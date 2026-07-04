Pflegegeld: 25-Tage-Frist entscheidet beim Pflegegrad über 70 Euro Ausgleich

Wer einen Pflegegrad beantragt, wartet häufig angespannt auf den Termin des Medizinischen Dienstes und den Bescheid der Pflegekasse. Entscheidend ist dabei nicht erst der Tag der Begutachtung, sondern der Eingang des Antrags bei der Pflegekasse.

Ab diesem Zeitpunkt beginnt grundsätzlich die gesetzliche Bearbeitungsfrist von 25 Arbeitstagen. Innerhalb dieser Zeit muss die Pflegekasse über den Antrag entscheiden und den Bescheid schriftlich mitteilen. Darauf weist auch das Bundesgesundheitsministerium hin.

Für Versicherte und Angehörige ist dieses Datum deshalb sehr wichtig. Wer den Antrag nur telefonisch stellt oder formlos einreicht, sollte sich den Eingang schriftlich bestätigen lassen. Denn ohne Nachweis lässt sich später schwer belegen, wann die Frist wirklich begonnen hat.

Was bedeutet die 25-Tage-Frist genau?

Die 25 Tage sind keine Kalendertage, sondern Arbeitstage. Gezählt werden in der Regel Montag bis Freitag, Feiertage bleiben außen vor. Praktisch bedeutet das, dass aus 25 Arbeitstagen meist rund fünf Wochen werden können.

Die Frist umfasst das gesamte Verfahren. Dazu gehören die Weiterleitung an den Medizinischen Dienst, die Terminvereinbarung, die Begutachtung, das Gutachten und die Entscheidung der Pflegekasse.

Es reicht also nicht, wenn innerhalb von 25 Arbeitstagen nur ein Begutachtungstermin stattfindet. Maßgeblich ist, dass der schriftliche Bescheid rechtzeitig ergeht.

Warum der Antragseingang so wichtig ist

Viele Betroffene glauben, die Frist beginne erst, wenn alle Unterlagen vollständig vorliegen. Das ist in vielen Fällen ein Irrtum. Der Antrag auf Leistungen der Pflegeversicherung setzt das Verfahren in Gang.

Ein Antrag kann schriftlich, telefonisch oder digital gestellt werden. Aus Beweisgründen ist ein schriftlicher Antrag jedoch sicherer.

Möglich ist auch ein kurzer Satz wie: „Hiermit beantrage ich Leistungen der Pflegeversicherung und die Feststellung eines Pflegegrades.“

Sobald dieser Antrag bei der Pflegekasse eingeht, muss die Kasse tätig werden. Sie darf das Verfahren nicht unnötig liegen lassen. Auch der Medizinische Dienst arbeitet im Auftrag der Pflegekasse.

Was die Pflegekasse nach dem Antrag tun muss

Nach Eingang des Antrags beauftragt die Pflegekasse in der Regel den Medizinischen Dienst. Bei privat Versicherten wird meist Medicproof eingeschaltet. Die Gutachterin oder der Gutachter prüft, wie selbstständig die betroffene Person den Alltag noch bewältigen kann.

Dabei geht es nicht nur um körperliche Einschränkungen. Auch geistige, psychische und krankheitsbedingte Beeinträchtigungen werden berücksichtigt. Entscheidend ist, wie viel Hilfe im Alltag tatsächlich erforderlich ist.

Nach der Begutachtung erstellt der Medizinische Dienst ein Gutachten. Die Pflegekasse entscheidet auf dieser Grundlage, ob ein Pflegegrad bewilligt wird. Der Bescheid muss dann schriftlich zugestellt werden.

