagen.

Ruhen kann der Anspruch etwa während der Lohnfortzahlung, in der Elternzeit, beim Bezug anderer vorrangiger Entgeltersatzleistungen oder bei verspäteter Feststellung der weiteren Arbeitsunfähigkeit. Enden kann die Zahlung spätestens mit der Aussteuerung nach 78 Wochen.

Gerade weil die Unterschiede so folgenreich sind, lohnt sich bei längerer Krankheit immer ein genauer Blick in den Versicherungsstatus und in die aktuellen Bescheinigungen.

Wer unsicher ist, sollte frühzeitig bei seiner Krankenkasse nachfragen und sich die Rechtslage schriftlich bestätigen lassen. Denn ob Krankengeld gezahlt wird, entscheidet sich oft nicht erst an der Krankheit selbst, sondern an den Details rund um Versicherung, Fristen und Statuswechsel.

Quellen

Bundesministerium für Gesundheit: „Krankengeld“

Bundesministerium für Gesundheit: „Beitragssätze und Beitragsbemessungsgrenzen 2026“

Gesetze im Internet: § 44 SGB V „Krankengeld“

Gesetze im Internet: § 46 SGB V „Entstehen des Anspruchs auf Krankengeld“