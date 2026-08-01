In 571.000 Fällen wird die Witwenrente nicht gezahlt

Hunderttausende Hinterbliebene haben einen anerkannten Rentenanspruch, erhalten aber keinen einzigen Euro ausgezahlt. Eine Auswertung der Daten der Deutschen Rentenversicherung für 2024 weist 571.370 solcher Nullrenten aus.

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Bei der häufig genannten Zahl von 71.000 Fällen fehlt offenbar die führende Ziffer 5. Zudem handelt es sich nicht ausschließlich um Witwenrenten, denn ein großer Teil der Nullrenten betrifft Witwer.

Die fehlende Auszahlung bedeutet nicht automatisch, dass der Antrag abgelehnt wurde oder der Rentenanspruch erloschen ist. Meist wird die errechnete Hinterbliebenenrente durch eigenes Einkommen vollständig aufgezehrt.

Was die Statistik über die Nullrenten zeigt

Im Jahr 2024 bestanden bei mehr als 5,72 Millionen Menschen Ansprüche auf eine Witwen-, Witwer- oder Erziehungsrente. Bei 571.370 Berechtigten blieb die Auszahlung wegen der Einkommensanrechnung bei null.

Damit führte bei ungefähr jedem zehnten Anspruch eigenes Einkommen zu einer vollständigen Kürzung. Hinzu kamen mehr als zwei Millionen ausgezahlte Hinterbliebenenrenten, bei denen das Einkommen zumindest eine teilweise Kürzung verursachte.

Betroffene Gruppe Nullrenten im Jahr 2024 Anteil an allen Nullrenten Witwen 137.529 rund 24,1 Prozent Witwer 433.721 rund 75,9 Prozent Beziehende einer Erziehungsrente 120 unter 0,1 Prozent Insgesamt 571.370 100 Prozent

Der im Juli 2026 veröffentlichte DRV-Statistikband „Rente 2025“ erfasst bei seinen Bestandszahlen ausdrücklich nur Renten mit einem Auszahlungsbetrag. Nullrenten werden dort nicht mitgezählt, weshalb die detaillierte Aufteilung weiterhin auf der vollständigen Auswertung für 2024 beruht.

Warum besonders viele Witwer keine Zahlung erhalten

Fast drei Viertel der erfassten Nullrenten entfallen auf Männer. Das hängt vor allem damit zusammen, dass Witwer im Durchschnitt höhere eigene Arbeitseinkommen und höhere eigene Altersrenten beziehen.

Gleichzeitig fällt der aus dem Versicherungskonto der verstorbenen Ehefrau errechnete Rentenanspruch häufig niedriger aus. Ein kleiner Hinterbliebenenanspruch wird bereits durch einen vergleichsweise niedrigen Anrechnungsbetrag vollständig aufgebraucht.

Bei vielen älteren Witwen ist die Situation umgekehrt. Sie verfügen häufiger über eine niedrigere eigene Rente und sind deshalb stärker auf die Hinterbliebenenrente angewiesen.

Die große Zahl der betroffenen Witwer bedeutet daher nicht, dass nur besonders wohlhabende Menschen eine Nullrente erhalten. Entscheidend ist das Verhältnis zwischen dem eigenen anrechenbaren Einkommen und dem errechneten Hinterbliebenenanspruch.

Eine Nullrente ist keine Ablehnung des Rentenantrags

Der Begriff Nullrente beschreibt einen Anspruch, bei dem nach Anwendung der gesetzlichen Anrechnungsvorschriften kein Auszahlungsbetrag mehr verbleibt. Die Deutsche Rentenversicherung verwendet diese Bezeichnung insbesondere bei Renten wegen Todes, auf die Einkommen nach § 97 SGB VI angerechnet wird.

Davon zu unterscheiden ist eine Ablehnung, weil die Voraussetzungen für eine Witwen- oder Witwerrente fehlen. Das kann etwa bei einer nicht widerlegten Versorgungsehe, einer zu kurzen Versicherungszeit des Verstorbenen oder nach einer Wiederheirat der hinterbliebenen Person der Fall sein.

Bei der Nullrente sind die Voraussetzungen dagegen grundsätzlich erfüllt. Weitere Erläuterungen zu Anspruch, kleiner und großer Witwenrente enthält der Beitrag über die Regeln zur Witwenrente 2026.

So wird eigenes Einkommen seit Juli 2026 angerechnet

Seit dem 1. Juli 2026 gilt ein monatlicher Freibetrag von 1.122,53 Euro. Für jedes Kind, das grundsätzlich Anspruch auf eine Waisenrente hat, erhöht sich dieser Freibetrag um 238,11 Euro.

