Koalition: So sollen die Rentenbeiträge jetzt steigen – Tabelle zeigt weniger Netto

Koalitionsausschuss beschließt höhere Rentenbeiträge: Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen zahlen

Der Koalitionsausschuss hat nach den Beratungen vom 1. Juli 2026 eine weitreichende Linie für die Rentenfinanzierung festgelegt. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen künftig zusätzlich belastet werden, um die gesetzliche Rente langfristig abzusichern.

Im Mittelpunkt steht ein zusätzlicher Rentenbeitrag von bis zu zwei Prozentpunkten. Dieser Beitrag soll hälftig getragen werden: ein Prozentpunkt von den Beschäftigten und ein Prozentpunkt von den Arbeitgebern.

Damit greift die Koalition eine Empfehlung der Rentenkommission auf. Die Bundesregierung hatte bereits zuvor erläutert, dass für die neue gesetzliche Kapitalrente ein zusätzlicher Beitragssatz von zwei Prozent vorgesehen ist, der von Beschäftigten und Arbeitgebern jeweils zur Hälfte gezahlt werden soll.

Aus Empfehlung wird politische Entscheidung

Bislang war die Erhöhung vor allem Teil der Vorschläge der Rentenkommission. Nach der Einigung im Koalitionsausschuss ist daraus nun ein politischer Fahrplan geworden.

Der Beschluss bedeutet noch nicht, dass die höheren Beiträge bereits morgen auf der Lohnabrechnung stehen. Dafür braucht es ein Gesetzgebungsverfahren mit konkreten Fristen, Übergangsregeln und technischen Vorgaben.

Für Beschäftigte und Unternehmen ist die Richtung jedoch klar. Die Finanzierung der Rente soll nicht allein über Steuern erfolgen, sondern auch über höhere Beiträge auf Arbeitseinkommen.

Warum der Rentenbeitrag steigen soll

Die Rentenversicherung steht unter wachsendem Druck. Immer mehr Menschen erreichen das Rentenalter, während die Zahl der Beitragszahler nicht im gleichen Tempo wächst.

Der aktuelle Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung liegt 2026 weiterhin bei 18,6 Prozent. Das geht aus der amtlichen Bekanntmachung für das Jahr 2026 hervor.

Beschäftigte und Arbeitgeber zahlen davon jeweils 9,3 Prozent. Wird zusätzlich ein Beitrag von bis zu zwei Prozentpunkten eingeführt, steigt die Gesamtbelastung rechnerisch auf bis zu 20,6 Prozent.

Der Arbeitnehmeranteil würde dann von 9,3 auf bis zu 10,3 Prozent steigen. Der Arbeitgeberanteil würde ebenfalls von 9,3 auf bis zu 10,3 Prozent steigen.

Kapitalrente soll neue Einnahmen schaffen

Die zusätzlichen Beiträge sollen nicht einfach nur die laufenden Rentenzahlungen finanzieren. Sie sollen nach dem Modell der Rentenkommission in eine neue gesetzliche Kapitalrente fließen.

Dafür sollen individuelle Kapitalkonten eingerichtet werden. Das Geld soll am Kapitalmarkt angelegt werden, damit spätere Rentner zusätzlich von Erträgen profitieren können.

Die Bundesregierung beschreibt dieses Modell als neue kapitalgedeckte Komponente innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung. Langfristig sollen die Erträge dazu beitragen, das Rentenniveau zu stützen.

Was Beschäftigte konkret verlieren würden

Für Arbeitnehmer wäre die Änderung auf der Lohnabrechnung direkt sichtbar. Ein zusätzlicher Arbeitnehmeranteil von einem Prozentpunkt bedeutet: Von jedem beitragspflichtigen Bruttoeuro bleibt weniger Netto übrig.

Bei einem Bruttogehalt von 3.000 Euro wären das 30 Euro weniger im Monat. Bei 4.000 Euro brutto läge die zusätzliche Belastung bei 40 Euro monatlich.

Auf ein Jahr gerechnet summiert sich die Mehrbelastung schnell. Ein Beschäftigter mit 4.000 Euro Monatsbrutto müsste jährlich 480 Euro zusätzlich aufbringen.

Auch Arbeitgeber werden dauerhaft stärker belastet

Für Arbeitgeber bedeutet der Beschluss höhere Lohnnebenkosten. Jeder zusätzliche Prozentpunkt auf Arbeitgeberseite verteuert sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.

