Grundsicherung statt Bürgergeld: AU ab dem ersten Krankheitstag jetzt Pflicht

Mit der neuen Grundsicherung wird der Umgang mit Krankheit im Leistungsbezug strenger. Wer krank ist und deshalb einen Termin beim Jobcenter nicht wahrnehmen kann, sollte sich nicht darauf verlassen, dass eine kurze Mitteilung genügt.

Wichtig ist nun, ob die Arbeitsunfähigkeit rechtzeitig angezeigt und nachgewiesen wird. Die Bundesagentur für Arbeit weist darauf hin, dass die Bearbeitung ab Juli 2026 nach neuer Rechtslage erfolgt und bestehende Bescheide zunächst weiter gültig bleiben.

Die Rechtsgrundlage findet sich in § 56 SGB II. Dort ist auch geregelt, dass die Agentur für Arbeit berechtigt ist, die Vorlage der ärztlichen Bescheinigung früher zu verlangen.

AU ab dem ersten Krankheitstag: Was bedeutet das konkret?

Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ab dem ersten Krankheitstag bedeutet, dass die ärztliche Bestätigung nicht erst nach mehreren Tagen eingereicht werden darf. Das Jobcenter kann verlangen, dass die Erkrankung sofort nachgewiesen wird, wenn sie Auswirkungen auf Termine, Mitwirkungspflichten oder Eingliederungsmaßnahmen hat.

Für Betroffene heißt das: Wer morgens krank aufwacht und am selben Tag einen Termin beim Jobcenter hat, sollte das Jobcenter unverzüglich informieren. Zusätzlich sollte zeitnah eine ärztliche Feststellung der Arbeitsunfähigkeit erfolgen.

Die bloße Aussage „Ich war krank“ reicht in vielen Fällen nicht aus. Entscheidend ist, ob die Erkrankung nachvollziehbar belegt werden kann.

Nicht jede Erkältung führt automatisch zu einer Sanktion

Krankheit bleibt auch in der neuen Grundsicherung ein anerkannter Grund. Wer tatsächlich arbeitsunfähig ist und dies belegt, muss allein wegen der Erkrankung keine Leistungskürzung fürchten.

Die Fachlichen Weisungen der Bundesagentur für Arbeit stellen zur bisherigen Rechtslage klar, dass ein Verstoß gegen die Anzeige- und Vorlagepflicht für sich genommen keinen leistungsmindernden oder bußgeldbewehrten Tatbestand erfüllt.

Anders kann es werden, wenn das Jobcenter den Eindruck gewinnt, dass Krankheit nur vorgeschoben wird, um Termine zu vermeiden. Dann kann die Behörde Nachweise verlangen, Zweifel prüfen lassen oder die Umstände genauer untersuchen.

Wann eine AU besonders wichtig ist

Besonders relevant ist die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung bei Einladungen mit Rechtsfolgenbelehrung. Wer zu einem solchen Termin nicht erscheint, muss einen wichtigen Grund nachweisen können.

Auch bei Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit kann eine AU wichtig werden. Das gilt etwa bei Bewerbungscoachings, Qualifizierungen, Arbeitserprobungen oder anderen verpflichtenden Angeboten.

Ebenso sollten Leistungsbeziehende sorgfältig reagieren, wenn sie eine Arbeitsaufnahme, ein Vorstellungsgespräch oder einen Termin bei einem Träger wegen Krankheit nicht wahrnehmen können. Je konkreter die Pflicht war, desto wichtiger ist ein belegbarer Nachweis.

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Situation Warum eine AU wichtig sein kann Termin beim Jobcenter am Krankheitstag Die AU kann belegen, dass das Nichterscheinen einen wichtigen Grund hatte. Teilnahme an einer Maßnahme Der Nachweis kann verhindern, dass die Abwesenheit als Pflichtverletzung gewertet wird. Wiederholte kurzfristige Absagen Das Jobcenter kann genauer prüfen, ob die Gründe nachvollziehbar sind. Ausdrückliche Anforderung durch das Jobcenter Dann sollte die Bescheinigung besonders schnell eingereicht werden.

Elektronische AU: Was Leistungsbeziehende beachten sollten

Viele Beschäftigte kennen inzwischen die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Im Verhältnis zum Arbeitgeber wird die AU häufig digital abgerufen.

Im Leistungsbezug beim Jobcenter sollten Betroffene aber nicht automatisch davon ausgehen, dass alles ohne eigenes Zutun erledigt ist. Wer eine Pflicht gegenüber dem Jobcenter nicht erfüllen kann, sollte die Erkrankung trotzdem aktiv mitteilen.

Je nach Fall kann es sinnvoll sein, eine Ausfertigung oder einen Nachweis für die eigenen Unterlagen zu sichern. Entscheidend ist, dass später nachvollziehbar bleibt, wann die Krankheit begann, wie lange sie voraussichtlich dauert und wann das Jobcenter informiert wurde.

Was Betroffene sofort tun sollten

Wer krank ist, sollte das Jobcenter am besten noch am selben Tag informieren. Das kann schriftlich über das Online-Postfach, per E-Mail, per Fax oder persönlich über eine nachweisbare Abgabe erfolgen.

Telefonische Mitteilungen sind zwar praktisch, aber schwerer zu beweisen. Deshalb empfiehlt sich zusätzlich eine kurze schriftliche Nachricht.