Vom anrechenbaren Einkommen oberhalb des persönlichen Freibetrags werden 40 Prozent von der Witwen- oder Witwerrente abgezogen. Bleibt das Einkommen unter dem Freibetrag, erfolgt keine Kürzung.

Dabei wird nicht einfach der Bruttolohn oder der auf dem Konto eingegangene Betrag verwendet. Die Rentenversicherung ermittelt abhängig von der Einkommensart einen rechnerischen Nettobetrag und berücksichtigt gesetzlich vorgesehene Pauschalabzüge.

Monatliche Hinterbliebenenrente vor Anrechnung Nullrente ab diesem rechnerischen Einkommen 400 Euro 2.122,53 Euro 600 Euro 2.622,53 Euro 800 Euro 3.122,53 Euro 1.000 Euro 3.622,53 Euro

Die Tabelle gilt vereinfacht für Hinterbliebene ohne waisenrentenberechtigtes Kind. Berechnet wurde jeweils der Freibetrag von 1.122,53 Euro zuzüglich des 2,5-Fachen der Hinterbliebenenrente.

Das 2,5-Fache ergibt sich daraus, dass nur 40 Prozent des überschießenden Einkommens angerechnet werden. Bei einer Witwenrente von 600 Euro muss der Betrag oberhalb des Freibetrags deshalb 1.500 Euro erreichen, damit die Anrechnung genau 600 Euro beträgt.

Ausführliche Informationen zu den seit Juli geltenden Werten bietet der Beitrag zum neuen Freibetrag bei der Witwenrente.

Welche Einkünfte die Witwenrente mindern können

Angerechnet werden können Arbeitsentgelt, Gewinne aus selbstständiger Tätigkeit und eigene gesetzliche Renten. Auch Arbeitslosengeld, Krankengeld, Betriebsrenten und bestimmte private Renten können die Hinterbliebenenrente verringern.

Bei neueren Hinterbliebenenrenten können außerdem Miet- und Pachteinnahmen, Zinsen, Verkaufserträge und vergleichbare ausländische Einkommen einbezogen werden. Vorhandenes Vermögen wird jedoch nicht allein deshalb angerechnet, weil es einen bestimmten Wert überschreitet.

Bei älteren Ansprüchen kann ein eingeschränkter Einkommenskatalog gelten. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen der Ehepartner vor 2002 gestorben ist oder die Ehe vor 2002 geschlossen wurde und mindestens eine der beiden Personen vor dem 2. Januar 1962 geboren wurde.

In diesen geschützten Fällen werden bestimmte Vermögenseinkünfte, Betriebsrenten oder private Renten nicht in gleicher Weise erfasst. Arbeitsentgelt und dauerhaftes Erwerbsersatzeinkommen können jedoch weiterhin zu einer Kürzung führen.

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Im Sterbevierteljahr gibt es noch keine Einkommensanrechnung

Die ersten drei Kalendermonate nach dem Sterbemonat werden als Sterbevierteljahr bezeichnet. Während dieser Zeit erhält die hinterbliebene Person die volle Versichertenrente des verstorbenen Ehe- oder Lebenspartners.

Eigenes Einkommen wird in diesen drei Monaten nicht berücksichtigt. Die Überraschung folgt deshalb häufig erst ab dem vierten Monat, wenn die reguläre Witwenrente berechnet und das eigene Einkommen erstmals angerechnet wird.

Eine Person kann somit zunächst mehrere Monate eine hohe Zahlung erhalten und anschließend vollständig leer ausgehen. Hinterbliebene mit einer eigenen Rente oder einem höheren Arbeitsentgelt sollten sich deshalb frühzeitig eine Berechnung für die Zeit nach dem Sterbevierteljahr erstellen lassen.

Mehr Einkommen lohnt sich trotz der Kürzung meistens

Die Einkommensanrechnung bedeutet nicht, dass jeder zusätzlich verdiente Euro vollständig verloren geht. Oberhalb des Freibetrags sinkt die Witwenrente grundsätzlich nur um 40 Cent je weiterem Euro des rechnerischen Einkommens.

Die übrigen 60 Cent verbleiben bei der hinterbliebenen Person, bevor Steuern und Sozialabgaben betrachtet werden. Erst wenn der Anrechnungsbetrag die gesamte Hinterbliebenenrente erreicht, endet die Auszahlung.

Die Bezeichnung Nullrente kann dennoch als ungerecht empfunden werden. Besonders irritierend ist für Betroffene, dass der verstorbene Ehepartner viele Jahre Beiträge gezahlt hat, der daraus abgeleitete Anspruch aber wegen der eigenen Absicherung nicht ausgezahlt wird.