Diese Fristen gelten im Überblick

Situation Frist Normaler Antrag auf Pflegegrad Entscheidung innerhalb von 25 Arbeitstagen nach Antragseingang Aufenthalt im Krankenhaus oder in einer Reha-Einrichtung, wenn die weitere Versorgung geklärt werden muss Verkürzte Begutachtungsfrist, häufig eine Woche Hospiz oder ambulante Palliativversorgung Verkürzte Begutachtungsfrist von einer Woche Angehörige planen Pflegezeit oder Familienpflegezeit Je nach Fall beschleunigte Begutachtung Fristüberschreitung durch die Pflegekasse 70 Euro für jede begonnene Woche der Verzögerung, wenn die Kasse die Verzögerung zu vertreten hat

Wenn die Pflegekasse zu spät entscheidet

Hält die Pflegekasse die gesetzliche Frist nicht ein, kann ein Zahlungsanspruch entstehen. Nach den gesetzlichen Vorgaben sind 70 Euro für jede begonnene Woche der Fristüberschreitung vorgesehen, wenn die Pflegekasse die Verzögerung zu vertreten hat. Auch die Verbraucherzentrale weist auf diesen Anspruch hin.

Das bedeutet aber nicht, dass der Pflegegrad automatisch bewilligt ist. Eine verspätete Entscheidung ersetzt nicht die Prüfung der Pflegebedürftigkeit. Die Kasse muss weiterhin inhaltlich entscheiden.

Wichtig ist auch: Die Zahlung kommt nicht in jedem Fall in Betracht. Hat die Pflegekasse die Verzögerung nicht zu verantworten, kann der Anspruch ausgeschlossen sein. Das kann etwa dann relevant werden, wenn Betroffene mehrfach Termine absagen oder notwendige Mitwirkung vollständig verweigern.

Musterantrag wenn Frist zu Erteilung eines Pflegegrad überschritten ist

Dieser Musterantrag kann verwendet werden, wenn die Frist nicht eingehalten wurde: Musterantrag auf Ausgleichszahlung nach 25-Tagen beim Pflegegrad-Antrag

Wann die Frist gehemmt sein kann

Die Frist läuft nicht immer starr weiter. Nach § 18c SGB XI kann sie gehemmt sein, wenn ein Verzögerungsgrund vorliegt, den die Pflegekasse nicht zu vertreten hat. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn eine Begutachtung aus Gründen scheitert, die allein in der Sphäre der antragstellenden Person liegen.

Allerdings darf die Pflegekasse sich nicht pauschal auf Verzögerungen berufen. Sie muss nachvollziehbar darlegen können, warum sie nicht rechtzeitig entscheiden konnte. Allgemeine Arbeitsüberlastung genügt dafür regelmäßig nicht als einfache Ausrede.

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Für Betroffene ist deshalb wichtig, alle Schreiben aufzubewahren. Auch Telefonate sollten kurz notiert werden. Hilfreich sind Datum, Uhrzeit, Name der Ansprechperson und Inhalt des Gesprächs.

Warum ein formloser Antrag oft ausreicht

Viele Pflegebedürftige warten zu lange, weil sie erst Formulare suchen oder alle Unterlagen sammeln wollen. Das kann Geld kosten. Denn Leistungen der Pflegeversicherung werden grundsätzlich ab Antragstellung gewährt, wenn die Voraussetzungen vorliegen.

Ein formloser Antrag kann daher der richtige erste Schritt sein. Die ausführlichen Formulare können danach nachgereicht werden.

Entscheidend ist, dass die Pflegekasse den Leistungsantrag erhalten hat.

Angehörige sollten den Antrag möglichst nachweisbar stellen. Empfehlenswert sind Einschreiben, Fax mit Sendebericht, Upload über ein gesichertes Kassenportal oder eine schriftliche Eingangsbestätigung.

Was Betroffene vor der Begutachtung vorbereiten sollten

Die Frist entbindet Betroffene nicht davon, die Begutachtung gut vorzubereiten. Der Medizinische Dienst beurteilt, wie selbstständig jemand im Alltag ist. Einzelne Diagnosen allein entscheiden nicht über den Pflegegrad.