In der Nachricht sollte stehen, dass wegen Krankheit ein Termin oder eine Maßnahme nicht wahrgenommen werden kann. Sobald die AU vorliegt, sollte sie nachgereicht oder der Nachweis entsprechend der Vorgaben des Jobcenters übermittelt werden.

Vorsicht bei rückwirkender Krankschreibung

Eine rückwirkende Krankschreibung ist nur eingeschränkt möglich und hängt von der ärztlichen Einschätzung ab. Wer mehrere Tage wartet, geht deshalb ein Risiko ein.

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Gerade wenn das Jobcenter eine AU ab dem ersten Krankheitstag verlangt, sollte der Arztbesuch nicht unnötig hinausgeschoben werden. Sonst kann später die Frage entstehen, ob die Arbeitsunfähigkeit am Termin tatsächlich bestand.

Betroffene sollten auch darauf achten, ob die Bescheinigung den gesamten Zeitraum abdeckt. Dauert die Erkrankung länger als angegeben, muss eine Folgebescheinigung rechtzeitig vorliegen.

Wenn das Jobcenter Zweifel an der Krankheit hat

Das Jobcenter muss eine Arbeitsunfähigkeit nicht blind akzeptieren, wenn konkrete Zweifel bestehen. In solchen Fällen kann eine weitere Prüfung veranlasst werden.

Die gesetzliche Regelung verweist darauf, dass bei Zweifeln an der Arbeitsunfähigkeit Vorschriften aus dem Krankenversicherungsrecht entsprechend gelten können. Damit soll geprüft werden können, ob die geltend gemachte Erkrankung tatsächlich die Mitwirkung verhindert.

Solche Fälle entstehen häufig, wenn Termine wiederholt genau an Maßnahmetagen oder unmittelbar nach Einladungen abgesagt werden. Das bedeutet nicht automatisch, dass der Vorwurf berechtigt ist, erhöht aber den Druck auf eine saubere Dokumentation.

Was bei einer drohenden Leistungskürzung wichtig ist

Erhält jemand wegen eines angeblich versäumten Termins eine Anhörung, sollte schnell reagiert werden. In der Anhörung kann erklärt werden, dass Krankheit der Grund war und dass eine AU vorlag oder nachgereicht wird.

Betroffene sollten Kopien der Bescheinigung, Versandnachweise und die eigene Mitteilung an das Jobcenter aufbewahren. Wichtig ist auch, Fristen im Anhörungsschreiben oder später im Bescheid genau zu beachten.

Kommt es dennoch zu einer Kürzung, kann ein Widerspruch geprüft werden. Dabei ist entscheidend, ob das Jobcenter die Krankheit ausreichend berücksichtigt und die Nachweise korrekt bewertet hat.

Praxisbeispiel: Krank am Tag des Jobcenter-Termins

Herr M. erhält eine Einladung des Jobcenters für Montag um 9 Uhr. Am Montagmorgen wacht er mit Fieber, starken Gliederschmerzen und Kreislaufproblemen auf.

Er ruft nicht nur beim Jobcenter an, sondern schreibt zusätzlich eine kurze Nachricht über das Online-Postfach. Darin teilt er mit, dass er den Termin krankheitsbedingt nicht wahrnehmen kann und eine AU nachreicht.

Noch am selben Tag geht Herr M. zum Arzt und erhält eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für drei Tage. Er übermittelt den Nachweis an das Jobcenter und speichert die Sendebestätigung.

Später erhält er zwar eine Nachfrage, kann aber belegen, dass die Erkrankung rechtzeitig gemeldet und ärztlich festgestellt wurde. Damit hat er gute Argumente, dass das Nichterscheinen nicht als Pflichtverletzung gewertet werden darf.

Fragen und Antworten zur AU ab dem ersten Krankheitstag

Muss ich dem Jobcenter schon am ersten Krankheitstag Bescheid sagen?

Ja, wenn die Krankheit Auswirkungen auf einen Termin, eine Maßnahme oder eine sonstige Pflicht hat, sollte das Jobcenter unverzüglich informiert werden. Wer wartet, riskiert Nachfragen oder Schwierigkeiten beim Nachweis.

Kann das Jobcenter eine AU ab dem ersten Tag verlangen?

Ja. Nach § 56 SGB II kann die Behörde die Vorlage einer ärztlichen Bescheinigung früher verlangen. Das ist besonders relevant, wenn Termine oder Maßnahmen betroffen sind.

Reicht ein Anruf beim Jobcenter aus?

Ein Anruf kann hilfreich sein, ist aber als Nachweis unsicher. Besser ist eine zusätzliche schriftliche Mitteilung, etwa über das Online-Postfach, per E-Mail, Fax oder nachweisbare Abgabe.

Droht sofort eine Kürzung, wenn die AU fehlt?

Nicht automatisch. Krankheit kann ein wichtiger Grund sein. Problematisch wird es aber, wenn der Nachweis fehlt, zu spät kommt oder das Jobcenter erhebliche Zweifel hat.

Was passiert, wenn ich länger krank bin als zunächst bescheinigt?

Dann sollte rechtzeitig eine Folgebescheinigung vorgelegt werden. Die neue Bescheinigung muss den weiteren Zeitraum abdecken, damit keine Lücke entsteht.

Was sollte ich aufbewahren?

Betroffene sollten die AU, die Mitteilung an das Jobcenter und Versand- oder Eingangsbestätigungen sichern. Diese Unterlagen können wichtig werden, wenn später eine Anhörung oder ein Kürzungsbescheid kommt.