Die Nullrente muss nicht dauerhaft bestehen bleiben

Sinkt das eigene Einkommen später, kann wieder eine Witwen- oder Witwerrente ausgezahlt werden. Der anerkannte Anspruch bleibt bei einer reinen Nullrente grundsätzlich bestehen.

Eine besonders wichtige Regel greift, wenn das laufende anrechenbare Einkommen um mindestens zehn Prozent gegenüber dem bislang berücksichtigten Betrag sinkt. Dann kann die Einkommensminderung bereits ab ihrem Eintritt berücksichtigt werden, ohne dass bis zur nächsten jährlichen Überprüfung gewartet werden muss.

Betroffene sollten eine Lohnsenkung, den Verlust des Arbeitsplatzes, den Wechsel ins Krankengeld oder einen anderen erheblichen Einkommensrückgang schriftlich melden. Wie die sofortige Neuberechnung funktioniert, erklärt der Beitrag zur Zehn-Prozent-Regel bei der Witwenrente.

Was bei einem Nullrentenbescheid geprüft werden sollte

Hinterbliebene sollten zunächst prüfen, welche Einkünfte die Rentenversicherung angesetzt hat. Fehler können bei der Einkommensart, dem betrachteten Zeitraum, den Pauschalabzügen oder der Zuordnung zum alten beziehungsweise neuen Hinterbliebenenrecht entstehen.

Auch ein nicht berücksichtigtes waisenrentenberechtigtes Kind kann die Berechnung verändern. Seit Juli 2026 erhöht ein solches Kind den monatlichen Freibetrag um 238,11 Euro.

Gegen einen fehlerhaften Bescheid kann regelmäßig innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Die bloße Tatsache, dass die gesetzliche Berechnung zu null Euro führt, reicht für einen erfolgreichen Widerspruch allerdings nicht aus.

Änderungen des eigenen Einkommens sollten der Rentenversicherung zeitnah mitgeteilt werden. Unterbleibt die Meldung einer Einkommenserhöhung, können später erhebliche Rückforderungen entstehen.

Praxisbeispiel: Nach einer Arbeitszeitverkürzung wird wieder Witwenrente gezahlt

Frau M. hat nach dem Sterbevierteljahr einen errechneten Witwenrentenanspruch von 700 Euro monatlich. Ihr von der Rentenversicherung ermitteltes Einkommen beträgt 2.872,53 Euro.

Nach Abzug des Freibetrags verbleiben 1.750 Euro. Davon werden 40 Prozent und damit genau 700 Euro angerechnet, sodass Frau M. zunächst eine Nullrente erhält.

Später reduziert sie ihre Arbeitszeit und ihr rechnerisches Einkommen sinkt auf 2.500 Euro. Der Einkommensrückgang beträgt knapp 13 Prozent und überschreitet damit die Zehn-Prozent-Grenze.

Nun liegen noch 1.377,47 Euro über dem Freibetrag. Davon werden 550,99 Euro angerechnet, sodass Frau M. wieder 149,01 Euro Witwenrente vor weiteren Abzügen ausgezahlt bekommt.

Häufige Fragen zur Nullrente bei Witwen und Witwern

Was bedeutet Nullrente bei der Witwenrente?

Eine Nullrente liegt vor, wenn zwar ein Anspruch auf Witwen-, Witwer- oder Erziehungsrente besteht, wegen der Einkommensanrechnung aber kein Auszahlungsbetrag verbleibt. Der Rentenantrag wurde in diesem Fall nicht vollständig abgelehnt.

Stimmt die Zahl von 71.000 nicht ausgezahlten Witwenrenten?

Die jüngste vollständige Auswertung für 2024 nennt 571.370 Nullrenten. Darunter waren 137.529 Witwen, 433.721 Witwer und 120 Beziehende einer Erziehungsrente.

Wie hoch ist der Freibetrag seit Juli 2026?

Vom 1. Juli 2026 bis zum 30. Juni 2027 beträgt der monatliche Freibetrag 1.122,53 Euro. Für jedes waisenrentenberechtigte Kind kommen 238,11 Euro hinzu.

Wird jedes eigene Einkommen vollständig von der Witwenrente abgezogen?

Nein. Nur der rechnerische Einkommensbetrag oberhalb des persönlichen Freibetrags wird zu 40 Prozent angerechnet.

Kann eine Nullrente später wieder ausgezahlt werden?

Ja. Sinkt das anrechenbare Einkommen oder steigt der Freibetrag ausreichend, kann wieder ein positiver Auszahlungsbetrag entstehen.

Was sollte bei einem Einkommensrückgang getan werden?

Der Rückgang sollte unverzüglich schriftlich bei der Deutschen Rentenversicherung gemeldet und belegt werden. Sinkt das berücksichtigte Einkommen um mindestens zehn Prozent, kann eine sofortige Neuberechnung verlangt werden.