Hilfreich ist ein Pflegetagebuch über mehrere Tage. Darin sollte festgehalten werden, wobei Hilfe benötigt wird, wie oft diese Hilfe anfällt und wie lange sie dauert. Auch nächtliche Unterstützung, Sturzgefahr, Vergesslichkeit oder Probleme bei Medikamenten sollten dokumentiert werden.

Ärztliche Unterlagen, Krankenhausberichte, Medikamentenpläne und vorhandene Schwerbehindertenbescheide sollten bereitliegen. Angehörige oder Pflegepersonen sollten beim Termin anwesend sein, wenn sie den Alltag gut kennen.

Der Bescheid sollte genau geprüft werden

Kommt der Bescheid innerhalb der Frist, ist das Verfahren nicht automatisch erledigt. Betroffene sollten prüfen, ob der festgestellte Pflegegrad zur tatsächlichen Situation passt. Häufig sind Gutachten knapp formuliert oder erfassen bestimmte Belastungen nicht vollständig.

Wer mit dem Ergebnis nicht einverstanden ist, kann Widerspruch einlegen. Die Frist beträgt in der Regel einen Monat nach Bekanntgabe des Bescheids. Auch deshalb sollte der Umschlag mit dem Zustelldatum aufbewahrt werden.

Sinnvoll ist es, das Gutachten anzufordern, falls es nicht automatisch beigefügt wurde. Erst daraus lässt sich erkennen, warum die Pflegekasse zu ihrer Entscheidung gekommen ist.

Kurzes Beispiel aus der Praxis

Frau L. ist 82 Jahre alt und lebt allein. Nach mehreren Stürzen beantragt ihre Tochter am 3. Juli 2026 schriftlich Leistungen der Pflegeversicherung. Die Tochter verschickt den Antrag per Einschreiben und bewahrt den Einlieferungsbeleg auf.

Die Pflegekasse bestätigt den Eingang am 6. Juli 2026. Ab diesem Tag läuft die Frist von 25 Arbeitstagen. Innerhalb dieser Zeit muss die Pflegekasse die Begutachtung veranlassen und Frau L. schriftlich mitteilen, ob ein Pflegegrad bewilligt wird.

Kommt der Bescheid erst deutlich später und gibt es keinen nachvollziehbaren Grund für die Verzögerung, kann Frau L. die Zahlung von 70 Euro pro begonnener Verzugswoche verlangen. Unabhängig davon muss die Pflegekasse weiter über den Pflegegrad entscheiden.

Fragen und Antworten zur 25-Tage-Frist beim Pflegegrad

Ab wann läuft die 25-Tage-Frist?

Die Frist läuft grundsätzlich ab Eingang des Antrags bei der Pflegekasse. Deshalb sollte der Antrag nachweisbar gestellt werden. Eine schriftliche Eingangsbestätigung ist besonders hilfreich.

Sind mit 25 Tagen Kalendertage gemeint?

Nein. Gemeint sind Arbeitstage. Wochenenden und gesetzliche Feiertage zählen nicht mit.

Muss innerhalb der Frist nur die Begutachtung stattfinden?

Nein. Innerhalb der Frist muss die Pflegekasse grundsätzlich schriftlich über den Antrag entscheiden. Die Begutachtung ist nur ein Teil des Verfahrens.

Was passiert, wenn die Pflegekasse zu spät entscheidet?

Wenn die Pflegekasse die Verzögerung zu vertreten hat, kann ein Anspruch auf 70 Euro für jede begonnene Woche der Fristüberschreitung entstehen. Der Pflegegrad wird dadurch aber nicht automatisch bewilligt.

Gilt die Frist auch bei einem Höherstufungsantrag?

Ja, auch bei einem Antrag auf Höherstufung gelten Fristen. Entscheidend ist auch hier der Eingang des Antrags bei der Pflegekasse.

Was sollten Angehörige sofort nach dem Antrag tun?

Sie sollten den Antragseingang sichern, Unterlagen sammeln und die Alltagssituation dokumentieren. Ein Pflegetagebuch kann bei der Begutachtung helfen und später auch für einen Widerspruch wichtig sein.