Bei einem Mitarbeiter mit 4.000 Euro Monatsbrutto würden monatlich 40 Euro zusätzliche Arbeitgeberkosten entstehen. Bei 50 Beschäftigten mit demselben Bruttolohn wären das 2.000 Euro pro Monat.

Unternehmen werden deshalb genau darauf achten, ab wann die Regel greift und ob es eine schrittweise Einführung gibt. Für Personalplanung, Tarifverhandlungen und Neueinstellungen kann das erhebliche Folgen haben.

Beispielrechnung: So stark wirkt sich der zusätzliche Beitrag aus

Monatsbrutto Auswirkung bei zusätzlichem Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteil 2.500 Euro Der Arbeitnehmer zahlt künftig 257,50 Euro statt 232,50 Euro. Die Mehrbelastung beträgt 25 Euro im Monat. Der Arbeitgeber zahlt ebenfalls 25 Euro zusätzlich. 3.000 Euro Der Arbeitnehmer zahlt künftig 309 Euro statt 279 Euro. Die Mehrbelastung beträgt 30 Euro im Monat. Der Arbeitgeber zahlt ebenfalls 30 Euro zusätzlich. 4.000 Euro Der Arbeitnehmer zahlt künftig 412 Euro statt 372 Euro. Die Mehrbelastung beträgt 40 Euro im Monat. Der Arbeitgeber zahlt ebenfalls 40 Euro zusätzlich. 5.000 Euro Der Arbeitnehmer zahlt künftig 515 Euro statt 465 Euro. Die Mehrbelastung beträgt 50 Euro im Monat. Der Arbeitgeber zahlt ebenfalls 50 Euro zusätzlich. 6.000 Euro Der Arbeitnehmer zahlt künftig 618 Euro statt 558 Euro. Die Mehrbelastung beträgt 60 Euro im Monat. Der Arbeitgeber zahlt ebenfalls 60 Euro zusätzlich.

Die Rechnung zeigt die Wirkung eines zusätzlichen Arbeitnehmeranteils von einem Prozentpunkt. Der Arbeitgeber zahlt denselben zusätzlichen Betrag.

Entscheidend ist dabei die Beitragsbemessungsgrenze. 2026 liegt sie in der allgemeinen Rentenversicherung bei 8.450 Euro monatlich; nur bis zu dieser Grenze werden Rentenbeiträge erhoben.

Für Gutverdiener gibt es eine Obergrenze

Wer mehr als die Beitragsbemessungsgrenze verdient, zahlt Rentenbeiträge nur bis zu diesem Höchstbetrag. Einkommen oberhalb dieser Grenze bleibt in der gesetzlichen Rentenversicherung beitragsfrei.

Bei einer Grenze von 8.450 Euro monatlich würde ein zusätzlicher Arbeitnehmeranteil von einem Prozentpunkt maximal 84,50 Euro im Monat ausmachen. Der Arbeitgeber müsste denselben Betrag zusätzlich zahlen.

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Für Beschäftigte mit Einkommen unterhalb der Grenze zählt dagegen das tatsächliche Bruttoeinkommen. Deshalb trifft die Erhöhung alle sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, aber in unterschiedlicher Höhe.

Warum die hälftige Finanzierung politisch wichtig ist

Die Rentenversicherung wird traditionell von Beschäftigten und Arbeitgebern gemeinsam finanziert. Dieses Prinzip bleibt auch beim zusätzlichen Beitrag erhalten.

Politisch ist das ein Kompromiss. Beschäftigte sollen nicht allein weniger Netto tragen, Arbeitgeber sollen aber ebenfalls nicht allein belastet werden.

Gleichzeitig verschiebt sich die Debatte damit auf die Frage, wie teuer Arbeit künftig wird. Denn höhere Sozialbeiträge wirken sich nicht nur auf die Lohnabrechnung aus, sondern auch auf die Kosten der Betriebe.

Der Beschluss kommt zusätzlich zu ohnehin erwarteten Steigerungen

Der zusätzliche Beitrag kommt nicht in einem leeren Raum. Schon vor dem Koalitionsbeschluss war absehbar, dass der Rentenbeitrag in den kommenden Jahren steigen dürfte.

Der Grund liegt in der demografischen Entwicklung. Mehr Rentenausgaben, längere Rentenbezugszeiten und weniger Beitragszahler pro Rentner erhöhen den Finanzierungsbedarf.

Die Rentenkommission hat deshalb nicht nur die Kapitalrente empfohlen, sondern ein umfassendes Reformpaket vorgelegt. Dazu gehören auch Vorschläge zu Renteneintritt, zusätzlicher Vorsorge und einer breiteren Finanzierungsbasis.

Was für heutige Rentner gilt

Heutige Rentner zahlen auf ihre Altersrente keinen regulären Arbeitnehmerbeitrag zur Rentenversicherung. Die beschlossene Mehrbelastung trifft deshalb vor allem Beschäftigte und Arbeitgeber.

Rentner sind aber indirekt betroffen. Denn der Beschluss soll dazu beitragen, das Rentensystem langfristig zahlungsfähig zu halten.

Ob die Kapitalrente später tatsächlich höhere Renten bringt, hängt von der Ausgestaltung und von den Kapitalmarkterträgen ab. Genau darüber dürfte es im Gesetzgebungsverfahren noch intensive Debatten geben.

Was jetzt noch offen ist

Offen bleibt vor allem, wann die höheren Beiträge genau greifen. Möglich ist eine stufenweise Einführung, damit die Belastung nicht sofort in voller Höhe auf Lohnabrechnungen und Unternehmen durchschlägt.

Unklar ist außerdem, wie die individuellen Kapitalkonten ausgestaltet werden. Geklärt werden muss auch, wie das Geld verwaltet, angelegt und später ausgezahlt wird.

Für Beschäftigte ist besonders wichtig, ob der Zusatzbeitrag vollständig verpflichtend wird. Die bisherigen Aussagen der Bundesregierung und der Rentenkommission sprechen für eine verpflichtende Lösung innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Ein Angestellter verdient 3.800 Euro brutto im Monat. Bisher zahlt er bei einem Arbeitnehmeranteil von 9,3 Prozent monatlich 353,40 Euro in die Rentenversicherung.

Steigt sein Anteil durch den zusätzlichen Beitrag auf 10,3 Prozent, erhöht sich der monatliche Arbeitnehmerbeitrag auf 391,40 Euro. Sein Netto sinkt dadurch um 38 Euro im Monat.

Der Arbeitgeber zahlt ebenfalls 38 Euro mehr. Für dieses eine Arbeitsverhältnis steigt die monatliche Gesamtbelastung damit um 76 Euro.

Fragen und Antworten zur Rentenbeitrag-Erhöhung

Was hat der Koalitionsausschuss beschlossen?

Der Koalitionsausschuss hat die politische Linie festgelegt, die Rentenfinanzierung über einen zusätzlichen Beitrag von bis zu zwei Prozentpunkten zu stärken. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen diesen Zusatzbeitrag jeweils zur Hälfte tragen.

Wie hoch ist der Rentenbeitrag derzeit?

Der Beitragssatz zur allgemeinen Rentenversicherung beträgt 2026 weiterhin 18,6 Prozent. Arbeitnehmer und Arbeitgeber zahlen davon jeweils 9,3 Prozent.

Wie hoch wäre die Belastung bei zwei zusätzlichen Prozentpunkten?

Bei zwei zusätzlichen Prozentpunkten würde rechnerisch ein Prozentpunkt auf Arbeitnehmer und ein Prozentpunkt auf Arbeitgeber entfallen. Aus 9,3 Prozent Arbeitnehmeranteil würden bis zu 10,3 Prozent.

Was bedeutet das bei 3.000 Euro brutto?

Bei 3.000 Euro brutto würde ein zusätzlicher Arbeitnehmeranteil von einem Prozentpunkt 30 Euro im Monat ausmachen. Der Arbeitgeber müsste ebenfalls 30 Euro zusätzlich zahlen.

Gilt die Erhöhung unbegrenzt für jedes Einkommen?

Nein. Rentenbeiträge werden nur bis zur Beitragsbemessungsgrenze erhoben. 2026 liegt diese Grenze in der allgemeinen Rentenversicherung bei 8.450 Euro monatlich.

Ist die Erhöhung schon geltendes Recht?

Nein. Der Koalitionsausschuss hat die politische Richtung beschlossen. Damit die höheren Beiträge tatsächlich erhoben werden können, muss die Bundesregierung einen Gesetzentwurf vorlegen und das parlamentarische Verfahren abgeschlossen werden.